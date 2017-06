Entrevista al Diputado nacional Juan Carlos Giordano (FIT-IS)

Fuera la Barrick Gold de Argentina!

J.C.G.: El Proyecto es importante porque va en funcin de lo que reclaman las asambleas vecinales que se han pronunciado contra la megaminera, la Barrick, el saqueo, contra la contaminacin y lo nico que hacemos nosotros es tomar esa voz y llevarla al Congreso como parte de un Proyecto de medidas de fondo que tiene tanto IS como el FIT que es combatir a las multinacionales y en este caso ms, porque son multinacionales saqueadoras que se llevan todo el oro, la plata, que dejan en el caso de San Juan y Jchal cinco ros contaminados, la salud de muchos habitantes est en peligro, porque el mercurio si uno lo toma en cantidades elevadas lleva a la muerte y a granves enfermedades y tipos de cncer.

Barrick Gold en San Juan ya provoc tres derrames con agua cianurada. Esto est previsto en el propio Cdigo de minera que establece que cuando hay tres incidentes graves ocurridos, en este caso simultneamente producidos por Barrick Gold, a tal punto que Macri que fomenta la megaminera y el gobernador Uac que es del PJ de San Juan que la fomenta tambin, estuvieron obligados por las asambleas de Jchal y San Juan a cerrar provisoriamente Veladero.

El problema es que la cierran para decir que cuando reabra el tema estar solucionado y no es as porque ocurri en tres oportunidades. Nuestro Proyecto tiene 4 artculos solamente, como todos los que hacemos, porque son proyectos para que cualquier trabajador, cualquier joven pueda comprender lo que decimos.

En el Congreso de la Nacin se leen proyectos con 50, 70 artculos de los cuales slo uno es el importante. Por ejemplo, hoy tuvimos un debate en relacin a Odebrecht de un proyecto de una enorme cantidad de artculos que en lneas generales va contra Odebretch, pero tiene un artculo que va a favor y lo hacen pasar en medio de esa cantidad.

El Proyecto que presentamos es muy claro. Las luchas por este tema han sido muy grandes, nosotros hemos acompaado a las asambleas vecinales, tenemos compaeros que han estado presentes como Agustn Gigli en Esquel que ha sido investigado por la Gendarmera, hay una persecucin enorme a cada luchador anti minero en cada lugar, como Carolina Goicoechea en La Rioja, el compaero Juanchi en San Juan y tantos otros compaeros. Pero en Esquel en el ao 2003 ganaron un referndum con casi el 85% en contra de la mina, eso se extendi a todo el pas, ahora el problema est radicado en Jchal pero igualmente se extiende a todos lados porque con el acuerdo minero de Macri con los gobernadores se da un nuevo reimpulso a la megaminera.

La megaminera es saqueante y contaminante porque el oro no puede ser extrado sin cinauro, primero revientan la montaa y luego como todo el oro queda desperdigado en el material la nica forma de unirlo es con cianuro. El cianuro es contaminante, se han contaminado los ros, se ha perdido un glaciar en San Juan, el otro da nos lleg la informacin de que hay escuelas en San Juan que tienen el agua directamente contaminada, que ya empezaron a aparecer peces y vicuas muertas. Es una calamidad y es un mal que viene del gobierno anterior, recordemos que la Barrick Gold fue fomentada por Cristina Kirchner. Macri apenas asumi le sac las retenciones y ahora le da un nuevo impulso a la megaminera diciendo que va a generar puestos de trabajo, lo cual es una hipocresa porque, por ejemplo, hoy Barrick tiene 3.000 puestos de trabajo, pero recuerdo que cuando ingres decan que iban a generar 20.000, ahora quedaron 3.000, entre el trabajo directo e indirecto.

Uno podra creer que sacando oro, esos trabajadores estn bien pagos, no, esos trabajadores cobran desde 10.000 a 20.000 pesos, hablando de salarios por debajo de la canasta familiar. El 29 de mayo hubo un paro de los trabajadores mineros de San Juan y ahora Macri dice que pueden generar 125.000 puestos de trabajo, como en el campo. En el campo hay un 58,6% de trabajo semi esclavo, por eso son tan repudiables todos los actos de gobierno, porque este es un gobierno mafioso. Hace un acto el 1 de mayo con el Momo Venegas, Secretario general de los trabajadores rurales, para celebrar el Da internacional de los trabajadores, cuando hay un 58% de trabajo esclavo en las patronales agrarias, estamos hablando de terratenientes, grandes patronales del campo a las que el gobierno les sac tambin las retenciones. Es una barbaridad.

