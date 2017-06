La "electorizacin" del proceso de paz

Esta imagen es un mosaico bastante representativo de la quincena de candidatos presidenciales que presentarn sus nombres para las elecciones presidenciales a celebrarse en 2018 en Colombia.La primera pregunta que se hara un analista es: A cul lado del espectro poltico tradicional se encuentra cada uno de los fotografiados, es decir a quien representan? A la Izquierda, al Centro, a la Derecha?

Y, ah es donde comienza la dificultad, pues en Colombia estas categoras tradicionales aceptadas desde la poca de la revolucin francesa en Europa de la modernidad y el llamado mundo occidental y cristiano; debido a la singularidad, particularidad y especificidad de la historia colombiana, donde ha habido durante exactamente 187 aos un bipartidismo sectario, excluyente y violentamente hegemnico, ejercido por la clase dominante (oligarqua) mediante sanedrines o cpulas cerradas con el nombre de partidos liberal o conservador (donde el primero se haca pasar por la izquierda y el segundo por la derecha) no permite su utilizacin amplia para cobijar a otros sectores sociales subalternos, quienes simplemente se tenan que adscribir como clientelas, unas veces de manera voluntaria y otras violenta, a cada rplica local o regional del respectivo sanedrn nacional.

Pero realmente es de Izquierda el partido liberal, o de derecha el partido conservador y sus prolongaciones de hoy da bajo otros nombres? La respuesta es negativa, porque ambos sanedrines que siempre, despus de las 9 guerras civiles bipartidistas del siglo 19 y las refriegas violentas del siglo 20 sostenidas entre ellos, siempre, las solucionaron con componendas en las alturas y arreglos mutuos, donde confundan sus intereses de grupo cerrado con sus posturas polticas que presentaban como nacionales, y cuyo mejor ejemplo es el pacto bipartidista del Frente Nacional de 1957, con su primer gobierno (Lleras Camargo), que al calor de la guerra fra y la lucha contra la naciente revolucin cubana adelantadas por los EEUU, supo poner en prctica la recomendacin hecha en 1962 por el general USA Yarborough para conformar el Bloque de Poder Contrainsurgente (BPCi) que ha prolongado su dominacin y explotacin hasta la actualidad.

Y as, ambos sanedrines confundidos o mezclados en beneficios y en poltica, han representado de manera ntida (y representan hoy da) los intereses mezquinos, retrgrados y reaccionarios de una exigua minora pre-moderna, con intereses de casta seorial anclada en el dominio de la tierra, el rentismo especulativo, y en su total sujecin y sometimiento incondicional (cipayaje) a los intereses del imperialismo anglosajn, al inicio ingls y desde finales del siglo 19 al imperialismo estadounidense y que al decir de un conocido filsofo colombiano, desarroll en el pas una contrahecha y contradictoria modernizacin, pero sin modernidad.

La segunda, pregunta derivada de lo antes expuesto es: Cul es la contradiccin insalvable que existe entre cada uno de los miembros de este mosaico fotogrfico, con lo que en sociologa anglosajona se denomina The Establishment? A nuestra manera de ver Ninguna. Ninguno de ellos ha presentado una propuesta alternativa o siquiera maquilladora del neo-liberalismo dominante en Colombia. Su gran diferencia radica en decir que unos apoyan la paz (se refieren al Acuerdo Final Estado- Farc) y otros, que la apoyan, pero con cambios radicales a lo pactado y escrito.

El tercer problema que se le presenta al analista es cmo desentraar la complejidad y densidad de la llamada coyuntura actual de la paz en Colombia, determinada (segn mi resumida opinin) por los siguientes vectores geopolticos y geoestratgicos:

Tres de ellos internos;

1- Las dificultades oficiales en la implementacin del Acuerdo de la Habana y el limitado avance del proceso de paz con el ELN.

2 -La persistencia y auge del narco-paramilitarismo colombiano con su el exterminio, gota a gota, de dirigentes sociales populares y la represin violenta del Estado sobre la creciente movilizacin social y popular (Choc. Pacifico. Buenaventura. Maestros, etc.)

3- Las elecciones presidenciales del 2018 en comento, que han electorizado y polarizado un Proceso de Paz que debiera ser de aceptacin nacional y regional, hasta convertirlo en un nuevo plebiscito partidista y electorero.

Y dos externos:

4- La reactivacin de la agenda de la Drug War del gobierno Trump.

5- La vidriosa situacin en Venezuela.

Es decir que, dicho proceso social en lugar de avanzar hacia una estabilidad; la dinmica contradictoria en l contenida lo ha ido llevando hacia una incertidumbre mayor, a un desarrollo cada vez ms complejo, ms impredecible, o talvez, y posiblemente, ms violento.

El teln de fondo de tal escenario tiene como todo fenmeno social, materia e idea: Lo material, es la continuidad y profundizacin en Colombia del modelo econmico neo-liberal (con todos los adjetivos negativos y lacras sociales que conlleva, tales como depredador y destructor de la naturaleza, autoritario, militarista, violento, empobrecedor de la mayora trabajadora, generador de desempleo estructural y de aberrantes desigualdades y exclusiones sociales, racista, machista, exterminador de minoras bajo la forma de limpieza social etc.)

