Fracaso yanqui, de la OEA, de Pea, Videgaray y empresarios venezolanos en Cancn

1. Honor por los cinco representantes de pases que votaron contra el intervencionismo y por la soberana de Venezuela y aplauso a los otros ocho gobiernos que se abstuvieron ante las amenazas de EEUU, Mxico, Chile, de castigarlos si apoyaban de manera abierta al gobierno venezolano. Mxico y otros pases, por miedo terrorfico a los EEUU, violaron abiertamente los principios juaristas de decidir por cuenta propia y no intervencin. Con este fracaso de la reunin de la OEA el canciller Videgaray pudo haber perdido la candidatura presidencial, pero no; sigue siendo por mucho, el personaje del PRI, PAN y del sistema.

2. Yo jams he reconocido o aceptado que el pueblo venezolano pobre y explotado est luchando en las calles contra el gobierno chavista de Venezuela; quienes estn batallando en las calles contra el gobierno de Maduro son clases medias y altas convencidas por los grandes empresarios y el gobierno de los EEUU de que el chavismo es una peligrosa dictadura que debe ser derrocada para instalar el rgimen de elecciones y libertades democrticas. Aunque a los gobiernos de Chvez y Maduro les falt radicalidad para someter a los explotadores, lo poco que hicieron en beneficio de los ms pobres, caus enorme terror entre los empresarios.

3. Desde 2004 a Lpez Obrador, candidato presidencial en Mxico, desde entonces, se le ha acusado y combatido centralmente por ser un instrumento del comunista Chvez o el chavismo. Para no enredarse en dimes y diretes AMLO siempre guard silencio repitiendo el viejo apotegma juarista de no intervencin. Hoy el fracaso de la reunin de la OEA demuestra que este organismo slo buscaba imponer sanciones contra Venezuela y que los miles de problemas de los pueblos de Amrica les importa un bledo. Por qu no programar la reunin para analizar los endeudamientos, el trfico de drogas, la inseguridad y el saqueo de riquezas?

4. No he dejado de sealar, llevo aos hacindolo, que los culpables del desabasto, del embodegamiento de mercancas y por tanto del brutal aumento de los precios, son los grandes empresarios. El pasado martes, el investigador Fernando Esteche publicaba en la pgina de Rebelin que la Hiperinflacin, internacionalizacin de precios, desabastecimiento, largas colas para conseguir algn producto de la canasta bsica, asignacin por libreta de identidad del da para poder hacer compras con precios controlados y bancarizacin son problemas bsicos. Que la guerra econmica es el plafn en el cual se desarrolla el golpe de Estado continuado y busca generar descontento, desabastecimiento programado e hiperinflacin provocada.

5. Esteche reconoce: que hay responsabilidades de impericia gubernamental, de corrupcin enquistada en sectores claves del Estado, pero pone el primer lugar el sabotaje y boicot deliberado por parte de las clases dominantes que controlan el 92% de la produccin (92 por ciento) y el abastecimiento de productos bsicos. Fedecamaras-Venamcham los que en 2002 encabezaron el golpe de Estado contra Chvez- es uno de los principales integrantes de lo que llaman la oposicin y como tal, acta de manera criminal contra su pueblo. Esta es la oposicin antichavista que estn defendiendo intelectuales y gobierno mexicano.

6. Mientras la reunin de la OEA iniciaba su desplome ayer en Cancn, se extenda en Mxico las protestas contra el espionaje gubernamental: Rechazamos este nuevo ataque contra la sociedad civil, exigimos rendicin de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso del malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, as como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso de poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales. As mismo, exigimos la reformas legales necesarias para regular las facultades del Estado de conformidad con los parmetros de derechos humanos y garantizando la rendicin de cuentas.





