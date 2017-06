Cmo derrotar las mentiras de Uribe?

"El pensamiento no va a superar el miedo sino la voluntad de accin. W. C. Stone





De cara a las elecciones de 2018, el principal objetivo de Uribe es hacer creer que las FARC se van a tomar el poder en Colombia; ya sea en forma directa o indirecta, con sus aliados santistas, liberales, de izquierda u otros. Dentro de esa lgica, tratar de convencer a la gente que las FARC no han desmovilizado ni la cuarta parte del total de sus integrantes, y que no van a entregar todas las armas ni los capitales que han acumulado del narcotrfico y de la minera ilegal. Cuenta con la ayuda del Fiscal para generar serias dudas, como ya lo hace (http://bit.ly/2s7WHwI). Adems, viene posicionando la idea de que el gobierno y la ONU son cmplices y alcahuetas, y que la insurgencia tienen un fuerte apoyo de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

As mismo, Uribe plantea que los 120 billones de pesos que el gobierno ha comprometido para los prximos 15 aos de postconflicto, son para mantener a los bandidos, que segn l y su partido, son znganos que no saben trabajar. Que todo ello hace parte de la estrategia del castro-chavismo para tomarse el poder y traer graves consecuencias para la nacin. Que si no hay recursos para la educacin y la salud es porque se les est entregando todo a los guerrilleros y a sus milicianos infiltrados en campos y ciudades. Y, asegura que la guerrilla y sus aliados van a convertir a Colombia en lo que hoy es Venezuela. Por eso, desde su punto de vista hay que elegir un presidente en 2018 que haga trizas los acuerdos e impida esa catstrofe.

Para hacer crebles esas mentiras, Uribe tiene un poderoso aparato de propaganda y mltiples redes sociales que maneja con eficacia comprobada. Pero tambin tiene a su favor, como se demostr el pasado 2 de octubre de 2016, la desconfianza e incredulidad de un gobierno que utiliza el tema de la paz para intentar tapar una realidad de corrupcin e ineficiencia, de entrega de nuestras riquezas al gran capital, de debilidad e inconsecuencia frente a Uribe, de incumplimiento de acuerdos a las comunidades movilizadas, y un manejo torpe y demaggico del mismo proceso de paz. Adems, la guerrilla a pesar de los serios esfuerzos que hace por mostrar su decisin de dejar las armas y cumplir los acuerdos mantiene una matriz triunfalista que refuerza, sin querer, la campaa de mentiras uribistas. Se llama retroalimentacin funcional.

Esa situacin es en s misma una paradoja. Es evidente que entre ms promesas haga Santos con el tema de la paz, ms refuerza la posicin de Uribe. En esa dinmica, entre ms fuerza poltica muestren las FARC, entre ms exijan y ms se quejen de los incumplimientos del gobierno, ms temor generan entre quienes le creen a Uribe. Le ayudan a convencer a ms gente que hay que derrotar ese tipo de paz y los acuerdos que la sustentan. Fue lo que ocurri en la campaa del Plebiscito. Y todo indica que pueden repetir su triunfo. Adems, Uribe utilizar, otra vez, falsedades relacionadas con la religin, la defensa de la familia, la propiedad privada y las buenas costumbres. El desprestigio del gobierno refuerza el engao y hace que enfrentar esa paradoja sea una tarea muy difcil para quienes son conscientes de la trampa.

De tal manera que para derrotar a Uribe (y a Vargas Lleras, que ya tiene una estrategia apropiada para el momento, que se basa en la promesa de autoridad y mano dura, eficiencia e inversin en infraestructura; carreteras y vivienda), hay que salirse de ese ncleo Real que est implantado en el inconsciente de una parte de los colombianos que buscan, por un lado, un Mal (la causa de todos sus desgracias) y, por el otro, un Bien (un supremo salvador que los libre del diablo). Caer en el juego de pretender derrotar la fantasa con la Razn, lo nico que logra es reforzar la mentira. Es precisamente la caracterstica particular de las paradojas.

Se hace necesario y urgente, que las fuerzas polticas que se han planteado construir una alianza anti-corrupcin y un amplio e independiente movimiento ciudadano, aceleren su proceso de unificacin y se tracen una estrategia diferente, inteligente y creativa, dirigida a disputar el voto de opinin entre las clases medias de ciudades grandes e intermedias, que son los sectores que pueden entender con facilidad la necesidad de superar la polarizacin entre Uribe y Santos, entre la guerra y la paz.

Esa unin por encima de siglas y partidos , es el verdadero acto de magia, la sinrazn que rompe la paradoja y desata lo nuevo y transformador .

De acuerdo a las circunstancias descritas, ese movimiento debe estar encabezado por personas que no tengan la ms mnima cercana al gobierno de Santos o a la insurgencia. Igual, se hace necesario posicionar otros temas diferentes al cumplimiento de los acuerdos (sin negarlos pero haciendo una verdadera pedagoga sobre sus alcances, sin demagogia ni politiquera). A la lucha contra la corrupcin poltica-administrativa hay que agregarle propuestas como la generacin de empleo digno y formal, la recuperacin y desarrollo del aparato productivo, la defensa integral del medio ambiente, el cambio estructural de los sistemas de salud y educacin sin caer en frmulas paternalistas y/o asistencialistas, y otras iniciativas de ese tenor.

Un movimiento ciudadano con un programa y una estrategia no polarizante, es el nico capaz de derrotar a Uribe y a Vargas Lleras en las elecciones de 2018.

Colofn: La coalicin por la paz santista no tiene ninguna posibilidad de competir por la presidencia de la Repblica. Los liberales, conservadores y la U, estn divididos y la mayora de sus parlamentarios presionados por el partido de los contratistas, sern forzados a apoyar a Vargas Lleras. Hay muchas seales de ello.





