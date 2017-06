Trump y el empobrecimiento del emprendedor cubano: dao colateral o embestida intencional?

Los emprendedores privados cubanos, directamente relacionados con el turismo, pudieran dejar de ganar hasta 21 millones de dlares en el segundo semestre de 2017 como cortesa de Donald Trump. En caso de materializarse tal escenario, se volatizaran aproximadamente las tres cuartas partes del volumen de los ingresos procedentes del segmento ms dinmico de sus clientes. El clculo no es exacto, pero tampoco parece ser exagerado. Esa es la manzana envenenada que el Presidente estadounidense le ha regalado al emergente sector privado nacional.

A quienes las recientes medidas pudieran golpearles ms rpidamente el bolsillo son, en primer lugar, a los miles de cubanos que con su trabajo e ingeniosidad lograron crearse un nicho en la industria turstica del pas tras la arribazn post-2015 de visitantes de Estados Unidos.

Los emprendedores que directamente hospedaron, alimentaron y transportaron una parte significativa de los 285,000 visitantes estadounidenses que viajaron a Cuba en los primeros cinco meses de 2017, se perfilan como los grandes perdedores de las recientes medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos. Habra que agregar a la lista de perjudicados otros miles de cubanos que, de manera indirecta e inducida, se han beneficiado de la expansin del segmento ms vibrante de la economa privada cubana y que a partir de ahora se veran impactados negativamente.

No ha sido fcil para esos emprendedores lograr lo que hoy tienen. Las restricciones internas a las que se enfrentan particularmente el hecho de que todava no tengan la posibilidad de funcionar como empresas privadas- han convertido su quehacer diario en una pelea cuesta arriba, pero su propia existencia caracterizada, en muchos casos, por la prosperidad y no solo por la sobrevivencia- es una muestra concreta de que representan un componente visible de una economa y de una sociedad cubana que se transforma y que cada vez es ms diversa.

Lo que durante varios aos no ha logrado alcanzar el empecinamiento de una parte de la burocracia estatal cubana y la prevalencia de determinadas visiones oficiales ancladas en el estatismo, est en camino de conseguirlo Trump de un plumazo: devolver a miles de emprendedores, empleados y suministradores, a una probable situacin de desempleo y de pobreza.

El gobierno cubano no parece estar entusiasmado con la idea de fomentar muy activamente el sector privado, pero lo cierto es que tampoco se observa la menor intencin de comprimirlo, porque ira contra su inters de garantizar estabilidad social y poltica en el pas. Hasta donde conozco, no existe documento alguno del Partido Comunista de Cuba (PCC), o del gobierno cubano, que proponga reducir el sector privado nacional.

Sin embargo, no es solamente una cuestin de documentos. El nmero de ciudadanos cubanos que trabajan en el sector privado especficamente en su modalidad de trabajo por cuenta propia (TCP)- haba aumentado, a finales de 2016, a un total de 535,000 personas (aproximadamente el 11 por ciento del empleo total), y la empresa de reservaciones online Airbnb, lder global en el alojamiento turstico de particular a particular, ha informado recientemente que Cuba es su mercado de ms rpido crecimiento a nivel mundial, con 22,000 sitios de alojamiento, siendo La Habana (con 13,000) un mercado ms grande que el de algunas grandes ciudades de Estados Unidos, como Chicago, Boston y San Francisco.

Esas son cifras concretas que confirman que el sector privado cubano ha tenido la oportunidad de expandirse en el pas y que ha sabido capitalizar, a su favor, el incipiente proceso de normalizacin de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.[i]

Como contraste, la reciente Directiva Presidencial estadounidense le niega el pan y la sal a los emprendedores privados cubanos. No hay otra forma posible de interpretarlo. De qu manera pudiera prosperar un negocio privado si el Presidente de Estados Unidos se propone espantarle masivamente a los mejores clientes?

Las cifras no dejan margen a la equivocacin. En diciembre de 2016, primer ao desde la flexibilizacin de las regulaciones de viajes a Cuba para los ciudadanos estadounidenses, el nmero de visitantes del pas norteo dio un salto del 74 por ciento en relacin con el ao anterior, para ubicarse con casi 285,000 viajeros- como la tercera fuente de visitantes que recibe Cuba.[ii]

El crecimiento en la primera mitad de 2017 ha sido todava ms espectacular, con una cifra aproximada de 285,000 visitantes estadounidenses entre enero y mayo, para un crecimiento de 145 por ciento en comparacin con igual perodo de 2016. Ha sido esa marea de visitantes de Estados Unidos un factor clave en el fortalecimiento del emergente grupo social de los emprendedores privados. La demanda de los visitantes estadounidenses ha creado empleos, nuevos ingresos para miles de familias, y ha contribuido a hacer ms denso el tejido econmico del sector privado nacional.[iii]

Segn una reciente encuesta encargada por Cuba Educational Travel a la firma Public Opinion Strategies:[iv]

* El 76 por ciento de los visitantes estadounidenses se hospedaron en un alojamiento particular durante una parte, o durante el total de su estancia en Cuba.

