Culpan a las plantaciones de eucaliptos del incendio de Portugal

Foto AFP

Portugal se preguntaba este martes cules fueron las causas profundas del mortfero incendio contra el que seguan luchando miles de bomberos, que suscita dudas sobre la gestin de los bosques y las carreteras.



El fuego en torno a Pedrgo Grande, en el centro del pas, debera estar controlado "hacia el final de la maana", esperaba Vitor Vaz Pinto, responsable de proteccin civil, gracias al trabajo de los 1.150 bomberos y cerca de 400 vehculos que seguan movilizados. Las columnas de humo continuaba alzndose en las colinas cercanas.



Algunas de color negro indicaban la presencia de fuegos activos, segn periodistas de la AFP en el lugar. En un cielo ms despejado que la vspera, pero an cruzado por una capa de humo, los aviones antiincendios proseguan sus idas y venidas, cargando agua en un lago cercano al pueblo de Pedrogao Pequeno.



Once aviones de lucha contra el fuego enviados por pases vecinos fueron desplazados a la zona. En todo Portugal, cerca de 2.000 bomberos estn movilizados en 80 frentes.



El balance del incendio, declarado el sbado en el centro del pas, se mantena estable el martes por la maana, con 63 muertos. Pero el nmero de heridos fue revisado al alza, 157, siete de ellos graves, incluido un nio, segn proteccin civil.



En las aldeas de estas zonas rurales, la lucha contra las llamas prosegua pero las crticas comenzaban a surgir.



El padre Jos Gomes, cura de Figueiro dos Vinhos, dijo a la AFP que a los habitantes "les falt apoyo de los bomberos, a veces incluso agua". "Hay un ambiente de revuelta contra los servicios de socorro".



Algunos se preguntaban tambin si las carreteras se cortaron suficientemente rpido el sbado. Un total de 47 personas murieron en la carretera nacional 236, de las cuales 30 quedaron atrapadas por el fuego. Segn las autoridades locales, eran en su mayora familias que iban a pasar la tarde a una playa junto a un ro cercano.



Eucaliptos inflamables



En la prensa portuguesa, junto a relatos de la tragedia y retratos de las vctimas haba tambin lugar para la polmica.



"El plan contra los incendios no haba sido revisado desde haca cuatro aos", "Fallos en las comunicaciones para combatir el incendio", "El bosque en la trampa de los eucaliptos", titulaban los diarios.



El diario Publico recordaba que el plan de lucha contra el fuego debe ser actualizado cada dos aos, pero que en los ltimos tiempos "el tema de los incendios forestales no fue considerado como urgente" por el parlamento portugus.



El Jornal de Noticias sealaba el problema de las antenas de comunicacin de los servicios de socorro, que parecan haber sido daadas por el calor del incendio, lo que habra retrasado el trabajo de los bomberos.



Tambin a debate, el problema de los eucaliptos, altamente inflamables. Para Joao Camargo, experto de cambio climtico citado por Publico, estas plantaciones industriales no reguladas son en gran parte responsables del problema.



"Estas ltimas dcadas, hemos visto un aumento en la frecuencia de los incendios forestales" en Portugal, ms que en otros pases del sur de Europa, afirma. Y con la desertificacin de su campo, hay matemticamente menos personas para limpiar la maleza, terreno ideal para los incendios forestales.



Tambin se elevaron las voces en el mbito poltico. "No puede no ser culpa de nadie. No basta con que el presidente de la Repblica d besitos en la lastimadura. Decir que no se puede hacer nada no es suficiente", se indign Helder Amaral, el diputado del partido conservador de oposicin CDS en su pgina Facebook.



Las llamas consumieron ya casi 26.000 hectreas de bosque, segn el Sistema Europeo de Informacin sobre Incendios Forestales.

