Cuando el decano Ricardo Nidd se acerc al atril para hablar,

le dijeron que no poda hacerlo desde ese lugar. Imagen: Leandro Teysseire



La creacin de la primera ctedra del pas sobre El aborto como problema de salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario fue el centro de un spero debate convocado conjuntamente por la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Polticas. Como un Tribunal de la Inquisicin, los disertantes, exponentes del pensamiento catlico antiderechos ms conservador, rechazaron la apertura de la nueva materia con interpretaciones falaces de la legislacin, al punto de negar la vigencia del artculo 86 del Cdigo Penal, que contempla los abortos no punibles y cuestionar la legalidad de los protocolos dictados en distintas provincias para garantizar su acceso. Lamento que se est instando a que cese una decisin tomada en el marco de la autonoma universitaria. Es una decisin inapelable, les dijo el decano de la Facultad de Medicina, Ricardo Nidd, hacia el final del encuentro y reafirm que la materia optativa comenzar a dictarse en agosto, como est previsto.Aunque Nidd fue invitado formalmente a participar de la discusin, al llegar a la reunin se encontr con que no estaba entre los oradores. Se anunci a los organizadores, pero el anfitrin, el presidente de la Academia de Medicina, Luis Mart, lo conmin a ser parte del pblico. Y cuando pidi la palabra, le neg la posibilidad de exponer desde el mismo atril donde haba hablado cada disertante entre ellos, Alberto Rodrguez Varela, abogado del genocida Jorge Rafael Videla en la causa de robo de bebs, y solo le permiti hacerlo como cualquier persona del pblico.Sin embargo, casi no pudo terminar sus conceptos, porque el mismo Mart lo interrumpi en numerosas oportunidades, a veces en tono amenazante, y por comentarios irrespetuosos y agresivos del auditorio que colmaba lugar. El encuentro fue en la biblioteca de la Academia de Medicina, el mircoles a partir de las 19. Dur algo ms de una hora y media. Creamos que habamos sido invitados a un espacio acadmico, donde cada uno de los disertantes tendra el espacio para explicar sus posiciones y debatirlas. Lamentablemente no estbamos en la lista de oradores y cuando pedimos la palabra, nos interrumpieron e insultaron. A pesar de que nosotros durante sus disertaciones escuchamos incluso cuando la informacin que trasmitan era incorrecta y falaz, seal al finalizar la reunin a PginaI12 Raquel Tizziani, titular de la nueva ctedra y miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, desde donde se promovi la asignatura. Estamos dispuestos a discutir. Pero en algn punto fuimos interpelados. No lo merecamos.En nuestra provincia hay un protocolo. Nuestros mdicos deben conocer el problema, conocer esta prctica, dijo Nidd a este diario, ya de regreso en Rosario. El decano lleg a la Academia de Medicina acompaado por Tizziani y la abogada Anala Auca, profesora de la Facultad de Derecho de la UNR. Recin haba empezado el primer orador cuando ingres la delegacin rosarina: un accidente de trnsito los demor en el viaje y se perdieron lo primeros minutos. El cuestionamiento a la legalidad del protocolo de atencin de los abortos no punibles, aprobado por resolucin ministerial en la provincia de Santa Fe, fue otro de los ejes de los expositores que tuvieron acceso al atril. Nidd tuvo que hacer malabares para no darle la espalda al pblico ni a la mesa de oradores, cuando pudo hablar. Se ha planteado una falsa dicotoma: no vamos a discutir la legalidad o no del aborto, dijo y defendi la autonoma universitaria para decidir la creacin de la materia y los contenidos previstos en el programa.Estoy en desacuerdo. Tengo diez hijos y me retiro. No se puede matar a una personaexclam un hombre del pblico, se levant y se fue.Hizo el juramento hipocrtico? le grit otro.El protocolo es ilegal vocifer una seora.El decano intentaba explicar los fundamentos de la asignatura y el marco legal. Pero las sucesivas interrupciones le impedan completar una oracin. En nuestro Consejo Directivo se tomaron en cuenta distintas posiciones. La materia es una construccin colectiva que llev un ao de debate, pudo explicar. Despus le pas la palabra a la abogada Auca para profundizar en los aspectos jurdicos. Auca se refiri al artculo 86 del Cdigo Penal, que contempla los permisos para abortar y rebati la idea repetida por los disertantes de que existe una persona desde la concepcin. Esa es una interpretacin, afirm. Tambin tuvo que soportar incesantes interrupciones. Cmo pueden respetar