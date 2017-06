Terror en las calles, al norte y al sur

En el Centro Andino al Norte de la ciudad, una bomba produjo un estruendo de terror que sin explicar nada dejo una huella de muertos y heridos inocentes y de paso record que la barbarie est viva. Al Sur de la misma ciudad un da despus, una granada despert el silencio y dejo 7 heridos, annimos. Los dos hechos de terror llaman a profundizar la democracia como antdoto y a responder con polticas efectivas de paz y a desarmar sin excepcin a todas las personas, grupos, parches, pandillas que tengan armas, que comerciantes, ganaderos, terratenientes, transportadores y hasta funcionarios, portan con permiso legal con la excusa es hacer valer la legitima defensa por su seguridad personal y la de sus bienes. Otros portan y usan armas de manera ilegal para atacar, hacer valer su voluntad o imponer su inhumana manera de convivir. Las armas legales son distribuidas por el Ministerio de Defensa encargado de garantizarle al estado el monopolio de la fuerza y las ilegales distribuidas por comerciantes del mercado negro y compradas con la misma excusa y de paso imponer una pattica e inhumana manera de vivir entre intimidacin y amenazas que hace del delito una actividad sostenida con la debilidad del estado tambin amenazado y penetrado por las mafias y el espritu mafioso.

Los dos hechos de terror, uno el sbado en el Norte anuncia una tragedia para el pas, el otro el Domingo en el Sur, deja una tragedia para el barrio y unas pocas familias. Los dos hechos son condenables, abominables y los rechaza la sociedad comprometida con la paz y la reconciliacin, cansada del se odio y de los continuos llamados a cerrar con dolor y sangre sus conflictos. Los dos hechos humanamente tienen caractersticas similares, que la poltica y la estructura elitista del poder se encarga de separar, de marcar diferencias. Los medios los presentan con indicadores de reproduccin del morbo y ocultan la real y mas grande tragedia colectiva que es la desigualdad que permite ver en una misma calle del Norte al automvil Ferrari o Lamborghini mas codiciado o la prenda mas costosa del mercado, junto a imitaciones de relojes rolex, ventas callejeras y nios desnutridos mendigando. El Sur apenas si existe, la retina comn lo anuncia como un borde de lomas con casas apiadas y gentes peligrosas. El centro Andino, en cambio, es el corazn de la llamada zona Rosa donde la clase media va de una vitrina a otra, de un bar a un wok. La zona incluye la posibilidad de que lo que all ocurra saldr en televisin, hace un par de aos una balacera entre esmeralderos fue noticia y hace un ao se supo que se haban robado la bicicleta de Carlos Vives. All estn los almacenes de don Amancio Ortega el mas rico del mundo, el de Zara, Massimo Dutti y Stradivarius, tambin famosos en Paris, Madrid y Londres y estn los mejores escaparates de la moda y del diseo, es lugar de encuentro, de rumba y restaurantes.

El estruendo de terror es parte de una mentalidad de ultraderecha que se niega a hacerle el duelo a la guerra y al horror y sabe que para el norte un estruendo estremece y en el sur adormece. En el Norte en solo minutos haba 14 ambulancias, 2 carros de bomberos, el alcalde y sus secretarios y el presidente un par de horas despus, las cmaras de grandes medios y las voces de congresistas. En minutos daban los nombres de tres mujeres jvenes asesinadas, una de ellas francesa. El gobierno ofreci una recompensa de 35000 dlares por informacin til, compensaciones de 6000 dlares por vida perdida y conmino a los centros de salud a atender sin objecin a las otras victimas. Sobre el hecho letal el gobierno baraja tres hiptesis que no anuncia. Del otro lado, de la zona sur, se supo de la granada pero no hubo hiptesis, el estruendo ocurri en una esquina de barrio no vino ninguna autoridad, ni congresistas, ni presidencia, ni trinaron los twitter rechazando la tragedia y el oficial fue enftico en sealar cerrando el caso, que fue un ajuste de cuentas que dejo unos heridos..

En todo caso el presidente nobel tiene ahora la posibilidad, la gran oportunidad de tramitar con la urgencia del fast-track, el desarme inmediato del pas entero, crear un espritu abolicionista de todas las armas en manos de particulares como garanta para avanzar en democracia.

P.D. Lo que ocurre en la pequea escala de la ciudad, igual ocurre en la escala planetaria, norte y sur delimitan conceptos y practicas y ponen al descubierto las grandes diferencias.

