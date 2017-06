Fernando Martnez Heredia (1939-2017)

Homenaje a uno de los grandes del pensamiento revolucionario latinoamericano

Ha fallecido en Cuba Fernando Martnez Heredia.

Miilitante del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, graduado de Derecho, formado como profesor de Filosofa en la Escuela Ral Cepero Bonilla; desde 1966 director del Departamento de Filosofa de la Universidad de La Habana (disuelto en 1971), y director fundador de la revista Pensamiento Crtico desde 1967 hasta su clausura en 1971, Martnez Heredia representa al intelectual orgnico de la revolucin que, como es de rigor, fue en los sesenta un cuadro poltico e intelectual de toda confianza; en los setenta, un proscrito; en los ochenta, alguien de cuidado; y de los noventa hasta hoy un intelectual hertico y orgnico a la vez.

La biografa intelectual de Martnez Heredia, con sus posibilidades de expresin, ha tenido los marcos propios con que ha operado uno de los contenidos de la Revolucin cubana: el ideal libertario, nacional, latinoamericano, tercermundista y anticolonial, provisto as por un pensamiento crtico proyectado tanto hacia las estructuras de la dominacin capitalista como hacia s mismo, hacia sus propias formas de inteleccin y de manejo de la realidad.

Los temas, los enfoques y las fechas que fueron integrando la trayectoria intelectual de Martnez Heredia despus de 1971 dan cuenta de las posibilidades de ese tipo de pensamiento: La educacin superior cubana (1972), Los gobiernos de Europa capitalista (1977); Desafos del socialismo cubano (1988); Che, el socialismo y el comunismo (1989) libro con el cual gan el Premio Extraordinario Casa de las Amricas, hecho coincidente con la recuperacin guevarista por parte de la ideologa revolucionaria, que march al comps del "Proceso de rectificacin de errores y tendencias negativas" iniciado en 1986; y El corrimiento hacia el rojo (2001), primera antologa de ensayos suyos que se publicara en el pas, seguida luego por un nmero amplio de volmenes entre los que se encuentran Socialismo, liberacin y democracia, La revolucin cubana del 30 y El ejercicio de pensar.

Luego, las facetas de profesor y cuadro poltico, trabajador de la industria azucarera, diplomtico y conspirador de insurgencias, investigador a tiempo completo, "nuestro hombre en La Habana" de los foros sociales internacionales, periodista militante, orador principal en un sinfn de eventos y actos polticos, y un largo etctera, que integran la biografa de Fernando Martnez Heredia (FMH), forman parte de su pensamiento tanto como sus ensayos, y forman parte por igual del uso que las lecturas sobre la revolucin cubana pueden hacer de su obra.

La obra de Martnez Heredia es patrimonio de las ideas de izquierda en Cuba y en Amrica latina, de cmo puede y debe pensarse la renovacin del socialismo, de las maneras revolucionarias de interpretar a Ernesto Che Guevara, de cmo analizar crticamente la historia de Cuba, de reconocer el ancho mundo del nacionalismo popular cubano y de cmo analizar el pas que es Cuba e imaginar el que debiera ser.

Sin Permiso ha preferido, contando con el amplio nmero de homenajes que ha recibido en su pas,[1] subrayar la impronta latinoamericana de Martnez Heredia. La complejidad, apertura crtica y compromiso con la fraternidad revolucionaria no fueron rasgos solo de su pensamiento, sino tambin de su manera de ser y relacionarse. En este dossier escriben sobre l personas diferentes entre s, de distintas generaciones y de diversas colocaciones en las izquierdas latinoamericanas, que tienen en comn la admiracin por su obra intelectual y el reconocimiento del beneficio de su trato personal. (Es la misma diversidad, desde generaciones y colocaciones polticas, que se encuentra en los homenajes que recibe en Cuba.) Ese conjunto vital de trato plural, reflexin crtica y reconocimiento de comunidades en los horizontes de la lucha socialista, popular y democrtica, entre las izquierdas, esto es, su capacidad de aunar generaciones, tradiciones de pensamiento y posturas polticas distintas, unida a su radical honestidad y lucidez analtica, son parte de su poderoso legado hacia Cuba y hacia Amrica Latina. S P

Roque Dalton sobre Fernando Martnez Heredia

()

para colmo hoy dieron carne

y pecamos a la francesa con bistecs a lo pobre

es decir

que necesitara una leve siesta pero

claro que no lo he dicho antes

lo voy a decir ahora

si no

no habra drama y este poema no tendra razn de ser

dentro de quince minutos comienza nuestro crculo de estudio

hoy le abriremos la puerta a Lenin

despus de haber planeado sobre

(del verbo planear, que se sustantiviza en un planeador)

o sea sobrevolado

a Marx.

Imposible excusas con el transporte o la lluvia

el profesor vive all enfrente en los bajos

incluso por eso fue posible nuestro acuerdo

yo le guardo la carne en nuestro refrigerador y le fabrico hielo

porque l no tiene temporalmente refrigerador

y l me da un curso sistematizante

de marxismo-leninismo

cuando le queda tiempo

as es la vida entre personas cojonudas

como se dice en el Vedado

l es mejor que yo porque cumple el pacto como un

profesor de piano salvadoreo

amenazado por el fantasma finimensual del hambre

y a m en ocasiones se me olvida

meter las cajuelas de agua al congelador

y una vez le rob un bistec

nunca lo sabr.

A las tres y cuatro minutos llega

le ofrezco ron o caf

l acepta el caf

yo beber un poco de ron

luego lo piensa mejor y se toma mi ron

y yo tomo el caf y otro ron

y hablamos un poco de El Salvador y de Chile

y de un abominable homenaje al Che hecho o ms bien dicho cometido

anoche por los msicos y compaa

y de un espectculo que deberamos escribir

y de una vecina que no viene al caso

pero que sirve para poner las cosas en su lugar

y l comienza a aclarar su voz tosiendo de una manera rarsima

operacin que repetir cada cinco minutos

hasta poner nerviosos a quienes lo oigan por casualidad

o sea sin seguir lo que dice

y como agotamos el prlogo y ninguno de los dos fuma

entra en materia:

No vale la pena en el siglo XX estudiar el marxismo si no se estudia en relacin con la revolucin, mejor si con una revolucin que estamos haciendo. ()

Este fragmento aparece en Un libro rojo para Lenin.

