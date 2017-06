Operacin Lava Jato

Defensa de Lula presenta prueba que podr tornar inviable su condena

Brasil de Fato

Los abogados responsables por la defensa jurdica del ex presidente Luiz Incio Lula da Silva incluyeron, el martes (20), una nueva prueba en el proceso relacionado al Trplex (apartamentocon tres plantas), localizado en Guaruj, litoral del estado de So Paulo. Con el nuevo documento encaminado a la accin, consideran que la condenadel ex presidente en la 13 Jurisdiccin Criminal de la Justicia Federal en Curitiba, capital del estado de Paran, responsable por parte de la operacin Lava Jatose vuelve inviable jurdicamente. La presentacin de las pruebas fue realizada en entrevista colectiva concedida a la prensa en la tarde del da 20, en So Paulo.

Los abogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martin presentaron una documentacin que, segn ellos, refuerza el argumento de que Lula jams ha sido propietario del inmueble. Las nuevas pruebas fueron presentadas en el alegato final del proceso y demuestran que el edificio no podra ser contabilizado como patrimonio de la constructora OAS y, por eso, no podra ser ofrecido a Lula como soborno.

El Ministerio Pblico Federal tambin ha presentado sus ltimas consideraciones sobre el caso y el juez de primera instancia Srgio Moro est liberado para poner fin a la accin, sin plazo determinado. El ex presidente es acusado de haber recibido el apartamento trplex como contrapartida de supuestas ventajas concedidas a la OAS a partir de recursos desviados de tres contratos pblicos de la Petrobras.

"Mientras el Ministerio Pblico Federal no ha logrado presentar alguna prueba, la defensa presenta hoy la prueba contundente de la inocencia del presidente Lula", afirm Zanin.

La fallecida esposa de Lula, Marisa Letcia, obtuvo una cota de la Cooperativa de los Bancarios de So Paulo (Bancop), en 2005, para adquirir un apartamento en el edificio donde se localiza el trplex. Cuatro aos ms tarde, el emprendimiento fue transferido a la constructora OAS.

En la ocasin, Marisa desisti de su cota referente a la adquisicin del apartamento. La defensa de Lula afirma que l lleg a visitar el trplex, pero desisti de la compra.

Los abogados presentaron documentos de operaciones financieras realizadas por la OAS relacionadas al inmueble. An en 2009 la OAS emiti obligaciones hipotecarias, mecanismo que funciona como la obtencin de prstamos en el mercado a partir de la venta de ttulos de crdito. Estes hechos ya estaban evidentes en el proceso.

Las nuevas pruebas se basan en los documentos anexosque indican que la contratista, como forma de garantizar la emisin, concedi los derechos econmicos y financieros del inmueble de Guaruj, incluyendo el trplex, a un fondo administrado por la Caixa Econmica Federal, banco estatal brasileo.



El procedimiento, que sigue en uso, asegura que, para que alguien adquiera una de las unidades del edificio lo que incluye la propia OAS , es necesario pagar el precio del inmueble en una cuenta especfica indicada por el banco. Ningn recibo de depsito bancario fue presentado por la acusacin.

"Solo con los depsitos bancarios en estas cuentas se liberaran los apartamentos para la transferencia de propiedad. Lo Pinheiro [socio de la constructora] y la OAS no tenan este inmueble disponible sin realizar el pago a la Caixa Econmica", resume Zanin.



La lnea de la defensa est fortalecida por elementos que constan en el proceso de recuperacin judicial procedimiento conocido como concordato de la OAS. La consultora Apsis apunt que el edificio en Guaruj no podra estar contabilizado como patrimonio de la constructora debido a la mencionada operacin financiera.

Crticas

Los abogados de defensa afirman que los nuevos documentos fueron obtenidos de manera autnoma, ante las negativas del juez Moro para obtener pruebas.

"Todo lo que he presentado est archivado en los registros y archivos pblicos. Una investigacin imparcial podra obtenerlas", critica Zanin. "No solo en el momento de la investigacin policial podra haber sido descubierta. La defensa, cuando present su respuesta a la acusacin, solicit la realizacin de prueba pericial. Uno de los pedidos cuestionaba si los contratos de la Petrobras generaban algn recurso. Esa prueba fue denegada. Nosotros tambin hemos solicitado otras pruebas respecto a los aspectos econmicos y financieros del inmueble", resalta.

La defensa de Lula se queja del acceso a la averiguacin policial que result en este proceso: "Tomamos conocimiento de la averiguacin en otro proceso. Con base en esta informacin, solicitamos al juez Sergio Moro el acceso a la averiguacin de investigacin del trplex. l neg el acceso requerido por la defensa", dijeron los abogados.

"Nosotros presentamos unreclamo constitucional solicitando acceso a la averiguacin. El juez Sergio Moro defiende el acesso dos das antes de la acusacin del ex presidente Lula. Es decir, sin la oportunidad de la defensa esclarecer o solicitar la obtencin de pruebas", complementa Zanin.

Poltica

Los abogados de defensa afirmaron tambin que el proceso contra Lula "tiene un significado poltico". Ambos apuntan que diversas consultoras no encontraron indicios de actuacin ilcito de Lula en la Petrobras, al citar de forma especfica un parecer de la KPMG. Segn la defensa, el Ministerio Pblico Federal no indic ninguna prueba en ese sentido.

Valeska afirma que la acusacin demuestra "falta de conocimiento de cmo funciona la empresa, su administracin y fiscalizacin".

Los abogados han resaltado que el Ministerio Pblico Federal en Curitiba excedi su competencia al listar estes temas en la denuncia, pues la cuestin est en averiguacin, bajo la guardia de la Procuradura General de la Repblica y del Supremo Tribunal Federal y explicaron los mecanismos de nombramiento de directores de la Petrobras: el Consejo de Administracin, compuesto por miembros indicados por el gobierno y elegidos por la Asamblea General de los accionistas, elige a los directores de la empresa estatal.

Los nombramientos ocurrieron por aprobacin unnime del Consejo, incluyendo el posicionamiento de los consejeros elegidos por el voto de accionistas minoritarios. Valeska afirm que no hay pruebas de corrupcin sistmica en Petrobras, menos an de relacin o conocimiento del ex presidente Lula.

"Ninguna persona, ninguna institucin o autoridad - con deber legal y condiciones tcnicas - identific un problema en Petrobras, menos aun de orden sistmica. Si nadie ha identificado, qu sentido hay en el cuestionamiento de Moro al expresidente Lula si l tena conocimiento de actos de corrupcin en la Petrobras? Los directores de Petrobras involucrados a los actos ilcitos no mantenan una relacin [directa] con el presidente Lula. Buscan responsabilizar a Lula solamente por haber sido presidente de la Repblica", complementa Zanin.

En ese sentido, Cristiano y Valeska tambin sealan en las alegaciones finales, que es inaceptable la aplicacin de la teora del dominio del hecho en el caso: "No es posible aplicar, ni de manera remota, esa teora", defiende Valeska. "La teora es sugerida porque el Ministerio Pblico no tiene pruebas. No puede amparar la acusacin. Quieren la condenapor el cargo que l ocupaba."

A pesar de las crticas a lo que creen ser desvos polticos de la operacin "Lava Jato", los abogados se muestran confiados en la prueba anexa en la fase final del proceso.

"El proceso poltico se desarroll de manera clara desde el comienzo hasta hoy. El proceso tena una clara finalidad poltica. En ese momento, con las pruebas que hemos presentado en el alegato final, una sentencia condenatoria ser claramente poltica", defiende Zanin.

Traduccin: Luiza Manano