* El 99 por ciento de los visitantes estadounidenses consumieron en un restaurante privado (paladar).

* El 86 por ciento de los visitantes estadounidenses compraron artesanas, bienes artsticos o msica a artistas independientes.

* El 85 por ciento de los visitantes estadounidenses viajaron en taxis privados.

* El 74 por ciento de los visitantes estadounidenses tuvieron conversaciones con los emprendedores cubanos.

* El 86 por ciento de los visitantes estadounidenses considera que los viajes desde Estados Unidos y el comercio con Cuba reporta ms beneficios al pueblo que al gobierno cubano.

En caso de que los niveles de visitantes de los primeros cinco meses del ao 2017 pudieran repetirse en el segundo semestre, un clculo conservador indica que ello pudiera representar ingresos directos para los negocios privados nacionales por un monto estimado de 28,2 millones de dlares (escenario inercial).

Sin embargo, parece razonable asumir que las nuevas medidas de Trump afectaran el flujo de visitantes estadounidenses durante el segundo semestre de 2017. En ese sentido, pudiera pensarse en dos escenarios. El primero, un escenario con reduccin moderada de los visitantes, con una cifra de 137,000, igual a la que se registr en el primer semestre de 2016, inmediatamente despus de la flexibilizacin de las regulaciones de viajes decretada por la Administracin Obama. El segundo sera un escenario de reduccin severa de los visitantes, con una cifra de 76,000 visitantes, equivalente a la del primer semestre de 2015, antes de la flexibilizacin de las regulaciones.

Con el escenario moderado, los negocios privados pudieran ver reducidos sus ingresos de 28,2 millones a 13,5 millones de dlares, es decir, dejaran de ganar 14,7 millones de dlares, lo que representara una contraccin de aproximadamente la mitad del volumen de sus ingresos generados por clientes estadounidenses.

En el caso del escenario severo, la reduccin sera mucho mayor, desde 28,2 millones a 7,4 millones de dlares, dejndose de ganar 20,8 millones de dlares. Eso equivaldra a la evaporacin de casi las tres cuartas partes del volumen de los ingresos resultantes de las transacciones privadas de los visitantes de Estados Unidos.

Previsiblemente, los emprendedores cubanos trataran de adoptar estrategias alternativas que pudieran permitirles compensar el golpe que les viene del Norte, y quizs algunos pudieran tener xito, pero el punto sobre el que desea llamarse la atencin es el potencial efecto devastador de las medidas. Difcilmente los emprendedores cubanos de la actividad turstica puedan sentir simpata por quienes han desatado procesos que pudieran aniquilar, en poco tiempo, su clientela ms dinmica.

Las cifras indicadas anteriormente son estimados gruesos, pues es bastante limitada la informacin primaria disponible -detallada y confiable- que hara posible arribar a estimaciones precisas. La prioridad de la estimacin realizada no ha sido contabilizar con precisin sino ilustrar, de manera general, la posible escala del impacto negativo de las medidas sobre el sector privado.

Los supuestos claves que han resultado en las cifras absolutas de la estimacin realizada (nmero de visitantes, duracin de la estancia promedio, gastos diarios, y por ciento de gastos de visitantes en el sector privado) son debatibles. Otros especialistas pudieran utilizar supuestos distintos y ello modificara las estimaciones de las cifras absolutas. (Ver al final del texto las notas tcnicas sobre las estimaciones realizadas).

Sin embargo, lo que parece ser ms importante son las reducciones relativas en los ingresos, algo que dependera fundamentalmente de la reduccin del nmero de visitantes. Hemos asumido que ese nmero va a reducirse, pero es imposible predecirlo de antemano y por ello se ha utilizado una horquilla basada en dos escenarios.

Con independencia del volumen total de ingresos, una reduccin de aproximadamente el 50 por ciento de los ingresos de la clientela de ms rpido crecimiento sea desde 28,2 a 13,5 millones, o de 40 a 20 millones- pondra en jaque a cualquier negocio. Una contraccin del orden del 75 por ciento en ese tipo de ingresos pudiera arruinar un negocio en cuestin de semanas. Ello tiende a ocurrir independientemente de las cifras absolutas de la estimacin.

En caso de que no tuvieran xito las posibles estrategias compensadoras de los emprendedores, si llegase a ocurrir una reduccin de entre el 50 y el 75 por ciento del volumen de los ingresos provenientes de una base de clientes que combina gran escala y alto crecimiento, muchos negocios privados no podran subsistir y la mayor parte de los que lograsen sobrevivir lo haran asumiendo afectaciones importantes.

En realidad, los efectos negativos no se limitan a los impactos directos anteriormente abordados, sino que tambin incluyen los impactos indirectos, relativos a otros componentes de la cadena productiva que hace posible ofrecer los productos y servicios del negocio turstico, por ejemplo, suministro de insumos gastronmicos, muebles, avituallamiento, limpieza, mantenimiento, etc.