Roque Dalton, poeta, ensayista, periodista, activista poltico y revolucionario salvadoreo.

Fernando Martnez Heredia, un recuerdo

Carmen Castillo

Al anuncio de su muerte manos amigas, las de Michael Lwy, extraen delicadamente de su agenda un pedazo de papel adonde leo una frase manuscrita :

No ganamos. Pero no fuimos derrotados porque nunca nos rendimos. FMH, 10 de febrero del 2007.

El pensar de Fernando nos ilumina en todo tiempo. Ahora, Antes. Traza desde aquellos aos de la revista Pensamiento Crtico, una lnea para la accin, un horizonte de sentido, para nosotros los militantes del MIR de Chile y hoy para todos los que se reconocen en aquellla vasta denominacin de anti capitalistas. Esa frase, como tantas otras extradas de sus maravillosos textos, nos acompaan cotidianamente desde siempre, dndonos energa y consolando nuestras tristezas.

Recuerdo esta noche la sorpresa vivida ante el descubrimiento, hace unos meses, en un barretn olvidado de un bal que resguardaba de la represin pinochetista una parte del archivo de Miguel Enrquez. Entre mltiples documentos surgi una carta de Fernando dirigida al Comandante Manuel Pieiro. Nadie sabe como aquel documento llego hasta Miguel. Pero esa huella dice que en los albores de nuestra organizacin Fernando reconoce en aquel joven al revolucionario. Esa semblanza premonitoria es el inicio del vnculo irreductible que une a Miguel con la Revolucin Cubana, con Fidel, con el Che.

Fernando visionario ayer y hoy. Maestro y compaero. Amigo entraable, inflexible y tierno.

Tu ausencia es como un peso, pero un peso hecho de palabras y sueos por cumplir, ligero y sonriente como tu mirada y tu risa contagiosa. Nos hars falta en estos tiempos de incertidumbre, pero como una brjula, como un viga, tus escritos y tu manera de ser continuarn guiando nuestros pasos.

A Esther, tu compaera, mujer de excepcin, esa promesa.

Carmen Castillo es documentalista y guionista chilena, naturalizada francesa despus de haber salido al exilio forzado, tras combatir, desde el MIR, a la dictadura de Augusto Pinochet.

Incitador del pensamiento

Alejandra Gonzlez Baza

Se puede ser crtico y mantenerse inmvil en una posicin funcional a la hegemona del capital (incluso estando en Cuba), o se puede ser crtico para incitar al pensamiento y a la prctica poltica libertaria, sin ser condicionante el lugar geogrfico desde donde se piensa.

El pensamiento crtico desde el cual ser posible ensanchar los lmites de lo posible, incendiar nuevamente el ocano o tomar el cielo por asalto, tiene que atender incesantemente a la prctica poltica en un presente cuyo desencantamiento ha tenido a una de sus ms graves vctimas en la poltica misma. Muchos son los nombres propios que han llamado la atencin en las reflexiones de FMH. De ellos no retiene las ancdotas picas o sus construcciones conceptuales despojadas de historicidad, sino la politicidad de sus planteamientos tericos, la posibilidad contenida en los conceptos de dar cuenta, de la manera ms precisa y til, de las contradicciones y complejidades de sus respectivas realidades.

De Gramsci recupera la cualidad de ser un autor que incita al lector a la actividad, a conversar con l, a poner a trabajar la mente, a apoderarse de su multitud de preguntas, sugerencias, sutilezas y caminos (Martnez Heredia: 2009b). Del terico y luchador italiano tambin recalcar la capacidad que tuvo para entreabrir puertas desde la cuales el mundo no se entendiera como algo simplificable y la revolucin pudiese comprenderse desde la maravilla y angustia que contiene, desde la combinacin de grandezas y miserias que en ella se ponen en juego. Con Gramsci tambin hablar de la necesidad de ser superiores al mundo que estamos obligados a parir y la relacin que existe entre esta obligacin y el conocimiento social.

Yendo ms all de debates como el relativo a la izquierda terica, quisiera resaltar que la grandiosa obra de Gramsci ratifica la relativa autonoma del pensamiento social. Es una comprobacin fehaciente de lo que pueden producir subjetividades formadas y conscientes cuando se ponen a trabajar sin miedo a violentar lo que se considera posible producir dentro de los lmites de la reproduccin de la vida vigente, cuando llegan a comprender que ese es el nico camino para la liberacin de las personas y las sociedades, y continan con tenacidad y entrega su labor de subvertir lo existente, abrir puertas al futuro y contribuir a adelantarlo (Martnez Heredia: 2009b).

Para Martnez Heredia, El Che ser otro importante incitador de la prctica y el pensamiento revolucionarios. En Las ideas y la batalla del Che, Martnez Heredia propone itinerarios para acercarse a algunas de las ideas del Che en las que est presente una filosofa de la praxis y la dialctica, en la que al ser humano se le da centralidad como sujeto histrico y poltico constructor de sus posibilidades futuras (Martnez Heredia: 2010c).

Como prologuista del libro Sartre-Cuba-Sartre. Huracn, surco, semillas (Martnez Heredia, 2009a: 192-221 ), retoma de Sartre la caracterstica de haber sido un hombre que puso su pluma, su actuacin pblica y su fama del lado izquierdo en el campo de las luchas sociales, y de lado de los pueblos colonizados en el apoyo a sus combates por la liberacin. Advierte tambin que al pensador francs le ha tocado su cuota de olvido al enfrentar las condiciones de ser un hombre que se opuso a la dominacin.

La serie fotogrfica en donde aparecen el Che, Sartre, Beavouir y Nez Jimnez, es slo una de muchas que Korda captur durante la primera dcada de la Revolucin cubana. El siglo XX latinoamericano y sus luchas de liberacin ha sido, en algunos casos, convenientemente reducido a conos, imgenes inmviles sin poder explicativo que no le hacen honor ni a los autores de las imgenes, ni a los sujetos presentes ms all de lo visible. A la fotografa hay que entenderla, como propone John Berger, colocarla entre las disputas polticas que hicieron que el obturador se apretara en ese instante y recortara la realidad de tal o cual manera, extender la imaginacin ms all de lo evidente (Berger, 2010). En el proceso del entendimiento complejo de la confrontacin ideolgica del siglo XX latinoamericano, Martnez Heredia ha contribuido no slo con el anlisis riguroso de la Revolucin cubana, sino al de este proceso en relacin con las luchas latinoamericanas.

