Heidegger cree que la ciencia moderna, en tanto que scientia, se ha alejado de lo que entendan los griegos por episteme

SLA: Nos quedamos aqu. Otra pregunta muy general: qu es la metafsica para Heidegger?

NGV: Esa pregunta depende mucho de qu Heidegger es el que la piensa. La creacin filosfica es siempre sucesin y gradacin. Por ejemplo, en el de 1929 de Qu es Metafsica? (que es el que intenta criticar Carnap) Metafsica es aquello que pregunta por la totalidad de los entes (no por uno en particular), que intenta clausurar la diferencia ontolgica, volver a re-encontrar al Ser en su Historia. Desde este punto de vista es vlido incluso el intento de construir una Metafsica "cientfica". El mismo texto tiene una addenda de 1943, all Heidegger se autocritica, y la Metafsica es parte decisiva en el Nihilismo y en la profundizacin del Olvido del Ser que impera en la poca de la Modernidad. Por supuesto la Lgica formal, instrumento necesario de la Ciencia y de la Tcnica pero secundario, no puede ni entender ni siquiera rozar la cuestin del Ser.

SLA. Seguramente la lgica formal no tiene ese objetivo. Hablamos bien si afirmamos que su pensamiento es profundamente antirracionalista y anticientfico? De dnde, si fuera as, su antirracionalismo?

NGV: Desde el punto de vista "positivista" s, desde el punto de vista del propio Heidegger (y desde la perspectiva de la Historia del Ser) en absoluto. Muchas de sus metas consistan en tratar de otorgarle, por ejemplo a la Metafsica, un status "cientfico". El calificativo de "antiracionalismo" a Heidegger, el famoso "Asalto a la Razn" de Lukcs, puede ser entendido como una reaccin frente al Racionalismo filosfico europeo, incluso enfrentando globalmente al Iluminismo, pero no lo tenemos que banalizar para entenderlo como una suerte de oposicin absoluta a la Lgica moderna, al logos. Heidegger pretende en realidad mostrar como toda Lgica (teora de conceptos, juicio e inferencia) se encuentra atada a una Metafsica de la Verdad, no explicitada, no "pensada", y, ms especficamente, que las restricciones normativas y lgicas del pensamiento discursivo derivan del carcter prctico y teleolgico del propio fundamento del Ser. La Lgica simblica no puede tener "fuerza reguladora" ni preeminencia judicativa en el examen de las condiciones ontolgicas que hacen posible la Lgica. La Teora de la Verdad de Heidegger, por ejemplo, creo que puede ser compatible con la Teora de la Verdad de Tarski. Cuando Carnap pretende liquidarlo analizando la palabra "Nada", se equivoca ya que Heidegger propone usar la palabra "Nada" pero ni para referirse a una entidad existente ni en el sentido de cuantificacin existencial negativa. Aparte fue gran estudioso de filsofos racionalistas modernos como Leibniz o de lgicos como Lotze o Lask. Heidegger intentaba incluso construir, desde el Neokantismo, una Lgica trascendental! Otra desviacin heideggeriana, en el caso de la Racionalidad metodolgica, es que el argumenta que la intuicin y la imaginacin trascendental son superiores a la deduccin tradicional. Hay que absolver a Heidegger de la etiqueta de "Irracionalismo" en el sentido laxo e ideolgico de una oposicin completamente no cualificada a la Lgica y a la Racionalidad de la ciencia occidental. Heidegger no es, pese a Carnap y a Bunge, un "oposicionista" a la Lgica moderna, mucho menos a la a la Lgica matemtica desarrollada por Frege, Russell, Carnap y otros, que quede claro.

SLA: Y en qu sentido la intuicin y la imaginacin trascendental son superiores a la deduccin tradicional? Superiores en qu y desde qu perspectiva?

