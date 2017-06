El asilo y el refugio, una condicin negada de nuestro tiempo lquido

En el ao 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas con el objeto de rendir tributo a las cinco dcadas de existencia de la Convencin sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, tom la decisin de conmemorar la fecha del 20 de Junio como Da Internacional de los Refugiados/as. De este modo naci la visibilizacin institucional de este drama que viven millones de personas en el mundo, quienes han tenido que abandonar sus hogares a causa de temores fundados de ser perseguidas por motivos raciales, religiosos, nacionalidad, adscripcin a un determinado grupo social o convicciones polticas.

A estos factores de persecucin histricamente concebidos, hay que agregar que desde hace poco tiempo Naciones Unidas viene insistiendo para que se brinde proteccin internacional a quienes huyen de otras formas de persecucin, entre las cuales se incluyen: por orientacin sexual, violencia machista, mutilacin genital y albinismo. Y ello para no hablar que desde hace un tiempo relativamente importante ha cobrado fuerza el refugio y el desplazamiento por razones ambientales.

Todo este tipo de persecuciones han dado como resultado que al menos 65.6 millones de personas hayan tenido que abandonar su residencia habitual (ACNUR:2016). En efecto, unas lo han hecho en calidad de refugiados/as, es decir, que se han visto obligadas a cruzar una frontera internacional, y otras en condiciones de desplazadas internas, lo que equivale a cambiar de lugar de residencia pero no de pas. Dicho esto, la poblacin refugiada suma algo ms de 22.5 millones y la desplazada interna ms de 43 millones. Si sumamos toda esta poblacin o ---tragedia colectiva para ser ms exactos--, una y otra constituiran un pas del tamao demogrfico de Francia o 6 veces Portugal, lo que nos da idea de la extensin y profundidad del drama y el dolor.

Toda esta tragedia por desgracia parece no tener fin, sobre todo porque Afganistn, Irak, Siria, Libia, Nigeria, Repblica Democrtica del Congo, Eritrea, Somalia, Colombia y Yemen siguen desangrndose desde adentro y desde afuera. Desde adentro porque facciones enfrentadas siguen en su vorgine de infringir dolor, destruccin y muerte, y desde afuera porque intereses geoestratgicos, polticos y econmicos de las grandes potencias mundiales alientan y apoyan a uno/os u otro/os bando/os enfrentando con el fin de garantizarse el acceso a recursos energticos de carcter estratgicos, y tambin para hacer posible la conquista o consolidacin de poder poltico con el que manejar el destino de un pas o una regin determinada. Este hecho suma dolor al dolor y se sabe perfectamente de las consecuencias de este comportamiento.

Crece el nmero de desplazados/as internos y de refugiados/as a partir del 11S

Despus de los trgicos sucesos del 11S, propio es recordar, los EEUU con la complicidad de la UE han puesto en marcha un dispositivos global de guerra contra todo aquel que amenace sus intocables privilegios. En su da los EEUU impuso la guerra global contra el terrorismo con su correspondiente lgica de guerras preventivas all donde fuese necesario. Primero fue la invasin de Afganistn y despus el derrocamiento de Sadam Hussein. La cada del otrora hombre fuerte de los EEUU en oriente medio estuvo motivada por el supuesto de acabar con las armas de destruccin masiva que se encontraban en su poder. Recordemos que a este vulgar bulo se sum Tony Blair y el zafio Jos Mara Aznar. Pese a que las famosas armas nunca han aparecido, Aznar todava certifica con gran dosis de cinismo que dichas armas existen. En realidad la invasin a Irak estuvo motivada por el inters de los EEUU y la UE de apoderarse de las reservas de petrleo de Irak, imponer a gobernantes obedientes sus dictados y ejercer desde aqu un dominio geopoltico y estratgico de la zona.

Las consecuencias de estas aventuras blicas estn a la vista, el desastre es inocultable. En Afganistn, por ejemplo, EEUU y la OTAN no han podido acabar con Al Qaeda, pero si han hecho posible que de modo considerable la poblacin desplazada interna y refugiada de este pas cotice al alza en el gran teatro especulativo del horror a nivel mundial. Producto de esto, hoy Afganistn exporta tanto opio como poblacin refugiada y desplazada. El desastre no para aqu, pues en Afganistn la democracia y los derechos de las mujeres que prometieron los EEUU antes y poco despus de la invasin siguen y seguirn siendo una quimera. Las mujeres viven igual o peor hoy que bajo el rgimen Talibn. Esto es explicable: Karzai y sus amigos fueron y son seores de la guerra, slo que hoy protegidos por el binomio EEUU-OTAN.

