"El caso de David Ravelo se presenta a la JEP en calidad de inocente"

Recorrer en autobs los zigzagueantes 400 kilmetros aproximados que separan Barrancabermeja de Bogot se convierten en todo un lujo si piensas en David Ravelo. Este defensor de derechos humanos, natural de las orillas del Magdalena Medio, lleva preso casi siete aos por un delito que nunca cometi [1]. Aunque son muchas las irregularidades del caso que lo revelan como inocente, las rejas han sido su hogar por obligacin en un tiempo en el que no ha podido experimentar algunos de los acontecimientos ms relevantes surgidos en este pas como: el surgimiento del movimiento social Marcha Patritica [2], las ocho medallas de los Juegos Olmpicos de Londres de 2012, la alegra de las parejas del mismo sexo porque ya pueden casarse, el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia en 2015, la muerte del gran Gabo o la firma del Acuerdo de Paz entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las Farc Rodrigo Londoo Timochenko, con el ya famoso apretn de manos en La Habana.

Muchas cosas han pasado en estos casi ochenta y cuatro meses aunque si tuviera que elegir lo que ms ha aorado, sin duda escoge el no haber arrunchado [3], ni una sola noche, a su hija de cuatro aos, la ms chiquita que tiene, para que se durmiera en sus brazos. Y mientras lo cuenta, se agarra con pesar el pecho para expresar una mezcla de indignacin y culpa.

Esta vez el viaje lo hago con ms ilusin y con los dedos cruzados cual supersticiosa: puede que la libertad de David est muy cerca. Su abogado, Reinaldo Villalba, del Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo (Ccajar), quien ha estado apostndole a su caso en los ltimos aos, avisa ilusionado que la luz ya se otea al final del tnel gracias, en parte, a la posibilidad de acogerse a ciertas disposiciones relacionadas con la Justicia Especial para la Paz (JEP) [4].

Hablamos con l desde Bogot para asomarnos al proceso de David, que se encuentra en la crcel de Barrancabermeja, y digerir, por fin, que la ansiada y esperada libertad se convierta muy pronto en realidad.

PBI: Reinaldo, despus de unos dos aos con el caso parado, cules han sido los avances?

Reinaldo Villalba: David Ravelo fue sentenciado a poco ms de 18 aos de prisin. La Corte Suprema de Justicia no estudi de fondo el caso as que tericamente quedara firme esa condena. Pero nosotros lo presentamos ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y, en este primer trimestre, nos ha solicitado ampliar informacin sobre algunos puntos, as que por primera vez se han puesto cartas sobre el asunto en el sistema interamericano.

La otra situacin es que, dado el acuerdo entre las Farc y el Gobierno en La Habana se ha establecido la Justicia Especial para la Paz (JEP), que es un Tribunal de Justicia Transicional que se aplicar a agentes del Estado, guerrilleros o terceros que apoyaron la guerra, como fueron paramilitares o empresarios. Pero tambin da la posibilidad a lderes sociales, detenidos por su labor de activistas, que puedan obtener su libertad.

Aqu, tericamente, cabra el caso de David Ravelo, aunque tenemos una dificultad y es que, en este caso, se enumeran varios delitos para su condena relacionados con actos de protesta, pero no figura el de homicidio, que es por el cual fue condenado David. Sin embargo, en la implementacin de los acuerdos existe la obligacin del Estado de hacer la Ley de Amnista e Indulto, la Ley 1820 [5] que adems de integrar a las gentes de las Farc, tambin tiene disposiciones hacia los luchadores sociales y agentes del Estado. Concretamente, el artculo 35 se aplicara a las personas que fueron condenadas por supuesta militancia con las Farc, independiente de que fueran o no sus integrantes.

Para el caso de David est clarsimo que es defensor de derechos humanos y que es activista poltico y social pero que, sin embargo, el montaje judicial que le hicieron se vala de unos paramilitares para que dijeran que David Ravelo habra participado de la decisin del homicidio del seor David Nez Cala, como responsable poltico de las Farc en Barrancabermeja [6]. Y como las decisiones judiciales en Colombia le condenan bajo ese testimonio falso, para la ley basta que esa persona haya sido procesada o condenada por supuesta militancia con la guerrilla, porque eso es lo que le da el vnculo de una condena en el marco del conflicto armado interno.

PBI: Entonces, el artculo 35 de la ley 1820 est pensado para aquellas personas que, a pesar de que no hayan integrado las Farc u otro grupo armado ilegal, puedan acceder a la libertad condicionada?

