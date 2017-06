Sentir para contarlo

Nos vemos en libertad

Prensa rural

Si est sentada, levntese porque me dieron la libertad!. As le anunciaba por telfono el economista y defensor de derechos humanos, David Ravelo Crespo, a su mujer que le haban concedido la libertad condicionada tras casi siete aos en la crcel [1]. La forma de anunciarlo contrarrestaba con la que le dio cuando le encarcelaron: si est de pie, sintese porque me han detenido.

Entre una y otra llamada han pasado muchos aos y ahora, tanto el mensaje como el nimo del mensajero han cambiado de forma y de fondo. Y no es para menos porque al final su caso ser revisado por un Tribunal de Justicia Transicional despus de que le condenaran a 18 aos de prisin por ser acusado de homicidio agravado basndose en testimonios de paramilitares desmovilizados; los mismos a los que David Ravelo denunciaba por casos de violaciones de derechos humanos en Barrancabermeja, los mismos que le amenazaron de muerte en innumerables ocasiones. Por todo ello, tras llamar a su mujer vinieron un sin fin de otras llamadas ms, incluida a PBI, para contarles de viva voz la buena nueva.

Que, qu!?. El equipo de Brigadas en Barrancabermeja, que ha venido acompaando a David incluso antes de haber sido condenado, salt de alegra y emocin y un regocijo inund toda la oficina. Estbamos pendientes de la noticia desde haca das y, ni con sas, dejamos de sentir satisfaccin. l, en cambio, pareca mucho ms sereno, tranquilo, calmado al otro lado del telfono. Y no es porque la crcel te ensea a tener paciencia, como dice, sino porque no deja de sentir frustracin ya que he pasado ms aos encerrado de los que debera en un encarcelamiento sin fundamentos e injusto, apela.

La seriedad que le produce explicar su caso le desaparece cuando su sobrina Mara, con quien hoy le visitamos, le va mostrando los mensajes de voz que no paran de enviarle familiares y amigos repartidos por muchas latitudes. l, cuidadoso, se acerca con cautela al celular que no toca para responder cada audio de Whatsapp, uno por uno. Y se re porque dice que tendr que aprender a usar esa cosa que de repente le conecta con personas que nunca tuvo cerca, atravesando las paredes de esta crcel y unindole con el mundo de fuera: se del que lleva privado tanto tiempo.

Y cmo se imagina lo que le espera? Le pregunto con intriga ante la desconexin con la que yo siento una crcel y los muchos aos retenido en ella. Pero David no parece inmutarse demasiado y contesta con un simple pues nada, bien!, mientras se seca el sudor de la frente bajo ese techo que siempre me pareci algo asfixiante al entrar. Estamos nosotros ms emocionados que l!, comenta Mara entre risas refirindose a toda la gente que le espera fuera.

Prefiere no pensar mucho en el futuro y se agarra al presente a travs de sus libros. Anotadas de su puo y letra se le agolpan las citas de autores que le han ido inspirando durante este tiempo y que ahora guarda con mimo en una libreta de notas. Busca la ms idnea para adornar aquello de lo que estamos hablando -justicia, garantas, derechos, paz, poltica- y as la conversacin adquiere un ritmo ms potico.

El arte es una herramienta de resistencia y yo me he agarrado mucho a la poesa, a los cuentos, a la literatura. No slo como lector incansable sino tambin como escritor, dedicando mucha de su obra a sus seres queridos pero tambin a las vctimas, a la injusticia, a la soledad, a la esperanza o a los falsos testigos. Sabe que nunca hubo pruebas verdicas para que estuviera donde est y que ser acusado es una cosa muy distinta a ser culpable, por eso l contina optimista ante las dificultades y siempre esperanzador en que la verdad, su verdad, sea reconocida [2].

La pequea estantera que hay en la pequea sala donde siempre nos encontramos y donde reposaban todos sus libros, ya est casi vaca. David est de mudanza y ha empacado sus pocas pertenencias para que Mara se las lleve a su casa. Ac deja mucho afecto, reconocimiento, apoyos La gente ha sido muy solidaria conmigo, no slo en este patio sino en toda la crcel, explica. David reconoce que seguir apostando porque las condiciones de vida de las personas encarceladas mejoren, no es ahora el momento de abandonar todo el trabajo de derechos humanos que ha ido puliendo entre rejas, en favor de sus compaeros y sus familias, aunque espera que alguien siga su legado y le releve pronto.

Hoy este patio tres del centro penitenciario de Barrancabermeja anda un poco ms revuelto que de costumbre. Entran y sales presos a recibir mensajes o paquetes, el polica que vigila conversa agradable con nosotros, una televisin reproduce un partido de ftbol a todo volumen y Don Pablito, uno de los compaeros de David que siempre nos saluda nada ms llegar y nos cuida con tinto recin hecho, hoy se le ve ms risueo que otros das. Nuestro acompaamiento tambin es distinto porque es el ltimo que le hacemos a David desde la crcel. El prximo martes, tal y como se prev, le estaremos esperando fuera, bajo el sol caliente de Barranca, junto a muchas personas que ya se han pronunciado para estar en su salida. La prxima semana, por fin, se cumplir el sueo perseguido durante tantos aos por tanta gente, de aqu y de all, que ha trabajado y apostado por la verdad y la libertad, incluso condicionada, de este incansable defensor de derechos humanos.

S, a partir del martes 20 de junio, por fin, nos vemos en libertad, David.





Notas



[1] PBI Colombia: Reinaldo Villalba: El caso de David Ravelo se presenta a la JEP en calidad de inocente. 15 de junio de 2017

[2] El caso de David Ravelo se ajusta a la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, que forma parte de la Justicia Especial para la Paz de Colombia, en la que adems de integrar a las gentes de las FARC, tambin tiene disposiciones hacia los luchadores sociales y agentes del Estado. El caso ser revisado por la Seccin de Revisin del Tribunal para la Paz una vez se cree.

Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21662