Y si Afganistn es un campo seco en llamas, las facciones enfrentadas en Irak han convertido al pas en un incendio que todo lo devora. El desmantelamiento del Ejrcito iraqu y el desplome del Estado se han convertido en caldo de cultivo para el surgimiento de todo tipo de movimientos islamistas. En ese vaco el ISI y otras facciones han surgido con una probada criminalidad. Estas se enfrentan entre s y tambin a las tropas norteamericanas y al nuevo ejrcito iraqu. La fractura chiies-sunnes son animada y avivada por los EEUU y la UE, situacin que se complejiza an ms como quiera que los kurdos buscan en este contexto de guerra afianzar sus posiciones afn de que sus reivindicaciones territoriales y dems sean tenidas en cuenta en un nuevo reparto global, de recursos y poltico-territorial. El Irak que conocimos muy seguramente dar paso ms tarde o temprano a un pas fragmentado y delimitados por raras fronteras tnicas, raciales y religiosas

Irak es un polo de atraccin blico y laboratorio para todo tipo de actor militar: interno y externo. Todas estas fuerzas han convertido al otrora Irak en un autntico agujero negro. Ante el desastre, la poblacin huye hacia adentro y hacia afuera. Irak ya no slo es rico por tener petrleo y albergar una vasta historia, cuna de la humanidad, por cierto, sino que tambin lo es por ser unos de los pases del mundo que ms produce horror y dolor por metro cuadrado, hecho que se evidencia en los millones de desplazados/as internos/as y refugiados/as que crea de modo incesante.

EEUU y la UE organizan guerras y no asumen sus consecuencias

EEUU y la UE han contribuido a crear guerras y tragedias en distintos puntos del sur global, y nada parece que cambie en el corto plazo. Irak como Afganistn son espacios de inhumanidad, desesperanza y nihilismo colectivo. Lo ms trgico de toda esta tragedia es que, EEUU y la OTAN contribuyen a agenciar la guerra y la barbarie civilizada en estos pases y sin embargo no se hacen corresponsables de las consecuencias que estas guerras provocan. Un ejemplo de ello es que muchos de los afganos/as e iraques que buscan asilo y refugio en Europa ven como les cierran las fronteras. La Europa Fortaleza se impone y una suerte de neo-feudalizacin se abre camino. Y esto en el mejor de los casos, pues preciso resulta decir que el Mediterrneo se ha convertido en una gran fosa comn para miles de ellos/as.

Y si Afganistn e Irak es una pradera ardiendo, Siria es el llano en llamas. EEUU y la UE interesados en acabar con Bashar al-Asad en beneficio propio y de Israel aprovecharon la primavera rabe para promover a grupos desestabilizadores de todo tipo. No cuidaron ni la forma. Se creyeron que la operacin era fcil, de ah que haban creado en silencio el gobierno que le dara el rquiem en paz a al-Asad. Muy pronto la conflagracin se extendi por toda la geografa del pas y con ella una gran dosis de violencia y contra-violencia. Ante la arremetida de las fuerzas pro-norteamericanas, el gobierno de Bashar al Asad termin por pedir ayuda a la Rusia de Putin, sustituto funcional de la vieja URSS en esta parte de oriente medio. El conflicto se ha agudizado y hoy en este pas tienen presencia Rusia, Irn y la milicia de Hezbol del Lbano. Todas estas tropas combaten junto a las fuerzas gubernamentales de al-Asad y se han convertido en el mayor de sus escudos. Si el rgimen sirio no ha cado es por esta importante coraza.

Por otro lado, la coalicin internacional encabezada por varias potencias europeas, los EEUU y las fuerzas rebeldes agrupadas mayoritariamente en el Ejrcito de Conquista, buscan sacar a al-Asad del poder. En este clima de violencia generalizada ISI ha logrado implantarse en importantes ciudades del pas, especialmente en Alepo, Palmira y Raqa, sta ltima capital del califato.

