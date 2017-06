Entrevista a Christian Laval y Pierre Dardot sobre su ltimo libro El neoliberalismo contra la democracia

"El imaginario del Estado-nacin no es un imaginario alternativo al neoliberalismo"

La pesadilla que no acaba nunca (Gedisa) es el ltimo libro traducido al castellano de la pareja intelectual que forman los franceses Christian Laval (socilogo) y Pierre Dardot (filsofo). El ttulo hace referencia al hecho de que la crisis ms grave en muchas dcadas no ha trado consigo una transformacin sustancial del capitalismo (como pas en 1929), sino la radicalizacin de su forma neoliberal.

Esta intensificacin de la lgica neoliberal que coloniza las instituciones pblicas, las relaciones entre los seres y el interior de nosotros mismos amenaza ahora incluso las formas ms light de la democracia (democracia electoral, liberal-representativa). La crisis es la ocasin perfecta para lanzar una autntica "guerra poltica" contra todos los obstculos que frenan la profundizacin de la lgica del beneficio.

Es urgente y vital esbozar un nuevo tipo de pensamiento y accin transformadora-revolucionaria capaz de estar a la altura del desafo que plantea el "devenir-mundo del capital". Segn Laval y Dardot, la alternativa no pasa por renovar el soberanismo o la socialdemocracia, sino por las "polticas de lo comn". Es decir, las prcticas de democracia radical que hacen de cada uno de nosotros un agente activo en la configuracin de la realidad.

1- Segn vosotros, el neoliberalismo es un proyecto directamente anti-democrtico, en el sentido de que se opone (tanto en la teora como en la prctica) a cualquier atisbo de soberana popular (incluso la liberal-representativa). Podrais explicar esto?

Efectivamente, es importante volver sobre el proyecto en s, tal y como fue elaborado a lo largo de varias dcadas (desde finales de los aos 30 hasta finales de la dcada de 1960). Hay que tomrselo en serio, en lugar de ignorarlo con el pretexto de que se trata de un adversario intelectual y poltico. No es que este proyecto haya impuesto directamente las polticas neoliberales de los aos 1970-1980. Las vas emprendidas por los diferentes gobiernos fueron distintas, desde la dictadura militar de Pinochet en Chile, que en algunos aspectos hizo las veces de laboratorio, hasta los gobiernos de Thatcher y Reagan. Pero ms all de esta diversidad en las formas, lo cierto es que el proyecto neoliberal no dej de ser desde el origen un proyecto antidemocrtico, en todas sus variantes.

El periodista y ensayista estadounidense Walter Lippman, uno de los inventores del neoliberalismo antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba preocupado ante todo por la "ingobernabilidad" de unas democracias sometidas "al dictado de las opiniones pblicas". Hayek no dej de denunciar la omnipotencia del poder legislativo, para mejor oponer la "demarqua" a la "democracia": la demarqua excluye la democracia en la medida en que sustituye la soberana del pueblo por el gobierno de las "leyes". Pero por "leyes" hay que entender las reglas de derecho privado y penal en tanto que independientes de toda voluntad legislativa. Son estas reglas las que deben guiar la voluntad del propio legislador. De esta forma, Hayek imagina una corte constitucional superior a todos los dems poderes encargados de velar por la intangibilidad de estas "leyes".

Sin embargo, la corriente del neoliberalismo que, en este sentido, ha terminado siendo la mayor y ms influyente es sin duda la del ordoliberalismo alemn. La originalidad de esta corriente, cuyo fundador fue Walter Eucken, consisti en que propuso desde muy temprano que se incluyera una Constitucin econmica en la Constitucin poltica de cada Estado, de manera que se garantizara que cualquier poltica econmica respetara la inviolabilidad de esos principios constitucionales. Se trata de los mismos principios que fueron a continuacin consagrados por la construccin europea: estabilidad monetaria, equilibrio presupuestario, competencia libre y no viciada. En Alemania y en Europa, estos principios inspiraron directamente la creacin de bancos centrales independientes, cuya funcin consiste en velar por ellos, eventualmente contra la voluntad de los gobiernos y los parlamentos, y siempre contra la de los pueblos.

