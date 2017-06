Brasil y el Cono Sur en la geopoltica estadounidense

CELAG

La mega causa del Lava Jato, que ha puesto en jaque a Brasil en una aparente limpieza anti-corrupcin, ha atacado (no casualmente) a los principales exponentes del Partido de los Trabajadores, en particular a los ex presidentes Lula da Silva y a Dilma Rousseff. Se ha escrito bastante ya sobre lo que subyace a este proceso de lucha contra la corrupcin (lase: la lucha contra el Estado y lo pblico, etc.), en particular, al modo en que se relaciona con los intereses de petroleras estadounidenses de tener una participacin ms protagnica y directa en la explotacin de las enormes reservas submarinas de gas y petrleo en aguas del Atlntico, el yacimiento del PreSal [1], cuya produccin estaba hasta hace poco prioritariamente en manos de la petrolera nacional Petrobras. La importancia de estas reservas se dimensiona cuando se conocen los operativos de espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, focalizados en Petrobras hackeando las computadoras de la empresa e interceptando sus conversaciones telefnicas [2]. A esto se suman probados encuentros entre el embajador estadounidense en Brasil y CEOs de otras empresas petroleras, en los que se desliza la necesidad de presionar a favor del cambio de la legislacin en hidrocarburos a los fines de quitarle el monopolio a Petrobras, datos que estn a disposicin en los documentos de wikileaks.Los mismos documentos muestran que el PreSal una de las mayores reservas de petrleo en aguas profundas descubiertas en el siglo XXI no es la nica reserva preciada en el Atlntico, espacio considerado por algunos expertos como una mina de oro para la industria petrolera. Recordemos que en el 2011 la Rockhopper encontr una reserva calculada en 1.4 mil millones de barriles de petrleo en la cuenca de las Islas Malvinas, bajo control britnico (espacio en disputa histrica con la Argentina, particularmente durante los gobiernos de Nstor Kirchner y Cristina Fernndez de Kirchner). Esto aparece tambin en los documentos filtrados por wikileaks relativos a Brasil y la actuacin de la empresa Stratfor entre 2004 y 2011 [3] empresa de anlisis de inteligencia y seguridad internacional privada, que en los hechos est al servicio de varias agencias del gobierno de Estados Unidos y de otras empresas multinacionales [4]. Uno de los analistas de Startfor comentaba con asombro el apoyo de Brasil a Argentina en el contexto de disputa por las Malvinas frente al Reino Unido, adems de recalcar que Brasil ha mencionado varias veces que el Atlntico del Sur es un Amazonas azul y que ningn pas del Norte debe ocuparlo () Desde que Lula est en el gobierno, ha mostrado signos de apoyo a la postura de Argentina con respecto a Las Malvinas. No quieren tener al Reino Unido cerca de las reservas del Pres-Sal [5]. En otro mail secreto, la empresa Stratfor adverta a sus investigadores: Brasil est aumentando su capacidad militar de cara a la prxima dcada. De modo que cualquier cosa que pueda hacerse respecto del desarrollo de doctrina militar o de industria militar es de inters [6]. Por ejemplo, lograr que las empresas de armas de EEUU fueran las proveedoras.Otro aditivo es que el fundador de Stratfor, George Friedman, en su libro The Next Decade (2012) adverta que Brasil en s mismo no era una amenaza para los EEUU, pero que podra representar un desafo econmico en caso de lograr un mayor desarrollo de su podero naval y areo, extendiendo as su control sobre el Atlntico Sur, hasta las costas de frica. El experto recomendaba al gobierno estadounidense que procurara un acercamiento a Argentina para contrabalancear el liderazgo de Brasil, pero incluyndolo en los programas a nivel latinoamericano, cuestin que adems ayudara a contrarrestar a Chvez en Venezuela. Aclaraba que la estrategia costar dinero, pero ser ms barato que enfrentar a Brasil en el 2030 o 2040 por el control del Atlntico Sur [7]. Esto