En 1979, al triunfo de la Revolucin Sandinista en Nicaragua, fue enviado a trabajar all como parte de la misin diplomtica cubana. Vivi en aquel pas latinoamericano hasta 1984, cuando regres a Cuba. Estos aos de prctica poltica dejaron en Martnez Heredia una profunda huella que es notoria hasta la actualidad; es la marca de quien participa activa y apasionadamente en procesos polticos fuera de su pas natal y que siente como propios. Amrica Latina en el siglo XX no ser para l una fotografa colocada en un museo, sino un espacio con un gran potencial histrico, poltico y cultural cuya densidad no puede ser olvidada en la construccin de los caminos actuales.

Al desplazamiento de la radiacin electromagntica hacia los tonos rojizos se le llama Corrimiento hacia el rojo, este proceso explica el incremento en la longitud de las ondas que emite la fuente. En una apropiacin histrica y social del rojo, FMH titul El corrimiento hacia el rojo a uno de sus libros en los que se compilan diversos ensayos, en su mayora escritos en los aos noventa. Basta con mirar el ndice para sentirnos interpelados con los temas planteados; ms de diez aos despus, el debate sobre el dificultoso corrimiento hacia el rojo en trminos sociales y polticos sigue abierto (Martnez Heredia, 2001).

En el ao 2006, el Premio Nacional de Ciencias Sociales le fue otorgado a FMH. A partir de entonces se ha reeditado o publicado parte de su obra con tirajes amplios; los ejemplares de sus libros pueden encontrarse en la librera ms escondida de Sancti Spritus o en la calle Obispo, en una de las libreras ms importantes de la Habana cuyo nombre homenajea al poeta Fayad Jamis. Es invitado, dentro y fuera de Cuba, a impartir conferencias, formar docentes, conmemorar aniversarios, presentar libros, etc. Es pues un referente intelectual y poltico en estos tiempos en los que en Amrica Latina hay quienes se empean por que el corrimiento hacia el rojo sea posible en todas las latitudes y luchan por frenar el corrimiento al azul. Apropindonos de la metfora sobre el corrimiento hacia el rojo en trminos sociales, podemos hablar de proceso inverso que supone el decrecimiento en la longitud de onda de radiacin electromagntica: corrimiento al azul se llama a este proceso cuya definicin puede servirnos de pretexto para remitirnos a la crisis poltica actual.

En sus textos ms recientes, as como en los primeros, se percibir que Martnez Heredia apela a la pregunta como herramienta en el proceso de conocimiento. Interrogantes diversas palpitaran en su obra, y ellas sern un mtodo para no tecnificar ni la teora ni la prctica poltica. La pregunta, como presencia constante en sus textos, ser un punto de partida para incitar al pensamiento. De los lectores o escuchas depender que estas preguntas sean verdaderos detonantes de la reflexin y no cuestionamientos de resolucin predeterminada. Dos cabezas piensan mejor que una, dice un dicho popular, Roque Dalton con su decir potico y poltico, escribi:

Pensar a solas duele. No hay nadie a quien golpear. No hay nadie a quien dejar piadosamente perdonado. Est uno y su cara. Uno y su cara de santn farsante (Dalton 1995:17)

Detrs de muchos de los textos de FMH, lo que subyace es el aprendizaje y la escucha de otros pensamientos que se sintetizan en uno nuevo que est dispuesto a reformularse incesantemente en la articulacin con otros. Desde sus primeros, hasta sus ms recientes trabajos, hay un rasgo comn latente: la bsqueda por incitar al pensamiento crtico colectivo que supone una prctica poltica. En mundo en el que caben muchos mundos ser posible si articulamos el pensamiento y el hacer de unos con el de otros dispuestos tambin a construir ese mundo.

La forma en que Martnez Heredia aborda grandes temas como el Estado, el poder, la nacin, la prctica poltica, incita al pensamiento, estimula al movimiento, a la crtica e incluso al sano y necesario disenso. Pero sobre todo es un pensamiento que potencia al sujeto, que hace del futuro no un tiempo dado, pero tampoco un inmenso vaco por llenar. Si no el tiempo que tiene que contener crticamente al pasado y al presente, caracterstica que radicalizar y ensanchar los lmites de lo posible.

Este texto corresponde al ltimo epgrafe de un texto mayor aparecido en:

http://revistamemoria.mx/?p=1481

Alejandra Gonzlez Baza es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, (UNAM), de donde es profesora de la carrera de Sociologa.

Elogio de la historia: Fernando Martnez Heredia y los pensamiento(s) crtico(s) en Cuba

Jaime Ortega Reyna

FMH es una pieza clave para la construccin y la reconstruccin del pensamiento crtico en Cuba: es clave para su continua re-invencin. Anclado en el torrente que supuso el cambio cultural de la revolucin cubana, asumi, desde su juventud, la tarea de renovar y poner a la altura de aquella indita revolucin al pensamiento crtico, que no se limitaba, aunque encontraba su fuente de inspiracin ms poderosa, en el marxismo. El da de hoy la tarea de seguir el conjunto de sus intervenciones es relativamente ms sencillo. Debe considerarse que el pensamiento crtico en Cuba no tiene un entorno tan sencillo para reproducirse: actualizar, dialogar y hacer el cruce de tradiciones polticas y culturales ha sido complejo, particularmente tras la adhesin frrea de la revolucin cubana a la rbita sovitica, aquello que se conoci como el conjunto de quinquenios negros de la cultura. Aquella loza termin de caer a finales de los aos ochenta, despedazada como una facilidad inimaginable hasta entonces, signo de que los gigantes tienen tambin piernas de barro. Sin embargo los tiempos que siguieron a aquel acontecimiento y liberacin de amarras no fueron tampoco sencillos, pues inmediatamente Cuba vivi su nuevo desafo: superar el horno de los noventa en medio de una de las peores crisis que tanto la isla vivi. Aquella crisis impact fuertemente en el pensamiento crtico.