En definitiva, aqu est el corazn de la lgica neoliberal: elevar las grandes orientaciones de la poltica econmica por encima de cualquier control democrtico, de manera que todos los gobiernos futuros quedan maniatados de antemano independientemente de las alternancias electorales. Lo que el neoliberalismo no tolera es simplemente la democracia electoral bajo su forma ms elemental, as como la divisin de poderes, pues ambas suponen un obstculo para esta "constitucionalizacin" de la poltica econmica. Con esto es con lo que nos encontramos hoy bajo las ms diversas formas: un proceso ya bastante avanzado de salida de la democracia liberal-representativa, en beneficio de un sistema de gobernanza informal que implica tanto actores privados como estatales.

2- Hay en toda Europa un auge del nacionalismo, que vosotros explicis como "el deseo de restaurar una soberana perdida, fantaseada sobre un fondo nostlgico y reactivo". Pero, se trata de un fenmeno uniforme? Por ejemplo, en Espaa hay sectores de izquierdas muy implicados en el proceso independentista cataln. Se expresa ah un rechazo del Estado espaol desde una perspectiva "social" y "progresista". Veis alguna posibilidad de emancipacin en la va estatal-nacional?

Conviene desconfiar de la tentacin de la uniformizacin a la que nos lleva un uso indiferenciado de los trminos de nacionalismo o populismo. El nacional-populismo de un Donald Trump y el neofascismo de una Marine Le Pen son, por ejemplo, el producto directo de ms de 35 aos de dominacin neoliberal y no ponen en cuestin de ninguna manera la lgica de esta dominacin. Representan incluso ms bien una forma agravada de la misma: desregulacin financiera, reduccin de los impuestos a los ms ricos, etc. El neoliberalismo concilia bien con el nacionalismo xenfobo, as como con muchos otros tipos de ideologas reaccionarias, como podemos ver hoy en da en Turqua o en Brasil.

No podemos confundir bajo una misma etiqueta sumaria las aspiraciones de constituir un Estado por parte de pueblos que no han dispuesto jams de un Estado independiente (Escocia, Catalua, Pas Vasco, etc.) con el nacionalismo reaccionario que se desarrolla en las naciones hace tiempo constituidas en Estados o que ejercen un control sobre "minoras" desde un Estado que conquistaron en la noche de los tiempos. Las aspiraciones nacionales de los pueblos escocs y cataln no tienen el mismo sentido que el nacionalismo que se ha expresado con ocasin del Brexit, que procede, por un lado, de la nostalgia de una grandeza perdida que se tratara de restaurar y, por otro, del resentimiento de poblaciones condenadas a la pobreza y a la relegacin.

Con todo, no es menos cierto que sera vano alimentar una ilusin sobre la posibilidad de que un pueblo conquiste el derecho al autogobierno en el interior de la Unin Europea, tal y como sta est construida desde sus orgenes. La estrategia que consiste en apoyarse en la Unin Europea para aflojar el nudo del Estado que niega todo derecho nacional est condenado al fracaso. Hay que entender que una integracin de estas nuevas entidades en la Unin Europea no se hara en condiciones muy distintas de aquellas que se les impusieron a las naciones de las que forman parte (Espaa, Gran Bretaa). Lo cual significa que estas naciones (Catalua, Escocia) no seran "reconocidas" ms que a condicin de someterse a la lgica ordo-liberal de la Unin Europea, lo que conducira tarde o temprano a privarles de toda forma de autogobierno.

En resumen, la ilusin estara en creer que se puede proceder en dos tiempos o etapas: primero, una unin ecumnica orientada a conquistar la independencia, que hara abstraccin de las oposiciones entre intereses sociales antagonistas, y slo despus, una vez conquistada la independencia, una confrontacin en torno a las cuestiones sociales entre los "hermanos" de ayer. Hay que evitar absolutamente la ilusin de una gran familia o de una comunidad soldada, preservada de toda conflictualidad interna. Las oposiciones sociales deben emerger desde el interior mismo del combate por el reconocimiento de los derechos nacionales a partir de hoy mismo.

3- Cul sera entonces vuestra alternativa? Qu otra Europa podemos concebir (al menos como horizonte) desde el imaginario de las polticas de lo comn?

Hay que abrir desde hoy mismo la perspectiva de una Federacin democrtica de los pueblos europeos por parte de aquellos que combaten para conquistar el reconocimiento de sus derechos nacionales. Tal y como lo supo ver Castoriadis en 1992, una federacin de este tipo no podra ser democrtica ms que a condicin de ser una Federacin de unidades polticas autogobernadas.

