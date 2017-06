Entre intimidacin y criminalizacin

El caso de la protesta social en Costa Rica

Una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en Amrica Latina, desde varios aos, busca considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo o cierre de calles, violencia callejera, daos a la infraestructura, difamacin, etc...) a diversos lderes comunitarios, indgenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. La discusin en Chile alrededor del proyecto de ley Hinzpeter entre el 2011 y 2013 ilustra esta tendencia (vase declaracin pblica de los estudiantes de la Facultad de Derecho de Valdivia y nota de Redseca).Un reciente informe de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (vase texto ) del 2015 present la situacin particular de los defensores de los derechos humanos en el continente: son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que las que suelen enfrentar sindicalistas, campesinos, ecologistas, indgenas, entre muchos otros movimientos.En otras palabras, quines buscan defender de forma colectiva reclamos legtimos no solamente deben sufrir todo tipo de amenazas e intimidaciones por parte de algunos sectores, sino adems, las que se gestan desde el mismo Estado. A mayor cercana del Estado con esos sectores, mayor es el riesgo de que estas acciones criminalizantes del Estado prosperen ... y que amenazas e intimidaciones de esos sectores se archiven o se desestimen.En este informe sobre la situacin de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee algo que comparten muchos integrantes de colectivos sociales latinoamericanos:" (p. 24).En algunos informes sobre protesta social en Amrica Latina, se puede leer, como en este informe auspiciado por el PNUD en el 2012, que: "" (p. 27). Esta manera de enfocar el problema pareciera haber cambiado con el tiempo: hoy en Costa Rica, hay movilizaciones constantemente y las fotografas de fuerzas de seguridad anti-motines frente a cartones o pancartas sostenidos por gremios o comunidades organizadas han venido a formar parte del acontecer informativo. Una unidad acadmica registra, consigna y cuantifica estas acciones de protesta (vase sitio oficial ).Cmo ha reaccionado el Estado costarricense ante esos reclamos? Con ocasin de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Per tambin se poda apreciar en Costa Rica (vase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el mismo Consejo Universitario de la UCR reafirm pblicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalizacin de la protesta social (vase pronunciamiento ). En mayo del 2017, nuevamente debi de pronunciarse en trminos similares (vase pronunciamiento del 2 de mayo del 2017).En el 2015, se ley en este comunicado en favor de la liberacin de Orlando Barrantes en Costa Rica que:".De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho pblico con mayor determinacin las diversas formas de intimidacin de la que son a menudo objeto sus integrantes (vase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). Un estudio del Estado de La Nacin pormenoriza la protesta ambiental en Costa Rica y sus causas en le perodo 1994-2013 (vase estudio ).A pocos das de acaecida la muerte de un jven bilogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Mon, un artculo del 2013 del profesor Alvaro Sagot titulado "" mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres aos de la muerte de Jairo Mora, nos permitmos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (vase artculo publicado en Informa-tico).Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la regin latinomericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Per contra una quincena de lderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (vase nota de Pressenza). Con relacin a la pena de prisin impuesta a la dirigente argentina Milago Sala, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas seal en el 2016 que:" (punto 107 de Resolucin 31 del 2016, DocumentoA/HRC/WGAD/2016/31, disponible aqu . Escoger "S" para la versin en espaol).En aos recientes, declaraciones de las mximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica di lugar a una violenta accin policial, plenamente justificada, segn el Presidente de Costa Rica, quin brind declaraciones (en nuestra opinin infortunadas) sobre lo que denomin "" (vase nota de La Nacin).En octubre del 2010, su antecesora al cargo haba llamado a los integrantes de la Cmara de Ganaderos de San Carlos a "" contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Ntese que esta inslita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaracin o rectificacin alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremeti contra los "" opuestos a la construccin en condiciones sumamente cuestionables de la denominada "trocha fronteriza": la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciara cun correcta fue la posicin de las (pocas) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (vase declaraciones del jurista Alvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) ().En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, que evidenci un verdadero "" (vase nota del Semanario Universidad), la cercana geogrfica de este proyecto con Nicaragua dio lugar a interesantes coincidencias que plantean algunas interrogantes:- el segundo da de una memorable audiencia en la Sala Contitucional encoincidi con la publicacin de un artculo titulado "" suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nacin del 18 de noviembre del 2009;- la misma lluviosa tarde delen la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer elde su sentencia , el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunin con organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.Con relacin a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, haba recomendado a las autoridades que:(vase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pobremente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).En sus recomendaciones finales, leemos () que:". Pocamente divulgadas en Costa Rica, esta y algunas otras recomendaciones muestran similar situacin con relacin a su implementacin por parte de las autoridades costarricenses.Al conmemorarse un ao de la muerte de la lider indgena hondurea Berta Cceres, en marzo del 2017, tuvimos la oportunidad de sealar que el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica ().Recientemente concluy (con la desestimacin de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscala General de la Repblica (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: su "delito"? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pblica insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Pese a una fuerte movilizacin que trascendi incluso las fronteras (vase peticin en lnea del portal Change.org), el Ministerio Pblico mantuvo inclume la acusacin penal contra los univesritarios.Parte de las supuestas "" presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo as Costa Rica una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Per y Guatemala (vase nota de ElPais.cr del 19 de mayo y nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). Si bien cinco fueron los imputados, ms de treinta personas fueron capturadas durante la manifestacin, como se puede apreciar en esta nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015:".Ntese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios pblicos responsables de graves irregularidades: en este artculo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta poltica, se lee que: "".En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado(vase nota con programa completo y formulario de inscripcin editada por Surcos Digital), una mesa redonda fue dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica. En ella se analiz la situacin de quines, Constitucin en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legtimos derechos ante la sinrazn estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).Tambin se abordaron algunas figuras legales en materia penal que, de manera ms sutil, buscan inhibir e intimidar a quines alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamacin contra el lider comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piera operando en Siquirres, se lee que:". La demanda penal por presunta difamacin fue interpuesta en el 2009 por declaraciones dadas por Carlos Arguedas ante el Consejo Municipal de su localidad, acompaada de una demanda civil resarcitoria por 10 millones de colones (vase nota de Kioscos Ambientales).En este enlace de FECON se detallan los daos causados a la comunidad por parte de la empresa piera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleci en el 2011 sin que el juicio reanudara. En el 2015, cansadas de esperar desde el 2007 una resolucin al problema del agua contaminada, las comunidades de Siquirres acudieron a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (vase nota sobre audiencia celebrada en marzo del 2015).La "" consistiendo en no presentarse a audiencias por parte de los abogados de las empresas que demandan a personas se volvi a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acus penalmente en el 2011 por presunta difamacin a cinco personas: un lider comunitario, dos profesores universitarios y dos diputados. En un artculo de opinin suscrito por tres de ellas, titulado "" , se lee que:".En el caso de uno de los acusados, la empresa no envi a su representante legal en cinco ocasiones (vase nota de la Prensa Libre de noviembre del 2016).A continuacin, remitimos el lector al enlace de este mesa sobre la protesta social realizada el pasadoen la sede central de la UCR Rodrigo Facio:: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrtico Escuela de Biologa, UCR: Dr. Nicols Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Pblico, Facultad de Derecho, UCR: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigacin en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED: Dr. Jorge Blanco RoldnEl debate se di en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresin total al no querer reconocer ms el derecho a la participacin ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (vase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 as como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artculo de opinin del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta lnea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.: En este anlisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construccin de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la poca, en un clima hostil ante cualquier crtica a la denominada trocha, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociacin Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociacin Conservacionista Yiski, Comit Bandera Azul Ecolgica de San Miguel de Santo Domingo, Comit Cvico de Caas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patritico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unin Norte por la Vida (UNOVIDA) (vase texto de comunicado colectivo).: Vase nuestro breve artculo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: "". Ntese que para la conmemoracin del cuarto ao de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oy de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.La presente nota fue referenciada en Derechoaldia (Costa Rica) Y en la Revista Pensamiento Penal (Argentina), as como publicada en varios medios de prensa (tales como Elpais.cr , as como Informa-tico PiensaChile ) y sitios jurdicos, como Debate Global (Colombia). Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica.Blog del autor: http://derechointernacionalcr.blogspot.com.es/2017/06/entre-intimidacion-y-criminalizacion-el.html