RV: No exclusivamente. El artculo 35 habla de las libertades condicionadas, pero es amplio en trminos de libertades. Para la parte que tiene que ver con David es la que dice que las personas que lleven detenidas fsicamente cinco aos o ms, independientemente del delito por el que hayan sido condenadas o sancionadas, pueden obtener la libertad condicionada cumpliendo con los requisitos que la ley trae, y David tiene ms de cinco aos privado de la libertad. Adems, haber sido condenado bajo la supuesta militancia en las Farc, es lo que abre la puerta para que hayamos solicitado la libertad condicionada.

El secretario general de la JEP, Nstor Ral Correa, ya envi a su funcionario para que David tomara el acta de compromiso que le va a representar ante la JEP una vez que este sin conforme. Obviamente, nuestro inters es que la sala de Revisin de la JEP estudie las sentencias dictadas por la justicia colombiana con el nimo de que se reconozca la inocencia que no han querido reconocer fiscales y jueces en Colombia.

Esta peticin tambin la tiene en su mano la jueza de Ejecucin de Penas en Bucaramanga, que conoce su caso, y ya debi haberle llegado a su despacho, faltara que lo firme. As que la libertad de David se encuentra prxima siempre y que se decida en derecho, salvo una decisin contraria a derecho. Es decir, que aqu no dependera tanto de si una jueza quiere o no darle su libertad, sino que tendra que hacerlo porque hay unos requisitos objetivos que estn cumplidos. Sin embargo, todo puede suceder en este pas donde operadores judiciales toman decisiones arbitrarias; y de eso estamos llenos de experiencias cotidianas. Este es ms o menos el panorama en el momento.

PBI: Y cmo va el proceso contra `El Panadero`, uno de los testimonios que acusa a David?

RV: Pues contina el juicio contra Mario Jaimes, alias El Panadero [7], que est respondiendo por falso testimonio porque fue l quien hizo el montaje y el principal testigo de la Fiscala que llev a la condena a David. Si esta persona es condenada y esa sentencia queda firme, tal situacin dara lugar a que la Corte Suprema de Justicia de Colombia pudiera revisarla.

PBI: `El Panadero` podra acudir a la JEP?

RV: En mi opinin no, porque ya se haba puesto en manos de la ley de Justicia y [8], que fue la normatividad con la que tericamente se desmovilizaron los paramilitares, aunque fue excluido por un tribunal, as que en mi opinin perdi la oportunidad de acudir a la JEP.

Sin embargo, si esta persona decidiera apuntarse al tribunal de la JEP, es probable que los miembros de las salas acepten su caso, y ah se decidira si cumple o no con los requisitos y si dice o no toda la verdad, la que no ha querido contar durante estos aos. Porque inclusive en algunas de sus condenas ha negado su responsabilidad y al final, ante la contundencia de las pruebas, ha tenido que reconocerla, como la violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya[El Espectador:a. 2 de febrero de 2016.]].

PBI: Cmo se piensa tramitar este caso si el Tribunal de la JEP an no est creado?

RV: Si la JEP no se conforma prontamente y `El Panadero` queda condenado por falso testimonio, lo que inmediatamente tendramos que hacer sera presentar el caso ante la Corte Suprema de Justicia Colombiana para la revisin de la sentencia con base a la condena de alias `El Panadero`. Por qu para la revisin? Porque quien lo acus fue un mentiroso y la justicia as lo habra determinado en una condena. Por supuesto que David tendra que ser indemnizado integralmente por todo el dao causado a l, a su familia y a las organizaciones sociales a las que perteneci.

PBI: Qu tipo de implicaciones polticas podra haber en todo esto?

RV: Para el caso de David hay que tener claro que se presentara a la JEP en su condicin de inocente. No est aspirando obtener algn indulto porque los indultos estn hechos para los miembros de la guerrilla, as que David tiene absolutamente claro que se no es el camino para l.

Ante la JEP tenemos en perspectiva dos situaciones: una, que es inmediata y se puede obtener la libertad condicionada conforme al decreto ley 1820; y dos, una vez se conforme el Tribunal Especial para la Paz solicitarle a la Seccin de Revisin que revise la sentencia que conden a David. El objetivo que nosotros tenemos es que ah se diga en sentencia que David Ravelo fue procesado y condenado a travs de un montaje judicial, que constituy una persecucin poltica y que es inocente, eso es lo que queremos que diga la JEP porque es lo que corresponde a la verdad histrica.

PBI: En este sentido, cules seran las implicaciones y condiciones de esta libertad condicionada para David Ravelo?

RV: El compromiso es presentarse ante la JEP una vez se conforme y no salir del pas salvo permiso judicial previo para ello. Tendra que cumplir estrictamente estos requisitos.

