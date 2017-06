Los olvidados nios refugiados sirios que estn detenidos en una isla griega

Abandonados y sometidos a abusos

The Guardian





Muchos de los nios refugiados pasan la noche sin poder dormir en tiendas sobre la playa (Foto: Mark Townsend para The Observer)

Rasha desapareci a ltima hora de la tarde del pasado sbado. Sus compaeras del campo de detencin de refugiados cuentan que pasaron el rato como siempre con la muchacha de 20 aos. Despus se evapor. El martes pasado, su amiga Amira, de 15 aos, reciba una lluvia de imgenes en su mvil. En ellas, Rasha yaca desnuda en la cama con un hombre. Por encima de su cabeza aparecan caras grotescas de dibujos animados, acompaadas de un mensaje del annimo sujeto: Prometo raptarte tambin a ti.

Esta no era, ni mucho menos, la primera amenaza que reciba la adolescente refugiada de la ciudad siria de Qamishli desde que lleg hace seis meses a la isla egea de Quos. La existencia en el centro de detencin rodeado de alambre de espino, una antigua fbrica conocida como Vial en las profundidades del interior montaoso de la isla, es un calvario para una nia que confa en comenzar una vida nueva en Europa, preferiblemente en el Reino Unido.

Sus compaeros de refugio la intimidan continuamente. Los hombres dicen que van a atacarme y tratan de asustarnos para que no vayamos a Souda [otro campo de refugiados en la isla] ni a la ciudad. Me dicen: Si te veo por all, te atacar. Te secuestrar y te matar钔.

Amira est entre las decenas de menores no acompaados que se hallan en Quos que podran solicitar asilo en el Reino Unido en funcin de la enmienda Dubs. Hace un ao, el gobierno britnico anunci que ofrecera un santuario urgente a una considerable proporcin de nios refugiados en estado de vulnerabilidad que se encontraran ya en Europa. Y la cifra ampliamente aceptada era la de unos 3.000 menores, hasta que el pasado mes de febrero, el ministerio del Interior par inesperadamente el proyecto hasta reducirlo a slo 480, un nio por cada 130.000 residentes en el Reino Unido. Ni un solo menor no acompaado ha sido trasladado desde Grecia al Reino Unido en virtud del proyecto Dubs.

El martes [20 de junio] ser la ltima oportunidad de que se reabra el Dubs en el tribunal superior de Londres, un desafo legal que califica de ilegal y seriamente defectuoso el prematuro parn impuesto por el ministerio del Interior.

La vista, de tres das de duracin, tendr repercusiones potencialmente profundas para Quos, separada por una delgada franja de agua de Turqua, tan estrecha que Amira puede ver sus casas veraniegas y fbricas desde la costa de la isla. Ms all se extienden las fronteras con Siria e Iraq, desde donde cada da parten seres humanos intentando abordar una abigarrada flotilla de barcas y botes de goma para salvar el corto aunque peligroso cruce hasta la puerta de entrada a Europa.

Pero lo que encuentran todos aquellos que consiguen cruzar con xito no podra estar ms lejos de sus aspiraciones de un mundo civilizado y seguro. Los nios refugiados de Quos relatan que han sido apualados por algunos elementos locales, que la polica les ha dado palizas, que han sufrido ataques de extremistas de derechas, que tienen que presenciar las peleas con navaja entre adultos borrachos que tambin buscan asilo y cuentan tambin sobre las noches sin poder dormir en las frgiles tiendas instaladas sobre playas de guijarros.

La mayor parte de los nios, Amira incluida, estn demasiado aterrados como para poder ir a los aseos del campo por la noche por miedo a sufrir abusos. Encallados en la quinta isla ms grande de Grecia y sin poder moverse hasta que no se procesen sus permisos, alrededor de 4.000 refugiados se hallan en estos momentos en los dos abarrotados campamentos que hay en la isla. Y puede que la situacin empeore gravemente. En quince das, el gobierno britnico se dispone a retirar sus fondos para los equipos mviles de apoyo que hay en Quos. Inmediatamente despus, los esfuerzos humanitarios de la Comisin Europea tendrn que ser asumidos por el gobierno griego.

Amira, 15 aos, nacida en Damasco (Foto: Mark Townsend para The Observer)

Los grupos de refugiados afirman que al Reino Unido, y a la comunidad internacional, parece no preocuparle estar dando la espalda a una crisis de emigracin cada vez ms olvidada. El manifiesto de los conservadores en las recientes elecciones incluso llegaba a plantear la posibilidad de revisar las definiciones legales internacionales del estatuto de asilo y refugio. El ministerio del Interior todava no ha enviado funcionario alguno a Quos.