Es decir, por un lado, el principio de la autonoma implica el derecho de toda comunidad nacional a organizarse segn la forma poltica que desee, incluyendo la del Estado-nacin. Pero, por otro lado, este mismo principio de autonoma, que es vlido para toda colectividad humana, implica la superacin del imaginario del Estado-nacin y la reabsorcin de la nacin en una comunidad ms vasta, que englobe en ltimo trmino a la humanidad entera. Un comn encerrado en fronteras nacionales no es un verdadero comn: cualquiera que sea su escala y carcter (poltico o socioeconmico), lo comn est necesariamente abierto al exterior y esta apertura debe manifestarse por la preocupacin de integrar sus relaciones con las otras sociedades en su propio funcionamiento interno.

Hay que insistir en este punto: el imaginario del Estado-nacin no es un imaginario alternativo al neoliberalismo. Si tal imaginario, lejos de haberse diluido, se ha visto en gran medida reforzado en estos ltimos aos, se debe en primer lugar a la "maquinaria poltico-burocrtica" que constituye la Unin Europea. El impasse actual viene del hecho de que, como deca Castoriadis, ciertos pueblos ya constituidos en Estados quieren volver a la soberana nacional-estatal, mientras que los otros estn preocupados sobre todo por la idea de llegar a constituirse en una forma estatal "independiente", sin importar el coste ni el contenido. Pero la competencia entre soberanas, lejos de debilitar la lgica del neoliberalismo, no hace sino alimentarla y reforzarla.

4- Podramos pensar la crisis que est atravesando actualmente el PSOE como una forma nacional particular de la crisis que afecta al conjunto de la socialdemocracia europea. Vuestro anlisis sobre esa crisis es muy duro: afirmis que la socialdemocracia no ha sido una vctima, sino un actor decisivo de las polticas neoliberales, autodestruyndose en el proceso.

La socialdemocracia europea ha sido, y lo es ms a da de hoy, la primera responsable de la puesta en prctica de las polticas de austeridad. As, cuando fue mayoritaria en Europa a finales de la dcada de 1990 y principios de la del 2000, sus dirigentes agravaron la deriva anterior, en lugar de iniciar una re-orientacin de la poltica europea. Procedieron a desmantelar sistemticamente el derecho al trabajo, por la va de una mayor flexibilizacin del mercado laboral (Blair, Schrder, Hollande, Renzi).

El ejemplo de Francia es muy elocuente: muy pronto, a lo largo de la dcada de 1980, bajo la gida de Mitterrand, la socialdemocracia tom la iniciativa de la liberalizacin del sector financiero, aventajando por esta va a bastantes gobiernos neoliberales, hasta el punto de hacer las veces de entrenamiento para estos ltimos. Convertido desde principios de la dcada de 1980 a las virtudes de la competencia, Hollande no ha dejado por su parte de soar con ser el Schrder francs, con vistas a dejar el recuerdo de un hombre de Estado valiente, capaz de dominar la hostilidad de la opinin pblica.

Ms en general, es el lugar histrico de la socialdemocracia lo que est amenazado, en razn del cierre institucional impuesto por el sistema neoliberal. Hoy en da la socialdemocracia se ve ante la siguiente disyuntiva: sumarse o romper. Pero sumarse es condenarse a morir, tal y como muestra la experiencia de estos ltimos aos, y romper es asumir el riesgo de un enfrentamiento con el sistema, algo que le resulta igualmente insoportable. Sus dirigentes han preferido suicidarse antes que resistir.

Hay que tomar de una vez conciencia de este hecho: la socialdemocracia ha dejado de existir y nadie podr resucitarla, ya que el sistema ha destruido todo espacio o todo margen de maniobra para que pueda operar una contra-fuerza en su seno. Bajo este apelativo de "socialdemocracia" lo que hay en realidad son izquierdas neoliberales que, ya de entrada, inscriben su accin en el mismo marco que las derechas neoliberales. He aqu por qu a nosotros nos parece ms correcto hablar de una "razn poltica nica", en lugar de un "partido nico".

5- La "nueva poltica" se presenta en ocasiones a s misma como "una nueva socialdemocracia", una socialdemocracia que sera "real" y no una opcin neoliberal disfrazada de izquierda. Qu pensis de esta posibilidad?

