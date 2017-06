La Guerra Civil como reto didctico

Rendicin de milicianos republicanos en Somosierra (1936). DESCONOCIDO /MUSEO REINA SOFA

Si en Espaa hubiera un Museo de la Guerra Civil y del franquismo, qu relato contara? Como sabemos, no hay narracin que no tenga principio y final. Pero, dnde arrancara esta historia, y dnde terminara? Quines seran los protagonistas y qu papel se les asignara? Es fcil imaginarse los enconados debates que se desataran en torno al tema. Como seal hace poco Antonio Muoz Molina a propsito del Valle de los Cados, los espaoles siguen sin alcanzar la clase de acuerdo bsico de conmemoracin y convivencia que sera necesario para, por ejemplo, convertir el Valle en un monumento a la memoria de los presos, de la resistencia y de las vctimas de la dictadura y albergar en ese espacio el gran archivo y el relato histrico preciso de todos esos aos. Irnicamente, las contribuciones polmicas sobre memoria e historia del propio novelista -incluida su afirmacin de que el renovado inters ciudadano por la Repblica y la Guerra Civil ha sido una gratuita fantasmagora- no han servido, precisamente, para fomentar ese acuerdo bsico.

Es posible imaginarse un Museo de la Guerra Civil? Tal vez el mayor desafo no sera precisamente historiogrfico, sino didctico. Cmo contar medio siglo de historia a una visitante joven de forma que comprenda ese pasado en toda su complejidad al mismo tiempo que el relato museolgico pueda informar su comprensin del presente? Fue un reto de esa misma ndole el que se propuso Arturo Prez Reverte en La Guerra Civil contada a los jvenes(Alfaguara, 2015), y que han retomado, ao y medio ms tarde, Carlos Fernndez Liria y Silvia Casado Arenas en un libro que adopta el mismo formato que el del novelista: Qu fue la Guerra Civil? Nuestra historia explicada a los jvenes (Akal, 2017). Los lmites autoimpuestos en los dos proyectos son importantes: pretenden contar ms de medio siglo de historia espaola en una treintena de captulos breves, escritos en un lenguaje claro y sencillo e ilustrados con imgenes de cmic (de Fernando Vicente en el primer libro y David Ouro en el segundo).

El libro de Prez Reverte se present como respuesta a una doble ausencia. Primero, un dficit de conocimiento sobre la historia del siglo XX entre la juventud espaola (un agujero de enormes proporciones, como afirma Fernando Hernndez Snchez). Segundo, una falta de material apropiado, de fcil acceso, que pudiera remediar ese dficit. El libro de Liria y Casado es, a su vez, una respuesta a ciertas lagunas en el de Prez Reverte, que, en su opinin, deja cosas importantes fuera. Si bien es cierto que no faltaba a la verdad, afirmaron en una entrevista, guardaba demasiados silencios, y sobre todo presentaba la Guerra Civil como una suerte de fenmeno fatal que cada cierto tiempo se da entre los espaoles, sin atender a las causas polticas, sociales y econmicas, de manera que el hecho histrico de la guerra queda completamente despolitizado.

La enorme semejanza a nivel de presentacin, formato y diseo de los dos libros -hasta en los colores de la portada- hace que resalten sus diferencias. Las dos mayores afectan al encuadre narrativo y al tono empleado. Prez Reverte subraya desde el comienzo la dimensin dramtica de una guerra entre hermanos (Todas las guerras son malas, pero la guerra civil es la peor de todas). Es una premisa narrativa que lleva implcita la promesa del nico final feliz posible: la reconciliacin familiar. Es un final que, segn el novelista, se consigui de forma limpia y relativamente sencilla mediante una Transicin magistralmente orquestada por el Rey, (A la muerte del dictador, Espaa se convirti en una monarqua parlamentaria por decisin personal del rey Juan Carlos, escribe; fue l quien volvi a legalizar los partidos polticos y procur la reconciliacin nacional.) No es casual que el libro de Prez Reverte termine en 1978.

Liria y Casado, en cambio, sealan como motor principal de los acontecimientos la tensin entre los sectores que buscan modernizar Espaa, luchando por la democracia, la igualdad y la justicia social, y otros sectores que ven sus intereses amenazados por esas aspiraciones y estn dispuestos a cortarlas de raz por todos los medios posibles. Para Liria y Casado, adems, esta lucha por la democracia y la justicia continu durante una Transicin nada perfecta y todava no amaina. Si Prez Reverte ubica su final feliz en 1978, para Liria y Casado an est por llegar. Despus de sendos captulos sobre el golpe de Tejero, el rgimen del 78 y la Ley de Memoria Histrica, su cronologa termina con la crisis del bipartidismo, el 15M y la entrada al Parlamento de Podemos y Ciudadanos.