NGV: Para Heidegger toda Intuicin que se da originariamente es una (la) fuente legtima del Conocimiento; el llamado "a las cosas mismas", un alejamiento a todo tipo de Intelectualismo y a todo exceso terico. "Representar el Ente", pensar racionalmente, fijarlo en categoras, es la praxis de la Vida, el originario aseguramiento de la existencia consistente de s mismo, hacer que lo objetivo se detenga en un estar y aferrarlo en la re-presentacin, o sea, la Formacin de conceptos, no es una ocupacin especial y secundaria de un Entendimiento terico, no es algo ajeno a la Vida, sino, dir Heidegger, "Ley fundamental del ejercicio humano de la Vida en cuanto tal". Heidegger sugiere que, apoyndose en el fundamento medio de los esquematismos espacio-temporales de la Imaginacin trascendental (traszendentale Einbildungskraft), se puede "salvar" la oposicin entre Certeza sensible y Razn, entre particular y universal, entre Sujeto y Objeto, por medio de Universales co-originarios e nicos (e unvocos) del Arte, la Filosofa y por supuesto de la (meta) Poltica. En su libro sobre Kant de 1929, Heidegger haca hincapi en que la Imaginacin trascendental es el "Medio formativo" del Conocimiento ontolgico ms fundamental, y adems es la Constitucin originaria de la Esencia del Hombre. Esta Esencia se encuentra inextricablemente enraizada en la Imaginacin trascendental, es lo desconocido, que Kant debe haber entrevisto, pues habl de una raz desconocida para nosotros. Lo Desconocido no es aquello de lo que no sabemos absolutamente nada, sino aquello que, en lo conocido, se nos impone como un elemento de Inquietud. Sin embargo, Kant no llev a cabo la Interpretacin ms originaria de la Imaginacin trascendental, ni siquiera la emprendi, a pesar de los indicios claros, que fue el primero en reconocer, para un anlisis de esta ndole. Por el contrario: Kant retrocedi ante esta raz desconocida.

SLA: Cuando hablabas antes de otorgar a la Metafsica un status "cientfico", cmo debemos entender aqu el trmino ciencia?

NGV: Aqu seguramente la memoria nos recuerda aquella polmica frmula heideggeriana: "La Ciencia no piensa". Primero hay que entender la Ciencia en Heidegger desde la propia tradicin neokantiana alemana (y no la positivista anglosajona, a la que estamos acostumbrados y escolarizados). En alemn la Ciencia se divide en "Ciencias del Espritu" y "Ciencias Naturales" (modelo galileo-newtoniano), como sabes, lo que rompe con la matriz anglosajona, pero al mismo tiempo reproduce la separacin cartesiana entre res cogitantes y res extensae, presupuesto ideolgico que permanece "oculto" a ojos del cientfico o del investigador. Heidegger a menudo utiliza "Wissenschaft" a lo largo de su escritura en referencia a la Fsica, pero tambin a la Biologa a finales de 1920s. En otros lugares, se refiere a la Teologa, a la Filologa, a la Arqueologa, a la Historia del Arte ya la Historia misma como cientfica. Por otra parte, es bien conocido por su argumento en Problemas fundamentales de la Fenomenologa que la Filosofa misma es inherentemente cientfica, por lo que afirmar que hay una "Filosofa cientfica" es un exceso vicioso y una demasa retrica que consiste en aadir enfticamente ms palabras de la necesarias para su comprensin. La Filosofa es per definitionem "cientfica". Por lo tanto, parece que Heidegger pretende por "Wissenschaft", por Ciencia "dura" diramos, reinos radicalmente diversos de la investigacin humana y el conocimiento en diferentes puntos en el desarrollo de su pensamiento. Y es lgico desde su Filosofa, ya que el Dasein en cuanto estructra tiene tanto aspectos mentales como fsicos, la autocomprensin humana necesita ambos enfoques.

Heidegger utiliza la palabra Ciencia de manera genrica cuando se refiere o bien a la Fsica (paradigma de la Ciencia en la Modernidad) o bien a la Biologa (y de manera irnica cuando la empareja con Poltica). Como en el caso de la Poltica heideggeriana, las reflexiones sobre la Ciencia y su concepto dependen de qu perodo tomemos. Heidegger cree que Ciencia moderna, en tanto scientia, se ha alejado de lo que entendan los griegos por episteme. Como sabes Salvador, no existen "la" Ciencia sino "las" Ciencias, es extremadamente difcil unificarlas bajo un denominador comn.