()

Para todo ello sugerimos la revisin de algunos de los momentos ms brillantes de la produccin de nuestro autor, que muestran justamente el vnculo entre la dimensin terica y la dimensin poltica, su unidad, sus tensiones, sus fragmentaciones, sus posibilidades y tambin las dificultades que enfrenta. A manera de ejemplo es de sealarse la insistencia por recuperar la experiencia de la revista Pensamiento Crtico que FMH siempre ha hecho. En ella se reprodujeron por primera vez en espaol varias tendencias que configuraron las condiciones mas idneas para la produccin de un pensamiento complejo y alternativo, que buscaba nutrirse de experiencias distintas y dismiles, pero que se encontrarn en el dilogo su identificacin y su diversidad, que no asumi universalidad previa antes de la valoracin especfica. En aquella experiencia que se finiquit en el lejano 1971 y que cont con 51 nmeros en alrededor de 5 aos de trabajo, convivieron por igual el marxismo occidental (con Sartre, Lukcs, Althusser o Korsch por mencionar algunos), la tradicin anticolonial (con el pensamiento asitico y africano que era producto de la descolonizacin) y la revisin de la historia cubana en clave revolucionaria. Todo este coctel no era el producto de una superposicin de autores, tendencias y procesos, sino un verdadero proyecto totalizador, es decir, orientador de distintos sentidos. Con esto quiero decir que se impona un horizonte de sentido al proceso de produccin del pensamiento crtico, buscaba en la labor terica referentes, dilogos y procesos que pudieran ser subsumidos a una experiencia histrica novedosa, propia y en el tiempo presente.

()

El lugar de Pensamiento Crtico deja ver claramente el sentido, la proyeccin y la intencionalidad de un proyecto: la revolucin cubana no es slo hija del marxismo-leninismo, sino que comparte con el anti imperialismo popular y con la radicalidad del socialismo de los aos 20 aquella maternidad. Todas y todos conocemos las contradicciones que Jos Mart expresaba sobre Karl Marx, particularmente en torno al problema de la violencia, tema que ha sido analizado recientemente por Bruno Bosteels. Tambin podemos acceder a las lecturas marxistas o descolonizadoras que sobre Mart se hicieron en el siglo XX. Sin embargo haca falta la intervencin de nuestro historiador, que sienta las bases para poder reconstruir el vnculo ms all de la ideologizacin mal entendida, permite darle cuerpo y carne, cerebro y pasin a aquel vnculo.

La publicacin de La revolucin cubana de 1930: ensayos de FMH justamente viene a continuar el proyecto del nmero 39 de Pensamiento Crtico, sistematizando los datos, jugando con el lgebra de la poltica y formulando a partir de ella la gramtica de una racionalidad poltica en clave socialista, popular y democrtica. Muestra todas las cartas sobre la mesa: es esa revolucin en su proceso de gestacin, en su clmax, pero tambin en su derrota la clave para el entendimiento de las victorias posteriores, as como las creaciones que le acompaaron. Es por eso que el libro que ahora sealamos expone las vicisitudes, contradicciones, dilemas y aprendizajes de quienes por fin lograrn anudar de manera prctica y firme el vnculo entre lo nacional-popular (aqu entindase como equivalente lo que hemos denominado la liberacin nacional o el anti imperialismo popular) con la tradicin comunista y socialista de los aos 20 y 30. En otras palabras, slo este anudamiento que acontece en estado prctico, permite llevar hasta sus ltimas consecuencias el proyecto martiano, la consolidacin de la nacin y la victoria del antiimperialismo popular, bajo la matriz que la coyuntura demandaba: el socialismo.

El trabajo terico de FMH permite justamente no leer este proceso histrico en clave teleolgica, sino darle contenido material al proceso en el que socialismo y liberacin nacional se anudaron en un proyecto histrico que tuvo su primer triunfo en 1959. No hay destino, sino construccin contradictoria del sentido. La revolucin cubana de 1930 rene justamente a los personajes y los momentos en los que hicieron partcipes de dicha gesta. No se trat de un plan preconcebido, sino de una necesidad de la lucha poltica. No es tampoco una necesidad universal, una camisa de fuerza, pues otros proyectos avanzaron independientes el uno del otro, ensayando otras respuestas. La revolucin tambin es un sendero que se bifurca continuamente.

En nuestro propsito sealamos la productividad de la historia que adquiere en la pluma de FMH: la poltica, esa que acontece en como prctica, ms all de las intencionalidades y proyectos individuales, adquiere pleno sentido en las batallas concretas. Con FMH se arma el rompecabezas de las distintas rebeliones de los aos treinta, con respecto al horizonte de 1959. As, desfilan con sus contradicciones y dilemas contextuales un Julio Antonio Mella, Antonio (Tony) Guiteras, Ral Roa, Pablo de la Torriente y de manera disimulada el comunista-poeta por excelencia, Rubn Martnez Villena: el espacio histrico de la revolucin del 30 (a la que Mella no llega y de la que Guiteras no sale vivo) adquiere un sentido distinto. Aunque algunos harn aportaciones escritas relevantes (sobre todo Roa), lo cierto es que el inters de FMH no es tanto analizar sus intervenciones discursivas puntuales, en estado prctico esa plyade de revolucionarios han logrado, sin saberlo quiz y con muchas tensiones, construir la principal arma de la revolucin cubana: anudar definitivamente la dimensin popular de la nacin (el anti imperialismo martiano) e incorporar de manera no artificial la radicalidad de la transformacin socialista. Repetimos ello: no artificialmente, que es justamente lo que tratar de hacer el marxismo-leninismo.

La intervencin de FMH permite trazar las suficientes lneas de demarcacin para superar al marxismo-leninismo: el socialismo, es decir, la transformacin y superacin de las relaciones mercantil-capitalistas no es posible sin el elemento popular de la nacin. Han sido las condiciones histricas de la regin caribea, la presencia norteamericana que modific la relacin de fuerzas al expulsar a Espaa, invadir Hait y Nicaragua, pero tambin la existencia de la unidad cultural y poltica como posibilidad de fuerza, las que han permitido este anudamiento. Cuba despus de la revolucin demostr ello a partir del trabajo caribeista que se ha realizado, por ejemplo, en Casa de las Amricas.

