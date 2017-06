Redes, periodismo y medios: necesitamos una realidad real

Algo que deberamos estar analizando en esta etapa, es la forma en que podemos enterarnos de qu nos pasa como sociedad. Una sociedad atomizada y sin lazos fraternos como la que tenemos, ms all de las proclamas nacionales o deportivas que enarbolamos, no cuenta con vasos comunicantes que nos permitan saber qu sucede en la casa de al lado sino a travs de intermediarias. Las empresas periodsticas gozaban de ese rol hasta hace no mucho, pero su parcialidad y su carcter habitualmente mercenario las dej en evidencia dentro del ideario social producto del constante sealamiento de la militancia al respecto. Luego del kirchnerismo creer en los medios de comunicacin es un ridculo, antes ya lo era en muchos sectores (todos aquellos que sufrieron dictaduras), pero el sealamiento constante y las pruebas que aport al respecto (tapas de diarios denunciando que no hay libertad de expresin, por ejemplo) colaboraron profundamente con lo que muchas sostenamos desde hace aos: las empresas periodsticas venden su silencio y comercian a su pblico. Eso no puede ser un negocio, ni mucho menos debe ser el negocio. Nada hay de malo en obtener ingresos por trabajar, el tema est cuando nuestro negocio se basa en la ignorancia ajena, nuestra credibilidad y rol nodal combinados con el podero econmico y la capacidad de penetracin.

Este escenario, junto con el auge de las redes anti sociales como Facebook o Twitter -con WhatsApp a la cabeza en el ltimo ao- llev a que muchas personas, testigos de cmo las empresas periodsticas silenciaban (y silencian) las denuncias respecto de la terrible realidad en que vivimos, se refugiaran en redes para comentar lo que sucede, sabiendo que estas empresas slo dan difusin a lo que consideran viral (porque buscan visitas, no buscan informarnos). As, el kirchnerismo comenz a activar fuertemente en Facebook, ya que esta red tiene un carcter ms cercano a los gustos de los sectores a los que esa fuerza poltica aspiraba a llegar, y el macrismo en twitter. Ambos usan robots, pero slo el macrismo qued en evidencia al respecto (a pesar de que se comprueban casos a diario desde cualquier fuerza poltica), ya que el kirchnerismo cuenta con una base popular que la fuerza por la que Macri pone la cara no. Las militantes K ponen la cara y el cuerpo. La militancia MM sus avatares. La respuesta fue llenar las redes de noticias falsas o exageradas buscando generar desinformacin en el lugar donde las personas iban a buscarla. Envenenar el agua, le dicen, es una estrategia de guerra.