SLA. Sin duda, se ha hablado mucho de ello en la epistemologa contempornea.

NGV. Heidegger lo saba. Una concepcin totalizadora incluso de la imperialista Ciencia natural es inherentemente problemtica, dada la diversidad del mtodo. Un fundador del Utilitarismo y Empirismo anglosajn como Mill hablaba de "Ciencias morales", por ejemplo en su Lgica de 1848; otro ejemplo, aunque la Fsica matemtica es principalmente una investigacin terica que recoge datos empricos a travs del experimento para probar y apoyar hiptesis, la Geologa y la Biologa son las ciencias de zona o campo que utilizan la observacin no slo para establecer evidencia sino tambin para generar directivas de investigacin. Etiquetas disciplinarias como "Ciencia poltica" y "Ciencias sociales" complican an ms lo que significa el trmino "Ciencia". Incluso la Matemtica no es ninguna de todas esas cosas. Estas disciplinas no son cientficas en el sentido de utilizar "mtodos experimentales" o directivas de investigacin similares, sin embargo, pueden considerarse ampliamente cientficas en la medida en que sus mtodos de investigacin incluyen normas de rigor y sus estrategias probatorias se basan en la cuantificacin. No obstante, ignorar el papel y el valor de los mtodos cualitativos en las ciencias polticas y sociales es interpretarlos de forma reductiva y no conceptualizar sus prcticas de manera adecuada. Es caer en el pecado del Positivismo lgico. Nombrar estas disciplinas "ciencias" puede servir poco ms que el propsito de establecer su validez a la par con las ciencias naturales que establecen estndares epistmicos definitivos y paradigmticos en la Modernidad.

SLA: Una curiosidad. Heidegger estaba al da, conoca de forma no especialista, la ciencia de la naturaleza que haba irrumpido en sus alrededores? Pienso, por ejemplo, en la teora de la relatividad restringida y general o en la mecnica cuntica.

NGV: Y como. En 1917 debata los modelos de Galileo Galilei y Newton. Tiene una discusin sobre las tesis sobre el Espacio y el Tiempo de Bergson, Bohr, Einstein y Heisenberg (con quin tuvo encuentros personales), por ejemplo en su obra "Sobre la cuestin de la cosa", en 1935-1936. Posteriormente dir que Einstein no pudo superar el mbito y los lmites del modelo de Ciencia de Galileo Galilei Incluso muchas veces cita ejemplos de Newton

Creo, aunque no soy especialista en ello, que Heidegger no lleg a entender en profundidad lo que significaba para el paradigma galileo-newtoniano la Fsica cuntica.

SLA: Me permito insistir en un punto anterior. La filosofa analtica, o una parte de ella cuanto menos, ha tratado con mucho desdn la filosofa de Heidegger. Incluso hablaron, pienso en Carnap (aqu, entre nosotros, Jess Mostern), de lenguaje asignificativo. Estaban bien informados estos crticos analticos? Lo haban estudiado suficientemente?

NGV: Desde el punto de vista del Wiener Kreis, el Crculo de Viena, del positivismo lgico ms extremo, simplemente se niega que lo que Heidegger escribi tenga sentido. Recordemos que las concepciones fundamentales del Crculo de Viena se pueden agrupar en tres ideas directivas: 1) Ciencia y Vida estn separadas, Ciencia es ciencia exacta (natural y lgica); 2) las proposiciones lgicas son analtico-tautolgicas, las proposiciones de la ciencia real (emprica) son sintticas, se refieren a hechos; 3) la referencia de las proposiciones de la ciencia real le corresponde una experiencia real o posible, a diferencia de las proposiciones "metafsicas". Cuando Russell puso en claro que el Empirismo no puede probar empricamente su principio de la concordancia entre realidad y proposicin, los positivistas simplemente pusieron entre parntesis la referencia a la realidad. Popper (por cierto: quin "refutaba" a Marx falisficndolo!) redujo los enunciados cientficos con sentido a un convenio o acuerdo; Neurath los interpret como enunciados coherentes entre s (ya no con un Mundo exterior); Carnap los consider bajo un punto de vista de la pura y formal sintaxis. En un ensayo de Carnap muy conocido [1] y tomando como ejemplo el texto de la conferencia de Heidegger Was ist Metaphysik? de 1929, la que mencionamos antes, y seleccionando prrafos en los cuales reflexiona sobre la Nada (Das Nichts), Carnap pretenda haber resuelto, en un plumazo empirista lgico, toda la tradicin idealista alemana demostrando su sinsentido desde el punto de vista lgico-positivista.

