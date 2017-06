Kohl ist tot







sta es la ltima foto de Kohl. De su muerte, el 16 de junio, yo me enter por la radio, igual que su hijo mayor Walter de 53 aos, tambin l se enter por la radio de la muerte de su padre Helmut Kohl. Helmut Josef Michael Kohl naci el 3 de abril de 1930 en Ludwigshafen. Muri con 87 aos y fue en el 2011 la ltima vez que el hijo habl con el padre. Y lo hizo por telfono. Haca ya tiempo que las relaciones hijos-nietos con su padre y abuelo estaban rotas. El suicidio de su primera mujer Hannelore Kohl, en el 2001, dej entrever graves grietas familiares, aparecieron viejas acusaciones. El viejo canciller, aquel hombrachn de 193 y 130 kilos, durante 16 aos canciller, 8 aos de la Alemania Federal y luego otros 8 de toda Alemania, canciller de la unificacin y promotor destacado de la Unin Europea, mito y monumento histrico durante aos de los alemanes, vivi de puertas adentro un gran drama familiar.

Su primera mujer, Hannelore Kohl, termin entregando la cuchara ante una gravsima alergia a la luz, provocada y fruto traumtico, al parecer, de una violacin mltiple de soldados rusos en su huida con su madre de Leipzig a Berln cuando tan slo tena 12 aos. Como ella relatara, como postre fue arrojada por la ventana como si fuera un saco de cemento. La huella heredada: el trauma psquico y una grave cicatriz de columna que le acompaaron hasta la tumba. Su hijo Walter, comentando el suicidio de su madre, tiene palabras muy amargas hacia Angela Merkel, a quien tanto ayud su madre en los primeros aos como ministra en Bonn. Cuando, sin culpa, se vio involucrada ella y su familia por culpa de su marido y padre en el tema de las donaciones ilegales de 2 millones de al partido de la CDU, la entonces secretaria general de la Unin Democrtica Cristiana (CDU) no tuvo una palabra de consuelo para su otrora confidente y amiga del alma. Walter acusa a Merkel de contribuir al suicidio de su madre por su grave y sentida traicin. Reconoce en ambos, en su padre y en Merkel, dotados de una misma makiavelische Gabung, una misma capacidad maquiavlica para trepar y mantenerse en el poder.

Una cualidad a destacar en Helmut Kohl es sin duda su capacidad de examinar a fondo los intereses y mviles de la gente y sacar provecho de ellos, que fue lo que le ayud a imponer la unidad alemana contra viento y marea ante los prejuicios, dimes y diretes del Reino Unido y Francia, y tambin la idea de someter al propio partido mediante ayuda de donativos personales y financieros. Y no deja de ser algo paradjico en la historia de la CDU, que de ambas cosas se aprovechara Angela Merkel. Sin la unidad de Alemania ella nunca hubiera sido una poltica, y sin las donaciones ilegales jams hubiera llegado a ser la presidenta del partido y la canciller alemana o, dicho en alemn, Kohls Mrdchen bewirkten del Aufstieg von Kohls Mdchen, los cuentos de Kohl obraron el ascenso de la chiquilla de Kohl. Confesar Merkel a su muerte, que aunque crecida en la DDR Kohl cobra en su vida personal gran importancia. Helmut Kohl cambi decisivamente mi curso vital. Gracias a l pude vivir en libertad y dejar atrs una vida bajo dictadura. Estoy muy agradecida de que haya vivido."

El asunto de las donaciones ilegales comienza en noviembre de 1999 con una orden de detencin del tribunal de Ausburgo contra el tesorero de la CDU, Walther Leisler Kiep, hecho que produjo un verdadero schock en la Repblica alemana, algo inaudito: el excanciller habra recibido durante aos millones de dinero negro. Las bases del partido quedaron tocadas y con la duda en el cuerpo: es posible? Es posible que el canciller de la unidad, para el que poco antes se haba pedido el Nbel, fuera ahora acusado de haber contravenido la ley, hecha por l para los dems, para mantenerse en el poder?

