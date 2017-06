Los "civilizionarios"

Una nueva sociedad civil planetaria, vinculada por una misteriosa fraternidad nocturna, surge de los escombros del Estado-Nacin. Se opone de forma radical al imperio de los depredadores. Organiza la resistencia. La componen una multiplicidad de frentes de rechazo. Sus luchas alumbran una esperanza inmensa (Jean Ziegler,, 2013).Son losLos nuevos actores de la transformacin civilizatoria, los que luchan por la emancipacin de la humanidad, los que defienden al planeta. Son sujetos sociales novedosos para la historia. Poco a poco, brotan, crecen, se multiplican. Son hijos de la crisis de la modernidad, pero tambin de las innovaciones tecnolgicas, que hoy facilitan la informacin, la comunicacin y el transporte. Aunque poseen una conciencia planetaria, un sentido de especie, porque saben que, a pesar de su inmensidad, la Tierra como sistema es sumamente frgil y delicada, ellos actan a muy pequea escala. Son como diminutas hormigas con las antenas levantadas para registrar lo que sucede en el resto del mundo y actuar. De su conciencia doble, que es social y ecolgica, brota una tica. Lostrabajan permanente y arduamente a la escala domstica para lograr un hogar autosuficiente.Captan agua de lluvia, transforman la energa solar en elctrica o en calor, aprovechan el viento, buscan producir buena parte de sus alimentos, utilizan materiales adecuados, reciclan, cierran circuitos. Cuando consumen lo hacen de manera responsable. Pero tambin participan y muchas veces encabezan iniciativas de organizacin barrial o comunitaria, cooperativas y asociaciones.

Ejemplos de civilizionarios son cada vez ms abundantes. Los millones que se manifiestan en las calles contra Monsanto, contra el cambio climtico o en nombre del planeta. Los movimientos feministas y por la equidad sexual que cimbraron al mundo a principios del ao. Los contingentes de ciclistas que exigen la abolicin del transporte individual y basado en petrleo, es decir, que cuestionan la religin del automvil , los que practican la agroecologa como productores rurales o como habitantes urbanos y que slo en Latinoamrica ya suman varios millones, los que batallan por un consumo consciente y responsable de alimentos sanos. Dos proyectos de organizacin global de los civilizionarios son el movimiento llamado de Pueblos en Transicin (Transition Towns), que hoy alcanzan mil 200 en 50 pases (ver) y que buscan vivir sanamente y sin petrleo, y La Va Campesina, una coalicin de 164 organizaciones en 73 pases de frica, Asia, Europa y Amrica, que agrupa a unos 200 millones de campesinos y campesinas, pequeos y medianos productores, pueblos sin tierra, indgenas, migrantes y trabajadores agrcolas de todo el mundo. La Va Campesina defiende la agricultura ecolgica y a pequea escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad, y se opone firmemente a los agronegocios y a las multinacionales que estn destruyendo los pueblos y la naturaleza (ver).

Seis valores claves de los civilizionarios son la diversidad (el mundo es pluriverso), la autosuficiencia (no la dependencia), la cooperacin (no la competencia), la descentralizacin, la democratizacin (de la informacin, el conocimiento y la tecnologa) y la pequea escala, los cuales caminan a contracorriente de la actual civilizacin industrial. Aunque son poco visibles, irrumpen en los momentos claves y participan activamente en acciones polticas ah donde consideran que debe actuarse.

Los civilizionarios encuentran en los pueblos originarios o indgenas sus mayores fuentes de inspiracin, y participan junto con ellos en diversas resistencias. Igualmente atienden y abrazan el legado de Oriente (taosmo, budismo, gandhismo) en su intento por conectar sentimiento y pensamiento.

Tres ejemplos de ilustres civilizionarios son J. Assange, E. Snowden y Ch. Manning, quienes se jugaron la vida por la transparencia de la informacin. Jos Mujica, ex presidente uruguayo, y su esposa seran buen ejemplo de civilizionarios. Filsofos que abonan a esta visin son Edgar Morin y el brasileo Leonardo Boff, pero tambin Ivan Illich, Andr Gorz y Vandana Shiva. Un civilizionario convencido es el papa Francisco y su encclica Laudato si, un verdadero manifiesto de ecopoltica ante la crisis global que ya est movilizando a contingentes de catlicos de todo el mundo.

Los civilizionarios vislumbran la necesidad de una transformacin cualitativamente mayor, no un mero recambio de cosas, inducen a identificar la existencia todava incipiente de otra globalizacin o, para ser ms precisos, de una contraglobalizacin a la que ha venido imponiendo el neoliberalismo, que no es ms que la fase corporativa del capital alcanzado su mximo histrico. Ello resulta significativo porque permite ir ms all de las visiones de emancipacin enclavadas todava en las tesis, ideologas y discursos heredadas de la tradicin revolucionaria que hoy no son suficientes para entender y transformar la realidad. Ello desnuda tambin el papel explotador y depredador de las dos instituciones que la propaganda y la publicidad consideran las dos instituciones supremas del progreso , el crecimiento y el desarrollo : el Estado y la corporacin. Una deificacin doble que impide justamente encontrar y construir los nuevos escenarios de la real emancipacin, es decir, de la transformacin civilizatoria. Ellas y ellos consideran que si hay una modernidad alternativa, hay tambin una globalizacin de la esperanza que corre a contracorriente del proceso hegemnico neoliberal, y que si la especie humana logr sobrevivir a tanta inclemencia y durante tanto tiempo (200 mil aos), est vez tambin lo har.

Los civilizionarios se despiertan escuchando con atencin cmo los pjaros se platican sus sueos, y se acuestan navegando los sonidos del mundo sintonizando Radio Garden, que da acceso a unas 12 mil estaciones de todo el mundo. Y usted, querid@ lector@, ya se convirti en civilizionari@?

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/20/opinion/016a1pol#texto