explica, tambin, el acercamiento estadounidense con varios polticos argentinos que, posteriormente, sern claves en la victoria electoral de Mauricio Macri en el 2015, como lo explicita propiamente wikileaks.Como factor fundamental de este panorama geopoltico, no debe dejarse de lado que desde 2009 se supo que los EEUU estaban aumentando su potencial para ataques nucleares y no nucleares en Amrica Latina y el Caribe, adquiriendo una libertad de accin sin precedentes en siete nuevas bases militares, navales y areas en Colombia [8]. A este dato, se agregaba el regreso del patrullaje de la Cuarta Flota (incluyendo los submarinos nucleares militares Polaris). Este despliegue fue explicado en su momento, no solo por el hecho de que la mitad del petrleo de EEUU proviene de Amrica Latina, sino que segn las FFAA estadounidenses, avanzar territorialmente en espacios estratgicos resultaba clave en una regin de nuestro hemisferio donde la seguridad y la estabilidad est bajo constante amenaza por parte de gobiernos anti-EEUU[9]. Ambas amenazas son una preocupacin constante, ms all de la escasa o inusual presencia de Amrica Latina en la agenda oficial del Departamento de Estado estadounidense.El presidente Lula en varias oportunidades advirti sobre la necesidad imperiosa de proteger el Amazonas y las reservas de petrleo en aguas marinas, as como la importancia de aumentar la proyeccin diplomtica y militar de Brasil a nivel regional [10]. En esta clave, por ejemplo, se impuls el desarrollo del sector nuclear, incluyendo un programa de construccin de submarinos nucleares, el ProSub (Programa de Desarrollo de Submarinos). En 2008, Brasil firm un acuerdo de defensa con el gobierno francs y se embarc en la compra de cuatro submarinos diesel-elctricos y la asistencia en la construccin de un submarino de propulsin nuclear que sera desarrollado en una joint venture entre la francesa DCNS y Odebrecht SA (empresa de construccin e ingeniera brasilea), que comenzaron a trabajar en conjunto en un astillero de la Marina en Ro de Janeiro [11]. Esto, en un contexto en que Odebrecht SA fue estrechando vnculos con los gobiernos del PT, participando en diferentes proyectos, incluso en la expansin realizada por la propia Petrobras.Desde un inicio, el inters fue adquirir el know-how para la construccin de los submarinos a nivel nacional, disminuyendo la dependencia respecto de constructoras extranjeras [12]. El financiamiento de 3.2 mil millones de dlares, dio cuenta del empuje real que busc darse al desarrollo de tecnologa nuclear, remitiendo de algn modo a la experiencia de Embraer y el desarrollo aeronutico [13].El desarrollo nuclear brasileo data desde finales de los 70 y est fuertemente ligado a la industria militar, pues fue con el proyecto Aramar que la Marina se encarg de desarrollar (no sin contratiempos) la energa nuclear desde 1979 [14]. Teniendo en cuenta ese antecedente, vale aclarar que la estrategia de defensa nacional del primer gobierno de Lula expona que los objetivos de la industria militar estaban orientados a lograr transferencia tecnolgica y desarrollar la industria de manufactura nacional, procurando controlar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la poltica nacional.Los proyectos incluyen la produccin de energa elctrica, el enriquecimiento de uranio, la construccin de un submarino nuclear, acondicionar un astillero para submarinos y una base naval [15]. Estos emprendimientos han implicado no solo desarrollo en ciencia y tecnologa sino un importante desarrollo infraestructural, as como la creacin de fuentes de trabajo. Como declar el entonces Ministro de Ciencia, Tecnologa e Innovacin del gobierno de Lula, Roberto Amaral cuando desarrollas submarinos, se desarrolla al mismo tiempo fsica, matemtica e ingeniera [16].Se calcul que en el ProSub participaran ms de 30 empresas brasileas, que proveeran de 36 mil productos, incluidos sistemas complejos. Se estimaba que la construccin y manutencin de bases submarinas generara 2 mil puestos de