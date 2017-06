Ser organizadores populares, nuestra tarea ms urgente

Fragua

Estimado integrante de la Organizacin de Lucha por la Emancipacin Popular (OLEP), estimado colaborador, estimado lector, en sus manos tienen el FRAGUA nmero 26, esto significa un esfuerzo colectivo de tres aos y medio.

FRAGUA comenz como una publicacin bimestral, ahora se imprime cada 5 semanas, hemos logrado repartir 1 500 nmeros; pero tambin se nos ha quedado peridico sin repartir en algunos momentos.

Es importante escribir lo anterior porque en el primer semestre del ao hemos tenido ms debates que antes sobre la utilidad de nuestro FRAGUA, sobre lo adecuado o no de su tiempo de publicacin y de su nmero de impresiones.

Sin embargo, el tema de fondo en los debates es lo adecuado o no de nuestras formas de organizacin y nuestros mtodos de formacin poltica al interior de nuestra organizacin y hacia los compaeros con los que trabajamos con la intencin de que se incorporen a nuestro esfuerzo colectivo.

Las preguntas qu hacemos despus de repartir el FRAGUA? y dnde organizamos y con quines? han quedado muy lejanas, no porque se haya dado respuesta en los primeros tres nmeros de nuestra publicacin, sino porque hemos rebasado esa etapa y hoy nos encontramos ante otro momento: hoy ms que antes debemos forjarnos como organizadores populares, lo que implica no slo la capacidad de dar a cada persona su actividad y tarea a desarrollar; sino de explicar los objetivos de las mismas y sobre todo de tener la capacidad de dar formacin poltica de manera individual y a grupos ms amplios de hasta 25 o 30 personas de diferentes edades y niveles de conciencia poltica.

Ser un organizador popular implica el estudio individual y colectivo de los temas y libros que se han definido estudiar, as como compartir lo estudiado con otras personas de la organizacin o ajenas a la misma y que apoyamos en su formacin; pero sobre todo, ser un organizador popular implica hacer el esfuerzo consciente de dedicar un mayor tiempo a las personas que organizamos y formamos.

El trabajo de organizacin y formacin poltica nos exige da con da ms tiempo, dedicar ms horas a la formacin personal, colectiva y a las relaciones polticas que se van construyendo, y es aqu donde se encuentra un asunto a resolver: queremos dedicar ms tiempo a la organizacin y a la formacin poltica nuestra y de nuestro pueblo?

Para responder esta pregunta se necesita tener claridad de lo que queremos en la vida, del lugar que tiene en nuestra vida la organizacin y las tareas que asumimos: son estas tareas tan importantes como estudiar, trabajar o divertirnos? Son parte inseparable de nuestra cotidianidad? Son como el aire que respiramos o son lo secundario, lo que sabemos que tenemos que hacer, pero no sentimos la necesidad de hacer?

El desarrollo de la conciencia poltica de cada compaero es diferente, atraviesa por diversas experiencias personales y colectivas, tiene que ver con el grado de madurez alcanzado en la vida, con el cmo enfrentamos la cotidianidad y los problemas que conlleva vivir en el capitalismo.

Es falso que los compaeros ms avanzados tericamente sean quienes necesariamente deciden ser organizadores populares. En nuestra corta experiencia nos ha tocado que algunos de aquellos compaeros que eran ms avanzados en el estudio no han querido ser organizadores populares y asumir las responsabilidades que esto implica , pues ser un organizador popular es una eleccin de vida; si elegimos serlo, todos nuestros actos, por ms desligados que pensemos estn de nuestro trabajo de organizacin y formacin poltica, ensean, forman o deforman a quienes comparten el trabajo poltico y la vida cotidiana.

Nuestro crecimiento cuantitativo y cualitativo como organizacin hoy requiere que asumamos las tareas de forjarnos como organizadores populares. Si definimos que queremos esto en la vida, podremos resolver con mayor agilidad el asunto del sustento diario, pues todos comemos, la mayora pagamos renta, algunos estudiamos e incluso tenemos dependientes econmicos. Si nos decidimos; podremos resolver la necesidad de crear ms crculos de formacin, de organizar la movilizacin del pueblo de manera consciente y de encontrar solucin a todos los problemas que se nos presenten.

Sabemos que no todos podremos o decidiremos estar el 100% de nuestro tiempo en el trabajo poltico, pero eso no significa que no podamos ser organizadores populares; en el lugar de trabajo, donde vivimos o donde lo decidamos podemos ser buenos organizadores y formadores polticos, construir organizacin popular, elevar el nivel de conciencia poltica de clase proletaria con quienes trabajamos y movilizar al pueblo para defender sus derechos o para recuperarlos.

Nada es imposible si nos proponemos conscientemente ser parte de la colectividad que pretende superar el capitalismo. Nada ha sido imposible para los pueblos que luchan por su libertad, pues sus fracasos temporales les han servido para impulsar la lucha de mejor manera.

No somos ciegos optimistas, no vivimos en una utopa, ni somos voluntaristas sin sustento en la realidad. Slo quien no ha organizado al pueblo, quien nicamente busca respuesta en los libros y es incapaz de estar con el pueblo en sus procesos de formacin de conciencia poltica y de participar activamente en el mismo podr decirnos que soamos, que nos somos miles o cientos y que nos autoengaamos.

No perdemos de vista que en un camino largo y lleno de obstculos no todos podremos llegar al final, por eso mismo todas nuestras fuerzas y capacidades hoy ms que nunca deben estar enfocadas en convertirnos en organizadores populares. Invitamos a todos nuestros integrantes, a todos nuestros colaboradores a intentarlo, a no dejar de intentarlo. En la OLEP todos tenemos un lugar, todos podemos aportar en el esfuerzo colectivo para transformar nuestro pas; todos podemos construirnos como las mujeres y los hombres que sepultarn el capitalismo.

Fortalecer a la OLEP es madurar como persona, elevar nuestro nivel de conciencia proletaria, reconocer nuestros errores y limitaciones para superarlos y, en este momento insistimos, en querer ser organizadores populares, intentarlo y lograrlo.

Smate a la OLEP, discute, organiza, estudia, escribe y agita con el FRAGUA, con nosotros toda persona que desea luchar, formarse y forjarse tiene un lugar.

Ningn esfuerzo es vano, ningn fracaso es total, ningn acto que se hace de manera conciente y voluntaria por organizar al pueblo es pequeo si no perdemos de vista que nosotros los proletarios somos los sepultureros del capitalismo y que nuestra fuerza reside en la organizacin, en la unin en torno a la necesidad histrica de construir el socialismo como un primer paso para lograr una sociedad sin clases sociales y sin explotacin.

Luchar con dignidad, con el pueblo organizado, luchar hasta vencer!







NOTA: Este artculo fue publicado como parte de la seccin EDITORIAL del No. 26 de FRAGUA, rgano de prensa de la Organizacin de Lucha por la Emancipacin Popular (OLEP), Mayo-Junio 2017.