El conjunto de la obra de FMH est prendido a esta necesidad de entender la construccin nacional en un sentido popular. Es por ello que las referencias a la revolucin haitiana son imprescindibles en tanto que primer momento revolucionario y popular de construccin de la nacin. Sin embargo enclavados en el siglo XX el trabajo histrico reconstruye de manera productiva un arco que si bien parte de 1895, tiene sus vnculos y momentos de similitud en la revolucin mexicana, en la resistencia sandinista y por supuesto en esa maravillosa rebelin de los pueblos del este contra el imperio iluminista del capital: la revolucin rusa. Son estos los episodios fundamentales para entender el resultado terico de una batalla poltica: la posibilidad de llevar a su radicalidad la idea revolucionaria en consonancia con la coyuntura especfica, es decir, la de la construccin popular de la nacin en la mayor de las islas del Caribe. La nacin no es entonces una construccin de lites, sino de los pueblos movilizados. En el caso de Cuba como de Mxico o de Nicaragua (ms tarde tambin en Bolivia) de manera revolucionaria, es decir, destruyendo por completo el orden social anterior y ensayando uno nuevo.

Ese poderoso ro que signific la revolucin cubana y que arras el orden geopoltico anterior no proviene entonces de una sola fuente. Su potencialidad radica justamente en su diversidad, en sus distintas experiencias de aprendizaje y en su capacidad de responder a nuevos retos. El propio FMH, apelando a la figura de El Ch encontrar las principales enseanzas para pensar ese mundo no capitalista que la revolucin cubana trat de construir, tema del que ahora no nos ocuparemos.

()

FMH ha plantado frondosos rboles en el deforestado bosque del pensamiento crtico. Super los quinquenios negros de la cultura, se mantuvo fiel al ideal socialista, resisti con entereza la resaca del neoliberalismo en los noventa y persisti en la construccin de un mundo distinto. Su obra es un buen recurso para pasar de el clera a la clera de los pueblos y para generar una rebelin al seno de las ideas establecidas. Finalmente apuntar uno de los gestos tericos y polticos que ms me han impactado: cmo no elogiar a quin en sus libros incluye una dedicatoria a las y los trabajadores que los producen? Ms que una impostura, insisto, este es un gesto terico y poltico encomiable.

Este texto es un fragmento de un artculo mayor aparecido en: http://revistamemoria.mx/?p=1486

Un intelectual revolucionario

Emir Sader

FMH, muerto esta semana en La Habana, fue el intelectual ms importante de la revolucin cubana. Su trayectoria, su obra, su actuacin en Cuba y en toda Amrica Latina, han hecho de l y de sus pensamientos, una presencia insustituible en la lucha de ideas.

Fernando dirigi la revista Pensamiento Crtico, la ms importante del continente en los aos 60, que haca llegar a Cuba y a muchsimos pases de Amrica Latina lo ms nuevo y relevante que produca la nueva izquierda mundial. Se mezclaban textos del Che, discursos de Fidel, con artculos de Ernest Mandel, de Althusser, de lderes de la izquierda latinoamericana, junto a la redicin de textos clsicos del marxismo.

Ms adelante, Fernando fue un activo participante del Centro de Estudios de Amrica (CEA), que reagrup lo mejor y lo ms importante de la intelectualidad cubana, publicando textos determinantes para entender la realidad en Cuba y de todo el continente.

En el momento de su muerte, trato de rescatar su trayectoria personal, su formacin poltica, para que se tenga una idea de cmo se formaba la intelectualidad cubana en los comienzos de la revolucin. Siempre uno llegaba a La Habana y buscaba a Fernando para enterarse de cmo andaba la isla, a qu se dedicaba l, cules eran sus grandes preocupaciones. Y puedo decir que siempre, a lo largo de tantas dcadas transcurridas desde el comienzo de la revolucin, hemos coincidido siempre en nuestras visiones polticas y preocupaciones tericas.

En uno de esos viajes le hice una larga entrevista para la revista Crtica y Emancipacin (ao 9, nmero 5) que yo fund y dirig en sus primeros aos, cuando diriga Clacso. As l se refera a sus orgenes:

Nac en el pueblo de Yaguajay, en la antigua provincia de Las Villas. Mi padre peda limosna en la calle cuando era nio y no fue nunca a una escuela. Mi madre hizo slo el primer ao de primaria y de ah pas a ser una nia obrera en la industria del tabaco. Eramos seis hermanos pero slo cuatro llegamos a adultos. Yo nac en 1939. Estudi siempre en escuelas pblicas. Comenc a leer cosas politizadas en Bohemia, la revista semanal cubana ms famosa, de extraordinaria calidad. Tiraba ms de 300 mil ejemplares. Enviaba 700 ejemplares a Buenos Aires por avin.

En Santa Clara particip en las protestas estudiantiles. Por primera vez o hablar de Fidel. Asaltaron al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y ello me caus un impacto decisivo. Yo tena entonces 14 aos y mi mam me haba llevado a ver unos familiares a un poblado. Al salir vimos el cuartel con todos los soldados en guardia. Preguntamos a alguien, que nos dijo que haban peleado en Santiago de Cuba y que el ejrcito estaba movilizado. Al da siguiente el dictador habl al pas, lo escuch y pens que haba dicho muchas mentiras, y que los asaltantes al Moncada eran unos hroes revolucionarios. Para hacer algo comenc a anotar en una libreta los pocos nombres de los muertos que iban apareciendo, para evitar que cayeran en el olvido.

Cmo viviste el primero de enero del 1959, le pregunt:

Yo estaba en Santa Clara, se estaba combatiendo ah desde el 28 de diciembre. Es la famosa batalla que dirigi el Che. Recuerdo al Che con un brazo fracturado, con una seguridad absoluta en s mismo, caminando por una va principal, la calle Independencia, ancha y recta. El ejrcito trataba de avanzar como a 700 metros, vena con dos tanques; sus disparos eran lejanos, pero en lnea recta el fusil es efectivo a esa distancia y ms. El Che se detuvo delante de una vidriera destrozada del Ten Cents, y lleg bajo el fuego hasta la esquina siguiente, donde haba cinco o seis rebeldes. Yo estaba a unos 50 metros, con bastante miedo, pegado a la acera. Ahora pienso que actuaba as para darles confianza a los que vean, porque los caones de tanques en una ciudad hacen un ruido espantoso.