trabajo directos y 6 mil puestos indirectos [17]. Un ejemplo concreto es que en 2013, la Unidad de Fabricacin de Estructuras Metlicas (UFEM) qued formalmente implicada en la construccin de cascos metlicos para las plataformas [18]. Esto debe enmarcarse en un escenario en el que Brasil siguiendo una determinada tradicin de desarrollo ha compuesto un complejo tecnolgico/industrial de envergadura en determinados sectores, como por ejemplo el de la aviacin (Embraer), producto de la coordinacin de diferentes mbitos y esferas estatales, cientfico-universitarias, militares, empresariales, etc. Tal avance fue promovido, al mismo tiempo, gracias a la existencia de ciertos diseos jurdicos que lo han posibilitado, en donde la esfera estatal tiene un protagonismo clave; el complejo industrial en torno al ProSub quizs tambin deba ser comprendido en esta posibilidad, no necesariamente presente en otros pases del Cono Sur.Unos meses antes del golpe parlamentario a Dilma Rousseff (2016), en un evento sobre petrleo llevado a cabo en un think-tank estadounidense muy influyente, el Center for Strategic and International Studies (CSIS), los expertos predijeron (o anunciaron) que Rousseff no llegara a finalizar su mandato, debido a la crisis econmica y las investigaciones por corrupcin que involucraban a Petrobras y al Partido de los Trabajadores [19]. En el mismo encuentro, representantes de Medley Global Advisor (NY) exponan con claridad que lo que realmente se necesita tanto en Brasil como en Venezuela es la estabilizacin poltica antes de una estabilizacin econmica. En el caso de Brasil, se dejaba en claro que el problema era la incapacidad e ineficiencia de Petrobras de explotar la cantidad de reservas (sobre todo las del PreSal), de modo que planteaban la inminencia de nuevas leyes para que el sector privado pudiera intervenir con mayor protagonismo en el proceso de extraccin, transporte, etc. de hidrocarburos en Brasil (ley que fue enmendada inmediatamente luego del derrocamiento de Rousseff).En el caso de Venezuela, se adverta en el encuentro del CSIS, que si bien Estados Unidos estaba en un momento muy positivo en la produccin de crudo debido al impulso del fracking, eso no deba ocultar el hecho de que los 300 mil millones de barriles de reserva que tiene Venezuela no sean atractivos a inversores extranjeros, en un escenario poltico ms estable [21].Aqu vale sealar dos cuestiones. La primera es que, precisamente, los gobiernos progresistas en Brasil y Venezuela han experimentado una dura arremetida de la oposicin y de las derechas, que en el caso de Brasil, conllev al derrocamiento de Rousseff y en el caso de Venezuela a una escalada en los mtodos de desestabilizacin e implementacin de violencia. La segunda, es la relacin entre estabilizacin poltica y presencia de Fuerzas Armadas estadounidenses en la regin.Con respecto a este ltimo punto, hay que destacar que en el escenario de debilitamiento y crisis poltica y econmica, se ha notado un mayor protagonismo de Brasil en los programas del Comando Sur: en 2015 fue el anfitrin del ejercicio UNITAS y en 2016 Brasil fue el que subcomand el PANAMAX 2016Multi-National Forces-South [22]. En el segundo mandato de Rousseff hubo mayores acercamientos, y luego del golpe, los lazos se han estrechado. En marzo de 2017, el Ejrcito de los EEUU inaugur un centro de tecnologa en So Paulo para asociarse con Brasil en proyectos de investigacin enfocados en la innovacin y el Ministerio de Defensa de Brasil y el Departamento de Defensa de los EEUU firmaron el Convenio para Intercambio de Informaciones en Investigacin y Desarrollo, el MIEA (Master Information Exchange Agreement) [23].Por otra parte, las Fuerzas Armadas brasileas invitaron a tropas de los EEUU para participar de un ejercicio militar indito en la triple frontera entre Brasil, Per y Colombia (para octubre 2017) en un escenario de escalada de la violencia en Venezuela, agravado por informacin que da cuenta que desde hace varios aos, el Comando Sur maneja diversas