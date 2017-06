La guerra y la paz de nuestros das





Y arrib en medio de las oscuras sombras de la paz y la guerra el ao 2017, que sigue avanzando da a da trayendo a cuestas los lastres del pasado. Nada nuevo bajo el sol apareci, nada distinto ocurri, y parece que nada nuevo se anuncia ms all de la continuidad de unas polticas de estado mas rubricadas, con los mismos hechos de terror y el padecer del pueblo: ms de medio centenar de lderes y activistas sociales asesinados, [email protected] tantos encarcelados, persecucin y amenazas van y vienen, criminalizacin de la protesta, represin a todo vapor, la militarizacin y el paramilitarismo vivos, actuantes, ligados y vigentes, el saqueo inmisericorde de nuestros recursos con sus terribles consecuencias, la pobreza y la miseria cabalgando sin piedad sobre el pueblo y en fin, el sin fin.

Al recorrer los acontecimientos de este ao, en un intento de sintetizarlos e interpretarlos, sent que me estaba repitiendo. Le las lneas que llevaba y me dije: pero esto ya lo haba dicho, para qu seguir, al cesto de la basura estas lneas!. Luego reparando el asunto, ca en cuenta de que lo que se repeta era la realidad: los mismos hechos, los mismos autores y actores, el mismo drama, la misma historia, quizs un incremento de las luchas sociales, un cambio que si bien significativo, refiere ms a una diferencia cuantitativa. Otro asunto que salt a mi vista, es que las negociaciones de paz entre gobierno y la actual dirigencia de las FARC, no han cambiado en nada el dramtico panorama. Sigue, como ya expres, la continuidad de las polticas de estado con el accionar macabro de las lites contra el pueblo. Aqu no hubo ningn proceso de paz, la paz no se ha visto por ningn lugar; ni en mnimo gener condiciones para construirla, gener si en cambio, falsas expectativas e ilusiones para desembocar en lo mismo. Claro est que la guerrilla ms numerosa de Colombia deja de existir y ello s es un cambio sensible e histrico en el pas. En cuanto al proceso con el ELN en curso, que al parecer va por otro camino, amanecer y veremos. Sin ms prembulo, dejo entonces las lneas en cuestin.

Tras padecer durante siglos la desdicha de la violencia que introdujo con horrores el invasor espaol, una suerte de maldicin nos acecha y confunde: considerar que si los pueblos se rebelan o enfrentan la violencia de los dominadores son los causantes de la misma, en consecuencia, si dejan de enfrentarla o rebelarse se acaba la violencia. Tal idea no se ha dado por generacin espontnea, la inoculan con una habilidad asombrosa los dominadores de hoy por sus medios de resonancia. Expertos en las artes de la manipulacin -que incluyen realitys, telenovelas, noticias-, logran apagar la conciencia y trasladar su infame accionar, a quienes se ven impelidos a defenderse de la violencia del agresor. El momento les ha sido propicio en razn de las conversaciones o negociaciones con las insurgencias en nuestro pas, Colombia. El cirir de la clase en el poder cala en mentes de la propia izquierda y ciertas frases se vuelven de cajn: n os encontramos en el camino de la superacin de la violencia que predomin por ms de 5 dcadas en la historia colombiana, haciendo referencia al tiempo de existencia de las FARC y a la desmovilizacin y desarme de esta insurgencia. A partir de all un rosario de acusaciones recae sobre sta organizacin y con alivio terminan exclamando que todo ese horror que han vivido los colombianos, por fin ha terminado. Proclaman el fin de la guerra y la llegada de la paz*1. Y he de decir, que de no ser porque ello es slo un cuento, podra dejarles con ese final feliz.