Preconizar la vuelta de una "socialdemocracia real" es ilusorio, por mucho que parezca reflejar la famosa frmula de los Indignados: "Democracia real ya". Pues aquella frmula deba su fuerza al cuestionamiento directo de la democracia llamada "representativa": significaba en el fondo que esta ltima no era "realmente" una democracia y que la democracia, para ser real, implica la coparticipacin de todos los ciudadanos en los asuntos pblicos. El principio poltico que nosotros llamamos "lo comn".

El objetivo de constituir una "socialdemocracia real" parte de una constatacin compartida por muchos: la vieja socialdemocracia (el PSOE, por ejemplo) ya no sera realmente una socialdemocracia, en razn de su alineamiento puro y simple con el neoliberalismo. Esa constatacin es cierta, pero por qu habra que deducir de ah que hay que ocupar el espacio que ocupaba y que su fracaso poltico ha dejado vacante? Ms bien conviene poner en cuestin la posibilidad de reconstituir una verdadera socialdemocracia en las condiciones de transformacin neoliberal de las instituciones estatales. La verdad es que esta transformacin, debido a su carcter irreversible, impide definitivamente toda vuelta hacia atrs: pura y simplemente, los mrgenes de maniobra que permitieron histricamente a la socialdemocracia jugar su papel han dejado de existir.

Ya no nos podemos imaginar construir paso a paso, y sin salirnos del marco parlamentario, una relacin de fuerzas que permita obtener concesiones en materia de democracia social. Debemos recordar que esta estrategia slo pudo funcionar en las condiciones propias de la democracia representativa clsica. Ahora bien, tal y como creemos haber dejado claro en el libro, el neoliberalismo tiende a vaciar dicha democracia de todo contenido. As pues, en nombre del combate por una "democracia real" hay que asumir esta imposibilidad de volver a la socialdemocracia.

En otras palabras: hay que elegir entre la "socialdemocracia real" y la "democracia real". Querer la "socialdemocracia real" es correr tras un espejismo: al final del camino renunciaremos a la "democracia real" sin haber restaurado siquiera la democracia representativa. Simplemente, corremos el riesgo de adaptarnos pasivamente al marco antidemocrtico que impone el neoliberalismo, entrando as en la va suicida de la normalizacin poltica como un partido ms. Porque en ausencia de aquella democracia en su forma parlamentaria clsica ninguna socialdemocracia puede llegar a ser "real".

6- Podemos y las candidaturas municipalistas se presentaron a las elecciones bajo la consigna de "poner las instituciones de nuevo al servicio de la gente". Sin embargo, uno de los descubrimientos que han hecho muchos compaeros que han accedido al poder poltico ha sido hasta qu punto las instituciones no slo son una herramienta que pueda "usarse bien o mal" (al servicio de la gente o de la oligarqua), sino que son "intrnsecamente neoliberales" en sus maneras de pensar y actuar, de contratar y evaluar, etc.

La experiencia de la participacin en las instituciones polticas tiene, en efecto, mucho que ensear a todos los que tengan la ambicin de volverlas contra la lgica neoliberal: uno se da cuenta enseguida de que estas instituciones no son simples medios susceptibles de servir a fines distintos y opuestos, sino que han sido rediseadas hasta en su funcionamiento y sus mtodos de trabajo por dcadas de racionalidad neoliberal.

Las instituciones no son neutras, no ms que el Estado en general. Por consiguiente, la cuestin no es tanto entrar en las instituciones para hacer de ellas armas en el combate contra la oligarqua neoliberal, sino hacer de las instituciones un nuevo terreno de lucha. Ms en concreto, se trata de trabajar activamente, desde el interior y al mismo tiempo desde el exterior, para subvertir la lgica del Estado y de sus instituciones, que es en el fondo una lgica propietaria y monopolizadora.

Esto vale muy particularmente para los gobiernos municipales, que deben construir una relacin de fuerzas contra el Estado central apoyndose en los movimientos sociales y trabajando en la coordinacin de las municipalidades "rebeldes", siguiendo el ejemplo de lo que ha puesto en marcha Barcelona en Com.

7- Vosotros utilizis la frmula "gobernar contra el Estado", qu significa?

