Ms imputados por la jueza Alaya que resultan finalmente absueltos: Quin les resarce ahora?

Ganas de escribir

El 14 de mayo de 2011 publiqu un artculo en el diario El Pas que suscriban tambin otros 38 profesores universitarios. Lo titulamos Justicia o caza de brujas? y deca lo siguiente:

Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida haca pblico su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la la noticia de que el candidato de esa coalicin, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado. Naturalmente, eso provoc la polmica pues con esa filtracin se poda poner de manifiesto que IU no cumpla sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente supona un coste electoral muy grande para esa formacin de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano. La filtracin simplemente se limitaba a sealar que se imputaba a Torrijos porque habra tenido una directa responsabilidad y activa participacin como vicepresidente y miembro de la Comisin Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicacin de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dndose as a entender que se trataba de un caso ms de corrupcin municipal que habra comportado un grave perjuicio a la ciudad. A nuestro juicio, lo que est ocurriendo es una nueva prueba de que la administracin de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente segn quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o lderes polticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzn o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los mrgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida. Eso es lo que nos parece que est ocurriendo cuando despus de un mes de haberse producido la filtracin la juez que lleva el caso no ha comunicado an la supuesta imputacin al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un dao poltico y personal gravsimo por los que la juez debiera haber respondido ya. Adems, al permitir la filtracin y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administracin de justicia se est dando lugar a que se lleve a cabo un autntico juicio pblico, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales. Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisin permitida por la ley y que Torrijos defendi por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podan tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias. Algo que puede ser discutible, como toda propuesta poltica, pero que en ningn caso tiene por qu implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quiz sea la nica forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresin en trminos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisin a ttulo personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestin no puede tratarse sino de la decisin de un rgano colegiado, tomada despus de la correspondiente deliberacin y votacin entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos polticos all representados. Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un dao personal, y con independencia de la mayor o menor simpata que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anmala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la conviccin de que ya es hora de que la ciudadana reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando.

Ahora, ms de seis aos despus, se acaba de publicar la sentencia del caso y Antonio Torrijos, entre otros, queda absuelto (La jueza absuelve a los diez acusados del caso Mercasevilla, origen de los ERE).

La juez Alaya le haba hecho entonces otro buen favor al Partido Popular, en el caso de Torrijos no solo quitndole de en medio a un adversario sino echando porquera sobre toda una formacin poltica, Izquierda Unida, justo en el momento en que mayor dao poda causarle y dar ms ventaja dar al Partido Popular.

Ahora se ha acabado otra pesadilla personal pero quin resarce a Torrijos y a Izquierda Unida del perjuicio que le produjo la juez Alaya filtrando la imputacin justo en el momento en que ms dao poltico haca? quin paga sus platos rotos como jueza al servicio de la causa?

No exagero. Ya lo he denunciado con hechos en otros artculos (Juezas y jueces al servicio de la causa) y lo seguir haciendo. Quiz si lo hiciera ms gente nos cantara otro gallo en Espaa y a m me sealaran menos, pero nunca he hecho las cosas por estar ms o menos acompaado sino por conviccin y por eso no pienso callar. Jueces como Mercedes Alaya son la mano larga judicial de la extrema derecha poltica que se cree que Espaa es suya. No hacen justicia sino que usan su administracin en favor propio y de su causa poltica. Son jueces de partido, militantes sin ms de la derecha, promovidos para controlar el tribunal constitucional, el Supremo y las fiscalas y los juzgados que interesen para defender a los polticos corruptos de su cuerda y perseguir, sea como sea, a sus adversarios.

Jueces que dan la razn a los jvenes del 15M que decan Lo llaman democracia y no lo es.

Juan Torres Lpez es economista, miembro del Consejo Cientfico de Attac Espaa y catedrtico de Economa aplicada en la Universidad de Sevilla. @JUANTORRESLOPEZ

Fuente: http://www.juantorreslopez.com/otro-imputado-por-la-juez-alaya-que-resulta-finalmente-absuelto-quien-le-resarce-ahora/