Para todo el conjunto de Grecia, que actualmente tiene 62.000 refugiados atascados en su territorio, los activistas declaran que el ministerio del Interior ha responsabilizado a un nico individuo para que se ocupe del proyecto Dubs.

Quos representa un punto de inflexin. Pero al poner fin a la financiacin de los servicios que prestan en la isla muchas ONG, sentimos como si Europa estuviera volviendo la espalda a la isla, dijo Alex Green de Help Refugees, una de las pocas ONG que continuarn en la isla.

La retirada de recursos de Quos dejar a los menores no acompaados en una situacin mucho ms precaria. El pasado martes, Erez que afirmaba tener 16 aos aunque pareca tener tres menos- se haba pasado por el parque que hay cerca de Souda, el lugar favorito de los nios refugiados porque all es posible acceder al wifi que llega de una taberna cercana. Poco despus de las seis de la tarde, Erez fue abordado por tres personas de la localidad que le acorralaron y le hicieron un corte con un cuchillo a lo largo del brazo derecho.

Diecisis horas despus del ataque, con el brazo lacerado y salpicado de gotas de sangre seca, se mantena firme en no acudir a la polica. No les importamos nada, la polica nos golpea con las porras. Si nos ven en algn caf o fuera del campo, nos dicen que dejemos las calles porque no estn all para ocuparse de nosotros, dijo Erez, que quiere ir a Londres y cuyas nicas pertenencias son un par de chanclas desgastadas, una camiseta y el pantaln corto en el que lleva viviendo desde que lleg a Chios hace tres meses.

Erez fue atacado cerca de las escarpadas paredes que se alzan sobre el campo de refugiados, que proporcionan a los grupos de extrema derecha una plataforma ideal para lanzar indiscriminadamente piedras y bombas de gasolina sobre las tiendas situadas abajo. Se dice que algunos de esos atacantes tienen vnculos con el principal partido neofascista de Grecia, Amanecer Dorado.

Tres habitantes de la localidad hirieron en un brazo a Erez, que dice tener 16 aos (Foto: Mark Townsend para The Observer)

La antipata hacia los refugiados va creciendo velozmente en la isla y numerosos comerciantes se quejan de que su presencia est ahuyentando el turismo.

El pasado mircoles por la noche, una marcha contra los refugiados congreg en Quos a 400 manifestantes. En una de las pancartas podan verse dos figuras negras atacando la isla con cuchillos.

Las tensiones florecen por doquier, sobre todo entre la mirada de etnias y nacionalidades que residen hacinadas en los campamentos.

Amira dice que ha habido hombres que la han atacado porque se ha atrevido a hacer amigos con no rabes. Me amenazaron con matarme o secuestrarme porque tengo amigos de Afganistn. Me dicen: T eres rabe, por qu hablas con los afganos? Yo les contesto que todos somos seguidores del Islam, que todos somos refugiados, pero no quieren escucharme.

Las mujeres y las nias describen una vida diaria llena de peligros. Oculto entre las calles que hay por detrs de Souda, se encuentra el primer refugio de emergencia en Grecia para mujeres refugiadas que se ha ubicado en el exterior de los campamentos.

Quienes levantaron las instalaciones relatan que se estn produciendo tasas indignantes de violencia de gnero. De las 5.000 mujeres y nias que han atravesado sus puertas desde julio pasado, su fundadora, Gabrielle Tan, de Action from Switzerland, piensa que la mayora han tenido que soportar una forma u otra de acoso o violencia sexual. De las mujeres que viajan solas desde Siria a travs de Turqua, el 80% son vctimas. Los campamentos de Quos son lugares crnicamente inseguros para las mujeres porque no hay separacin de gneros, lo que hace que la noche sea un perodo especialmente peligroso.

El ltimo incidente conocido se produjo a primeros de junio cuando una mujer iba caminando hacia la cola de recogida de alimentos en Souda y un hombre trat de atacarla sexualmente, amenazando con violarla. Esa noche, seis hombres ms intentaron entrar en el refugio donde dorma.

No hay seguridad alguna para ellas si no tienen a un hombre en su grupo. Hemos observado que, una vez llegadas a Grecia, son extremadamente vulnerables a la explotacin, acoso y violencia de gnero en los campos, dijo Tan.