As Fernando tuvo las primeras noticias y los primeros contactos con Fidel y con el Che, as empez a integrarse a la revolucin en su pas. La primera lectura de marxismo que le dieron fue el Manual de Economa Poltica, de la Academia de Ciencias de la Unin Sovitica. Y reaccion rpido: Si esto es el marxismo, yo no sigo, esto es insoportable. Felizmente para el marxismo cubano pocos meses despus le dieron El Estado y la Revolucin, de Lenin, cuya lectura le encant. Pero su maestra principal del marxismo era la revolucin. Yo absorba todo lo que Fidel deca.

En la entrevista Fernando relata cmo naci la idea de la revista Pensamiento Crtico, cmo surgi su primer nmero a finales de 1966, sobre las luchas armadas en Amrica Latina. A partir de ah FMH se proyect como un lder de vanguardia del pensamiento crtico cubano y latinoamericano. En los ltimos aos se dedic a un balance de la historia cubana del siglo XX, retomando temas como la cuestin nacional, su articulacin con la lucha por el socialismo, as como un balance del pensamiento y de la vida de Fidel, su ltima obra.

Emir Sader es socilogo y politlogo brasileo.

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/15/opinion/022a2pol

Fernando Martinez Heredia, una gran prdida para Cuba

Guillermo Almeyra

FMH fue un revolucionario socialista en el movimiento 26 de julio cubano desde la primera hora y desde el comienzo de la revolucin estuvo muy ligado al Che Guevara. Desde 1967 a 1971 fue director de la revista internacionalista y plural Pensamiento Crtico y anim el Departamento de Filosofa que, junto con dicha revista, fue cerrado en 1971. Antes, haba ocurrido la derrota del Che Guevara y de Ernest Mandel en la polmica en 1964 sobre la gestin de la economa socialista que les opuso a Carlos Rafael Rodrguez, stalinista cubano, y a Charles Bettelheim, economista maosta, y la aventura posterior del Che en el Congo y su muerte en Bolivia, aislado y traicionado por el partido comunista de Bolivia. Eran los aos de Brezhnev, de la revolucin cultural china, de la rebelin antistalinista en Checoeslovaquia (1968) y lo ocupacin del pas en nombre de la teora brezhneviana de la soberana restringida por los intereses de las grandes potencias, que Fidel Castro acept aunque era peligrossima para Cuba, que ya haba sido invadida durante el gobierno de Kennedy. Para el equipo de amigos del Che, que se opona a las reformas soviticas de Lieberman que favorecan a directores y burcratas, vino el ostracismo.

Conoc por lo tanto a un Martnez Heredia muy controlado por los servicios de inteligencia cuando, con ocasin de un viaje a Cuba para hacer un artculo para la revista de la FAO, intent entregarle una edicin de los trabajos de Ernest Bloch (El principio esperanza) que le mandaba Antonio Moscato desde Roma. En el hotel habanero situado frente a la Universidad, en el que me aloj, telefone a su casa. Me llam la atencin la rpida respuesta y, sobre todo, la voz de quien se present como su esposa. Al rato lleg esa persona, una cincuentona de color, desaliada, de muy pocas palabras, que me dijo que le hara llegar los libros, que por supuesto jams recibi, ya que lo que les interesaba a los servicios era si reciba algn papel o dlares, para incriminarlo.

Aos despus, durante un Congreso sobre Marx realizado en La Habana, le encontr por primera vez. El gobierno cubano haba cometido un error poltico gravsimo al aplicarles la salvaje pena de muerte a unos balseros lumpens, crecidos durante la Revolucin, que haban secuestrado con derramamiento de sangre un ferryboat para exiliarse en Estados Unidos. Ante un conjunto de invitados extranjeros y de burcratas, discut con Fidel Castro, en alta voz, las implicaciones tericas de una accin semejante a las que se hacen en Texas o China y los resultados prcticos que tales fusilamientos podran tener sobre los marxistas que en Estados Unidos defendan a Cuba. Al terminar la larga y respetuosa discusin, FMH, George Labica y algunos ms se acercaron para felicitarme desafiando las miradas hostiles de los burcratas an escandalizados por lo que consideraban un verdadero sacrilegio. Aos despus, en un Congreso de CLACSO en Mxico record la escena y me dijo que su esposa era la que estaba junto a Castro, dispuesta a hacer de traductora. Fernando fue rehabilitado despus de la cada la URSS y recuper los trabajos y los honores que siempre deba de haber tenido. Era un hombre que haba hecho la paz con el gobierno, pero no un hombre de ste ni un oficialista acrtico. Por eso era an posible que tuviese un papel de educador y de puente hacia los jvenes y que desempease un papel en la renovacin de las ideas socialistas en Cuba. La muerte desgraciadamente se lo impidi.

Tomado de su pgina personal en facebook

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SIN PERMISO.

