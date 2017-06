Una radiografa de la corrupcin

La corrupcin es uno de los motores ilcitos del capitalismo, aunque nefasta y destructora para la gente comn. Que la lucha contra la corrupcin no se toma en serio de verdad lo demuestra que en los pases ricos se castiga a funcionarios pblicos que se corrompen, pero no a quienes los corrompen.En el Reino de Espaa es difcil que pase tiempo sin noticia de corrupcin. Un problema que no es de hoy ni mucho menos. En 2009, por ejemplo, haba en el Reino de Espaa 730 causas por corrupcin y en 2012, ya eran 800 los imputados por ese tipo de delitos. Evidentemente tanto hace diez aos como ahora, la corrupcin no se reduce a unos casos individuales o extraordinarios como pretenden algunos polticos nada fiables.

Lo cierto y documentado es que el sistema est podrido. Domnech, Ravents y Bster, al analizar la economa del Reino de Espaa, nos explican que la naturaleza institucional de la corrupcin hunde sus races en el capitalismo oligoplico de amiguetes en que se transform el poder empresarial heredado del franquismo con las privatizaciones desatadas de la Transicin. (...) En ese escenario cuaj ese capitalismo oligoplico de amiguetes que form una nueva minora rica que controla gran parte de la economa del Reino de Espaa. Cop el Ibex 35 y, como clase dominante, se sum a los restos de la aristocracia terrateniente (que esquilma Extremadura y Andaluca rurales), ms los grandes accionistas bancarios, altos cargos financieros y grandes propietarios de la industria. Ese capitalismo corrompido ha generado y hecho crecer una economa sumergida que es la cuarta parte del PIB.

No son casos aislados. La corrupcin es estructural y no solo en Espaa. Acabar con ella pasa por cambiar el sistema econmico. Probablemente. Y eso son palabras mayores que hay que tomarse muy en serio.

En la dcada de los noventa y primera del siglo XXI, se desvelaron en Europa grandes escndalos de corrupcin como Eurostat, Parmalat y Barclays o el del primer ministro italiano Berlusconi que pretendi promulgar con la mayor desfachatez leyes de inmunidad, para no ser condenado por corrupcin; una licencia para robar. En EEUU, las macroestafas de Enron y World Com y, en Alemania las cajas ocultas, dinero negro y sobornos que salpicaron a poderosas corporaciones empresariales (Siemens, Scherin, Daimler Chrysler, Henkel, BMW, Volkswagen o Degusta), mostraron la globalidad de la corrupcin. Hasta dieciocho grandes corporaciones alemanas eran sospechosas de cambalaches delictivos, por lo que muchos de sus dirigentes se sentaron en el banquillo, acusados de diversos delitos.

Segn la Comisin de Derechos Humanos de la ONU, la corrupcin es mundial y las empresas multinacionales son las ms corruptas y corruptoras. Marx entrevi el futuro al escribir aos ha que todas las naciones capitalistas abrazan peridicamente el fraude, porque quieren ganar ms dinero sin necesidad de producir.

A efectos de inventario, corrupcin es prevaricacin, soborno, apropiacin indebida, trfico de influencias, malversacin de fondos pblicos, fraude fiscal, evasin de capitales, falsedad de documentos, financiacin ilegal, concesiones ilegales, adjudicaciones ilcitas, delitos urbansticos y blanqueo de dinero. Pero tambin es abuso de poder para cambiar leyes, alterar reglas de concursos pblicos o dar concesiones por sobornos del sector privado, en dinero o especies. Delitos que perjudican muy gravemente a la ciudadana. El coste de la corrupcin se calcula en Espaa en 90.000 millones de euros, segn la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia. Mucho dinero que se hurta a la gente comn, sus derechos y necesidades esenciales.

La corrupcin es inherente al capitalismo y solo reducir la corrupcin es tarea difcil. No ha de haber corrupcin cuando el beneficio es el motor del capitalismo y su escenario preferido la ausencia de normas y de control para ganar ms?