Sus archivos identifican una correlacin en el aumento de los ataques a mujeres cuando el campamento est abarrotado. En la actualidad, Souda alberga a ms de 1.100 refugiados, una cifra que el equipo mdico que trabaja en el lugar dice que casi triplica el nmero de personas que puede contener el campo.

Pero siguen llegando mujeres que viajan solas, 34 desde Siria el pasado mes. Una de ellas es Inas Soan, de 30 aos, que viene desde Daraa, en el suroeste del pas; duerme sola en la playa porque ha escuchado historias de horror de las mujeres en Vial y teme por su incierto destino. Me siento perdida aqu, no s a dnde ir ni qu hacer.

Se supona que los flujos de refugiados a travs de Grecia iban a terminar cuando la UE y Turqua anunciaron en marzo de 2016 lo que quiso considerarse un acuerdo innovador para contener las llegadas de refugiados. Durante un tiempo as ocurri y los 850.000 refugiados que haban llegado al pas en 2015 fueron pronto reemplazados por una afluencia estable pero determinada. Pero el acuerdo parece estar ya vinindose abajo.

951 refugiados a la inmensa mayora de Siria- llegaron a Quos en mayo, cifra a comparar con las 21 deportaciones y 19 regresos voluntarios que se produjeron. Se rumorea que los traficantes de personas del puerto turco de Izmir estn ofreciendo descuentos.

La doctora Angela Kallerpi, de Mdicos del Mundo/Grecia, dijo que la salud de los habitantes de Souda se estaba deteriorando velozmente. Cit la escasez de medicamentos, un brote de sarna y una reciente intoxicacin alimentaria masiva. Las investigaciones averiguaron que la gente haba estado almacenando comida en el interior de las tiendas durante el da a causa al Ramadn para ingerirla despus del atardecer, a pesar del hecho de que se haba estropeado por el calor.

Pero son los problemas psicolgicos los que constituyen la mayor preocupacin. Se han disparado los casos de autolesiones, enfermedades mentales e intentos de suicidios. Kallerpi describe a nios que aparecen con una celosa de cortes que ellos mismos se hacen en los brazos. Un estudio reciente hall que la tercera parte de los refugiados de Quos presenta problemas de salud mental. Un refugiado sirio se autoinmol en marzo y muri. A finales de junio, Mdicos del Mundo perder la nica psicloga con que cuenta en Souda debido a los recortes europeos de fondos.

Para adolescentes como Abdul, de 17 aos, de Alepo, supone una prdida muy importante. El muchacho se siente muy estresado y no puede dormir bien en su tienda de la playa. Hay peligros por todas partes, drogas... Cuando salgo del campo veo cosas peligrosas. Los hombres que hay en mi tienda se emborrachan y me obligan a cantar en rabe. Si no lo hago, me pegan. Veo gente apualndose y sangre por doquier. Nadie puede ayudarme.

Otro menor no acompaado, Ali, de 16 aos, tambin del norte de Siria, dice que ha presenciado como golpeaban a una mujer embarazada. No me siento seguro en ninguna parte, ni en el campo ni fuera.

Kallerpi no tiene dudas de que la violencia est ligada al sentimiento de hallarse estancados. La situacin es cada vez ms peligrosa, sin embargo, al mismo tiempo, hay un sentimiento de que lo nico que tratan de hacer las autoridades es barrer toda la problemtica por debajo la alfombra, aadi.

Alex Green, de Help Refugees, aadi que, incluso en un momento en que las necesidades son ms grandes, el mundo parece dar la espalda a los refugiados de Chios. Para los nios, especialmente para los que viajan solos, esta situacin es aterradora. Es inaceptable que esos jvenes supervivientes de guerra se hayan convertido en vctimas de los polticos.

Amira, que quiere ser doctora afortunadamente para el Servicio Nacional de Salud ingls (NHS, por sus siglas en ingls) quiere trabajar para fomentar la salud en vez de ganar dinero-, dijo que nunca hubiera pensado en viajar a Quos si hubiera sabido la verdad de lo que supone entrar en Europa. Siria era ms peligrosa, pero aqu me siento peor. Si hubiera sabido que Europa era esto, jams habra venido.





Mark Townsend es editor de asuntos internos de The Observer.

Fuente: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/17/syria-refugee-children-abandoned-forgotten-chios-greece-beatings-rape-knife-attacks

