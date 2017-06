Claves geoeconmicas para entender qu pasa en Oriente Medio y Eurasia

Salir del euro

Hace slo unos das aconteci un cambio geopoltico tectnico en Astana, Kazajstn, y sin embargo la fuerte ondulacin ssmica apenas ha sido registrada por los crculos atlantistas.

En la cumbre anual de la Organizacin de Cooperacin de Shanghai (OCS), fundada en 2001, India y Pakistn fueron admitidos como miembros de pleno derecho, junto con Rusia, China y cuatro naciones de Asia Central (Kazajstn, Uzbekistn, Kirguistn y Tayikistn).

As que ahora la OCS no slo es la organizacin poltica ms grande por rea y poblacin en el mundo; tambin une a cuatro potencias nucleares. El G-7 es irrelevante, la ltima cumbre en Taormina lo dej claro. La verdadera accin , aparte del G-20, estar en los movimientos de la OCS.

Permanentemente ridiculizada en Occidente desde hace una dcada y media como una mera tertulia, la OCS, poco a poco, sigue avanzando. Como lo sealara el presidente de China, Xi Jinping, de manera elegante; La OCS es un nuevo tipo de relaciones internacionales que ofrece ganar a todos sus integrantes a travs de la cooperacin".

La marca registrada por la OCS es bastante sutil. Su nfasis inicial en el mundo post- 11 de Septiembre- fue a luchar contra lo que los chinos califican como los tres males; el terrorismo, el separatismo y el extremismo. Pekn y Mosc, al principio estaban pensando en los talibanes de Afganistn (y sus conexiones con Asia Central, especialmente a travs del Movimiento Islmico de Uzbekistn (IMU).) pero, ahora la OCS preocupada por el deterioro de la seguridad en Afganistn llama a sus miembros a apoyar un proceso de paz y reconciliacin.

A partir de este momento la OCS se involucrar directamente en la bsqueda de una solucin a la cuestin afgana con la India y Pakistn a bordo que trascender a los fallidos remedios del Pentgono; ms tropas.

Por cierto la OTAN, desgraciadamente perdi la guerra en Afganistn. Los talibanes controlan al menos el 60% del pas. Y ahora se aade un supremo insulto predecible, el Estado Khorasan Islmica (ISK) (rama del Daesh en Afganistn) acaba de conquistar Tora Bora, el territorio que el Pentgono bombardeo cuando persegua a Osama bin Laden y a Ayman al- Zawahiri.

No nos equivoquemos, habr accin de la OCS en Afganistn. Y esta accin va a consistir en llevar a los talibanes a la mesa de negociacin. China se ha hecho cargo de la presidencia de turno de la OCS y est dispuesta a mostrar resultados prcticos en la prxima cumbre en junio de 2018.

Pisar el acelerador, pagar en yuanes

La OCS ha evolucionado de manera constante en trminos de cooperacin econmica. El ao pasado Gu Xueming, jefe de la Academia China de Cooperacin Econmica del Ministerio de Comercio, propuso crear un grupo de estudios que se encargara de establecer de zonas de libre comercio en los pases de la OCS.

Su propsito: una mayor integracin econmica ya en curso para las pequeas y medianas empresas. La tendencia a la convergencia es inevitable, ir en paralelo a las nuevas rutas de la seda tambin conocida como el cinturn y el camino (BRI)- y la organizacin liderada por Rusia llamada Unin Econmica de Eurasia (UEE).

As que no es de extraar en la reunin bilateral (en Astana) de Xi y el presidente Putin se haya impulsado la fusin del BRI y la UEE. Y no estamos hablando slo sobre el tro BRI, UEE y OCS, tambin nos referimos al Banco Asitico de Inversin en Infraestructura (AIIb), al Banco de Desarrollo de los BRICS (NDB), al Fondo de la Ruta de la Seda y a una amplia gama de mecanismos de cooperacin poltico-econmica.

Las cosas se mueven muy rpido y en todos los frentes. En una reciente conferencia El futuro de Asia en Tokio, el supuestamente fiero primer ministro antichino Shinzo Abe anunci sujeto a condiciones que Japn est dispuesto a cooperar con la BRI, por su potencial para conectar este y el oeste, as como las diversas regiones que se encuentran en medio". Entonces, un posible acuerdo poltico entre China y Japn se sumara el impulso del BRI, la EEU y la OSC.

Por otra parte, tanto de China como Rusia estn de acuerdo en utilizar una va rpida para admitir a Irn como miembro de pleno derecho de la OCS.

Habr que comparar esta poltica inclusiva con las declaraciones del secretario de Estado T.Rex Tillerson pidiendo un cambio de rgimen en Irn.

Mientras la integracin de Eurasia se mueve inexorablemente a pasos agigantados, la proverbial arrogancia atlantista no podra ser ms evidente.

Desde que Mosc decidi intervenir en la tragedia Siria el cambio en el tablero de juego ha sido fundamental. Ningn analista en Occidente, aparte de Alastair Crooke entendi que se trataba de una operacin al estilo OCS; aunque Irn, Irak, Siria y Hezbollah no son parte de la OCS, la forma en que se coordinan con Rusia muestra con claridad que esta es una alternativa viable a las acciones unilaterales del imperialismo humanitario y las aventuras militares, estilo OTAN.

El dispositivo 4+1 Rusia, Irn, Irak, Siria y Hezbollah cuenta con el respaldo sotto voce de China, dispuesta a combatir luchar todas las formas de terrorismo yihadista salafista y al mismo tiempo evitar el cambio de rgimen en Damasco.