el derecho a la vida si no pueden respetar el derecho al libre pensamiento.Si existiera una persona desde el momento de la concepcin, no existira la figura del aborto, agreg la docente universitaria y le pidi al presidente de la Academia de Medicina que no instigue al delito a los profesionales de la salud al promover el incumplimiento de los protocolos de atencin de los abortos no punibles. La profesora Tizziani haba preparado una ponencia para la ocasin, pero no se le dio tiempo para exponer. Un centenar de personas, entre ellas un cura y una monja, hombres trajeados, mujeres con peinado de peluquera y poca juventud colmaban el auditorio. Uno de los disertantes invitados fue Rodrguez Varela, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Polticas, quien subray que esa entidad haba pedido la suspensin de la materia.Rodrguez Varela se desempe como ministro de Justicia durante la dictadura militar, como fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires cuando Ramn Camps estuvo a cargo de la polica Bonaerense y defensor de Videla en la causa por el robo de bebs. Sobre esos bebs no habl Rodrguez Varela. Pero s se preocup por calificar como una prctica criminal al aborto, descalificar al fallo FAL de la Corte Suprema que en 2012 clarific los alcances de los abortos no punibles y reafirm que cualquier mujer que queda embarazada en una violacin tiene derecho a interrumpir esa gestacin, y considerar que en cualquier caso es ilegal porque vulnerara segn su interpretacin la Convencin Internacional sobre Derechos del Nio y hay un ser humano desde la concepcin.Entre el pblico, filmando, estaba su hija Mariana Rodrguez Varela, que se hizo conocida en marzo, cuando lanz una bizarra campaa que se viraliz en redes contra el derecho al aborto pidiendo que se cuelguen bebitos de los balcones. Los otros dos expositores fueron el mdico Ernesto Beruti, jefe de Obstetricia del Hospital Universitario Austral, y Rafael Pineda, integrante de la Academia de Medicina, y ex jefe de Ginecologa del Hospital de Emergencias Clemente lvarez, de Rosario, donde ya se jubil. Pineda se vanaglori de haber sido el primer mdico en declararse objetor de conciencia en Santa Fe, en 2010, y de no haber garantizado el cumplimiento del protocolo de atencin del aborto no punible, vigente en Santa Fe, en ese centro de salud. No record en su exposicin que justific que continuara adelante el embarazo de una nena de 11 aos, que haba sido violada, en 2012, a pesar de que su familia solicitaba la interrupcin legal de esa gestacin.Ha habido muchos embarazos en el mundo en nias pequeas que llegaron bien a trmino, dijo en aquel momento Pineda. Ayer, se ocup de hablar sobre cmo se lleg a la creacin de la materia El aborto como un problema de salud pblica. Me resulta inconcebible que se instale una materia cuyo objetivo fundamental sea la destruccin del ser humano, sostuvo. La invitacin para participar de la reunin le haba llegado a Nidd unas semanas atrs a travs del mail oficial del decano. El correo, al que tuvo acceso este diario, dice claramente hacia el final: Esperando contar con su presencia, saludamos a usted con alta consideracin. Acad. Mara T Caraballo, presidente (sic) Academia Nacional de Ciencias Morales y Polticas. Acad. Manuel L. Mart, presidente Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Tras el encuentro, el decano cont a este diario: Respondimos que bamos a ir, pero no nos incluyeron entre los oradores. Fui como responsable de la materia. Ni siquiera al atril me dejaron subir. Me dijeron que me quedara en el pblico, describi.Y agreg: Nos sentimos felices de haber creado la materia y que hayamos recogido tantas adhesiones, solidaridad y aliento de universidades nacionales, organizaciones polticas, sociales y gremiales, la Cmara de Diputados de Santa Fe, el Concejo Deliberante de Rosario, particulares, profesionales, cientficos, referentes de la cultura local y nacional, a travs de ms de 6000 mails. La lucha contina. La primera ctedra sobre aborto del pas fue creada este ao por decisin unnime del Consejo Directivo de la Facultad. Ser cuatrimestral y optativa y comenzar a cursarse despus del receso de invierno, en agosto. La asignatura recibi tambin el respaldo del ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Miguel Gonzlez, quien indic que el acceso al aborto no punible es una poltica de salud que claramente impacta en menos muertes maternas. Y consider interesante que la reflexin sobre un problema complejo de la salud pblica se realice en los claustros universitarios.