El tono que emplean los dos libros tambin es marcadamente distinto. Prez Reverte nos habla desde una posicin cmodamente centrista, que asume como dado un sentido comn tardoliberal que rechaza toda forma (visible) de violencia poltica y cree en el orden como un bien de por s. Aunque seala que en los aos treinta haba mucha pobreza, incultura y desigualdades sociales describe la manifestacin social de la insatisfaccin con aquel estado de cosas de buena parte de los espaoles como disturbios y algaradas que llegan a trastornar el orden pblico. De modo similar, divide las actitudes polticas adoptadas entre moderadas y extremistas e identifica, entre stas, al fascismo y al comunismo. (Eran tiempos exaltados, y a quienes pedan sensatez, dilogo y entendimiento mutuo para salvar la democracia no se les escuchaba demasiado.) Liria y Casado, en cambio, se mantienen lejos de cualquier insinuacin de equidistancia. No es, ni mucho menos, lo mismo defender un golpe de Estado que una insurreccin revolucionaria, escriben, rechazando la simetra abrazada por el revisionismo de derechas, que pretende situar el comienzo de la guerra en 1934. Por un lado, los partidarios del golpe de Estado, los que lo apoyaron y lo financiaron, eran las lites ms ricas del pas, dispuestas a aliarse con Mussolini y con Hitler. Por otro, los protagonistas de los intentos revolucionarios eran las clases populares, inmersas por aquel entonces en una pobreza terrible, obreros y campesinos que luchaban por un poco de justicia social. Algunos dirn, agregan, que tenan el apoyo de dictadores como Stalin. Esto no es verdad, pues el Partido Comunista Espaol no era partidario de la revolucin .

Dadas sus limitaciones autoimpuestas, sera demasiado fcil criticar estos dos libros por lo que dejan fuera o rechazar sus resmenes por simplificadores o esquemticos. La claridad y la concisin son virtudes de por s, muy necesarias para alcanzar e interesar a un pblico joven y general. El libro de Liria y Casado es un poco ms largo, pero mucho ms sustancial en su informacin sobre la ideologa del franquismo, sobre el exilio republicano, el papel de la Iglesia y las largas secuelas sociales de la dictadura, como el no te signifiques como factor de desmovilizacin ciudadana, o la persistencia actual de actitudes machistas y homfobas. (Curiosamente, ninguno de los dos libros menciona la Guerra Fra como factor en la consolidacin del rgimen franquista.)

Aun as, cabe preguntarse si la decisin de Liria y Casado de adoptar el mismo formato que Prez Reverte no ha supuesto una concesin innecesaria: una oportunidad perdida para repensar este proyecto -valiente y necesario- de forma ms fundamental. Cuando sali el libro de Prez Reverte seal que el novelista fracasaba como pedagogo porque haba adoptado un tono de maestro omnisciente que no explica cmo ha llegado a saber lo que cree saber: Presenta hechos, no ensea a pensar. Invita a la aceptacin pasiva del relato presentado, no a su cuestionamiento, ni mucho menos a un proceso de reflexin crtica que d sentido a ese pasado. Todo lo contrario: da la impresin de que la historia es una serie de actos y eventos claramente definidos, y congelados en ilustraciones de cmic, que piden que los evaluemos moralmente desde un presente superior, con el fin de sacar lecciones fciles -y por tanto intiles- de convivencia democrtica y sentido comn.

Me temo que algo de esto tambin hay en el libro-respuesta de Liria y Casado. Es verdad que, en su prlogo, hacen referencia a numerosos estudios [que] han trabajado para devolver la dignidad a todas las personas que lucharon por la democracia en Espaa, durante la guerra y durante la dictadura; tambin subrayan la necesidad de estudiar el pasado y hacer el esfuerzo de pensar y decidir qu es lo que realmente ocurri. Pero en realidad no llegan a ilustrar en ningn momento cmo es este proceso de bsqueda de verdad. As como Prez Reverte, acaban presentando los hechos y su significado con el aplomo de un viejo catedrtico -un catedrtico de izquierdas, eso s; pero no por ello menos categrico-. Una excepcin (relativa) son los dos captulos dedicados a la versin revisionista de la guerra, donde admiten que todo es discutible. Pero incluso all la disputa se presenta en trminos de verdad y mentira. En este sentido, tambin el uso de dibujos al estilo de una novela grfica realista, por bien ejecutados que estn, sirve para incrementar la distancia entre los lectores y los acontecimientos narrados. No habra sido ms interesante reducir el nivel de mediacin e incluir alguna que otra fuente documental para ilustrar el trecho historiogrfico entre archivo e interpretacin, entre las huellas del pasado y el relato que de l construimos en el presente? (En mi propio trabajo con alumnos de secundaria y estudiantes de universidad, he notado que hay poco que le entusiasme ms a esta generacin, cuyo mundo es digital y virtual, que el contacto directo con las fuentes.)

Que Liria y Casado hayan adoptado la misma postura profesoral que Prez Reverte es una lstima. Porque uno de los aspectos ms interesantes del surgimiento del movimiento de la memoria en Espaa ha sido que ha servido para modificar -y desmitificar- el papel de los historiadores profesionales como los nicos autorizados para hablar sobre el pasado. Tambin ha servido para forjar nuevas alianzas entre expertos y movimientos ciudadanos, y para revalidar el testimonio como fuente histrica. As, ha acabado por reivindicar una mayor participacin de la ciudadana en lo que Ricard Vinyes llama la construccin de la imagen pblica del pasado. Que este proceso de construccin de la imagen del pasado nunca termina, que es necesariamente controvertido y que es un proceso democrtico en que hay un papel para la sociedad civil, es algo que quizs habra convenido dejar ms claro precisamente en un libro pensado para un pblico joven. No porque todos los jvenes lectores tengan que convertirse en filsofos de la historia, sino para recordarles que no hace falta ser filsofos o historiadores para estudiar el pasado como forma de comprender el presente y -sobre todo- de cambiarlo.

