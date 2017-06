Ramadn karim

Contextos

Sucede que cerca de dos millones de personas andan en Espaa contentas celebrando el Ramadn, que como viene siendo habitual en las festividades de todas las religiones combina en diferentes dosis contenido espiritual, la alegra de los menores de edad, actividad nocturna y el calorcillo que da el sentido de pertenencia a una comunidad.Como recordatorio, Ramadn da nombre a un mes del calendario lunar islmico (este ao aqu entre el 27 de mayo y el 24 de junio), conmemora el inicio de la revelacin del Corn al profeta Mahoma y prescribe abstenerse de comer -y de otros asuntos- hasta la cada de la tarde, permitido desde ese momento hasta que se distinga un hilo negro de un hilo blanco, dice poticamente el texto sagrado, es decir, hasta que amanece.Buen momento para refrescar datos. Como el color de piel y la confesin religiosa no forman parte en esta pennsula de la informacin del censo, no as en otras democracias avanzadas, acudamos a la Unin de Comunidades Islmicas de Espaa.Segn el ltimo informe de la UCIDE la poblacin musulmana en Espaa es exactamente de 1.919.141 personas, y desde hace un par de aos la nacionalidad mayoritaria entre los fieles de esta confesin es... la espaola (804.000), seguida de la marroqu (753.000), Pakistn (78.000), Senegal (62.000) y Argelia (61.000).La mayor parte de los musulmanes espaoles proceden de inmigrantes nacionalizados y sus descendientes, ms los compatriotas de esta religin de Ceuta y Melilla, ms una minora que ha abrazado esta confesin desde otros orgenes.El Ramadn se presta a felicitar a los musulmanes. El primer ministro de Canad, Justin Trudeau, ha difundido hace unos das un mensaje en el que reconoca "la enorme contribucin de los musulmanes canadienses a nuestro pas y su papel en hacer Canad el lugar fuerte, abierto e inclusivo que hoy es".El expresidente Obama tambin tuvo la tradicin de invitar cada mes de Ramadn a representantes de la comunidad musulmana a la Casa Blanca. El actual inquilino no parece dispuesto a continuar con la prctica de sus tres antecesores.Sin llegar a tales extremos, encontramos que el ministro de Justicia, Rafael Catal, ha felicitado educadamente a los musulmanes en este mes, lgico ya que su departamento es quien tiene las relaciones institucionales con esa y cualquier confesin religiosa.El recientemente elegido secretario general del PSOE, Pedro Snchez, tambin ha felicitado en Twitter a los musulmanes, para espanto de la caverna, que ha mezclado el asunto con las justificadas crticas lanzadas esta Semana Santa al ministerio de Defensa por izar la bandera nacional a media asta entre el jueves y el sbado de esa semana por la muerte de Jesucristo. Churras con merinas.El inters de esta columna viene ahora, porque en Madrid y Crdoba -al menos- se han organizado durante estos das una serie de iniciativas culturales dirigidas a todo el mundo.Afortunademente, como alguno pudiera temer, entre las actividades no se encuentra atar a la gente a una silla y obligarles a memorizar azoras del Corn.El Ayuntamiento de Madrid, bajo el nombre de "Noches de Ramadn", ha elaborado un programa "en el que cabe el cine, la msica, la poesa, la literatura, los homenajes, la danza y los debates, como formas de encuentro y acercamiento entre culturas".Me atrevo a recomendar el da 23 en Lavapis un concierto de la cantante argelina Souad Massi.Por su parte, Casa rabe ha organizado en Crdoba un festival cultural que incluye cine, conferencias, msica, presentacin de libros, visitas y hasta un concierto de jazz.Resumiendo, el Ramadn es una ocasin estupenda para acercarse a los cercanos que no son exactamente como nosotros.Coda final con dos consideraciones.Una es la impresin de que el 10% de la poblacin en Espaa de origen inmigrante -insisto, cada vez ms espaoles, con los mismos derechos y obligaciones- parece que se divierten por su cuenta, se coincide en lugares de trabajo y se vive en paralelo especialmente el ocio.La segunda es que existe un peligro de reducir a los inmigrantes a su confesin religiosa, la interlocucin del Estado es con asociaciones de fieles, en las que ignoro si los ateos de cualquier origen y nacionalidad se sienten representados.En cualquier caso, estos das nos ofrecen un motivo oportuno para acercarse y compartir actividades con los ciudadanos en Espaa de confesin musulmana, especialmente magrebes y pakistanes.Que Feliz Ramadn.Fuente original: http://contextospnd.blogspot.com.es/2017/06/ramadan-karim.html