A la tercera va la vencida

Despus del reciente Congreso del PSOE el gobierno de Rajoy podra tener los das contados. Ha cumplido su misin histrica de contener el descontento popular frente al Estado, en una sociedad traumatizada por la crisis del neoliberalismo. Ha servido a las mil maravillas para hacer valer un mensaje a los ciudadanos: resignaos, es lo que hay y vosotros habis consentido en ello. En este lustro de crisis se ha revelado la verdadera naturaleza del sistema social capitalista a una poblacin, que se ha visto retratada en la corrupcin y el cinismo de sus representantes polticos. Ahora los espaoles saben con qu retorcidos mimbres est construido el Estado borbnico, pero no les importa. Lo prefieren a la guerra civil que estos bandidos podran promover para robar al pueblo trabajador, si no se les deja apropiarse de los bienes pblicos por las buenas. Es una larga tradicin espaola, por no decir liberal

El PP est amortizado; tocado de muerte por los escndalos de la corrupcin, es un fantasma del pasado encadenado a las estructuras del poder, para sostener un Estado que amenaza con hundirse. La estocada mortal la dio Irene Montero durante la emocin de censura, con el relatorio pormenorizado de sus fraudes ante un primer ministro inmutable, que ni siente ya ni padece anestesiado por la misma enormidad sobrecogedora de sus latrocinios-. Todo lo que el pueblo llano llama un caradura. El Informe Montero sobre los procesos judiciales del partido de gobierno nos presenta un panorama desolador sobre el estado de la democracia representativa. Pero es que se poda esperar otra cosa de un rgimen heredero del franquismo?; cuarenta aos de dictadura tras la destruccin de la clase obrera consciente han creado este genuino producto made in Spain que es el PP.

A la monarqua le urge salir de este compromiso y tapar de paso sus propias vergenzas. O bien la poltica espaola puede convertirse, si no lo es ya, en un sainete con el Convidado de Piedra como personaje principal. Mientras Rajoy y sus compinches representan su papel de bribones para salvar al patrn del Bribn, la jefatura del Estado con el rey Felipe a la cabeza hijo del Bribn por ms seas-, busca la solucin a la crisis del Estado. Lo asombroso es que ese tingladillo de feria no se haya derrumbado antes estrepitosamente, cunto tiempo va a durar todava? Y es que la estructura de clases aguanta estos contratiempos; si no nos dejemos llevar por las engaosas apariencias, y vamos a lo que cuenta de verdad, lo que siempre ha contado son los poderes fcticos, frreamente controlados por la oligarqua espaola. Sin menospreciar el papel del representante poltico, debemos reconocer que el orden de la representacin no se corresponde con el orden real del poder y la influencia. El gobierno del PP durar todo el tiempo que sea necesario para que los poderes fcticos puedan sustituirlo con garantas de xito. Y eso es lo se ha de dilucidar aqu: cmo se est preparando el recambio.

Hace poco ms de un ao se produjo el primer intento de reforma, con el PSOE aliado al bloque conservador. Fracas porque dejaba fuera a una disidencia muy amplia agrupada a la izquierda, y porque la corrupcin del PP le haca inviable para las tareas de reconstruccin del Estado. La investidura de Snchez con los votos de Ciudadanos result un brindis al sol, porque el partido conservador con Rajoy a la cabeza no quiso abandonar el poder, facilitando el proceso reformista con su abstencin. El bloque conservador se resquebraj, pero lo ms curioso es que el PSOE, dominado por las inercias del juancarlismo, validara esa actitud prepotente defenestrando a Snchez. Claro que previamente el segundo intento de aglutinar una opcin reformista haba fracasado en unas elecciones que dieron mayora al PP. Ahora tras el castigo sufrido por la denuncia pblica de su dolo, es de suponer que el gobierno conservador va a aflojar sus pretensiones de permanecer en el poder aunque nunca se sabe!, eh?

Nos enfrentamos, pues, a la tercer intento de reforma tras la mocin de censura. Qu es lo que se est cociendo en las cocinas del poder poltico por detrs de la previsible cada del primer ministro? Es aqu donde hace su reaparicin estelar ese chico ambicioso que quiere ser presidente del gobierno a toda costa, adems de secretario del PSOE. En su tenaz tozudez tal vez podamos entrever las intenciones de un designio real: es posible que la monarqua haya encontrado en Snchez a su hombre, el primer ministro que traer las cosas al orden de una nueva normalidad tras el revuelo del ltimo lustro? El nuevo secretario de un nuevo PSOE, esta rplica de Gonzlez, ha de traernos un final feliz de la historia; despus de tanto susto, que la crisis nos traiga una reedicin de la Transicin aunque sea en clave menor

Dicho en los conocidos trminos gatopardianos: todo tiene que cambiar, para que nada cambie. Se suceden los rostros, los nombres de los personajes, los contenidos emocionales, la materia inestable del mundo que siempre cambia; se mantienen las formas civilizadas, la estructura de clases, las esencias y los valores eternos, el orden sagrado de la patria, la monarqua que la encarna.

