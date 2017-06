En lo que va de ao y segn cifras oficiales del Ministerio de Igualdad, el nmero de asesinatos producidos en nuestro pas por violencia de gnero asciende a 28 mujeres y seis menores (ms un caso que se mantiene en investigacin). En total 34 vctimas mortales en menos de seis meses, lo que supone una vctima cada 5 das. Los medios de comunicacin, las organizaciones feministas y una parte de la ciudadana lleva denunciando estas cifras y en muchos casos, reclamando ms accin y fondos para que el Gobierno tome medidas concretas contra esta lacra.Pero,Algunas expertas consultadas afirman que no. De hecho, los datos que recopila el Gobierno y los que recogen las organizaciones que han establecido observatorios de asesinatos por violencia de gnero, no coinciden y no miden los mismos parmetros, pero tampoco se hablan. Hace unos das, ms de 500 organizaciones feministas se manifestaron en las calles de varias ciudades espaolas y se concentraron en ms de 100 ayuntamientos para reclamar al Gobierno que incremente en 120 millones de euros la partida de lucha contra la violencia machista en los presupuestos generales del Estado. Segn los datos que manejan, en lo que va de 2017, 37 mujeres y nueve menores han sido asesinados en Espaa. Es decir, que la violencia de gnero se ha llevado por delante ya la vida de 46 personas, una cifra muy superior a la oficial y que augura uno de los aos ms negros en lo que se refiere a este tipo de crmenes.Diferentes varas de medir ​Organizaciones civiles y Gobierno recopilan datos de una forma diferente. Desde el ao 2003, la Delegacin del Gobierno para la Violencia de Gnero, un organismo que vive dentro del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, mantiene un registro oficial de estos asesinatos. Las cifras que recolecta este organismo son aquellas que la Ley Integral de Violencia de Gnero identifica como tales. Slo se contabilizan los asesinatos realizados por parejas o exparejas (aquellos hombres con los que las mujeres tengan o hayan tenido una relacin afectiva reconocida o de convivencia) y las nicas vctimas de las que se recogen datos son las mujeres con las que haban mantenido esa relacin y recientemente (desde 2013) los hijos que son asesinados. Esto supone que, si en un mismo acto un hombre asesina a su pareja o expareja y a su madre, su vecina, su amiga o su cuada que en ese momento estaban con ella, las estadsticas slo contabilizan a la primera, pero no se considera vctima de la violencia machistas a los que la rodean. Tampoco aquellos que han sido asesinados intentando evitar un asesinato machista.Es el caso de Ana Hilda Linares, de 55 aos, que a finales de mayo de este ao fue asesinada a cuchilladas por su sobrino segundo de 29 aos, un da despus de que ella lo denunciara por intentar asfixiar a la expareja de ste, sobrina de Linares. Sin embargo, no se cuenta entre las 28 mujeres asesinadas que el ministerio reconoce en 2017, por no ser considerado un crimen de violencia de gnero. Las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo utilizan una forma distinta de medir. Incorporan a la lista no slo a las parejas o exparejas, sino a todas aquellos que han sido asesinados en un mismo acto de violencia y se empean en recopilar toda la informacin posible sobre la vctima y el asesino. Una de estas organizaciones es Feminicidio.net, que lleva diez aos construyendo una base de datos en la que recogen unos 50 campos de informacin de cada una de las vctimas y cuentan ya con ms de 40.000 registros. El trabajo de estas organizaciones arrojan datos distintos y ms abultados que los recogidos por fuentes oficiales. As, si para el Gobierno, el nmero de asesinatos de gnero entre el 2003 (ao en el que comienza la recopilacin de datos) y junio de 2017 se acerca a las 900 mujeres, otras organizaciones las cifran en ms de 1.100. Feminicidio.net, afirma que slo en los ltimos diez aos han sido asesinadas 837 personas.Pero la diferencia principal, no est slo en los nmeros, sino en la misma forma de recopilar y presentar los datos de esta terrible estadstica, y qu utilidad pueden tener a a hora de extraer conclusiones que favorezcan la prevencin. Segn los datos oficiales que hace pblico el ministerio de Igualdad, sabemos que este ao han sido asesinadas 28 mujeres. Que cinco de ellas haban presentado denuncia previa (en cuatro casos la misma vctima y en uno de ellos a travs de un tercero), que la mayora de las vctimas tenan edades comprendidas entre los 21 y los 64 aos, cuntos asesinatos se produjeron en cada Comunidad Autnoma; el nmero de agresores por rango de edad, si son espaoles o de fuera, si finalmente se ha suicidado, lo han intentado o no o cuntas rdenes de alejamiento existan.El problema de estos datos es que no tienen ninguna relacin entre s y que no estn relacionados con las vctimas. Son cifras totales que no cuentan una historia de la que se puedan extraer conclusiones o aprendizajes, ms all de comparar el nmero de asesinatos de un mes a otro o en un perodo de tiempo concreto. Sabemos que cinco mujeres presentaron denuncia