Entonces, nuestro Proyecto es un modesto aporte a esa heroica lucha de las asambleas de vecinos anti megaminera en todo el pas. Contra el gobierno anterior, contra Macri y la oposicin de Sergio Massa, desde el FIT, desde nuestras bancas cumplimos con llevar la voz de los trabajadores, las luchas populares, y esta es una lucha demasiado justa y hacemos honor con este Proyecto de ley.



M.H.: Comentaste sobre la destruccin de un glaciar. El tema del agua es central aqu porque este tipo de explotaciones requieren de mucho uso de agua y Barrick Gold no solamente est en Veladero sino tambin en un proyecto comn con Chile.



J.C.G.: Pascua Lama.



M.H.: Y eso afecta a otros dos glaciares. El tema del agua es compartido por muchos analistas y ecologistas que afirman que el gran problema planteado hacia el ao 2050 ser la falta de agua, porque solamente el 3% del agua que existe en el planeta es consumible. Cmo afecta este conjunto de proyectos al tema del agua?



J.C.G.: Es una barbaridad, porque el agua es un recurso esencial. Hay comunidades que viven del agua, sirve para sus pequeos emprendimientos, no solo para consumirla, o para lugares tursticos tambin, porque mientras se crea un puesto de trabajo para la megaminera se pierden dos o tres por el turismo. La megaminera expulsa a los turistas, por eso San Juan a pesar de que hace aos que est la Barrick, hoy es una de las provincias ms pobres del pas.

Se utilizan millones de toneladas de agua para limpiar el oro, la plata, que se los llevan con declaraciones juradas que hace la Barrick, que solo aportan el 3% de lo que producen pero no tienen control. En Argentina la Barrick genera el 20% de sus riquezas mundiales. Lo de los glaciares es tremendo porque no tienen renovacin, el Perito Moreno, por ejemplo, se va disminuyendo a partir del cambio climtico.

Entonces, hoy decir como Macri, que esto es productivo y que la megaminera puedo traer puestos de trabajo es una aberracin completa y un elemento ms para oponernos y para apoyar la lucha anti megaminera.



M.H.: Cuando una de mis hijas, Luca, concurra al Mariano Acosta una de las actividades que se organizaban era un viaje anual a Jchal, entre otras cosas, por el apoyo a una escuela que de alguna manera apadrinaba el colegio en una localidad cercana. Hace muchos aos, hicimos un programa especial referido a esa localidad de Huaco que queda a 50 kilmetros de Jchal. Luca trajo para musicalizar ese programa un CD de Argentino Luna, un hombre de la zona, uno de nuestros grandes folcloristas, entre otros creador de un tema Mire que es lindo mi pas paisano, que habla de cmo vea l a la Argentina en aquellos tiempos. Aos atrs en Huaco se cultivaba trigo y se guardaba el ganado durante el invierno porque tena un clima muy favorable, haba produccin de hortalizas; hoy sufre esto que cuenta el diputado Juan Carlos Giordano porque esta situacin ha afectado la produccin de Jchal y tambin de Huaco.

Te pido que compartas la visin en cuanto al tema de la quita de subsidios a los discapacitados, yo califico esto como que el gobierno est rascando el fondo de la olla. Es muy grave lo planteado los nios down pueden trabajar dicho el mismo da que se conmemoraba el Da internacional contra el trabajo infantil. Un funcionario del Ministerio de Bienestar Social hizo esa afirmacin para justificar que no corresponda darles un subsidio.



J.C.G.: La opinin que voy a compartir ya se convirti en Proyecto de ley, no lo tengo aqu pero est en nuestra pgina web izquierdasocialista.org.ar, primero para anular todas las resoluciones aberrantes y el propio Decreto de Menem del 1997 del que se vale el actual gobierno de Macri para aplicar esto que es una vergenza, un desprecio por la vida humana de un gobierno de Ceos, de gerentes de multinacionales que consideran que un nio con sndrome de Down, una persona cuadripljica, una persona no vidente, una persona que le falta una pierna o un brazo, una persona que est imposibilitada de conseguir un ingreso por va laboral, y que cobra 4.000 pesos es un privilegiado.

