Ante el asesinato de Luis Marileo Cariqueo (24 aos) y Patricio Gonzlez Guajardo (23 aos), el brutal allanamiento policial que sufrieron nios y nias de la Escuela G-816 de Temucuicui (Regin de la Araucana, Chile) el da 14 de junio de 2017 y frente a la violencia policial sistemtica contra comunidades mapuches que impulsan procesos de recuperacin y defensa territorial, los profesores y profesoras, estudiantes, activistas, profesionales e integrantes de organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto internacional venimos a expresar lo siguiente:

1. Rechazamos enrgicamente que el crimen de Luis Marileo y Patricio Gonzlez sea calificado como accin de legtima defensa frente a supuestos actos delictuales o terroristas mapuches. El asesinato debe ser contextualizado en la incapacidad que el Estado chileno, la clase poltica y los gobiernos democrticos han tenido en generar las condiciones para una resolucin poltica a las legtimas demandas del pueblo mapuche por recuperar su territorio y derecho a la autodeterminacin. De igual forma, la llamada legtima defensa y paz que pregonan organizaciones de latifundistas en la Regin de la Araucana, lo que busca es cercenar derechos al pueblo mapuche y acentuar la violencia contra lderes, comunidades y organizaciones que protagonizan procesos de reclamacin territorial en el marco de la construccin de autonomas y reparaciones histricas frente al despojo.

2 Repudiamos con indignacin la violencia policial que sufrieron los nios y nias de la Escuela G-816 de Temucuicui, quienes producto de los gases lacrimgenos expulsados por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, debieron huir del lugar asfixiados y atemorizados. Estos acontecimientos no constituyen efectos colaterales del actuar policial, por el contrario, son parte de una estrategia poltica estatal que mediante la violencia focalizada hacia nios, jvenes, mujeres y ancianos, pretende infundir terror y desmovilizar a actores que son fundamentales para la reproduccin y proyeccin autnoma de la vida social, poltica y cultural mapuche.Esta estrategia de golpear, amedrentar y violentar a nios y nias, es comn en el despliegue de las Guerras de Baja Intensidad (GBI), pero tambin representa la continuidad de los castigos, la violencia simblica y los secuestros vividos por generaciones mapuches en las escuelas misionales, estatales e internados durante el siglo XX, como parte de una poltica estatal de exterminio legitimada en las ideas de progreso y civilizacin. La continuidad de esta violencia en nuestros das, justificada en discursos de seguridad nacional, no hace ms que aumentar la rabia acumulada producto de una historia larga de violencia y despojos coloniales.

3. Los asesinatos de Alex Lemn (2002), Julio Huentecura (2004), Zenn Daz Necul (2005), Jos Huenante (2005), Matas Catrileo (2008), Jaime Mendoza Collo (2009), Rodrigo Melinao Lican (2013), Macarena Valds (2016) Luis Marileo y Patricio Gonzlez (2017), as como la sistemtica criminalizacin y violacin de los derechos humanos mapuches durante el contexto democrtico post-dictatorial chileno, no constituyen eventos aislados. Se explican por un Estado de Ocupacin Colonial que se forj a raz de la ocupacin militar de la Araucana y la violenta colonizacin de la Ftawillimapu en los siglos XIX y XX. Esta estructura colonial profunda, instalada en la organizacin poltica del Estado, los procesos territoriales, la economa, la desigualdad estructural en Chile y enquistada en las prcticas cotidianas mediadas por el racismo, en el actual contexto neoliberal se agrava con la violencia que el capital extractivo (forestal, minero, acucola, hidroelctrico, etc.) y la economa de activos ejerce sobre el territorio histrico mapuche, las vidas humanas y no humanas que en ste habitan. Es por ello que la defensa mapuche del territorio, es ante todo una defensa y lucha por la vida de todas y todos.

4. La violencia que vive el pueblo mapuche en la actualidad, al no restringirse a una coyuntura exclusiva de los gobiernos democrticos, sino a un problema histrico de profunda complejidad que permea distintos campos de la vida, entre ellos la academia, los trabajadores, los estudiantes, pobladores, inmigrantes y organizaciones sociales diversas, requiere de pronunciamientos y alianzas para generar un cambio estructural de las relaciones de poder en Chile.

5. Consideramos que las posibilidades de resolucin del conflicto que el Estado y el gran capital mantiene con el pueblo mapuche, necesariamente debern considerar la complejidad y magnitud de los procesos histricos, socioeconmicos, polticos e ideolgicos que connotan el Estado de Ocupacin Colonial. Para ello, el respeto al derecho a la autodeterminacin de los pueblos, la restitucin territorial, el freno al capital extractivo, la desmilitarizacin de las comunidades, la libertad a los presos polticos, el cese a la criminalizacin, as como la justicia y reparacin por los crmenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y el presente contra el pueblo mapuche, debieran situarse como parte de una plataforma bsica desde la cual establecer una negociacin poltica.