En mi opinin, tendra que hacer una vida social y familiar normal, pudiendo cumplir sus labores como defensor de derechos humanos. Y es que, hay que tener presente que David Ravelo es un defensor de Derechos Humanos, motivo que le llev a la crcel, y durante todo el tiempo que estuvo preso ha seguido sindolo: ha defendido los derechos fundamentales de la poblacin carcelaria y les ha representado ante las autoridades. Entonces, si obtiene su libertad condicionada, cul va a ser la diferencia con el tiempo que estuvo en la crcel o antes? La defensa de los derechos humanos no puede estar condicionada de ninguna manera.

PBI: Qu pasa con el caso llevado a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos?

RV: Es lento, los casos no avanzan con la velocidad que uno quisiera, primero porque tiene muchos casos en trmite; segundo, porque los recursos que los Estados le dan para su funcionamiento son precarios. El caso de David Ravelo se present como hace varios aos y apenas la Comisin nos est pidiendo ms informacin sobre algunos puntos especficas; informacin que ya fue respondida.

El caso tendremos que seguir dndolo a conocer, as se produzcan sentencias favorables a David, bien a travs de la justicia ordinaria o bien a travs de la JEP, el proceso del sistema interamericano tendra que continuar, porque no se quedara solamente en el tema de una declaratoria de inocencia, sino que el sistema interamericano reconozca que lo que hubo fue persecucin poltica y un proceso penal arbitrario, que sera lo que tendra que decir. Los derechos que se buscan sean reconocidos en el sistema interamericano van mucho ms all a la inocencia misma de David Ravelo, sino al dao ocasionado a l, a su familia y a la sociedad que le rodea.

PBI: Las dinmicas de violencia actual en Barrancabermeja y el Magdalena Medio no han cambiado tanto a las de los aos en los que David entr en prisin Cree que este contexto le puede suponer riesgos?

RV: Pues indudablemente, la polarizacin que tiene este pas es un elemento que incrementa el riesgo de David Ravelo. Barranca, infortunadamente, ha sufrido histricamente todos estos elementos de polarizacin que incrementan los riesgos de los lderes sociales. David es una persona supremamente reconocida en la regin por su labor como activista social, as que los enemigos de este proceso y quienes puedan mantener la voluntad de hacerle dao, sin duda, incrementa sus riesgos.

PBI: Cmo se plantea la reparacin por todo el dao causado a David y su familia?

RV: Indudablemente toda la persecucin estatal y paramilitar que ha sufrido David Ravelo tiene que ser totalmente reparado de forma integral para l y su familia. Cuando hablo de reparacin no slo es de orden econmico, sino integral: tanto psicolgico como lo que ha representado el distanciamiento obligado con la familia y las necesidades emocionales, afectivas y econmicas generadas a quienes dependan de l, como sus hijos e hijas. Todo esto genera daos que jams sern reparados pero que el Estado tiene la obligacin de hacerlo en lo mximo posible y seguramente habr una nueva demanda contra el estado colombiano para obtener esa reparacin integral. Digo una nueva demanda dado que recientemente el Estado, y ms concretamente la Fiscala, fue condenada por la detencin arbitraria que sufri David en los aos noventa, mediante un montaje basado en testigos secretos. Finalmente, David fue exonerado de los cargos porque se desvirtuaron plenamente los testimonios de esos testigos.

PBI: Ser que este caso, a la espera de que se le conceda la libertad condicionada a David, podra influir para otros similares de presos polticos en Colombia?

RV: La libertad de David Ravelo tendra que ser un ejemplo para que las autoridades judiciales otorguen cuanto antes las libertades de los luchadores y activistas sociales que han sido detenidos por organizar o participar en protestas sociales, que no es un delito sino un derecho. Pero estas situaciones son las que se aprovechan para que, a travs de montajes judiciales, estos lderes vayan a prisin y tengan que responder penalmente por lo que no han cometido.

Hay casos similares al de David, en el sentido de que se hacen estos montajes; algunos permanecen un tiempo en la crcel y salen en libertad declarndose judicialmente su inocencia, mientras que otros llegan a ser condenados, como David, aunque ste es el nico que conozco con una condena tan elevada. Y es que, ha sido el resultado de un complot en el que no slo particip alias El Panadero, sino que detrs del mismo est el poder paramilitar y poltico, y tambin la Fiscala que se prest para materializarlo, pese a que claramente se evidenciaba el carcter mentiroso de su testimonio; de hecho, hoy El Panadero est enjuiciado. Por su parte, el Fiscal que lo acus estaba impedido para desempear el cargo por una sancin disciplinaria vigente para la poca, porque cuando fue oficial de la polica particip en la desaparicin de un joven en la ciudad de Armenia, crimen por el cual ha sido vinculado a un proceso penal, hoy en trmite [9].

En definitiva, la labor como defensor de derechos humanos de David Ravelo ha costado un precio muy alto y es uno de los casos ms dolorosos de injusticia que he conocido.

