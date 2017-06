La normalizacin de relaciones entre China y Panam ha caldeado el ambiente en el estrecho de Taiwn. Con la prdida de dos aliados en solo dos meses (tambin Santo Tom y Prncipe), Taipi ha cado de forma estrepitosa en la cuenta de la neta insuficiencia de su poder exterior. Por ms que algunos, dentro y fuera, abunden en las motivaciones econmicas que las hay- para explicar el reciente giro panameo, lo cierto es que la omnipresencia global de China acta como un poderoso imn para terceros difcil de evitar; adems, la cuestin de la reunificacin, en vsperas del veinte aniversario de la retrocesin de Hong Kong, gana relevancia poltica en la agenda china.

En Taiwn se barajan dos tipos de respuesta. La inmediata apunta a la imposicin de restricciones y otras murallas de proteccin contra el continente como las ya anunciadas para limitar las visitas de funcionarios continentales a la isla. La segunda pone sobre la mesa de nuevo el debate sobre la reforma constitucional que incluira el abandono a todos los efectos de la Repblica de China para redefinirse pura y simplemente como Taiwn. De las palabras a los hechos, esa modificacin podra dar al traste con la presidencia moderada de Tsai Ing-wen y hasta representar un cassus belli para Beijing.

El PCCh no bajar la presin. Al contrario, todo indica que tender a aumentarla. El ltimo episodio ha sido la protesta contra Nicaragua en la OIT cuando el representante de Managua habl a favor de Taiwn en la Conferencia Internacional del Trabajo. Pero los frentes abiertos se multiplican y se orientan en tres niveles principales: los pases aliados, los no aliados que cuentan con oficinas de representacin, EEUU y Japn. En los primeros, el objetivo es el cambio de reconocimiento; en los segundos, la eliminacin de cualquier mencin a Taiwn en su denominacin formal y la rebaja del tono de los intercambios poniendo sordina a estrategias como la Nueva Poltica hacia el Sur; en los ltimos, socavando los apoyos: Trump no es ni la sombra de aquel que a modo de desafo atenda la llamada telefnica de Tsai Ing-wen y Shinzo Abe sopesa sumarse al proyecto de la Franja y la Ruta; ambos podran anunciar pronto su integracin en el BAII (son los nicos del G7 que no se han incorporado).

Palo y tente tieso

La contundencia de Beijing frente a Taipi puede desembocar en una crisis de cierto impacto si en los prximos meses se precipita una cadena de desafecciones. Tras la decisin de Panam, en no pocas cancilleras se sopesan alternativas. A escasos meses del XIX Congreso del PCCh, una crisis de esta naturaleza en el Estrecho no supondra un incomodo. Xi Jinping, en un nuevo alarde de firmeza, podra querer llegar al congreso con Taiwn contra las cuerdas.

La presin le da resultados a China? Una encuesta reciente de Taiwan Brain Trust pudiera revelar la tendencia: el porcentaje que apoya la independencia baj al 23,3 por ciento mientras que los partidarios de la unificacin subieron al 11,1 por ciento, los mejores datos para China desde 2013. La cada en la identificacin taiwanesa y el aumento en la identificacin china son consecuencia directa del uso por parte de China de su poder. Y seguir en esa lnea.

A juzgar por los datos que revelan las encuestas, la presidenta Tsai ha experimentado una cada importante en su popularidad pero este hecho debe interpretarse bien: se debe en esencia al tipo de reformas que ha priorizado en su gestin y no a su poltica en el Estrecho, basada en la defensa del statu quo, que cuenta an con un nivel de respaldo importante y mayoritario.

A Tsai se le puede abrir un doble frente interno si a las crticas del KMT y dems partidarios del reconocimiento del Consenso de 1992 y el principio de Una Sola China se unen las discrepancias en su propio partido. A ello parece jugar el alcalde de Tainan, William Lai, quien podra estar suavizando sus puntos de vista pro-independencia quiz para emerger como alternativa en caso de una grave crisis.

Xulio Ros es director del Observatorio de la Poltica China.