Lo ideal, es la muy arraigada idea del fetichismo constitucional, convertida en conciencia social por el

santanderismo de la oligarqua hegemnica, y que consiste en considerar a la Constitucin colombiana como algo inmodificable (105 aos de la constitucin clerical de 1886, apenas modificada hace 26 aos, por el reconocimiento, en el papel de algunos derechos humanos antes negados y por el aperturismo neo-liberal en la constitucin del 1991, que permiti desarrollar el actual narco paramilitarismo y adelantar la guerra contrainsurgente en su ltima etapa, presentada al pblico como guerra contra las drogas.

Es una arraigada aversin a los cambios o modificaciones en el fetiche, que el actual gobierno de JM Santos, durante los dilogos de la Habana llev al extremo con el fin de evitar, por todos los medios, una nueva asamblea nacional constituyente (ANC) que incluyera las nuevas realidades

sociales surgidas.

Un medio alterno fue el famoso Plebiscito refrendatorio. Otro, el llamado fast track, y un tercero,

poner como Magistrados a fichas santistas en el interior de la corte constitucional para que defendieran la constitucin. Se hizo un escndalo con rasgada de vestiduras y todo, solo porque la Corte Constitucional, el cancerbero oficial del fetiche, fall de acuerdo con la conciencia hegemnica y de acuerdo al fetichismo dominante:

El cuadernillo de la constitucin colombiana no se puede, ni se debe, modificar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera citando el rengln all escrito sobre la obligatoriedad de la paz social, porque si no, dejara de ser fetiche

Qu suceder o mejor cmo se resolvern cada uno de las 5 variables de la incertidumbre que se ciernen sobre el proceso de paz colombiano?

La respuesta a cada una de ellas es en s misma una hiptesis que solo su resolucin nos pondr frente a la realidad.

1- Se superarn las dificultades oficiales en la implantacin del acuerdo de la Habana? Esperamos una respuesta positiva

2- Se firmar un acuerdo de paz con el ELN? . Esperamos una respuesta positiva

3- Se desmontar el narco para militarismo colombiano con sus financiadores narcos y contrainsurgentes y, se suspender el exterminio gota a gota de los dirigentes sociales y

populares y de la movilizacin social? . Esperamos una respuesta positiva

4- Ganar la presidencia de Colombia en el 2018, una coalicin que represente los intereses del Bloque Popular Alternativo, independiente del mosaico arriba presentado, que, implemente ntegramente el Acuerdo Final de Paz del Estado colombiano y las Farc-EP y alcance un acuerdo de paz con el ELN, y adems, luche efectivamente contra la corrupcin? .. Esperamos una respuesta positiva

5- Se negar el gobierno colombiano elegido en el 2018, a ejecutar incondicionalmente (una vez ms) la orden estadounidense de reiniciar la Drug War? .. Esperamos una respuesta positiva

6- Se sostendrn los Bolivarianos venezolanos en el Poder? .. Esperamos una respuesta positiva, tambin.

PeroY si las respuestas son negativas, o hay una mezcla de respuestas positivas y negativas? Para un marxista convicto y confeso no hay sino una respuesta cierta: la lucha de masas en sus ms variadas formas es lo nico que resolver todas estas incertidumbres, conducindonos a otras nuevas. Es la dialctica de la vida y del desarrollo de la materia y de las ideas, y a ella, habr que atenerse.

Solo as, se podr supera definitivamente la pesadilla sin fin (a lo Freddy Kruger) en la que se debate el sufrido y victimizado pueblo trabajador colombiano, despus de haber sentado durante 5 aos en la Habana a la oligarqua ms sanguinaria, prfida y cipaya de todo el continente americano junto con

sus asesores anglosajones e israeles, en una mesa diplomtica de dilogos y concertacin para concluir

polticamente una Guerra Contrainsurgente de 70 aos de duracin, y que ya haba tenido antes tres intentos serios (pero fallidos) de terminacin; en Casa Verde con Belisario, en Tlaxcala con Gaviria-De la Calle, en el Cagun con Pastrana y; le haba costado al pueblo trabajador colombiano en nmeros mal contados y por debajo de las reales de:

UN milln de muertos, 100 mil desaparecidos, 2 mil masacres, 3 mil fosas comunes, 6 millones de desplazados campesinos y comunidades tnicas, 429 polticos, 381 miembros de las Fuerzas Militares y 155 funcionarios civiles del Estado vinculados y condenados por Narco Paramilitarismo. 800 mil exiliados polticos. 15 mil presos polticos acusados de guerrilleros, etc

Lograr pactar y consensuar un libro de ms de 500 pginas llamado Acuerdo Final, debe ser entendido como un gesto civilizado de grandeza, que no hace un derrotado a la espera de la clemencia VENGATIVA del vencedor, tan estimada y usada por los dominantes bipartidistas colombianos (liberales y conservadores) en las innumerables guerras y conflictos armados que sostuvieron a lo largo del siglo 19 y parte del 20, con los que definieron el dominio del Tesoro Pblico.

Y avanzar hacia la civilizacin y la modernidad democrtica en Colombia, haciendo los cambios sociales que estn pactados en libro INTEGRO de 500 pginas llamado Acuerdo Final. Sin atajos. Sin perfidias. Sin volverlo trizas. Y sin vuelta atrs, es la nica posibilidad de avanzar en consonancia con la historia y el progreso social.

La Poltica como contrario dialctico de la Guerra (si tambin es conducida correctamente, se le da paso a la generacin nueva que est pidiendo paso y se recambia lo gastado) se encargar de que as sea; de derrotar la regresin e imponer el avance civilizatorio de masas, incontenible ya en Colombia.

Esperamos tambin que as sea.

Fuente : InvestigAction