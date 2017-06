Soberanas del cuerpo

Trabajo sexual y gestacin subrogada

El reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales y la regulacin de la gestacin subrogada son cuestiones que generan, cada una y por separado, los ms enconados debates. Las luchas que subyacen a ambas controversias cuentan, por supuesto, con su propia historia y enfrentan sus propias urgencias en sus respectivos terrenos. Podra parecer, incluso, que nada resulta ms imprudente que reunirse para tratar simultneamente de ambas cuestiones. Sin embargo, dada la importancia del problema subyacente de la autonoma, y de sus lmites, para decidir lo que hacemos con nuestros propios cuerpos, cmo no abrir espacios donde intentar desenredar la maraa de intersecciones argumentales entre los dos debates? Este es, justamente, el plan que valientemente propuso la Asamblea Transmaricabollo de Sol el trrido sbado pasado en el CS La Ingobernable, con su charlasamblea Soberanas del cuerpo, en el marco de las actividades de la Plataforma del Orgullo Crtico Madrid 2017.

Mamen Briz Hernndez, invitada a la charlasamblea como representante del colectivo Hetaira, pionero en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales en el Estado espaol, comenz su intervencin reflexionando sobre el intensivo uso que desde los feminismos abolicionistas se hace de la consigna contra la mercantilizacin de los cuerpos. A partir de la crtica a la arbitrariedad que supone reducir el rechazo al uso del cuerpo para trabajar al mbito del trabajo sexual, Mamen despleg una reflexin sobre las violentas dinmicas que se generan, en el seno de los propios feminismos, cuando el dinero y la sexualidad no mantienen la necesaria distancia de seguridad Cmo entender, seal por ejemplo, que nadie pestaee si comentamos que a veces nos levantamos con pocas ganas de ir a trabajar, mientras que si es la actriz del porno Amarna Miller quien lo hace, se disparen todas las alarmas y arrecien contra ella todo tipo de ataques?

El problema general de la tica del debate interno del feminismo estuvo muy presente a lo largo de sus reflexiones. Desde su experiencia como militante de un colectivo tan expuesto a la polmica como es Hetaira, explic que resulta crucial entender que existen coaliciones para avanzar juntas 100 metros, otras 200, y otras kilmetros. Las fuerzas deberan concentrarse, en la medida de lo posible, en los trayectos que se pueden recorrer conjuntamente, sin que tengamos que cerrar por ello, ni mucho menos, los espacios de discusin. Nada parece ms opuesto a crear un clima favorable para la deliberacin colectiva, sin embargo, seal tambin Mamen y no podra estar ms de acuerdo, que acciones como la concentracin convocada frente a la Surrofair el pasado mes de mayo, ante cuyas puertas se manifestaron numerosos colectivos, de una forma que recordaba viva y problemticamente al estigmatizador estilo de las manifestaciones pro-vida ante las clnicas de abortos.

Por mi parte, fui tambin invitado no tanto como compaero de militancias, que tambin, sino como investigador en un proyecto sobre ciudadana LGTBQ, el proyecto INTIMATE que se desarrolla en la Universidad de Coimbra. Como compart en la asamblea, fue justamente a partir de un estudio comparativo sobre gestacin de sustitucin en Italia, Espaa y Portugal, en el que tuve oportunidad de entrevistar a padres que lo haban sido por gestacin subrogada, como pude cobrar conciencia de la intensidad de las violencias estatales que se despliegan muchas veces sobre quienes recurren a esta tcnica en el extranjero. Violencias que sitan sus historias vitales, en muchos sentidos, al nivel de los exilios de tantas mujeres en busca de cuidados reproductivos en terceros pases, especialmente solteras y lesbianas a las que se niega el acceso a las tcnicas de reproduccin asistida en sus pases de origen.

Incluyendo, entre otras, las barreras para el reconocimiento de la filiacin, la nacionalidad de los propios hijos e hijas, el hecho de que el Tribunal Constitucional vaya a decidir si una familia homoparental formada por gestacin por sustitucin all por el ao 2009 es o no es en realidad una familia e incluso, muy recientemente, el que un juez adoptara la medida cautelar de separar a una nia de sus padres, entregndola a los servicios sociales, sin ms motivo aparente ni percepcin de riesgo para la menor que el haber conducido una gestacin subrogada sin pasar por el exilio reproductivo.