La coherencia del pensamiento crtico, la pasin de la revolucin

Claudia Korol

FMH es el maestro -en el sentido estricto de la palabra - de varias generaciones de militantes-intelectuales que intentaron pensar y hacer la revolucin en Amrica Latina. Es conocido el poema del poeta guerrillero salvadoreo Roque Dalton, en el que recuerda sus clases de filosofa en una humilde casa de La Habana con un profesor que lo exasperaba con su sistemtica tos, que Fernando arrastra hasta nuestros das. Roque Dalton fue uno de sus discpulos. Clases individuales, conferencias magistrales, reuniones grupales. En el hall de su casa, o en un auditorio universitario. En actos polticos, entre miles de personas que abrazaban en su palabra la voz de la Revolucin Cubana. Un intelectual revolucionario, vuelto intelectual por la obra misma de la revolucin. Sera un error creer que porque nos hicimos marxistas sucedi todo, cuando la verdad es que nos hicimos marxistas por todo lo que sucedi, escribi Fernando hace muchos aos, y repiti al recibir en febrero de este ao el Premio Nacional de Ciencias Sociales de Cuba. Filsofo, abogado, socilogo conspirador de revoluciones triunfantes y de revoluciones soadas. Maestro de un marxismo desafiante, incisivo, despojado de toda concesin al statu quo o a las conveniencias burocrticas. Guevarista en tiempos en que Guevara no era ms que una imagen heroica, pero su legado terico era puesto en sordina. Mariateguiano, cuando el pensamiento del Amauta bordeaba los bordes incluso del marxismo realmente existente. Gramsciano en su concepcin y en su prctica de la revolucin como una batalla cultural descomunal contra todas las formas de dominacin. Castrista, si por esto entendemos la fidelidad no a una persona, sino a una obra que transform para siempre las creencias sobre los lmites posibles de la accin humana. Ser revolucionario en Cuba, fue siempre desafiar las correlaciones de fuerza que supuestamente determinaban la imposibilidad del proyecto socialista. FMH nos ense a diversas generaciones, el valor del dilogo creativo, en el que no hay lmites posibles para imaginar el cambio del mundo, en el que no hay autoridad que emane de citas o de acumulacin de aos y estudios. El adultocentrismo tan arraigado en las ciencias sociales, que consagra a intelectuales que slo se mueven entre pares reconocidos acadmicamente, destinando un lugar subordinado a los jvenes que interpelan esos saberes, era absolutamente ajeno a Fernando, siempre buscando conectarse con jvenes, discutir cuestiones, apasionadamente, renovando inquietudes, y evitando halagos. Debatiendo con la seriedad que merece todo intento de batallar contra las diversas formas de opresin y dominacin. Compartimos as largas horas de charla, de recorrer el continente buscando las novedades que pudieran convertirse en tendencias revolucionarias. Compartimos la aventura de pensar la revista Amrica Libre, en tiempos de contrarrevolucin, despus de la cada del Muro y de los fetiches que el muro haba creado en muchas de nuestras concepciones dogmticas sobre lo que es y lo que no es el socialismo. Fernando haba criticado desde mucho antes la ortodoxia, el esclerosamiento del marxismo. Por ello no lo tom de sorpresa su derrumbe, y pudo aportar claridad en tiempos oscuros. Artfice e hijo de la revolucin cubana, no crey que la teora pueda ser un reflejo de las necesidades prcticas de una obra poltica, por ms grandiosa que esta fuera. El pensamiento crtico tiene que soltar amarras para poder revolucionar una y otra vez las creencias construidas en siglos de dominacin. Cuando lo conoc, en 1987 en Nicaragua, Fernando trataba de recuperar, para las nuevas generaciones que asombamos a la militancia despus de las dictaduras latinoamericanas, el pensamiento del Che. Dos aos despus gan el premio de Ensayo Casa de las Amricas por su libro El Che y el Socialismo, una de las obras ms significativas en la indagacin de los alcances tericos del pensamiento guevariano. En uno de esos viajes a Cuba, anduve paseando con l por las libreras de libros usados o viejos que hay en La Habana, intentando completar la coleccin de aquella revista paradigmtica que cumple ahora cuarenta aos de existencia: Pensamiento Crtico, de la cual fue Fernando su director y su animador, junto con los entonces jvenes muchachos del Departamento de Filosofa de la Universidad de La Habana. En Pensamiento Crtico encuentro una y otra vez varias claves para comprender esa caldera de imaginacin, ideas, y bsquedas polticas que agitaba a la generacin de los 60, en Amrica Latina y el mundo. Porque coherente con el espritu internacionalista de la revolucin, ah escribieron latinoamericanos muchos de los cuales dejaron sus vidas regadas en nuestro continente, en coherencia con lo que decan y pensaban-, y tambin europeos, africanos, asiticos. Cambiar al mundo no era una bella frase para los intelectuales militantes de aquel tiempo. Era un compromiso y un desafo. Cuando en nombre del marxismo predomin el pensamiento sovitico post-stalinista, mecanicista, pragmtico, y su influencia se hizo sentir en las ciencias sociales y en el propio curso de la Revolucin, la direccin poltica cubana cerr la revista Pensamiento Crtico. Muchos de los jvenes revolucionarios que encontraban en este foro de ideas un aliento a sus ansias de incendiar el ocano (como relata Fernando en su discurso de aceptacin del Premio Nacional de Ciencias Sociales), sufrieron entonces un fuerte revs. Pero no fueron derrotados. Porque para ellos, ser revolucionarios, no era una moda. No era una postura para ganar simpatas en la estructura partidaria, o en los eventos institucionalizados del mundo poltico o acadmico ligado a la Revolucin. Ellos eran revolucionarios por conviccin, por pasin. Revolucionarios de partido. Y partidarios de revolucionar una y otra vez las prcticas y las teoras que comienzan a fosilizarse si se estereotipan o se tornan justificacin de un orden y no un desafo de cualquier intento conservador. Ellos son revolucionarios cuarenta aos despus. Y lograron tal vez encontrar la manera de serlo, confiando en los ideales, y con un sentido de coherencia, que difcilmente podamos encontrar en otros mbitos. FMH, pedagogo de la revolucin, es un tipo sencillo, un amigo en toda ocasin, un crtico cuando considera que perdimos el horizonte o confundimos el camino, un compa divertido a la hora de romper las solemnidades que enferman de manera terminal los mpetus de las revoluciones. Es adems un intelectual armado. Quiero decir, armado para batallas dismiles, tanto en el terreno de las ideas, como en el de las pasiones. Porque l nos ense que no se trata de convencer solamente con buenos argumentos, sino que hay que aprender a enamorarse de las revoluciones y a transmitir esos amores, con argumentos y con gestos. Pedagogo del ejemplo. Austero en todos sus actos pblicos y privados. Personalmente le agradezco la posibilidad de comprender a la Revolucin Cubana como una obra esencialmente humana, con sus luces y sus sombras, y como parte de ella, la creacin intelectual de la generacin guevariana. Slo quisiera que su reconocimiento nos sirva para que su obra intelectual sea ms difundida, ms conocida en toda Amrica Latina. Para que nos ayude a seguir formando intelectuales no domesticados. Para seguir encendiendo la hereja del pensamiento crtico, en cualquier lugar donde se quiera y se desee cambiar al mundo.

(Escrito cuando en el 2006 gan el Premio Nacional de Ciencias Sociales)

Claudia Korol es educadora popular argentina, participa en proyectos de formacin poltica con movimientos campesinos, piqueteros, y organizaciones de mujeres.