La realidad es otra. Pese a que sta insurgencia, -a excepcin de algunos frentes *2 - haya renunciado a la rebelin y a sus mil y una noche entre la manigua, y a sus combates, y a la inclemencia del clima, dejando como cosa del pasado la lucha iniciada por sus comandantes de la Marquetalia agredida*3, y pese a que se encuentren inmovilizados, sin pegar ni un tiro a la paloma, cercados en reas demarcadas, rodeados y vigilados por policas y militares del rgimen; ni el fin de la guerra, ni la paz, ha llegado. Muy por el contrario, las dolencias de la guerra -con todas sus violencias se sienten a lo largo y ancho del pas, particularmente en las zonas rurales. Y aunque digan ahora, continuando la diatriba falsificadora de la realidad, que no habr paz completa hasta tanto el ELN no siga los pasos de su antecesor, lo que salta a la vista es que el causante de la guerra, o quien ejerce las violencias contra el pueblo, es una casta que se turna el poder desde tiempos inmemoriales, continuando hasta hoy con el gobierno de Santos que se vendi cnicamente como el postor de la paz. Una paz que contiene la perversa marca Made in usa con la entrega de nuestra soberana y la deformada horma neoliberal encarnada en los de corbata, wisky y pedigr, mismos que cuando hablan de paz, retomando a Gaitn: se les ve la punta del cheque en el bolsillo *4.

Cmo no desconfiar de la palabra paz cuando sale de las bocas de quienes cenan caviar y langosta en mesas con manteles blancos, gastando en una noche mucho ms del salario mensual adolorido de un trabajador?; cmo creer lo que dicen, si cuando una comunidad pide agua le responden con el aparato de represin? Cmo 3 letras: PAZ, pueden ser ciertas cuando el representante de la oligarqua que hoy nos gobierna, al estrenar un megapuerto en Buenaventura, recibe a los dueos de la empresa transnacional espaola diciendo: Hoy somos el primer pas en Latinoamrica de proteccin inversionista. Por eso tenemos que seguir facilitando la vida a los empresarios e inversionistas, nacionales o extranjeros*5, a tiempo que han desalojado de sus barrios al pueblo Bonaerense para ampliar su zona industrial, sometindoles a la ms cruda pobreza y miseria. Cmo a los m aestros en pie de lucha se les responde: es que no hay plata. El mismo papel carbn rodo, que el gobierno irnicamente saca a relucir ante los reclamos y justas demandas de diversos sectores populares, como si furamos estpidos. Cuando con toda desfachatez tienen congresistas ganando $ 27929.064 mensuales que salen de nuestro bolsillo sin previa autorizacin, pues se abrogan distribuir a su amao el presupuesto de la nacin; de indolentes que nos aplican la lesiva Reforma Tributaria; de corruptos que con las retorcidas maas y marullas del cido de los delincuentes de cuello blanco, la ascendieron a 8,5 billones de pesos, pero no se les exige devolucin de estos dineros, y encima a los pocos que caen en medio de la consabida impunidad, les dan casa por crcel -consentiditos los corruptos-; de hipcritas que hablan de paz y dan p rioridad al gasto militar incrementando miles de millones este rubro, como lo presenta un riguroso estudio*6 que nos revela que si el Estado redujera, slo en el ao 2017, una cuarta parte del gasto destinado a la guerra quedaran disponibles $7,4 billones de pesos. Es que la paz de los de arriba con sus afiladas garras, desgarra la paz de los de abajo. Bien dice un excelente artculo*7: el Congreso de la Repblica se dedic en el 2016 a favorecer la plutocracia criolla y las multinacionales minero energticas con reformas y leyes que garantizan el despojo de las riquezas de los colombianos y hacen inviable el desarrollo del pas. Esos, son los alios y aditamentos bien macerados que van configurando el exuberante y variado plato de la guerra que ejercen los de siempre, contra el pueblo.