Lo que la experiencia de la participacin en el poder del Estado demuestra de forma apabullante es que aquellos que pretendieron tomar el poder para servirse de l como si fuera un instrumento neutro terminaron por convertirse en engranajes de un poder de Estado convertido a su vez en un fin en s mismo, que funciona en pos de su propio reforzamiento y perpetuacin. Ya va siendo hora de comprender que la administracin del Estado obedece a una lgica autnoma con respecto a la accin de los gobiernos, cuyo horizonte temporal es bastante ms limitado y que, en las condiciones actuales, esta lgica es una lgica a la vez burocrtica y de gestin.

Un gobierno que se preocupe realmente por actuar en el sentido de los intereses del pueblo deber darse cuenta de esto. Deber apoyarse en las iniciativas tomadas desde abajo, es decir, impulsarlas y favorecer su coordinacin, para quebrar, si es preciso, la resistencia de la administracin pblica e imponer una transformacin de las reglas de funcionamiento de dicha administracin con la vista puesta en una democracia que integre a los ciudadanos en los procesos de deliberacin y de decisin. Lo que nosotros entendemos por "gobernar contra el Estado" no es ni ms ni menos que esto: el Estado neoliberal no es el aliado natural de un gobierno democrtico, sino que es ms bien un adversario cuya resistencia slo podremos superar apoyndonos en las movilizaciones y en las experiencias surgidas de la propia sociedad.

8- Afirmis que no se puede entender la fuerza que tiene el neoliberalismo hoy sin entender la gran pregnancia de su imaginario: cmo cala en nosotros su promesa de libertad, su propuesta de lo que es una forma de vida deseable, etc. Hablis de la necesidad de oponer a ese imaginario un imaginario alternativo: "No hay nada como la potencia de un imaginario para hacer nacer el deseo de transformar el mundo". En qu consiste ese imaginario alternativo? Se trata de un relato o de una narrativa? Cmo suscitarlo y extenderlo?

El imaginario neoliberal se alimenta y se mantiene a travs de las prcticas que hacen de cada uno de nosotros un "empresario de s mismo" en todas las esferas de la vida. Lo comn es el principio que debe presidir el advenimiento de un nuevo imaginario y de un nuevo deseo. La nica manera de crearlo y difundirlo es partiendo de las prcticas e invenciones que se dan en lo cotidiano y trabajando en pos de su propagacin. Las historias y los relatos no pueden tener una validez por s mismos, independientemente de las prcticas, como si unas bellas fbulas edificantes pudieran propagar el deseo de lo comn.

Por la misma razn de fondo, hay que rechazar todos los relatos que se presenten como elementos de fabricacin de una "identidad populista" a la manera de Laclau: lo comn excluye por principio toda clausura en torno a una identidad y excluye a fortiori toda identidad construida por la identificacin con un jefe o lder carismtico. S son tiles, por el contrario, aquellos "relatos" e "historias" que ayuden a ver, partiendo siempre de las experiencias en curso, lo que sera una sociedad regida por la lgica de lo comn. En una palabra, se trata de hacer de estas experiencias el combustible de una nueva imaginacin poltica colectiva.

9- Decs que "lo comn" es por el momento una "lgica minoritaria", pero debemos entender por ello que es una lgica destinada a minoras? En Espaa hay quien argumenta que "lo comn" est bien como lgica para los pequeos proyectos experimentales, pero no para las complejas mquinas pblicas como la salud pblica, etc.

Es cierto que esta lgica es an, en este estadio, una "lgica minoritaria", es decir, una lgica que no ha llegado a imponerse sobre la lgica propietaria y empresarial en toda la sociedad. Pero este es precisamente el motivo por el que no hay que ceder ni un pice en ella. Lo comn tiene la vocacin de predominar a escala de la sociedad en su conjunto y, por consiguiente, tambin a escala de un sistema tan complejo como el de la salud pblica: la democracia debe prevalecer en todos los escalones de este sistema, aunque la tendencia dominante sea hoy la constitucin de grandes estructuras burocrticas manejadas por expertos gestores. Los expertos tienen su lugar en una democracia, pero no deben reemplazar a todos los actores de este sistema a la hora de tomar decisiones que incumben a las orientaciones a seguir en cualquiera materia de salud pblica. El ejemplo de las clnicas autogestionadas en Grecia muestra que podemos contar con iniciativas que vengan desde abajo, impulsando su coordinacin democrtica.

Traduccin del francs: lvaro Garca-Ormaechea

