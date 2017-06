Economa Solidaria

Atenas y el UniverSSE: economia social y solidaria en medio de la devastacin de la troika

El salmn contracorriente

Los pasados 9, 11 y 12 de junio se celebr en Atenas el congreso UniverSSE la cuarta edicin de este espacio de encuentro y debate sobre la economa social y solidaria organizado por la red europea de economa solidaria (RIPESS) y una agrupacin de organizaciones de la sociedad civil griega que empiezan a configurar una constelacin de iniciativas de ESS.

El contexto del congreso no era fcil: un pas con la ms prolongada y aguda crisis econmica de la zona euro, controlado al milmetro por la troika, con un gobierno -el de Syriza- culpable de crear la mayor desilusin colectiva que muchos recuerdan. Me comenta Panos Kasaris, coordinador del programa Antidrastirio de la televisin pblica helnica, que la sociedad griega vive en un estado de anestesia debido al gran fraude de las expectativas colectivas que supuso la traicin de Syriza al referndum. En este contexto de devastacin social y de depresin colectiva se situaba el congreso, para intentar relanzar la organizacin ciudadana entorno a proyectos colectivos realmente emancipadores. El listn estaba alto, pero por suerte (y a pesar de todo) los nimos tambin.

A nivel de contenidos, el congreso combinaba algunas asambleas y encuentros de movimientos sociales y colectivos, con espacios de debate y reflexin. En cuanto a los encuentros, ms all de la gran cantidad de espacios propios de los colectivos griegos, destacan dos de carcter internacional y con presencia de organizaciones de la ESS del Estado. El primero fue la asamblea general de RIPESS Europa, donde tanto REAS como la XES asistimos, y que bascul, bsicamente, alrededor del plan de trabajo de la red transnacional. El segundo espacio destacado, es el encuentro internacional entre medios de comunicacin alternativos, donde asistieron algunos de los nuestros como Alternativas Econmicas, el Setembre, la Directa o El Salto.

En cuanto a espacios de debate, participamos intensamente para mostrar la situacin de desarrollo e impacto de las distintas redes de los territorios del estado en sus distintas estrategias. As, Iigo Bandrs abra la maana del sbado participando en la mesa titulada Financiando la revolucin solidaria, en la que se habl de herramientas para la financiacin de las iniciativas de ESS, presentando la experiencia de la campaa de crowfoundig de REAS Red de Redes en la Plataforma Goteo para el nuevo Portal de Economa Solidaria en el marco de una estrategia ms amplia tanto de comunicacin como de financiacin de la red. As, se abordaron los retos para construir herramientas financieras parabancarias y populares, especialmente orientadas a empresas recuperadas por trabajadores, una cuestin que est tomando mucha relevancia en Grecia, as como la financiacin de proyectos productivos y redes de ESS, utilizando el crowdfounfind como herramienta.

A la misma hora, yo mismo, comparta mesa con Euclides Mance, fundador de Solidariusy figura destacada de la economa solidaria brasilea, y entablabamos un interesante debate sobre su experiencia con los circuitos econmicos solidarios en Curitiva y la estrategia de desarrollo de mercado social de la XES, y los retos de intentar connectar cadenas de valor para, a palabras de Euclides, liberar las fuerzas productivas. Un poco ms tarde era el turno de Carlos Askunze, en la mesa dedicada a la legislacin existente vinculada a la economa social y solidaria. Carlos lo dejaba claro: en el estado espaol lo que existe es una ley de economa social que, a la prctica, sirve de muy poco y parte de una base incorrecta, que es limitar el mbito de la economa social a las formas jurdicas. Tambin cuestionaba la necesidad de que exista una ley a nivel estatal, y plante si no era ms interesante el desarrollo de programas y planes de impulso (como los de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona) ms que hacer leyes centrales que no acaban de llegar a los territorios. El tema de las polticas pblicas y su relacin con la ESS fue un aspecto central, y tambin la experiencia de Barcelona sali a la palestra de la mano de Ivan Mir, que explic la vivencia de la XES en relacin a la propuesta de 14 medidas preparada para las elecciones municipales de 2015, y cmo stas han acabado permeando en el Plan de Impulso de la ESS del ayuntamiento de Barcelona, manteniendo un equilibrio entre reforzar la autonomia frente la institucionalizacin y a la vez intensificar la incidencia en espacios institucionales.

Y para cerrar este intenso da, Alba Hierro y yo mismo encabezbamos un taller sobre mtodos e indicadores para monitorear y evaluar el impacto de la ESS. En l expusimos la base de criterios que componen el balance social y el Pam a Pam en el contexto de construccin de mercado social y redes locales de ESS en Catalua. Hasta bien entradas las nueve de la noche estuvimos debatiendo junto con ADEPES y la agencia de promocin econmica de la ciudad de Atenas las distintas aproximaciones para medir y evaluar las contribuciones de la ESS, y tambin para entender qu es y qu no es economa solidaria. Al da siguiente abra Alba la maana con un taller de experiencias de mapeo, donde se presentaron, adems del Pam a Pam, experiencias de Italia, Alemania y el proceso de confluencia entre experiencias de mapeo de RIPESS Europa liderado por Jason Nardi.

Y ms all de los espacios visibles, el calor humano, la vivencia compartida alrededor de una visin poltica para la transformacin social; la comunin en las conversaciones debatiendo sobre la diferencia entre lo pblico y lo comn; sobre las distintas aproximaciones y tradiciones institucionales de los pases europeos y las formas de crear instituciones del comn, cooperativas y solidarias; el reto de la escala, de ser alternativa, de llegar a ms gente y esa maldita palabra: la hegemona.

Esta claro que en estos espacios pones a contraste tus propuestas, en relacin a las estrategias de otros territorios y a la capacidad de generar cambios de calado en la estructura socioeconmica y cultural. Una de las conclusiones que sacara, sin querer sonar pretencioso, es que Europa nos mira, y lo hace porque vivimos una conjuncin de factores difcil de encontrar per clave para conseguir esos cambios a los que aspiramos: una sociedad civil musculada y cada vez mejor organizada entorno a las prcticas de economas social y solidaria, propositiva, con capacidad de incidencia y con proyectos socioempresariales de escala; y unas instituciones pblicas locales receptivas y con apuestas claras para integrar la economa social y solidaria en sus planes de desarrollo local. El cambio de rumbo en las polticas del gobierno central y de la Unin Europea quedan lejos, muy lejos, pero la fuerza local que tiene la ESS en los distintos territorios del Estado es fuente de esperanza para paisajes sociales devastados como el de Atenas.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Atenas-y-el-UniverSSE-economia