En el otoo de 1999 afloraron tramas y pruebas, el tesorero Walther Keisler Kiep y el asesor fiscal Horst Weyrauch han recibido en una plaza de St. Margarethen, en Suiza, ms de 1 milln de del comerciante de armas Karlheinz Schreiber. Siguieron nuevos detalles, se descubrieron nuevas cuentas de financiacin de campaas como la Norfolk. La nacin asista pasmada y avergonzada ante semejantes noticias.

Bajo presin del partido Kohl renunci a la presidencia de honor del mismo. Evit un juicio por deslealtad abonando de su cuenta 300.000 . Pero el affre no afect slo a Kohl, tambin a las arcas de la CDU de Hessen, al exministro del Interior Manfred Kanther, que siempre se haba mostrado sumamente intransigente en el gobierno contra el crimen, a Roland Koch, otrora Presidente del gobierno del land de Hessen.

Kohl reconoci haber recibido ms de 2 millones de de donaciones ilegales, pero nunca revel los nombres como les jur en su da a los donantes. El partido tuvo que pagar por ello ms de 6 millones de , estuvo a punto de desaparecer. Kohl removi Roma con Santiago, se movi, peregrin y reuni de amigos y forofos 8 millones de . Fue el intento de un desagravio material. Pero moralmente el tema de las donaciones ilegales fue una catstrofe, una estocada profunda, el hombre que en tiempos abog y anim al mundo de los alemanes en pro de un cambio anmico-moral se vea ahora encharcado, desacreditado, rota su vida. Kohl ist tot.

Y este escndalo se llev por delante tambin a otros del partido, sobre todo a Wolfgang Schuble, ese ministro de Merkel en silla de ruedas, que fue tan duro en las negociaciones de la deuda con Grecia, considerado su sucesor, y que al final se vio envuelto en la pedrea del traficante de armas Schreiber y debi dejar la presidencia de la CDU. Y de ser el nuevo futuro canciller tuvo que enfrentarse a las duras acusaciones de la comisin investigadora.

Fue cuando Angela Merkel dio un paso adelante al ver la jugada. La secretaria general del partido, limpia de polvo y paja, reaccion de inmediato distancindose de Kohl y asegurndose la supervivencia. Dos das antes de la navidad de 1999 la chiquilla de Kohl public un artculo en FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) siendo la primera en distanciarse de su padre poltico Kohl acusndole de haber daado al partido con las donaciones ilegales.

Fue ms astuta, ms rpida y ms osada que sus rivales polticos machos del partido. Sin las donaciones ilegales de Kohl Angela Merkel posiblemente nunca hubiera sido canciller.

Qu decir del tema?

Estos das cuatro ministros de Aznar: ngel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja han declarado tambin como testigos en la Audiencia Nacional espaola en el juicio del caso Grtel. Todos ellos han negado que hubieran recibido pagos en B.

Las pruebas son mltiples, variadas, diversas Aznar tiene una larga historia mendaz, minti deliberadamente con el atentado en Madrid endosndole a ETA cuando saba que no haba sido, fue un vil lacayo llevando la guerra a Irak apoyndose en una mentira cruel y consciente Y qu decir de sus ministros enunciados? Hombres con aos y cargos, tan chulos, despectivos y crecidos otras veces con los adversarios ante la pica de fiscales y abogados en un interrogatorio muestran su polvo y su nada: no s, no recuerdo, no me consta. Tambin en las fechoras y horas bajas se muestra la reciedumbre humana. Y Kohl no es Aznar y su gente.

Los arriba enunciados dan vergenza y producen sonrojo. Es posible que no haya habido nadie, ni una Merkel, en el partido con prestigio, nombre y dignidad, mujer u hombre, que no haya clamado en alto por dignidad, hombra o mera supervivencia, que no se hayan apartado de la charca y lodazal, que no les haya denunciado, que no se haya rebelado contra ellos?

El caso Kohl produjo en Alemania asombro y consternacin, hubo comisin parlamentaria dura con todos los partidos del parlamento presentes, hubo reaccin dura del propio partido, se le ech a Kohl y el partido pag el dinero robado con intereses y multa, 2 millones de se saldaron con 6 millones de . Y, por supuesto, se perdi el gobierno y la reputacin.

Tampoco en horas bajas Alemania y su gente es el estado espaol.





Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.