La corrupcin no es nefasta por cuestiones ticas, que tambin. Lo es porque recorta ingresos del Estado, dilapida los recursos pblicos en gasto pblico improductivo y reduce hasta casi hacer desaparecer la capacidad inversora del Estado. Adems, aumenta la economa sumergida y la desigualdad al recortar el gasto social por ingresos perdidos en perjuicio de la ciudadana con menos ingresos o sin empleo. Encarece y deteriora servicios pblicos y hace recaer mayor carga fiscal sobre la ciudadana y la clase trabajadora. Luchar contra la corrupcin de verdad es una exigencia urgente que no admite paos calientes.

Pero en la presunta lucha contra la corrupcin hay trampa. Lo explico. Transparency International es la organizacin global contra la corrupcin de mayor renombre. Pero Transparency nunca publica nombres de corruptores, no denuncia a las empresas que sobornan ni tampoco o los muchos y poderosos bancos que aceptan dinero sucio de grandes empresas u otras entidades corruptas. Un dinero sucio y sospechoso que finalmente sale de los bancos impoluto y blanqueado. Transparency solo ataca a los gobiernos que se dejan corromper, que por supuesto son corruptos y despreciables, pero hay ms actores en esta historia. Faltan los corruptores y los blanqueadores, pues todos conforman la indignidad de la corrupcin. Para que no queden dudas, si hay corrupcin se necesitan dos: corruptor y corrompido. Quien trampea y cobra; quien paga y se beneficia.

La corrupcin tiene todo que ver con los parasos fiscales. Porque sin opacidad, secreto bancario y ausencia de control y reglas, propios de esos parasos y de las zonas offshore, corruptores y corrompidos lo tendran mucho ms difcil para esconder su dinero sucio y actuar con la impunidad que tienen hoy. En tanto haya secreto bancario, parasos fiscales y falta de control de movimientos de capital, habr corrupcin.

Que la lucha contra la corrupcin no se toma en serio de verdad lo demuestra que en los pases ricos se castiga a funcionarios pblicos que se corrompen, pero no a quienes los corrompen. O, an peor, castigan a quienes informan de fraudes fiscales, una de las herramientas de la corrupcin. El colmo parece ser que en algunos pases europeos se haya permitido en la dcada de los noventa y primera del siglo XXI deducir pagos a funcionarios extranjeros; es decir, se podan deducir los sobornos del pago de impuestos. As era y an queda algn caso por ah.

Lo que sucede hoy es que pagar muchos menos impuestos se ha vuelto legal por los acuerdos secretos que varios pases de la Unin Europea (Luxemburgo, Irlanda, Holanda...) han firmado con empresas multinacionales para que stas paguen muchos menos tributos. Ya no hace falta arriesgarse a evadir impuestos, que es delito. Los grandes consiguen lo mismo gracias a algunos gobiernos.

Pero la corrupcin no es solo un problema espaol ni siquiera del sur europeo, la corrupcin es mundial. Porque en realidad es uno de los motores ilcitos del capitalismo, aunque nefasta y destructora para la gente comn. Como afirma el magistrado Joaquim Bosch, acabar con la corrupcin es demasiado importante para dejarlo en manos de los polticos.

Las ciudadanas y ciudadanos han de coger las riendas de la lucha contra esa lacra. Por eso de entrada se convoca en Madrid una gran movilizacin y accin en redes sociales contra la corrupcin. Para que crezca la indignacin ciudadana contra la corrupcin y la impunidad de los corruptos. Para poner cara a corruptos y corruptores.

Para apoyar con firmas el manifiesto contra la corrupcin y la impunidad que ha de devenir programa de accin. La manifestacin convocada en Madrid ser el 24 de junio a las 19 horas y marchar desde la glorieta Ruiz Jimnez hasta Sol.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Una-radiografia-de-la-corrupcion