Cuba y el pensamiento crtico

Nstor Kohan

Vaya nuestro sentido homenaje a quien fue un amigo, un maestro y sobre todo un compaero revolucionario de tiempo completo, internacionalista convencido e inquebrantable.

Se muri como vivi, sin bajar jams las banderas de la revolucin mundial. Siempre colaborador de las Ctedras Che Guevara. Marxista profundo, erudito y reflexivo, gran admirador y conocedor de Lenin, partidario convencido de la insurgencia y la lucha armada en Amrica Latina.

(No es casual que Roque Dalton, en su clebre Un libro rojo para Lenin comience hablando de Fernando [el profesor que tose todo el tiempo] sin mencionar su nombre).

Simpatizante, colaborador y asesor de varias organizaciones poltico-militares del continente, militante del Partido Comunista Cubano y en particular del Departamento Amrica, dirigido por el comandante Barbarroja (Manuel Pieiro Losada), por quien senta particular admiracin y lealtad al igual que por Fidel y el Che.

Se supo rodear y hacer querer de muchsimos amigos y amigas de variadas tendencias, todas revolucionarias, sin prejuicios de secta ni anteojeras dogmticas.

Del cuarto de siglo que compart junto a l y de todo lo que aprend (bibliotecas enteras) rescato ahora y me viene a la memoria una frase que jams olvidar: Nunca te olvides, Nstor, que ellos primero matan y asesinan a miles de los nuestros y luego que nos aplastaron nos hablan de democracia.

Hasta la victoria siempre!, querido Fernando, hermano entraable y admirado.

Entrevista completa de Nstor Kohan con FMH: http://cipec.nuevaradio.org/?p=242

Nstor Kohan, argentino, es filfoso, especialista en el pensamiento marxista, y militante revolucionario.

Desde Ecuador: Homenaje a Fernando Martnez Heredia

Francisco Hidalgo Flor

Ha producido enorme pesar la noticia del fallecimiento de FMH, acaecido este 12 de junio de 2017. Conocimos de su obra y tambin tuvimos la fortuna de conocerlo personalmente y guardar un profundo respeto por su obra y su vida. Lo presentamos como un referente para las generaciones actuales y futuras que impulsan un pensamiento crtico.

Lo conoc por primera vez en la Universidad de Puebla Mxico, en la BUAP, ao 2000, en el marco de la Segunda Conferencia Internacional de Estudios Gramscianos, que organizaba dicha Universidad bajo la iniciativa de Dora Kanoussi. All Fernando Martinez present una de las ponencias ms interesantes del evento: Memoria y proyectos: Gramsci y el ejercicio de pensar, en la cual planteaba, entre otros asuntos, lo siguiente: el mundo de hoy vive una dramtica paradoja entre lo alcanzado por la humanidad y la manera de vivir ms extendida; contraste que se muestra muy agudo cuando relacionamos los logros del conocimiento social y las promesas contenidas en los avances del pensamiento y la investigacin humanos con la creencia generalizada de que nada esencial del orden vigente puede ser cambiado.[2]

Nos volvimos a encontrar cuatro aos ms tarde, nuevamente bajo la invitacin de Dora Kanoussi y la Buap. Otra vez la Universidad de Puebla era el escenario para conversar con Fernando, ya conociendo ms de su trayectoria y su obra, individual y colectiva, pues sus esfuerzos mayores estuvieron orientados hacia la construccin comn en la Universidad de La Habana, en el Departamento de Filosofa, tambin como director de la Revista Pensamiento Crtico, cuyo cincuentenario precisamente se conmemora este 2017.

Para el 2004 Martnez Heredia present la ponencia sobre: La necesidad de Gramsci en Cuba, en la que planteaba: La necesidad de Gramsci en Cuba provino de la inadecuacin entre el nivel de logros de la prctica revolucionaria y la teora anticapitalista del marxismo que ha estado al alcance de los revolucionarios.[3]

Finalmente nos volvimos a encontrar en el 2012, igualmente en Mxico, con motivo de la Conferencia Internacional de Clacso. Participara en uno de los Grupos de Trabajo, a la par tena avidez por conocer detalles y anlisis respecto de la evolucin de los procesos sociales y polticos en la regin andina y en el Ecuador.

Logramos escaparnos para conversar un rato, y recuerdo uno de sus comentarios, indicando que al rastrear sobre el pensamiento crtico no era suficiente ir a la gnesis en Europa, sino tambin a la gnesis en Latinoamrica. Destacaba los aportes que gener precisamente la revista Pensamiento Crtico, durante cinco aos y 57 nmeros, con importante repercusin en Cuba y el continente.

Vivificante era hablar con Fernando, escucharlo en sus ponencias, pues colocaba al centro la necesidad para acadmicos y polticos de izquierda de: abrir una etapa de bsqueda y de creacin en el terreno terico. Apreciaba y promova los esfuerzos de pensamiento propio en y sobre la regin. En l haba a la par bsqueda y races, adems se comunicaba con sencillez y entusiasmo.

Francisco Hidalgo Flor, socilogo ecuatoriano, es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador

Sin Permiso ofrece, en libre descarga, una seleccin de algunos de sus libros:

[1] Un gran nmero de textos dedicados a Fernando Martnez Heredia ha aparecido en Cuba a raz de su fallecimiento. Entre ellos, de Aurelio Alonso Frank Garca-Hernndez . La revista La Jiribilla ha compilado un amplio dossier con textos de Fernando Rojas, Magdiel Snchez Quiroz, Yosvany Montano Garrido, Fernando Luis Rojas, Ernesto Limia Daz, Iroel Snchez, Omar Valio, Carlos Tablada Prez, Luis Toledo Sande, Nils Castro, Pablo Gonzlez Casanova, Tony Kapcia y Par Kumaraswami.

[2] Fernando Martnez Heredia (2000). Memoria y Proyectos: Gramsci y el ejercicio de pensar. En: Gramsci en Amrica. Edic. Buap y Plaza & Valdes. Mxico.

[3] Fernando Martinez Heredia (2004). La necesidad de Gramsci en Cuba. En: Poder y Hegemona hoy. Edic. Buap y Plaza & Valdes. Mxico.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/fernando-martinez-heredia-1939-2017-un-homenaje-a-uno-de-los-grandes-del-pensamiento-revolucionario