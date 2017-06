Funcionarios de la ONU en Ginebra se movilizan por sus derechos

La Comisin de Administracin Pblica Internacional (CAPI) de la ONU, tiene su sede en Nueva York. Crdito: ONU.

NACIONES UNIDAS, 21 jun 2017 (IPS) - La ONU no siempre practica lo que predica en materia de derechos laborales y humanos, critica Ian Richards, presidente del Comit de Coordinacin de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Pblicos Internacionales (CCISUA).

El personal de la ONU (Organizacin de las Naciones Unidas) en Ginebra realiz un paro de dos horas en la segunda semana de este mes en protesta por la propuesta de recorte salarial de 7,5 por ciento, lo que oblig al Consejo de Derechos Humanos a suspender su reunin.

Una huelga siempre ser el ltimo recurso, asegur a IPS; y habrn ms movilizaciones, alert Richards, quien encabeza el CCISUA con 60.000 miembros.

Si tuviramos un sistema de negociacin adecuado para que el personal tuviera voz en lo que respecta a sus salarios, como predica la ONU, podramos haber evitado todo esto, explic.

Dicho eso, si no hay caminos para un dilogo significativo, los funcionarios de la ONU no tendrn ms opcin que escalar sus acciones, advirti. En definitiva, esto no se trata de un recorte de presupuesto, precis.

En la actualidad, hay ms de 5.400 funcionarios en la ONU de Ginebra en la categora profesional de empleados.

Una resolucin del personal de esa sede, adoptada en una asamblea general extraordinaria a principios de este mes, responsabiliz a la Comisin de Administracin Pblica Internacional (CAPI), con sede en Nueva York, por no atender las profundas preocupaciones y dudas planteadas por las federaciones de funcionarios pblicos y directivos de las 10 agencias con sede en Ginebra en lo que respecta a la propuesta de recorte y ajustes por lugar de destino que implicaran una reduccin del salario neto de 7,5 por ciento (o ms).

Entre las agencias con sede en Ginebra se destacan la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), la Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), la Oficina de Asuntos de Desarme (Unoda) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh).

La CAPI, que fija la escala salarial en la ONU, otorg un aumento de 2,2 por ciento, merecido, a los funcionarios de Nueva York, indic Richards. En definitiva se trata de presionar para ver qu consiguen, opin.

Al CCISUA se le unir la Federacin de Asociaciones de Funcionarios Pblicos Internacionales (Ficsa), con 30.000 miembros, en caso de accin colectiva.

El Consejo de Derechos Humanos debi suspender sus sesiones del viernes 16 de este mes, pero los funcionarios decidieron no perturbar la reunin de negociacin sobre el fin de la guerra civil en Siria, que ha generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

Rolando Gmez, de la oficina de informacin pblica de la rama del Consejo de Derechos Humanos de la Oficina de Acnudh confirm a IPS la suspensin de la reunin del Consejo de Derechos Humanos por el paro de trabajadores.

Es la primera vez que ocurre una suspensin de ese tipo en el Consejo por ese motivo, indic. El Consejo de Derechos Humanos reconoce el derecho de los funcionarios de la ONU a manifestarse en contra de la reduccin salarial y no quiso tomar medidas que fueran a impedrselo.

El Consejo tambin reitera su inmensa gratitud al personal de Ginebra por su indispensable asistencia de primer orden para realizar sus sesiones a lo largo de todo el ao, declar.

Por su parte, el director general de la Oficina de la ONU en Ginebra (ONUG), Michael Mller, seal en una carta al sindicato de funcionarios que sus representantes le haban informado a los responsables de las organizaciones en esa ciudad sobre las acciones planificadas durante el verano, incluidos los paros en relacin con la decisin de la CAPI sobre los niveles del ajuste por lugar de destino en Ginebra.

La carta tambin se refiere a un correo electrnico del Consejo de Funcionarios de la ONUG, enviado en la segunda semana de junio, con el asunto Prximos paros.

La ONUG reconoce y respeta el derecho de los funcionarios a la libertad de asociacin. El personal est autorizado a reunirse en las instalaciones de forma representativa y no perturbadora. La ONUG tambin reconoce el descontento de los funcionarios con la decisin de la CAPI respecto del ajuste por lugar de destino para Ginebra.

No obstante, se recuerda a los funcionarios que las acciones que perturben o interfieran con las reuniones u otras actividades oficiales de la organizacin podran considerarse en contravencin con las obligaciones de la norma 1.2, prosigue la misiva.

Eso incluye cada una y todas las conductas dirigidas, de forma directa o indirecta, a interferir con la capacidad del personal o de los delegados a cumplir con sus funciones oficiales, precisa.

De acuerdo con las pautas de la ONU en Nueva York, tambin se recuerda a los funcionarios que las acciones, como paros y otras actividades colectivas, pueden considerarse ausencias no autorizadas segn el Reglamento del Personal, aade la carta.

Tambin aclara que continan las negociaciones con la CAPI por los cambios en el sistema de ajuste por lugar de destino y todos debemos asegurarnos de no comprometer el resultado de las conversaciones.

Tambin es un llamado a todos nosotros a actuar de forma profesional y acorde a nuestro estatus de funcionarios pblicos internacionales, agrega.

Al respecto, Richards coment a IPS: Estamos decepcionados de que la administracin de la ONU haya optado por amenazar al personal.

Por su parte, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, declar: Las pautas que tenemos de nuestros colegas en Ginebra es que reconocen totalmente el derecho de los funcionarios a la libertad de asociacin, que es un derecho bsico. El personal pudo reunirse en las instalaciones de Ginebra sin causar trastornos.

Entiendo que las negociaciones siguen en curso respecto de la implementacin (del ajuste por lugar de destino), pero somos todos funcionarios pblicos internacionales y tenemos que respetar las normas, aadi.

Richards tambin seal que el personal de las organizaciones con sede en Ginebra pararon para mandar un fuerte mensaje a la administracin de Nueva York y a la CAPI de que el personal de Ginebra no permitir una rebaja salarial sin negociaciones.

Durante el paro realizamos una asamblea en la que participaron muchos funcionarios, incluso directores y personal de recursos humanos y de seguridad. Tenemos un vdeo que muestra mucha ira, indic.

Al ser consultado sobre los prximos pasos a seguir, Richards detall que hay un informe de un grupo de estadsticos que visitaron la CAPI la semana pasada para revisar los nmeros y los clculos. La CAPI revisar el asunto en Viena en julio y esperamos que cambien sus conclusiones.

Es importante sealar que esto no se trata de un recorte de presupuesto, pues Nueva York, donde est la sede de la CAPI, tuvo un aumento de 2,2 por ciento. Pero el enfoque poco transparente de la CAPI significa que otras 85 sedes podran sufrir recortes, aadi.