A estos actores hay que sumar a los combatiente kurdos que luchan contra el rgimen de al-Asad y tambin contra el ISI. A esta confrontacin en territorio sirio ha pasado a sumarse Turqua, quien con el pretexto de luchar contra el ISI, aprovecha para atacar a las tropas kurdas agrupadas en el Peshmerga (Aquellos que enfrentan a la muerte). De sobra es conocido que Turqua no es nada amistosa con el rgimen de al-Asad.

En esa guerra entrecruzada que se vive en Siria, la victima mayor es la poblacin civil. Desde que inicio la guerra en 2011 hasta hoy, el reporte de vctimas mortales supera las 300.000 personas. A estos hay que sumarle ms de 6,6 millones de desplazados/as internos/as y cerca de 5 millones de refugiados/as. La gran mayora de estos refugiados/as sirios/as estn en pases como Turqua (2.7 millones), Lbano (ms de 1 milln), Jordania (ms de 600.000 mil), Egipto (119.000) e Irak (240 mil). (ACNUR:2016)

Siria en materia de desplazados/as internos/as, solo es superado por Colombia, quien ostenta el despreciable record de tener casi 7 millones de desplazados/as internos/as. Que horror. Y pese a esto el hoy senador lvaro Uribe Vlez se opone al proceso de paz entre el Estado y las FARC. Que despropsito. En la guerra colombiana, los EEUU han invertido ms de 10.000 millones de dlares en los tres ltimos lustros, esos nos dice la magnitud del desastre humanitario colombiano. Y a propsito de Colombia, Naciones Unidas cifra en ms de 400.000 la poblacin refugiada colombiana. Hoy no hay pases de Amrica Latina en que no haya refugiado o migrante colombiano. Solo Ecuador alberga a 600.000 colombianos, la gran mayora de ellos huyen de la violencia pero no se reconocen como refugiados/as, sobre todo para evitar el estigma. Aun as, las autoridades de Ecuador han concedido proteccin internacional a ms de 36 mil colombianos/as. En Europa no hay un pas que pueda demostrar una cifra parecida.

Frente al caso sirio, causa perplejidad que pese a que Irak es zona de expulsin, tambin se comporta como zona de acogida de poblacin refugiada. Los datos fro antes expuestos sirven para mostrarnos al menos tres grandes hechos: 1) la magnitud y el drama que sufre la poblacin civil tanto en Siria como en el resto de los conflictos; 2) el grado de responsabilidad que tienen los EEUU y la OTAN-UE en el desplazamiento masivo de personas refugiadas y desplazadas, y 3) que son los pases empobrecidos del sur los que ms acogen a la poblacin refugiada.

En relacin con esta ltima parte hay que decir que, no todos los caminos conducen a Europa cuando de asilo y refugio se trata como pretende argir la UE. Es claro que Europa y EEUU/Canad slo acogen a una parte mnima de esos 22.5 millones de personas que solicitan proteccin internacional. La alarma de la UE viene motivada por el hecho de que a las costas de Grecia en el ao 2015 lleg ms de 1 milln de personas, siendo el 56.1% de ellas de origen sirio, el 24.4% afgano, el 10.3% de Irak, el 2.7% de Pakistn y el 0.5% de Somalia (CEAR:2017). Pese a lo alarmante que esto es, ello no iguala a las cifras de acogida que experimentan los pases del sur. As, el slo Lbano acoge a ms refugiados que los 27 pases de la UE. Desde luego que Hungra y Polonia no hacen parte del comparativo, pues de los 160.000 refugiados/as que dijo la EU que reasentara y reubicara, estos pases no han acogido a un solo refugiado.

El comportamiento insolidario de Espaa tambin se ha dejado sentir. Del reparto del que habl la Comisin Europea hace dos ao para acoger a refugiados/as, al Gobierno de Rajoy le correspondan 17680, lo que incluye a 1449 personas para reasentar. De este nmero, Espaa slo ha acogido a un 7%, agravado el hecho como quiera que el pas solo ha recibido el 1% del total de solicitudes de asilo y refugio de todo el espacio de la UE. Igualmente, propio es decir, que de 22000 casos examinados, Espaa slo ha concedido algo ms de 3.4% de proteccin internacional. Por este comportamiento insolidario e incumplir las normas de la UE, ste organismo a travs de la Comisin ha decidido abrir expediente a pases como Hungra, Polonia y la Repblica Checa. Esto nos dice que las riquezas como las tragedias estn mal distribuidas. As, acogen menos los pases ricos y ms los pases del sur.