alternativas para una posible intervencin en Venezuela [24]. Esto, a su vez, opera en un contexto en el que las FFAA de EEUU mantienen programas de entrenamiento a lo largo y ancho de la regin: a inicios de junio en el marco del programa Trade Winds 2017 del Comando Sur, se iniciaron ejercicios conjuntos nada ms y nada menos que en la Cuenca del Caribe (junto a Venezuela), con 2500 militares de diferentes pases de la Cuenca, as como personal de pases Europeos y Norteamericanos, con el objetivo de aumentar la cooperacin multinacional compleja en operativos de seguridad, asistencia humanitaria y operaciones en respuesta a desastres. La ltima fase de los ejercicios conjuntos consiste un Seminario de liderazgo con el Comando Sur en Miami [25], que presumiblemente tendr un alto contenido poltico-ideolgico camuflado en objetivos de seguridad hemisfrica.Si bien los ejercicios militares conjuntos, o la cooperacin internacional en estas reas viene operando desde hace varias dcadas, se trata de una red que parece estar en una fase de expansin y consolidacin (mientras que en otras etapas estuvo ms latente), materializada en la presencia -ms o menos permanente- de las FFAA estadounidenses en territorios del Cono Sur. Esta red se actualiza ltimamente tambin, por ejemplo, mediante las cooperaciones en materia judicial-investigativa, que desde el Departamento de Justicia de EEUU (en triangulacin con agencias vinculadas, como NSA, FBI o CIA) interfieren sobre la jurisdiccionalidad estatal brasilea.Las numerosas afirmaciones (infundadas) sobre la ineficiencia de Petrobras para hacerse cargo de la explotacin del PreSal y la presin de empresas (junto y a travs de sectores opositores al gobierno del PT) parecen haber encontrado (inducido?) un escenario propicio en la crisis generada por la Investigacin Lava Jato, una mega causa judicial en buena medida organizada y auditada por el Departamento de Justicia de EEUU. Por ejemplo, el desarrollo del ProSub qued en aparente suspenso luego de que El Padre del desarrollo nuclear brasileo, el Almirante Othon Luiz Piheiro da Silva, fuera condenado a 43 aos de crcel (una cantidad de tiempo ciertamente llamativa, considerando que empresarios implicados en esa misma causa lograron reducir sus penas gracias al sistema de delacin premiada a 6 aos, y el menos favorecido estar 20 aos preso) [26] por estar implicado en actos de corrupcin durante la construccin de la usina nuclear Angra 3 [27]; la principal contratista del programa era Odebrecht SA [28]. Una circunstancia enmarcada en la que Petrobras que fue en algn momento el orgullo brasileo[29] pas a influir sobre el debilitamiento de la economa brasilea que, como se ha planteado, afecta profundamente diversos planos a la vez, y en trminos estratgicos, el propio desarrollo en ciencia y tecnologa, muy vinculado a los rubros de petroqumica, ingeniera y construccin.La cantidad de funcionarios procesados, el impeachment a Dilma Rousseff y las acusaciones realizadas al mismo Michel Temer, llevaron a un escenario de inestabilidad casi permanente que se refuerza con el reciente fallo de la Corte Electoral a favor de que Temer conserve su cargo, mostrando de paso la escasa imparcialidad de la justicia [30]. Lo preocupante es que en medio de las turbulencias, en lo que va de este interinato de M. Temer, queda claro un nuevo panorama: los sectores estratgicos de la economa nacional brasilea (petrleo, ingeniera, construccin y, ahora, protena animal) estn en metamorfosis estructurales vertiginosas, con secuelas para la soberana del pas.Si bien algunas fuentes afirman que a pesar de la crisis poltica, la Marina brasilea contina con el proyecto de construccin de submarinos [31], en caso de que as sea, se abre el interrogante de cunto de este desarrollo se dar en el marco de la ciencia y tecnologa a nivel nacional, ahora que se ha quitado el monopolio a Petrobras (en un camino hacia su eventual privatizacin) y Odebrecht est prcticamente fuera de juego. De dnde saldrn los contratistas?

