Llamamiento

No a 60 aos de centrales nucleares

Panagea

Te pedimos que rellenes y difundas el formulario, que se cerrar a las 23:55 horas del 30 de junio.

Querida compaera, querido compaero:

Las primeras personas que apoyamos este llamamiento tenemos orgenes territoriales y culturales diversos, lo hacemos a ttulo personal, o participamos en organizaciones de consumidores, ecologistas, vecinales, cooperativas, fuerzas polticas, sindicatos, movimientos diversos; provenimos del mundo del trabajo, de la poltica, de la cultura, de la universidad, de la salud, de la ciencia

Nos une una preocupacin comn. El 25 de mayo, el gobierno del PP ha decidido retrasar la obligacin de les empresas nucleares de presentar la peticin de renovacin de las licencias de funcionamiento de los reactores hasta 2019. Esto supone la anulacin del calendario oficial que hasta ahora las obligaba a hacerlo en los prximos meses. Creemos que este retraso responde a la voluntad de las empresas elctricas de negociar un reduccin de impuestos a la energa nuclear, y abre la posibilidad de hacer desaparecer el debate sobre el alargamiento a 60 aos en el marco del futuro Plan integral de energa y clima con el horizonte 2030 y 2050 que debe presentar en marzo de 2019 a la Unin Europea. La nueva fecha lmite es marzo de 2019.

La renovacin de esos permisos depende slo del gobierno del PP, ya que el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) modific la normativa en noviembre de 2016, separando la concesin del nuevo permiso de las revisiones tcnicas de seguridad que deban pasar obligatoriamente. As que el PP puede conceder la renovacin en cualquier momento a partir de la peticin de las empresas, sin esperar al 2020, 2021 o 2024, que es cuando las centrales deben pasar las revisiones.

Como el CSN ya ha autorizado a Garoa a funcionar hasta los 60 aos (2031), las otras peticiones de renovacin se pedirn tambin hasta los 60 aos. Se trata de unas nucleares muy degradadas, que son una grave amenaza actual y para las generaciones futuras.

Las nucleares deben ser cerradas cuanto antes: siempre han provocado impactos ambientales, sobre la salud de las personas y de todos los seres vivos, siempre han supuesto un peligro para la seguridad, y un despilfarro econmico que hemos pagado entre todos los que consumimos electricidad.

Podemos ponernos en lo peor y recordar catstrofes, como Chernobil o Fukushima, que siguen y seguirn provocando sufrimientos y muertes durante muchos aos, catstrofes que pueden volver a repetirse en cualquier momento; pero sin ir tan lejos basta reflexionar sobre lo que suponen 20 aos ms de aumento de residuos radiactivos, que sern muy peligrosos durante miles de aos; sobre la emisin, cada da de funcionamiento, de ms de 40 elementos y compuestos radioactivos (algunos abundantes y peligrosos como el tritio, capaz de formar agua que no puede diferenciarse del agua normal), y sobre la radiactividad cotidiana de la minera de uranio y la fabricacin del combustible nuclear.

Por si esto fuera poco, an nos queda la aportacin de las nucleares a la guerra, no slo con el plutonio, que puede usarse para armas de destruccin masiva (recordemos Nagasaki), sino tambin con el uranio empobrecido, un residuo abundante de la fabricacin de combustible con el que se hacen proyectiles; unos proyectiles que se han usado en Irak y Afganistn, y se sospecha que tambin en Siria, que dejan secuelas radioactivas all donde explotan, afectando durante aos a la poblacin civil y los militares que los usan.

De todo esto se sabe poco, como parte del pacto de silencio entre empresas elctricas, grandes bancos, partidos defensores de la energa nuclear, y los mayores medios de comunicacin. Tambin se silencia que el ciclo de fabricacin del combustible nuclear emite miles de toneladas de gases que provocan el cambio climtico.

Para que estas centrales no renueven sus permisos, apoyamos y participamos en todas las movilizaciones sociales, como la MANIFESTACIN ANTINUCLEAR que se realizar el prximo 10 de Junio en Madrid, a la que puedes dar apoyo econmico; institucionales de grupos polticos que se puedan presentar en parlamentos, ayuntamientos, o el Congreso (como propuestas de resolucin, mociones o proposiciones de ley), pero somos conscientes de que no es suficiente: el muro de silencio slo puede ser superado por un movimiento social que pueda hacer llegar su voz directamente a los partidos y las instituciones, con un mecanismo que no puedan ignorar.

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en todo el estado es la mejor herramienta que tenemos hoy para influir en el Congreso, la nica institucin que puede frenar al gobierno del PP, que concede los permisos a las centrales. Para que una ILP llegue al Congreso necesita un apoyo mnimo de 500.000 firmas legalizadas, que deben ser recogidas en el plazo mximo de nueve meses, a partir de su presentacin oficial.

Sabemos que las fuerzas polticas contrarias a renovar los permisos an no tienen la mayora parlamentaria para decidir un cambio en la poltica energtica. Por eso es importante la respuesta social organizada que refleje el sentimiento contrario a la energa nuclear de la mayora de la poblacin, que lleve la resistencia contra la energa nuclear ms all de los grupos de activistas ya concienciados, y que llegue al conjunto de la sociedad.

Proponemos lanzar la ILP. Y te invitamos a unirte, a participar y valorar si llegaremos a conseguirla.

Te pedimos que te sumes a las personas que apoyan este llamamiento para realizar la ILP (puedes consultar la lista AQU) , rellenando este formulario:

Tambin te pedimos que difundas el formulario, que se cerrar a les 23:55 horas del 20 de junio.

Creemos que es necesario que la Iniciativa Legislativa Popular comience a funcionar en el otoo de 2017 si queremos que sirva para resistir a los planes de la industria nuclear de imponer los 60 aos.

Hay que apostar por un nuevo modelo energtico basado en la reduccin del consumo destructivo, un sistema de energas 100% renovables, ahorro y eficiencia energtica. Ese nuevo modelo est frenado hoy por las dificultades de romper con los intereses que imponen los llamados mercados, que incluyen la avaricia de la elctricas y de quienes las apoyan debido a los beneficios econmicos que reporta la energa nuclear. Un modelo a partir de energas limpias y renovables que es hoy perfectamente posible y viable en la Pennsula Ibrica.

EL GRUPO IMPULSOR DEL LLAMAMIENTO.

Fuente: http://ilp2020.blog.pangea.org/llamamiento/