previa, pero no hay ninguna forma de saber cul de las 28 asesinadas la haba presentado, ni en qu comunidad autnoma viva cada una, ni que edad tena, ni cul contaba con medidas de proteccin. Tampoco aparecen los nombre de las vctimas ni de los victimarios, ni la circunstancia de la muerte, si alguna haba presentado slo una denuncia previa o si haban sido muchas o ninguna. Los datos se presentan aislados y no estn relacionados con las vctimas, lo que hace imposible analizarlos y sacar aprendizajes.Segn Ana Mara Prez del Campo, presidenta de la Federacin de Mujeres Separadas o Divorciadas, "lo que hace el Gobierno es dar cifras totales sin explicar nada y esto no vale. Lo que se debera hacer es recoger todos los datos de una manera minuciosa: nombres, lugar, el tipo de violencia, los datos del asesino... porque es la nica forma de tener todas las cifras y que estas sirvan para entender y prevenir", afirma. Segn Prez del Campo, la subcomisin del Congreso para un Pacto de Estado contra la violencia machista, que est a punto de hacer pblicas sus conclusiones, debera estar mirando a este tema de los datos, aunque no s si habr novedades".Su organizacin lleva desde 1999 manteniendo una base de datos sobre los asesinatos machistas que reflejan ao tras ao, cifras ms elevadas a las facilitadas por el ministerio. Por ejemplo, afirman que, en lo que llevamos de ao el nmero de vctimas mortales es de 42 personas, puesto que contabilizan tanto a las vctimas directas, a los menores y a las que llaman "vctimas colaterales", aquellas asesinadas en el mismo acto de violencia y que no han tenido una relacin sentimental con el asesino.Segn fuentes oficiales, el ao pasado fueron asesinadas 44 mujeres, una cifra que represent una bajada en el nmero de estos crmenes en comparacin con los aos anteriores. Sin embargo, para Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net, se produjo un hecho muy grave puesto que segn los datos recabados por su organizacin la cifra total de vctimas por violencia ntima (la producida por parejas o exparejas) ascendi en 2016 a 58. "Si miras estadsticas que son imprecisas a nivel oficial, los datos que vas a sacar de ellas tambin son imprecisos", afirma Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net. Esta organizacin lleva diez aos construyento una base de datos de feminicidio, un trmino ms utilizado en Estados Unidos y Amrica Latina, que mira a la violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujeres. Para Atencio existe un preocupante 'sub-registro' de datos en las estadsticas oficiales.Para esta organizacin es importante documentar todas las formas de violencia para diferenciar los asesinatos por violencia machista de los que no lo son. "Cuando las documentas todas, llegas a la conclusin de que la inmensa mayora de las mujeres son asesinadas por violencia de gnero, pero son violencias de gnero que no estn tenidas en cuenta ni por las leyes, ni por la academia, ni en muchos casos por un sector importante de al sociedad civil", aade.Para Atencio sera fundamental, adems, relacionar datos como los ingresos hospitalarios por lesiones de mujeres que han sufrido agresin o establecer una relacin directa entre las mujeres asesinadas y las denuncias que han presentado (que hoy en da estn por separado), "puesto que medir la violencia de gnero con un slo indicador no dice mucho ni explica si estamos en un pico de subida o de bajada". Afirma que el incremento en el nmero de denuncias desvelado hoy por el Consejo general del Poder Judicial "es una buena noticia, pero tambin un indicador de que la violencia machista se ha incrementado". "El problema bsico es que los datos no estn relacionados entre s. Pero no es un problema nicamente espaol, sino de toda Europa, y lo que es una vergenza es que recolectamos los mismos datos que frica, teniendo unos medios infinitamente ms avanzados.Esto no puede ser", afirma Atencio. Tanto Atencio, como Prez del Campo resaltan que el los rganos oficiales no cuenta con las organizaciones de la sociedad civil para construir los datos y buscar soluciones. "Con lo que estoy en desacuerdo es con que se est dando a bombo y platillo que se va a hacer un pacto estatal contra la violencia de gnero y al mismo tiempo se est pretendiendo dejar sin funcionamiento a organizaciones que somos expertas en la materia.La correcta recoleccin de datos de este tipo de asesinatos sirve para la prevencin. Por ello es importante recopilar de manera muy minuciosa todos los datos y despus ordenarlos para trabajar y aprender sobre ellos", concluye Prez del Campo.Los datos sin relacin no sirven para prevenir ni entender la violencia. Un estudio realizado por feminicidio.net sobre el nmero de asesinatos a lo largo del tiempo desvel que enero y junio son los meses en los que ms asesinatos suelen producirse. Teniendo en cuenta esta premisa, "se podran hacer campaas especficas de prevencin para sectores concretos y prever medios suficientes para combatirla", afirma Atencio. "La democracia se consolida cuando la sociedad civil puede observar y monitorizar el trabajo del Estado, pero este no es el caso de Espaa. Tenemos un problema muy grave."