Los hechos hablan con su lenguaje contundente, van tejiendo con precisin la realidad, develan hasta los secretos ms guardados. Sin embargo los aconteceres y acontecimientos nos parecen de ficcin, no damos crdito cuando los vemos, voces de sirena nos engaan, los deseos nos confunden, los medios de comunicacin del dominador nos ponen vendas en los ojos; leerlos no es fcil pero tampoco imposible y al fin hemos de hacerlo si no queremos perdernos entre humo, nubarrones y vapor. Otra madre llora a su hijo, Bernardo Cuero es asesinado en su casa, en Malambo; ya haba sido objeto de dos atentados contra su vida. Este hecho que no es aislado, hace parte en conjunto con otros del mismo talante, de una dimensin que atraviesa nuestra realidad: el Terrorismo de Estado. Y hay otra dimensin que viene atravesando significativamente este acontecer: Las diversas expresiones de resistencia y lucha que se vienen dando a lo largo y ancho de nuestro territorio durante este ao: paros, marchas, mingas, protestas y otras, que igualmente nos hablan de la realidad de la paz y la guerra en Colombia. Paros como el del Choc negro y el de la Buenaventura ultrajada, ambos negros y ultrajados por los gobiernos de turno, hablan de 100 aos de soledad, de abandono, de la pobreza y la miseria que se vive con aguda crudeza en zonas y regiones del pas*8. El mismo drama se expresa en l as luchas agrarias del campesinado, en las mingas de los indgenas, de los afros, en el incansable empuje y resistencia de los cocaleros. Es el lamento del jibarito, la indignacin que ruje con fuerza, el sufrimiento, la incertidumbre, desesperacin y padecimiento de un pueblo que esta gritando basta ya! Paros como el de las centrales obreras que persisten en la consigna de: unidad organizacin y lucha; el de los camioneros aguerridos que no se han dejado amedrantar. Las diversas marchas, protestas, plantones, de maestros, estudiantes, organizaciones sociales y colectivos populares, reiteran que las mayoras colombianas estamos condicionadas hasta la mdula en la lucha por la subsistencia, por llevar el pan a la boca de un hijo, por tener un techo donde meter la cabeza, por la incertidumbre del maana. Con hambre no hay paz. L a pobreza, la miseria, las afujas y dificultades econmicas de las mayoras, revelan que la paz de la que se ha hecho tanta alharaca, es una sustancia fangosa que ha p rendido fuego a nuestros derechos; que stos han sido quebrantados por la clase en el poder, todos nuestros derechos! : econmicos, sociales, polticos, ambientales, culturales, sometindonos a una cotidianidad de violencias que clava punzantes aguijones en sus vctimas. Todo un pueblo es vctima del sistema del oprobio y del modelo neoliberal que implementan las lites, ese modelo econmico extractivo con el que se han apoderaron de nuestro pas. L as consultas populares mineras, por el agua, el medio ambiente: un grito por la vida . La respuesta del gobierno, no obstante que las acciones y movilizaciones fueron pacficas, ha sido la brbara represin mediante esa fuerza de terror: el ESMAD. Santos ya no oculta el exacerbado militarista que lleva adentro. Cuando siente la presin de estas colectividades populares, engatusa, engaa, incumple. Se revela el rostro violento, militarista, inmutable e insensible de la clase en el poder que l representa.

Y qu paz es sta, con un genocidio a bordo? Da tras da vemos aumentar con estupor y dolor, los asesinatos de campesinos, indgenas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, activistas y lderes comunitarios, militantes de izquierda. Es el mismo conglomerado social sobre el que recaen todas las infamias; ningn rico u oligarca entra en estas listas, la gente del pueblo. En su defecto encarcelan, bajo la modalidad de falsos positivos judiciales cumplindose as la sentencia de Santos a cabalidad: la crcel o la tumba. La diferencia es que cuando la profiri, la diriga a los [email protected] que no se entregaran, y vean por dnde va el agua al molino. Se trata una ola de detenciones, en la que de manera flagrante instituciones judiciales con el ejrcito y polica, imputa delitos o acusa de rebelin, prctica tan aberrante y cruel que remueve la vida de las victimas con ms dolores y sufrimientos, es particularmente desatada en zonas rurales donde hay intereses de las multinacionales. L os proyectos mineros se imponen a sangre y fuego, con el despojo de tierras y el desplazamiento comunidades enteras. Santos re, un placer interior lo acompaa, l a locomotora minera marcha a pedir de boca, Uribe se frota las manos, sus muchachos se portan muy bien, ni a ellos ni a las transnacionales les conviene tener insurgencia armada. Pueden hacer de las suyas sin obstculos ni limitacin. Para ello tienen sus bases militares muy bien puesticas y uno de los fuertes ejrcitos de Latinoamrica financiado entre otras, con intereses USA segn Santos el mejor ejercito de nuestra historia y e l paramilitarismo que no existe sigue su accionar brbaro y brutal*9, copando ahora las zonas de donde han salido las Farc*10.