Con una poltica exterior catica, Donald Trump ha demostrado que es incapaz de coordinar cualquier poltica , aparte del acoso a Irn. Por tanto para Rusia y China la membresa de Irn en la OCS ser clave.

Adems Pekn entiende por su relacin con Catar (su mayor proveedor de gas natural)- los altos riesgos que se producirn, antes o despus, que el emirato acepte el pago de la energa en yuanes.

El eje CatarIrn es la razn principal que llev a la Casa de Saud a negarse a una explotacin comn de los yacimientos de gas ms grandes del mundo (North Dome/South Pars) que comparten en el Golfo Prsico.

Doha se tom su tiempo para darse cuenta que despus del 4+1 que un gasoducto desde Catar a Turqua a travs de Arabia Saud y Siria (para el mercado europeo) no se podr construir nunca. Ankara tambin lo sabe. Sin embargo podra construirse un oleoducto Irn-Irak-Siria -con una posible ampliacin a Turqua con el gas de Norte Dome/Sur de Pars.

Toda esta ecuacin revolucionara de la produccin de energa en el sudoeste de Asia, con una considerable descenso de la hegemona para los petrodlares de Arabia Saud y los Estados Unidos

Imagnense que Catar/Irn vende su gas a Europa en euros y no en dlares estadounidenses y que los chinos paguen a Catar y a Arabia Saud en yuanes por sus suministros de energa.

No nos equivoquemos, el futuro inexorable del comercio de la energa no ser en petrodlares ser en yuanes, porque son convertibles en oro.

Viva el nuevo Califato

Nunca ser suficiente destacar la importancia de la asociacin estratgica entre Rusia y China para coordinar sus polticas en la integracin de Eurasia.

Durante los primeros meses de 2017, en Mosc y en Pekn la hiptesis de trabajo fue que la administracin Trump estaba dispuesta a comprometer a Rusia como un socio para nuevos proyectos de petrleo y gas en Eurasia. Era el modelo kissingeriano insinuado por Trump. Su objetivo era debilitar la asociacin estratgica entre Rusia y China, mientras Washington aumentara la presin sobre Pekn en mltiples frentes.

Bueno, eso no puede suceder por el momento teniendo en cuenta la manitica histeria anti-Rusia para el consumo interno en los Estados Unidos.

En consecuencia, lo que queda de la poltica exterior de Trump es la GWOT (la guerra global contra el terrorismo) y volver utilizar todos los medios necesarios para impedir el aumento de la influencia iran en el sudoeste de Asia. Esto implica promover el poder geopoltico de la perniciosa Casa de Saud.

Eso explica el entusiasmo de Trump (en Twitter) por la guerra relmpago de la Casa de Saud contra Catar, que en realidad es un movimiento contra de Irn. Pekn por su parte observa de cerca y ha visto la accin contra Catar como lo que realmente pretende, un intento de perturbar el avance de las nuevas rutas de la seda.

Al mismo tiempo Pekn y Mosc se divierten por unas evidentes inconsistencias. El Pentgono no parece inclinado a anexar Catar. La base area Al Udeid y el HQ de Centcom son suficientes. El regente del Pentgono Mad Dog Mattis est ms que encantado por la venta de 12.000 millones de dlares en los F-15 al patrocinador del terrorismo. Mientras Trump apoya a la Casa de Saud, Mattis apoya a Doha. Y Tillerson se niega a tomar partido.

La CCG (una embrionaria OTAN rabe) podra estar muerta y enterrada a pesar de la pattica danza de la espada de Trump en Riad. Sin embargo Mosc y Pekn y Tehern estn plenamente conscientes de que estos contratiempos slo exacerbarn el excepcionalismo estadounidense (tambin conocido como la poltica del lodazal del Estado profundo) quecontinuar para provocar estragos.

El Califato en Siria ahora est muerto, especialmente si Rusia confirma que ha muertosu creador. Es una pena, porque una Siria desestabilizada sera perfecta para desestabilizar a Rusia desde el Cucaso hasta Asia Central. La inteligencia rusa nunca olvida que hay apenas 900 km de Alepo a Grozni.

Al igual que Terminator, el Estado profundo de Estados Unidos est de regreso. Su sueo hmedo sigue siendo crear las condiciones para la desestabilizacin de una vasta extensin desde Levante hasta el sur de Asia, con posibles futuras olas de terror hacia el norte y el este de Rusia y de China. El objetivo: impedir la coordinacin del BRI, la EEU y la OCS.

Agravando el escenario el Pentgono se niega a abandonar Afganistn, una cabeza de puente que causa estragos en Asia Central. Qu podra salir mal? Despus de todo, ahora el Desh se posiciona en Asia Central, no muy lejos de Xinjiang y el corredor econmico entre China y Pakistn (CPEC), un nodo clave para la ruta de la seda.

An as la guerra relmpago de Arabia anti-Catar se est desenredandoy en el mediano plazo puede precipitar un cambio ssmico monumental, acelerando el ingreso de Irn y de Turqua en la OCS, provocando un entente de Doha con Rusia e Irn y anticipando un duro golpe a la hegemona del petrodlar. Todo esto debe haber sido discutido en detalle en Astana, en la cumbre de la OCS, en la bilateral Putin-Xi.

El excepcionalismo acta cada vez ms errtico, todas las decisiones estratgicas claves descansan en la relacin Xi-Putin y lo saben. Por tanto lo indudable es que la OCS estar obligada a involucrarse cada vez ms en la proteccin de su gran proyecto para el siglo XXI, la integracin de Eurasia.

Fuente: https://salirdeleuro.wordpress.com/2017/06/22/claves-geo-economicas-para-entender-que-pasa-en-oriente-medio-y-eurasia/