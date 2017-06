Sainete presidencial

De los 44 presidentes que Estados Unidos de Amrica ha tenido, nunca han existido tantos problemas durante los primeros cinco meses de asumir el cargo la persona electa.

Con Donald Trump no ha ocurrido as. Su personalidad de mando corporativo no lo ayuda y peor an la impunidad que ha disfrutado en los turbios manejos de sus negocios, incluyendo su vida privada.

Ahora choca con una desagradable realidad: sus empleados. O sea, quienes l consideraba empleados suyos, temerosos de la alta temperatura poltica en Washington tienen dudas sobre su futuro. Trump ha destituido tantos funcionarios de los rganos de justicia, que jueces y empleados por igual, estn atemorizados.

Su presidencia ha sido un sainete desde el comienzo y la culpa ha sido del propio Presidente quien imagin que, por ostentar la ms alta magistratura del pas ms poderoso del mundo, es de facto el Hombre ms Grande del Universo. Craso error.

El escndalo ocasionado por las seales de una interferencia rusa en las elecciones o de un acercamiento oficioso de los allegados de Trump con los rusos o de los lazos o sus simpatas con Vladimir Putin, ha convertido su mandato en una pesadilla.

Para colmo, un buen da, seguramente con su acostumbrada arrogancia, despidi al Director del FBI James Comey, con lo cual se enfrenta a los rganos de la inteligencia.

El turbulento comienzo ha hecho que estas instituciones de investigacin y las legislativas inicien pesquisas y cuestionamientos. En definitiva ellos son los encargados de vigilar y defender la soberana del pas y han puesto sobre el tapete sus dudas sobre la interferencia rusa y tambin posibles obstrucciones a la justicia por parte de Trump.

El Comit judicial del Senado, al frente del cual est el Senador Republicano de Iowa, Charles Grassley, investiga probables intentos del Ejecutivo u otros, de influenciar el rumbo de las investigaciones del FBI. A sugerencia de la Senadora por California Dianne Fenstein, Grassley ha incluido investigar el despido de Comey y abrir nuevas pesquisas sobre el servidor privado de Hillary Clinton. sta ltima decisin es resultado de las recientes declaraciones del seor Comey, alegando que Loretta Lynch, Fiscal General en poca de Obama, lo presion para que abandonara la investigacin de los servidores.

Sobre la posible interferencia rusa, el Comit Judicial ha manifestado, que deja ese asunto al Comit de Inteligencia de la Cmara, quien as lo ha confirmado. En medio de estas anomalas, el Representante Devin Nunes Jefe de dicho Comit, comunic a la prensa haber detectado contactos y conversaciones de personas con autoridades rusas, todas ellas relacionadas con Trump, sin informar previamente Adam B. Schiff, el demcrata de ms alto rango de ese comit. Todo un gran escndalo de familia.

Dada la envergadura de las revelaciones y las pistas existentes, el Comit Judicial de la Cmara decidi designar a Robert Mueller, antiguo Director del FBI, como consejero especial para investigar si Donald Trump obstruy la justicia, al despedir a Comey.

Trump se disgust al saberlo, sobre todo cuando se hizo pblico y le ha virado los caones a Rod Rosenstein, el Fiscal General Adjunto, porque el Seor Mueller queda de facto bajo su autoridad, aun cuando el Comit Judicial del Senado, es quien supervisa y vigila al Departamento de Justicia y al Ministro, o sea, al Fiscal General. La tensin del Ejecutivo y la Fiscala ha llegado a puntos de tensin tales, que el propio Trump ha insinuado y su abogado personal ha dicho, que posiblemente el Presidente destituya a Rosenstein. Esa declaracin trajo una abrupta respuesta de la Senadora Dianne Fenstein, miembro de alto rango del Comit Judicial, diciendo que si se le ocurre a Trump expulsar al Fiscal Adjunto va a tener un abrupto despertar.

Recordemos que el impeachment del Presidente Andrew Johnson en 1867 fue debido a que destituy a su Secretario de Estado por divergencias con las decisiones militares respecto al Sur, recin vencido en la Guerra Civil y no fue separado de la presidencia por un voto a su favor.

De acuerdo a la Ley (Tenure House Act), estas decisiones no pueden ser tomadas unilateralmente por el Ejecutivo, lo cual tiene sentido, una vez que las personas designadas, si bien son escogidas por el Presidente, deben ser aprobadas por el Congreso. No son subordinadas del Presidente en el sentido usual del trmino.

Para colmo, el otro hombre de confianza en el Departamento de Justicia, el Fiscal General Jeff Session, es decir el Ministro de Justicia, ante audiencia del Congreso manifest recusarse de cualquier investigacin sobre la campaa presidencial, lo cual significa salirse del potaje.

Las personas se preguntan: cul va a ser, en medio de este terremoto, el destino de los inmigrantes; la reforma de impuestos; el seguro de salud; la Muralla Trump; la cnica decisin sobre las relaciones con Cuba y el final de las tremebundas amenazas lanzadas durante la campaa electoral? estaremos frente a un sainete, que es una pieza teatral breve, o ante un drama de envergadura?

Realmente es muy temprano para responder, en presencia de un gobierno tan disfuncional como el que le ha tocado a Estados Unidos de Amrica. Ahora bien, si las cosas continan, dentro de poco, la pregunta ser: Cul ser el destino del Presidente?

Lorenzo Gonzalo , periodista cubano residente en EE.UU., Subdirector de Radio Miami .

Fuente: http://auto-hermes.ning.com/profiles/blogs/sainete-presidencial-por-lorenzo-gonzalo