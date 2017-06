Siete de cada diez hogares espaoles no percibe los efectos de la recuperacin econmica

Critas constata que el 70% de los hogares pobres son cada vez ms pobres

Infolibre

Siete de cada diez hogares espaoles no percibe los efectos de la recuperacin econmica que comenz hace tres aos, un porcentaje que se incrementa hasta un 90% en el caso de los hogares bajo el, segn el informe de la Fundacin FOESSA, de Critas,, que constata un "empobrecimiento de la pobreza"."Los hogares en los que menos se est percibiendo la recuperacin econmica son precisamente aquellos quelos efectos de la crisis, es decir, hemos empobrecido la pobreza, los ms pobres siguen empobrecindose aunque se note una ligera mejora en los que ms posibilidades tienen", ha sealado el secretario general de Critas Espaola, Sebastin Mora, este jueves 22 de junio en rueda de prensa en Madrid. Al mismo tiempo, ha apuntado que al menos han conseguido frenar la extensin de la pobreza.El estudio, basado en una encuesta a 1.300 hogares de toda Espaa, mide 17 indicadores para tejer lade los hogares espaoles, es decir, su capacidad para afrontar situaciones adversas futuras y constata que la mitad de las familias (50,1 por ciento) tienen un "colchn" peor que en la situacin "precrisis", mientras que en el 42,3 por ciento se mantiene igual y en un 7,6 por ciento, ha mejorado.En concreto, el informe revela que casi el 60 por ciento de las familias vive sin nada ahorrado o con un nivel de ahorro tan pequeo que no le permitira resistir sin tener ingresos ms de uno o dos meses o sobrevivir a una nuevaAdems, de los datos se desprende que en ms del 40 por ciento de los hogares ha empeorado tambin su capacidad para hacer frente aque no estn cubiertas por el sistema nacional de salud, para pagar refuerzos educativos a los hijos o para tener una semana de vacaciones al ao fuera de su domicilio.El director del Comit Tcnico de FOESSA, Francisco Lorenzo, ha puesto de manifiesto el "trapecio de" en el que viven muchas familias espaolas y aunque ha reconocido que hay indicadores que han mejorado, ha advertido del riesgo de dejarse llevar por ese enfoque porque, en realidad, las familias con renta ms dbil son "las que ms estn tardando en percibir la recuperacin".El estudio tambin investiga cules son los componentes bsicos de lacon la que cuentan estos hogares y revela que la familia y los amigos se han convertido en el apoyo ms fuerte para el 70 por ciento de ellos. Si bien, en el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza, la mitad no contara con este apoyo de familia y amigos ante una necesidad de ayuda.En cuanto al apoyo formal e institucional, los datos muestran que ante las situaciones de gravedad, el 57,8 por ciento de los hogares espaoles confa ms en la respuesta de lasque en los Servicios Pblicos. En todo caso, Critas advierte de que las ONG no pueden sustituir a las administraciones pblicas.Nuevas estrategias de supervivenciaAnte esta situacin, las familias han adoptado, segn se desprende del informe, como reducir el consumo energtico un 70 por ciento han reducido las horas de calefaccin o aire acondicionado; aceptar condiciones laborables poco deseables en un 29 por ciento de los hogares, algn miembro ha aceptado un puesto sin contrato; o reducir gastos en el pago de la vivienda un 15,6 por ciento se han mudado a una casa ms barata y en 1,5 millones de hogares se ha producido la vuelta a casa de algn hijo.A pesar de estas cifras, Mora ha lamentado que "los pobres y excluidos no estn en el debate pblico" y estn siendo. "Somos una sociedad que ha bajado los brazos, que ha perdido tensin en la lucha contra la pobreza, hemos normalizado que la gente lo pase mal", ha avisado.Precisamente, en relacin a esta "normalizacin" de la pobreza, el informe advierte del peligro de. En este sentido, el 47,1 por ciento de los hogares encuestados cree que dentro de cinco aos estar igual que ahora, frente a un 26,4 por ciento que prev que empeorar su situacin y un 19,9 por ciento que piensa que mejorar. Adems, el informe pone de manifiesto una "desconfianza" de estas familias en la participacin social, hasta el punto de que el 75,6 por ciento considera que votar no sirve.Si bien, Mora ha precisado que no quieren ser pesimistas sino hacer unporque consideran que si hay voluntad poltica y ciudadana, se puede cambiar esta situacin.En concreto, el secretario general de Critas ha pedido al Gobierno que priorice las polticas dey, entre las medidas que podran adoptar, ha insistido en la propuesta de Critas de una garanta de ingresos para los 200.000 hogares que no reciben ninguna renta. Requerira una inversin de 3.000 millones de euros y, para Critas, sera "una solucin factible y a corto plazo" para reducir la pobreza.Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/06/22/caritas_constata_que_los_hogares_pobres_espana_cada_vez_son_mas_pobres_66764_1011.html