Mi pronstico: Felipe ha encontrado en Pedro Snchez el administrador de sus reales dominios, dar la talla de la misin que se le encomienda? No suelen equivocarse los miembros de esta familia borbnica al elegir a sus hombres, no en vano llevan ms tres siglos dirigiendo los destinos de Espaa incluyendo la guerra civil contra la Repblica, no olvidemos que los generales alzados eran monrquicos-. El papel que le toca a Snchez es como el que tuvo que representar Gonzlez en los 80: reconstruir un Estado en estado de descomposicin. A Gonzlez se le puede tachar de lo que se quiera, pero no se le pueden negar las dotes de estadista. Es verdad que nos dej un pas desastroso, pero mientras tanto, qu bien disimulado lo tena en las largas dcadas de la bonanza juancarlista! Que fueron las dcadas del milagro neoliberal en el mundo: el Estado espaol sabe adaptarse a su manera a los vientos que corren por la modernidad europea.

He dicho milagro, quera decir espejismo el espejismo neoliberal-, perdonen la irona y volvamos al tema que nos ocupa. Si es cierto aquel axioma de la teora poltica, segn el cual la historia siempre se repite dos veces, entonces, ser Snchez el Gnzalez de Felipe? Mientras Rajoy Surez redivivo- sostiene impertrrito, abnegadamente, el timn del Estado en tiempos de procelosa crisis econmica, poltica y social, se prepara un nuevo equilibrio de poderes que haga factible la continuidad del orden social. Surez tena que salvar del juicio de la historia a los criminales fascistas que gobernaron la Espaa dictatorial; Rajoy a los chorizos que han gobernado la Espaa democrtica debe ser verdad que cuando la historia se repite, primero lo hace como tragedia, y la segunda vez como comedia-.

Echemos un vistazo a los factores objetivos que van a determinar la forma del renovado Estado borbnico. Hemos de distinguir mltiples circunstancias externas e internas. En primer lugar, la crisis del neoliberalismo est desembocando, por un lado, en fuertes movimientos sociales de cariz peligrosamente violento e irracional, integrismos, nacionalismos extremistas y excluyentes, belicismo, que estn representados incluso en gobiernos europeos. La oligarqua dominante ha visto el peligro y est comenzando a modificar sus puntos de vista acerca de la poltica a seguir. La sustitucin de Benedicto XVI por Francisco es un buen ejemplo de como las instituciones tradicionales estn reaccionando ante ese problema, cambiando el rumbo de sus intervenciones culturales sobre la conciencia del pueblo. Desgraciadamente los pases musulmanes todava no han comprendido la gravedad de la crisis. Para ser ms precisos, los pases musulmanes manipulados por la oligarqua representan el frente ms radicalmente derechista en la actual coyuntura neoliberal.

Pues la cuestin es que el bloque asitico Ruso-Chino-Indio resulta imparable, y hay que empezar a adaptarse al nuevo mundo de hegemona china o plantar un desafa blico monumental y volver al fascismo, no es otro el sentido de la eleccin de Trump-. Por eso tenemos unos partidos reformistas de izquierda liberal que vuelven a plantearse programas socialistas: Sanders, Corbin, Costa y ahora Snchez. Y adems esos programas de reformismo avanzado pueden funcionar, como est demostrando el gobierno portugus. Es decir, hay un notable giro de los acontecimientos a nivel internacional, que est enterrando definitivamente la pesadilla neoliberal de las ltimas dcadas y devolvindolos a la regulacin estatal de la economa a menos que vuelva a triunfar el fascismo.

Y ahora volvamos al problema espaol: seguramente, lo ms acertado sera decir que el personaje Snchez ha sido creado por Felipe -esto es, por el grupo de materia gris que dirige el Estado espaol-; para hacer esta deduccin me baso en la aplicacin de los axiomas polticos referidos a los que se pueden aadir la filosofa orteguiana de que la historia es el fondo de experiencia de donde extraer las lecciones para la direccin poltica-, y tambin en el tufo conservador que se desprende de las sucesivas maniobras polticas de los ltimos meses conservador de la monarqua borbnica, quiero decir-. Y en el contorsionismo histrinico de Snchez primero pacta con Ciudadanos, luego dice que no es no, luego conquista el PSOE por aclamacin y ahora reconoce la pluralidad de naciones y se va con la izquierda, toda una aventura-, hemos de ver las dudas y contradicciones de la actual coyuntura poltica.

Lentamente el Rgimen borbnico encuentra la salida a sus cuitas, navegando el proceloso mar de la crisis capitalista. Se est perfilando una nueva mayora parlamentaria que se ha presentado en pblico durante la mocin de censura. Snchez en el centro de una coalicin entre la burguesa nacionalista perifrica y la izquierda proletaria espaola. No otra cosa fue el advenimiento de la II Repblica. Ahora la monarqua, aprendida la leccin de la historia, ser ella misma la forjadora de esa coalicin ad maiorem gloria Dei-, y una vez reconocido y naturalizado el plurinacionalismo del Estado espaol, Felipe VI ser el rey de todas las Espaas. La extrema derecha est que trina.