Tambin deben tomarse en cuenta los impactos inducidos que se relacionan con la manera en que los participantes directos en los negocios tursticos (emprendedores, empleados y suministradores) gastan sus ingresos y con ello crean una demanda en otras partes de la economa, incluyendo el sector privado. Este breve texto no aborda ese tema, que requiere disponer de datos que hoy no parecen estar disponibles. No obstante, conviene llamar la atencin de que estudios sobre los impactos del turismo en otros pases indican que la suma de los impactos indirectos e inducidos puede ser llegar a ser mayor que los impactos directos.[v]

Eso pudiera significar que, quizs, la onda expansiva negativa de las medidas de Trump sobre el sector privado nacional pudiera ser mucho mayor que el rango de impactos negativos directos, que se ha estimado entre 14,7 y 20,8 millones de dlares.

Todo este asunto plantea una interrogante: de qu manera un hombre de negocios como Trump pudiera no percatarse de algo que una peluquera de la Habana Vieja entiende a la perfeccin?: sin buenos clientes no hay negocio prspero.

Una primera hiptesis pudiera ser que el previsible impacto negativo de las medidas no fuese un dao colateral accidental. Quizs no se trate de que los emprendedores cubanos fuesen vctimas no intencionales de fuego amigo de parte de la Administracin Trump. Pudiera ser que la intencin real convenientemente disimulada- fuese hacer fracasar el segmento ms dinmico, ms visible y hasta probablemente ms icnico de la funcin positiva del sector privado en los marcos de la actualizacin, es decir, de una reforma diseada y dirigida por el gobierno cubano.

Por qu tendra que parecerle ventajoso a los adversarios del gobierno cubano contribuir al xito de la expansin de un sector privado nacional que, siendo parte de una poltica de Estado, servira para reforzar no para debilitar- un modelo socialista ms descentralizado y eficiente cuyas ganancias polticas seran acreditadas al PCC?

Concluyo con una segunda hiptesis: las medidas pudieran ser tambin una manera de fomentar el descontento popular, sobre todo en la capital del pas, en condiciones en que la vlvula de escape que representaba la emigracin descontrolada hacia Estados Unidos prcticamente ya no funciona, la economa cubana presenta problemas para crecer, el principal socio econmico de Cuba atraviesa una complicada crisis, y el liderazgo poltico y estatal cubano se enfrenta al reto de asegurar su cambio ms importante de las ltimas seis dcadas.

Notas tcnicas de la estimacin realizada

Alojamiento:

Se asume que el 76 por ciento de los turistas estadounidenses se hospedaron al menos una noche en un alojamiento privado (Fuente: Public Opinion Strategies Cuba Traveler Survey, April 13, 2017, Ver aqu)

El ltimo dato de fuentes cubanas respecto al por ciento de visitantes estadounidenses que se hospedaron en alojamientos privados es de 21,1 por ciento, en 2014 (Fuente: Jos Luis Perell Cabrera, El sector privado y el turismo en Cuba ante un escenario de relaciones con Estados Unidos. ASCE. 2016. Ver aqu)

Duracin estimada promedio de visitantes estadounidenses: 2,9 noches. En nuestra estimacin, la cifra se ha redondeado en 3 noches (Fuente: Cuban Research Institute (CRI) de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), citada por Jos Luis Perell, El Turismo de Estados Unidos a Cuba Ante el Nuevo Escenario de Relaciones Bilaterales, Desde la Isla. No. 26. 11 de marzo de 2015. Cuba Study Group. Ver aqu)

El ingreso promedio de una noche de alojamiento privado ha sido calculado a partir de los datos de Airbnb: 2,700 USD de pago anual a propietarios de alojamientos divididos por las 33 noches promedio de alojamiento, es decir 82 USD. Se asume que es un gasto en condicin de ocupacin doble y por tanto el gasto de alojamiento por noche y por persona es de 41 USD. (Fuente: Airbnb and Cuba: Two years of connecting people and generating economic opportunity for individuals and families. Mayo 2017. Ver aqu)

Para el clculo de los ingresos por alojamiento se asume que el 76 por ciento de los visitantes se hospedaron una noche en un alojamiento privado y para las otras dos noches se asume que se ha alojado el 20 por ciento de los visitantes. Dada la falta de datos ms precisos, se ha adoptado una combinacin del por ciento de 2014 (redondeado a 20 por ciento) y el dato del 76 por ciento del survey de Public Opinion Strategies. Ver aqu

Gastos discrecionales de los visitantes:

Los gastos discrecionales se han dividido en tres grupos: a) gastos diarios en comida y bebida; b) gastos especficos incurridos al menos una vez durante la estancia (transporte local, propinas, entretenimiento, transporte inter ciudades); y c) gastos en souvenirs.

Para esos gastos existe informacin promedio real recopilada entre sus clientes por el sitio online Budget Your Trip, mediante una aplicacin que registra los gastos durante el viaje. La metodologa del sitio calcula algunos datos de manera diaria (comidas y bebidas, por ejemplo) y otros gastos son calculados de manera especfica, cuando se incurre en un gasto que no se hace necesariamente cada da (entretenimiento, por ejemplo). Fuente: Budget Your Trip. Ver aqu)

Se ha asumido que el 50 por ciento de los visitantes estadounidenses hicieron todos sus gastos diarios discrecionales en el sector privado.