Notas:



[1] http://www.celag.org/estados- unidos-y-brasil-lo-que-oculta- el-lava-jato/

[2] http://www.huffingtonpost. com/nikolas-kozloff/snowden- fallout-us-wary-o_b_3997540. html

[3] https://wikileaks.org/gifiles/ docs/20/2027433_re-insight- brazilian-nuclear-submarine-. html

[4]http://www.bbc.com/mundo/ noticias/2012/02/120227_eeuu_ stratfor_wikileaks_servicio_ inteligencia_wbm.shtml

[5] http://www.huffingtonpost.com/ nikolas-kozloff/snowden- fallout-us-wary-o_b_3997540. html

[6] http://www.huffingtonpost.com/ nikolas-kozloff/snowden- fallout-us-wary-o_b_3997540. html

[7] http://www.huffingtonpost. com/nikolas-kozloff/wikileaks- brazils-militar_b_823124.html

[8] http://www.independent.co.uk/ news/world/americas/us-builds- up-its-bases-in-oil-rich- south-america-1825398.html

[9] http://www.independent.co. uk/news/world/americas/us- builds-up-its-bases-in-oil- rich-south-america-1825398. html

[10] http://www.nti.org/ analysis/articles/brazils-new- defense-strategy/

[11] http://www.reuters.com/ article/us-brazil-petrobras- submarines- idUSKCN0Q31YB20150729

[12] http://cimsec.org/status- brazils-grand-prosub-program/ 29505

[13] http://carnegieendowment. org/2015/10/29/turbulent- times-for-brazil-s-nuclear- projects-pub-61800 )

[14] http://www.nti.org/ analysis/articles/brazils-new- defense-strategy/

[15] http://carnegieendowment. org/2015/10/29/turbulent- times-for-brazil-s-nuclear- projects-pub-61800

[16] https://www.wsws.org/en/ articles/2017/05/03/brsc-m03. html

[17] http://www.nti.org/ analysis/articles/brazils-new- defense-strategy/

[18] http://cimsec.org/status- brazils-grand-prosub-program/ 29505

[19] http://www.ogj.com/articles/ 2016/04/brazil-venezuela-in- turmoil-amid-low-oil-prices- csis-forum-told.html

[20] http://www.viomundo.com.br/ denuncias/petrobras-2.html

[21] http://www.ogj.com/articles/ 2016/04/brazil-venezuela-in- turmoil-amid-low-oil-prices- csis-forum-told.html

[22] http://cimsec.org/status- brazils-grand-prosub-program/ 29505

[23] http://www.celag.org/estados- unidos-y-brasil-lo-que-oculta- el-lava-jato/

[24] http://www.celag.org/el- comando-sur-en-america-latina- y-la-inestabilidad-en- venezuela-por-silvina-romano/

[25] (http://www.southcom.mil/ MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/ 1205164/tradewinds-2017-kicks- off-in-barbados/)

[26] http://politica.estadao.com. br/noticias/geral,justica- condena-ex-presidente-da- eletronuclear-a-43-anos-de- prisao,10000066863

[27] https://www. wiseinternational.org/nuclear- monitor/835/brazils-nuclear- power-program-undone- corruption

[28] http://carnegieendowment. org/2015/10/29/turbulent- times-for-brazil-s-nuclear- projects-pub-61800

[29] https://www.nytimes.com/ 2015/08/09/business/ international/effects-of- petrobras-scandal-leave- brazilians-lamenting-a-lost- dream.html?_r=0

[30] http://www.nodal.am/2017/06/ brasil-el-tribunal-electoral- absuelve-a-temer-que-se- mantiene-en-la-presidencia/

[31] http://cimsec.org/status- brazils-grand-prosub-program/ 29505





Fuente: http://www.celag.org/brasil-y- el-cono-sur-en-la-geopolitica- estadounidense/