El milagro econmico de Putin

En los ltimos meses, hablar de Vladimir Putin significa asociarlo directamente con la jerarqua de Zar ruso. Esa vinculacin a hombre grande y fuerte que est provocando el resurgir de la gran Rusia es lo que escuchamos a menudo. De hecho esa identidad e imagen creada en el espacio pblico le est dotando de un apoyo y aceptacin muy amplia por parte del pueblo ruso, vistas quedan sus holgadas victorias electorales. En el presente artculo, me propongo reflexionar y exponer ciertos datos con el fin de visibilizar la evolucin dependiente de la economa rusa y desvelar rasgos que denoten esa falsa percepcin de la figura de Zar que se atribuye asiduamente a Putin.

Lejos de pretender un desprestigio o demrito de Putin por la evolucin ascendente de la economa rusa en los ltimos 17 aos, es necesario observar ciertos datos econmicos que denotan esa falsa percepcin de milagro econmico. Ojeando varios indicadores, veo interesante mostrar la evolucin del PIB junto con la exportacin de petrleo. Quisiera puntualizar que a sabiendas del debate que puede surgir entorno a las caractersticas que se tienen en cuenta para elaborar el PIB, veo interesante mostrarlo simplemente por el hecho que constata: Evolucin del Estado ruso depende de exportacin de hidrocarburos.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/rus/ y http://www.datosmacro.com/pib/Rusia

El PIB marcado en azul se encuentra referenciado con los valores absolutos de la izquierda y en millones de euros. A su vez, el % de exportacin de petrleo crudo est indicado con las cifras de la derecha del grfico (no hay datos de 2016 y 2017). Los cambios econmicos producidos en la URRSS desde finales de la dcada de los 80 y los 90 produjeron un colapso econmico que desemboc en la firma del Tratado de Belavezha y la disolucin de la URRSS. La economa rusa en su totalidad se contrajo enormemente llegando en 1999 a datos que correspondan a un tercio del PIB si lo comparamos con 1989. Es curioso observar que ya en 1998 se produce un punto de inflexin en la exportacin de petrleo y que a sabiendas de la leve mejora que se estaba dando, en 1999 el presidente Boris Yeltsin renunci a su cargo de Presidente. Desde la renuncia de Yeltsin en adelante Vladimir Putin ocup el cargo interino de Presidente y mantuvo su puesto de Jefe de Gobierno. Se puede decir, que desde esta fecha, comienza El milagro econmico de Putin con victorias electorales de mayoras absolutas y un respaldo popular sorprendente si lo comparamos con otros lderes occidentales.

De 1999 en adelante la evolucin de la economa rusa ha sido imparable, de hecho se declar a Rusia como economa emergente y fue incluido en la lista de pases emergentes (BRICS) y en otros tratados econmicos internacionales y de gran importancia como por ejemplo la OPEP (Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo).

En el grfico, llama la atencin que en 2009 a pesar de encontrarse la economa mundial en un periodo de crisis y de bajar notablemente el PIB ruso, las exportaciones de petrleo crudo no parecen afectarle tanto. Parece ms bien que sufrieran una ligera desaceleracin en su crecimiento. Lo que s ha afectado y duramente a la economa rusa han sido las sanciones econmicas internacionales establecidas por occidente en respuesta de la posicin adoptada por Rusia en la guerra de Ucrania y la anexin de Crimea. Ese descenso en las exportaciones de petrleo crudo que se produce desde 2012 no es slo por lo citado anteriormente, sino que tambin se deben por la bajada del precio del barril de petrleo. Al gobierno ruso le interesa que el precio de los hidrocarburos en general sean altos ya que su reserva, sobre todo de petrleo, en un periodo de menos de 80 aos perder su posicin de segundo mayor exportador de petrleo del mundo. Una de los debates en las reuniones que se celebran entre los pases de la OPEP lo centran rusos y sauditas. Los sauditas son los mayores exportadores del mundo de petrleo y frecuentemente afirman que sus decisiones en la gestin del petrleo estn tomadas por un grupo de tecncratas de la materia y ajenos a lo poltico. En cambio, Rusia acusa al pas rabe de seguir los dictmenes de su aliado Estados Unidos en el inters de depreciar el valor del barril de petrleo para asfixiar an ms a la delicada y dependiente economa rusa.

El milagro econmico que ha ocurrido en Rusia desde la entrada del siglo XXI est directamente relacionado con el precio del barril de petrleo, el cual no ha dejado de crecer a pasos agigantados. Gracias a esto, Putin se ha beneficiado de tener las arcas del Estado rebosantes de dinero lquido y ha podido invertir y reconstruir todo el sistema sanitario, de pensiones y sobre todo la modernizacin del ejrcito entre otras cuestiones. Pensemos que desde finales de los 80 los impagos en las esferas tanto pblicas como privadas eran asiduas y por lo tanto la regularizacin e inversin en modernizacin de ciudades, transportes y sobre todo el de mantener al da los pagos en pensiones, ha sido lo que realmente le ha dado esa popularidad dentro del pueblo ruso y no porque haya sido un magnfico estratega econmico. De hecho, si su principal inters fuera la actividad econmica del pas, pondra en marcha diversas reformas estructurales. Por ejemplo, una de las cuestiones vitales para la economa rusa es diversificar las exportaciones y evitar la dependencia del petrleo. Cabe destacar que en 2015 ms de la mitad de las exportaciones rusas eran de la industria del petrleo, concretamente un 28% de petrleo crudo, un 18% de refinado de petrleo y un 8% de gas de petrleo.

Una de las posturas que parece estar tomando el gobierno ruso es la de centrar su mirada en el continente asitico. Varios son los contactos que mantiene Mosc con Pekn en diferentes reas econmicas, por ejemplo el megaproyecto de la nueva Ruta de la Seda o las cada vez ms ventas en el sector armamentstico. En relacin con la nueva Ruta de la Seda, existe una teora econmica en la que premia no tanto la capacidad econmica nacional de un Estado sino su capacidad de intervencin en un amplio nmero de personas. Es decir, una operatividad transnacional que involucre a un amplio sector de poblacin es mucho ms interesante econmicamente que un grupo econmico delimitado por la esfera del Estado. Lo que la nueva Ruta de la Seda creara sera la unin de millones de personas en un marco de actividad transnacional, por lo tanto tomar la iniciativa y vanguardia de ese proyecto se torna importantsimo.

Adrin Ruz. Politlogo especializado en relaciones internacionales