Si no paran las guerras vendrn

Mientras la UE y EEUU sigan promoviendo guerras neocoloniales e imperiales en pos de salvaguardar sus intereses geopolticos, econmicos y territoriales, difcilmente se podr mantener a las poblaciones encapsuladas en sus territorios. Es difcil orquestarle una guerra al vecino y pretender cerrarle las puertas de nuestra casa cuando l quiera ponerse a salvo. Es difcil tambin saquear los recursos naturales de un pas y pretender que sus poblaciones no sigan la ruta que siguen esas riquezas. Si los EEUU y la UE saquean y promueven guerras en los pases del sur, bueno sera que asumieran de modo consciente las consecuencias que esos hechos implican. As, es imposible incendiar a Afganistn Irak, Libia y Siria... y pretender que sus habitantes no se sientan tentados a tocar las puertas de quienes les imponen la guerra y la muerte como norma.

Es claro que EEUU y no pocos pases de UE imponen guerras a muchos pueblos y despus cierran sus fronteras para evitar que los que huyen puedan entrar en sus reas de confort y humanidad. Para evitarlo se emplean a fondo creando agencias especiales para el control de fronteras y costas, levantan muros, vallas, restablecen los controles fronterizos y ponen en marcha centros de internamientos para refugiados e inmigrantes. Asimismo, crean dispositivos de devolucin rpida, firman acuerdos de repatriacin con los pases de procedencia de quienes huyen de la guerra o la pobreza, o con pases convertidos en terceros seguro para la ocasin, como, por ejemplo, Turqua, Argelia y muchos otros. As, es manifiesto que los EEUU y la UE prefieren invertir en dispositivos de control de los flujos migratorios y de solicitantes de asilo, que invertir en cooperacin al desarrollo.

Y mientras las potencias mundiales cierran el paso a quienes huyen de la guerra, la falta de oportunidades y de derechos en sus pases, se quejan al mismo tiempo de que las mafias alimentan la movilizacin ilegal de personas. Al juzgar por los hechos, son las criminales polticas de migracin y asilo y refugio que promueven las potencias del norte las que terminan alimentando la prosperidad de dichas mafias. Ya es hora que la UE y los EEUU cumplan las normas internacionales que ellos en un ejercicio de autosuficiencia moral imponen a muchos pases del mundo como test para medir la densidad de sus democracias y el respeto a los Derechos humanos. Ya es hora de que la UE en particular garantice el viaje seguro a quien huye de la violencia y del horror, tragedias que ella le impone.

Ha llegado la hora de que el Mediterrneo y el Sahara dejen de ser la gran fosa comn en que se han convertido para quienes huyen de la barbarie y la pobreza planificada que la UE y los EEUU contribuyen a generar con la complicidad de muchas elites locales. Parar las guerras all donde existan es un imperativo urgente si Europa y los EEUU no quieren ver los rostros de los/as indeseados/as refugiados/as en sus pases. Y, por otro lado, promover polticas de solidaridad y cooperacin otra con los pases del sur es clave para darle cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Primer mundo reclama seguridad en sus calles, teatros y avenidas, mientras el sur, en cambio, reivindica el derecho a una vida digna y, por tanto, al ser y estar en el mundo. Los/as condenados/as de la tierra reclaman espacios de esperanza, dignidad y justicia global. Hoy da internacional del asilo y el refugio digo y en voz alta: viaje seguro ya y proteccin internacional para quienes huyen de la guerra y la persecucin.

A modo de Adenda: Mientras doy cierre a esta nota, me acuerdo de aquella imagen conmovedora del polica que tiene entre sus manos el cadver del pequeo y frgil Aylan Kurdi, quien fuese rescatado en la playa turca de Bodrum. l y su familia kurda huan de la barbarie y se encontraron con la barbarie de las polticas de asilo y refugio de la UE. Hoy da del refugiado/a le dedico esta nota y tambin a quienes tienen la condicin de refugiado/a de iure o de facto.