Violencias estatales aparte, y de eso algo saben tambin las trabajadoras del sexo represaliadas por la ley mordaza ante la indiferencia del ayuntamiento del cambio, una de las principales intersecciones sobre las que se discuti fue la que se produce en torno a diferentes formas de movilizacin social del estigma. Sobre las trabajadoras del sexo, por vender o alquilar sus cuerpos, como recuerda ese mantra abolicionista sobre la mercantilizacin del cuerpo del que hablaba Mamen, y al que siempre acompaa la amnesia sobre el hecho de que toda fuerza de trabajo implica una dimensin fsica. Amnesia estratgica, por supuesto, que viene a disimular que la gran cuestin es, en realidad, la sacralizacin moral de la sexualidad femenina.

Y sobre quienes deciden gestar para terceras personas, a su vez, a travs del estigma no ya de la puta, sino de la mala madre, aquella que abandona o vende a sus hijos o hijas por un precio. Ignorando, claro est, el desafo fundamental que quienes deciden gestar para otras lanzan contra los discursos biologicistas o simplemente arcaicos de la maternidad, como el que representa el mater sempre certa est del derecho romano: se puede gestar sin haber sido, sin llegar a ser ningn momento, madre del beb gestado. Como saben bien las donantes de vulos y las gestantes para terceros, entre otras, la maternidad no es un proceso biolgico, sino social.

Otro interesante punto de interseccin que se seal es el uso de situaciones de explotacin o de violencias extremas como la que representa la trata para tomar la parte por el todo y abortar, as, toda posibilidad de debate. Olvidando no solo que la diferencia entre trabajo sexual voluntario y trata sino, sobre todo, que la principal fuente de violencias contra colectivos como el de las trabajadoras sexuales es la indefensin a que las condena su exclusin arbitraria del derecho laboral. Algo muy similar a lo que sucede en el terreno de la gestacin subrogada, ya que es la ausencia de legislaciones nacionales que garanticen, entre otros, los derechos de las gestantes en pases como Espaa (al contrario de lo que sucede en otros de nuestro entorno como, por no salir del Sur de Europa, Grecia o Portugal) la causa de desplazamientos a escenarios en que las desigualdades econmicas y la ausencia de legislaciones garantistas favorece que se generen situaciones de desproteccin, empezando por la de las propias gestantes. A la postre, y en relacin a esto se produjeron interesantes aportaciones cruzadas, tanto el abolicionismo del trabajo sexual como la nueva ola abolicionista contra la gestacin subrogada, en sus ms bienintencionadas versiones, se revela ya para muchas como la principal fuente de violencias contra aquellas a quienes se representa como eternas vctimas, carentes por completo de voz, autonoma y capacidad de decisin.

Por lo que se refiere al otro polo de estos debates, el feminismo pro-derechos, es importante sealar la gran diferencia que existe, en mi opinin, entre las luchas feministas por la autonoma corporal y ese neoliberalismo sexual con que algunas insisten en confundirlas. A saber, el firme compromiso por anteponer siempre los derechos (laborales, sexuales, reproductivos) a los intereses del empresariado. Esto es algo que han tenido siempre, por cierto, muy claro y como centro de su discurso las compaeras de Hetaira. De igual manera, la proteccin de la esa red de vulnerabilidades interrelacionadas que implica la gestacin subrogada, no debera, a su vez, regularse a medida de los deseos de cualesquiera intermediarios privados. De ah la importancia de crear las condiciones para un debate verdaderamente plural que permita no ya importar un modelo preexistente de regulacin, sino construir colectivamente uno. La propuesta de la Asociacin por la Gestacin Subrogada en Espaa, por ejemplo, de crear una agencia pblica de subrogacin podra ser un paso importante en la direccin adecuada.

En cualquier caso, la calidad de debates de este tipo depende enormemente, como sealaba Paula Snchez, tambin activista de Hetaira, de que seamos capaces de sobreponernos a los efectos de la enorme ansiedad cultural que las transformaciones de las concepciones heredadas de la sexualidad o de la reproduccin tienden a generar. De otro modo, difcilmente podremos escapar a un pensamiento nico que parece, por desgracia, casi hegemnico a nivel institucional.

El debate fue, por supuesto, mucho ms diverso de lo que consigo reflejar aqu. Tuvimos ocasin de conocer las violencias y abusos policiales que enfrentan las trabajadoras de sexo en Madrid, la diferencia que est marcando su auto-organizacin en colectivos como AFEMTRAS y la crisis en que la supresin del financiamiento de la Comunidad para la prevencin del VIH ha colocado a Hetaira. Hubo tambin posiciones cerradas contra la gestacin subrogada, defensas de la indivisibilidad del vnculo entre gestacin y maternidad, debates en torno a las diferencias entre el altruismo con compensacin y la regulacin comercial. Bienvenidas sean las controversias y los encuentros en los que poder seguir tejiendo redes activistas, consensos y, por supuesto tambin, irreconciliables y productivos disensos.

Pablo Prez Navarro. Doctor en Filosofa e investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra.