SLA. Heidegger le respondi?

NGV. Heidegger le responder en el Nachwort de la edicin de 1943. El modelo de lenguaje era para los empiristas lgicos, el de la Fsica, por lo que al pasar los razonamientos de Heidegger por el tamiz de la sintaxis y el vocabulario lgico del lenguaje, simplemente "eso" no poda llamarse de ninguna manera filosofa en sentido estricto. Sein und Zeit, no haca falta leerlo a fondo, ni siquiera las obras anteriores de Heidegger, era una enorme "pseudoproposicin desprovista de sentido", o como dice Mario Bunge: "bla-bla". Y punto. Heidegger ilustra la magnificencia y solidez del logicismo. No quieren ni desean "entender" a Heidegger. Para el Crculo de Viena la Filosofa tiene la acepcin de una disciplina ms bien ligada a Lgica y el Empirismo de corte ingls, que define lo relevante de los enunciados. La "Claridad" es el nuevo dogmatismo, claridad basada en la Lgica como un "don del cielo", que es la base, Aufbau, de la concepcin cientfica del Mundo. Lo curioso es que los positivistas lgicos no aplicaban, ni aplicarn, esta regla de criterio a la Biblia del movimiento lgico: el Tractatus de Wittgenstein, un libro lleno de aforismos, de fervor proftico misterioso, oscuridad sibilina y semntica inexplicable. Y un autor que caminaba por Cambridge leyendo a Tagore!

Wittgenstein era un autntico filsofo desde la ptica positivista lgica? Lo cierto es que para el empirista lgico el nico mtodo de esclarecimiento es el anlisis lgico, el viejo sueo leibnizniano que intentaron forjar Frege, Russel y Carnap. Pero el empirismo lgico, con este anlisis formal, con esta reduccin ad absurdum al dictado de un idealista syntaktische Kategorie, de una categora sintctica, en realidad no refuta ni demuestra nada: es una crtica totalmente externa a la Filosofa de Heidegger. La otra cara de muchas crticas estilo Dia Mat que intentan hacer a Heidegger. Su hiptesis de una Der logische Aufbau der Welt, de una estructura lgica del Mundo subyacente, es una proposicin tan metafsica como el Dasein o la Historia del Ser de Heidegger. En realidad Carnap (y el Positivismo lgico) jams han logrado refutar en su esencia la Filosofa de Heidegger. Ni siquiera pueden comentarla de manera escolar, como he demostardo en el caso de Bunge. La razn es simple: el Empirismo lgico es una negacin in toto de lo que en Occidente entendemos por Filosofa desde los griegos. No suena extrao: muchos adherentes al Crculo de Viena directamente proponan la supresin de ese rescoldo psicolgico-teolgico llamado Philosophie. Ya en la mayora de los abanderados del Logical Positivism se notaba una tendencia a despreciar o tomar muy superficialmente la tradicin filosfica, o desconocerla en su totalidad la propia Historia de la Filosofa.

SLA. La otra cara de muchas crticas estilo DiaMat es una referencia implcita a Lukcs. Te pregunto por ello a continuacin y vamos finalizando

NGV. De acuerdo, cuando quieras.

1) "berwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache", o sea: "La superacin de la Metafsica a travs del anlisis lgico del lenguaje", en: Erkenntnis, vol. 2, 1931/1932.