Los que aprobaron esto son los mismos diputados que se acaban de votar un dietazo de 150.000 pesos, son los mismos que cuando pagaron 10.000 millones de dlares a los fondos buitres no tuvieron ningn problema, eximieron a las megamineras, subsidiaron a las petroleras, subsidiaron el boleto del transporte y a las empresas Edesur y Edenor con tarifazos, entre otras cosas.

Hoy (15/6) hay una autocovocatoria al Obelisco para reclamar que el gobierno retroceda con esta medida, y ya hay audios de madres anunciando que el da 26 en todo el pas va a haber una nueva movilizacin.

Nosotros consideramos esto como un desprecio a la vida humana. Resuelven una orden para conseguir dinero de donde sea, aunque tenga un costo poltico electoral terrible, para pagar la deuda externa, son las rdenes del FMI, del Banco Mundial, del imperialismo, etc. Lo aprovechan electoralmente diciendo que son los gastos de la poltica, no se entiende cul sera la poltica, hay un milln y medio de personas que no pueden trabajar por distinto tipo de discapacidades, a 170.000 le sacaron este beneficio, este clculo a 4.000 pesos suma 680 millones de pesos que no es nada, porque en el Proyecto de ley adems estamos diciendo que, por ejemplo, un no vidente, que no puede desenvolverse, tendra que recibir el valor total de la canasta familiar.

Esto no es ms que un avance alrededor de aumentar los despidos y las suspensiones, robo salarial, ya le haban sacado medicamentos al Pami, estos sectores de las pensiones sociales no contributivas tienen obra social en el Pami, lo que significa que si le sacan la pensin el Pami tambin se lo cortan, le sacan algunos beneficios que tenan sobre los medicamentos, slo por el hecho de decir que si esa persona vive con un jubilado que gana la mnima que es de 6.000 pesos, ya no necesita ninguna ayuda del Estado, y cuando uno habla del Estado no me refiere a Mauricio Macri, sino del Estado en el que ponemos plata todos, aunque uno ponga la plata para un bien social como es tener un ingreso mnimo para personas que no pueden trabajar, Mauricio Macri se lo adjudica como si l fuera el que pone la plata.

Es un gobierno corrupto, miserable, repudiable bajo todo punto de vista y ojal la movilizacin de hoy haga retroceder esta medida completamente anti popular e indignante como parte de las que ha llevado adelante este gobierno en este tiempo.

Viene de hacer una campaa mafiosa contra los docentes, el otro da le hicimos decir a Marcos Pea cuando fue al Congreso cmo era la realidad de la educacin para desenmascarar la campaa del gobierno que dice que los chicos por los paros son rehenes, nosotros le hicimos decir y nos contest por escrito, que hay 1.200.000 alumnos que no pueden ir a la escuela porque no tienen aulas en la escuela pblica. Faltan 70.000 docentes y directores de escuela por nombrar y el 65% de las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, o sea, 7.300 escuelas tienen problemas de infraestructura, quiere decir que los chicos pierden clases porque las escuelas no tienen agua, o luz, o calefaccin, o se cae el techo. Es una barbaridad. Y el gobierno hace una verdadera campaa mafiosa diciendo que la educacin pblica est hecha un desastre por los paros, cuando en realidad los paros son los que han evitado que se profundice el deterioro de la educacin pblica.

Hoy hay deterioro en la educacin pblica porque es un gran negocio la educacin privada, fomentada por Macri, Vidal y todos los gobernadores. Le sacan presupuesto a la educacin pblica, pagan una miseria a los docentes, cuando los docentes paran hacen campaa empujando a mandar a los chicos a las privadas, para que no caigan en la pblica.



M.H.: Inclusive les han sacado los alimentos frescos a los comedores.



J.C.G.: Otra barbaridad, los han suspendido en aquellos colegios donde ha habido paros. Es un gobierno mafioso. Y en el caso concreto de la educacin privada hay un negocio enorme, donde est metida la Iglesia catlica de pies y cabeza, porque el 95% de los subsidios se los llevan colegios ligados a la Iglesia catlica y el Vaticano, muchos de ellos donde los curas reciben subsidios del Estado, ya de por s los obispos ganan 40.000 pesos pagos por el Estado, y los nios son abusados sexualmente por los curas, como ocurri en ese colegio en Mendoza.