Y he de terminar. No hay pueblo mancillado que no se quiera liberar. Y arribar la paz con nuestra lucha. Ellos, los de siempre, ni mnimos cambios harn, en el poder se pretenden perpetrar, sus enormes privilegios continuar. No es posible reconciliarnos con quien nos sigue matando, avasallado, oprimiendo y explotando de toda forma y lugar . A su guerra contra el pueblo, es a lo que llaman paz. Solo el pueblo salva al pueblo. Avanzar hacia los cambios estructurales, que desafen el capitalismo salvaje y el modelo de oprobio, solo as lograremos que la paz sea el maana que nos espera.

Notas



*1 Inaudito es que la comandancia o dirigencia de las FARC haya enarbolado este discurso durante el proceso de negociones de paz con el gobierno y lo mantiene hasta hoy, cuando constata que el gobierno no ha cumplido sus compromisos, es decir los acuerdos firmados: Hoy estamos dando inicio a la segunda fase del proceso de Dejacin de Armas en el Departamento del Cauca donde antes hubo guerra y ahora florece la esperanza. Su decir es que con la desmovilizacin y entrega de armas se acaba la guerra que han vivido los colombianos, y en consecuencia anuncian la paz tras la firma de los acuerdos. En esa misma lgica han hecho declaraciones de perdn ante la opinin pblica, prcticamente echndose encima el lodo de la guerra. A mi manera de ver al asumir a Santos como su aliado de paz, se sintonizaron los discursos que empezaron a moverse sobre el mismo tinglado.



*2 Varios frentes de la Farc no se acogieron al proceso de paz llevado a cabo por la instancia mxima de esta organizacin. Inicialmente se pronuncia el frente primero emitiendo un comunicado de alto contenido poltico que entre otros dice: Que el Frente Primero Armando Ros FARC - EP, no se desmovilizar. Por considerar que la poltica del Estado colombiano y sus aliados, slo buscan el desarme y la desmovilizacin de las guerrillas . No estn pensando en la solucin de los problemas sociales y econmicos del pas. Posteriormente 5 frentes de esta organizacin y milicias urbanas manifiestan que han sido traicionados.

*3 La Marquetalia agredida, -del sur del Tolima- desconocida y olvidada, entr a la historia como el punto de partida de las FARC. Un aleve ataque, en 1964 con 16 mil soldados y armamento y bombas bacteriolgicas, destinada contra los 48 campesinos, mismos que antes de que comenzara la Operacin Marquetalia enviaron carta al entonces presidente Guillermo Len Valencia. Pedan vas para sacar a la venta el caf, el frjol y el maz producidos en sus campos. As nace una guerrilla de 46 hombres y 2 mujeres: "Ni siquiera tenamos escopetas, slo machetes y palos" que termina convirtindose en la guerrilla ms antigua de Latinoamrica.

* 4* Jorge Elicer Gaitn seal que a l y a varios funcionarios afectos al primer mandatario de la poca se les vea "la punta del cheque de la Handel en el bolsillo" los entresijos

* 5 En razn el paro cvico de Buenaventura, justo recordar y traer a mencin la entrevista al reportero y documentalista Unai Aranzadi sobre Colombia Invisiblepor Dick Emanuelsson / Jueves 10 de julio de 2014 Prensa Rural

* 6 Presupuesto General de la Nacin, 2017: finanzas para la guerra. Libardo Sarmiento Anzola en Kaos la Red

*7 Decisiones del Congreso de la Repblica en el 2016 perjudican a la mayora de colombiano. Vctor Garavito. Colombia Informa.

* 9 Se ha denunciado y documentado y se sigue constatando la convivencia entre paramilitares y las fuerzas militares . Recomiendo: Paramilitarismo: persecucin y crmenes contra el movimiento popular. Diana Nocua Resumen Latinoamericano . Vigente prolfera informacin en azalearobles.blogspot.com/2012/08/



* 10 Recomiendo: Una tragedia putumayense en tres actos: entrando al post-conflicto