Pudimos decir todas estas cosas en sesin, a veces tenemos el gusto de decirles en la cara estas cosas. En nuestro trabajo parlamentario a favor de los docentes, hemos logrado arrancarle al gobierno esta informacin que niega, esa informacin se la pasamos a los docentes para que puedan explicarles a los padres.



Nos preparamos para que el FIT lleve adelante una eleccin muy importante



M.H.: Contame el cierre de las listas del FIT.



J.C.G.: Despus de mucho debate ha sido muy beneficioso, porque se ha dado lo que deca nuestro partido al interior del FIT que es que debe dejar de lado las polticas divisionistas, autoproclamatorias o hegemonistas de tal o cual partido y encarar una pelea comn en las PASO que es lo que se ha logrado, una lista nica del FIT que nos permite en vez de ir a una interna para dirimir las candidaturas, podamos ir con una lista comn y arrancar ahora la campaa unificada contra los candidatos del PRO, del FPV y de Sergio Massa.

Llevamos en Crdoba a la compaera Liliana Olivero que encabeza las listas, Nstor Pitrola encabeza para senador y Del Cao a diputado en Provincia de Buenos Aires, yo voy a compartir la lista a diputado nacional, la compaera Romina Del Pl ser la segunda candidata a diputada nacional; en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman con Marcelo Ramal, tambin est la compaera Laura Marrone que va a ser candidata a diputada nacional, hoy es legisladora y es un orgullo para nosotros, una vieja luchadora docente y en el caso de la Provincia de Buenos Aires la tenemos a la compaera Mnica Schlotthauer, delegada del Ferrocarril Sarmiento, que con la lucha de sus compaeras ha logrado abrir una casa que se llama La casa que abraza porque el Estado nacional, el gobierno de Macri destina solamente $ 4,21 por ao por mujer para combatir la violencia de gnero, evidentemente esto no alcanza, por lo tanto, las compaeras han conseguido abrir esta casa que es una especie de refugio. Adems de lograr el cupo femenino en las especialidades para las mujeres en el ferrocarril, han logrado este triunfo. Entonces, una luchadora como Mnica Schlottauer con un conjunto de compaeras ferroviarias lograron abrir un refugio, cmo no lo podra hacer el Estado nacional. Ellas tuvieron que pelear contra el gobierno para que les brinden asesoramiento, para que vaya una abogada, una psicloga social, para atender a todas las compaeras ferroviarias que sufren la violencia machista. Es un orgullo poder hacer una campaa comn con todos esos candidatos.

El FIT tiene una gran oportunidad, las bancas que logramos siempre estn al servicio de las luchas, nos comprometemos a cobrar como una maestra y pelear por cuestiones de fondo, nosotros consideramos que el FIT tiene que salir a decir que la plata tiene que ir al salario, trabajo, salud y educacin y no para la deuda externa, se estn pagando 16.000 millones de dlares de deuda externa este ao, ah est la plata que el gobierno dice que no hay para resolver los graves problemas sociales.

Entonces, a los trabajadores, a los jvenes, a las mujeres cada apoyo que logremos, cada voto se convierte en eso. Sacamos un milln de votos en las elecciones pasadas, hicimos un gran acto a fin del ao pasado en la cancha de Atlanta, otro el 1 de mayo, nos apoya el sindicalismo combativo y vamos a competir contra todas las listas que llevan a la burocracia sindical; en el caso de Macri al Momo Venegas y a Gerardo Martnez de la UOCRA, en el caso de Randazzo que lleva a la burocracia de la UOM y del SMATA, el mafioso y corrupto Roberto Fernndez de la UTA va con Sergio Massa y ya la mayora de la CGT eran parte del Frente Renovador y fijaron una tregua al gobierno y hasta hoy gran parte del ajuste est pasando por esa tregua.

Por el contrario, nosotros llevamos en nuestras listas al sindicalismo combativo, a las listas Multicolor del Suteba, a Jorge Adaro de Ademys, Romina del Pl del Suteba-La Matanza, al Pollo Sobrero del Sarmiento y tantos compaeros que son un orgullo que en este tiempo se han destacado y han ganado un terreno muy grande a nivel sindical, con asambleas, movilizaciones, con la unidad para enfrentar a Macri. De manera que el FIT est en condiciones de llevar adelante una eleccin muy importante y as nos preparamos.







