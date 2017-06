Una carta para Silvia Gonzlez La

Estimada Silvia:

No nos conocemos, pero no importa. Nos preocupamos por los mismos temas. Te escribo porque he ledo emocionada (y sorprendida) "Una chica comn ante un referndum poco comn", un texto tuyo del pasado 12 de junio [1].

"Qu difcil todo. Lo reconozco. Tengo el corazn partido y la intuicin desorientada". As abres tu reflexin. Hay gente que en las redes, y en persona, sealas, que "me piden, nos piden, "mjate-mojaros". Y siempre, afirmas, nos hemos mojado. Pues, para serte sincera, no lo s Silvia, me parece que no siempre. Si haces referencia a los comunes, creo que s, yo an no s cul es vuestra posicin respecto al tema nonotema. Sois secesionistas, federalistas, autonomistas, confederalistas, depende del da y las alianzas, sois de todo un poco, plurales y diversos como algunas dicen. Qu sois?

Somos, afirmas, "los y las (sobre todo las) que parbamos desahucios. Los y las que cogamos el metro cada da (yo, concretamente, despus de recoger a mis nias del colegio) para ir con una cazuela a la sede de La Caixa, y gritar. Y protestar". Somos, prosigues, "los y las que nos aventuramos en eso de "recuperar las instituciones". Y empezamos por abajo, por los ayuntamientos, para devolverlos a la gente y hacer polticas que mejoraran sus vidas. Y ahora nos piden que "nos mojemos". Joder. Perdonadme el lenguaje". Pues la verdad. no entiendo tu lenguaje, querida amiga, ni tampoco tu queja ni incluso, sin negar avances, tu afirmacin sobre devolver los ayuntamientos a las gentes.

Es normal que queramos saber vuestra posicin, que os mojis. Por lo dems, como sabes bien, no sois vosotras, las comunes, las nicas que habis parado desahucios, las que habis participado en protestas contra la Caixa (no hablo de caceroladas, no nos gustan a las mujeres de mi edad, nos recuerdan la progolpista oposicin chilena a Allende). Los gritos, admitirs, tienen diferentes nombres. Como dira el viejo Aristteles, tambin las protestas se dicen de muchas maneras. No slo llevan vuestro nombre. De acuerdo?

Pues claro que queremos votar, aades. Pues claro. Alguien lo duda? No, nadie lo duda. Pero habr qu saber qu se vota y en qu condiciones. Votamos en .Cat, como sabes, con mucha frecuencia. En los ltimos aos, una vez por ao. En una de las ltimas, la antepenltima si no ando errado, el 27S, como comentas t misma, los secesionistas perdieron su apuesta plebiscitaria. No lo decimos nosotras; lo dijo don Antonio Baos la misma noche. Nada menos.

Los y las comunes, afirmas, hablbamos del referndum cuando nadie ms hablaba. Y la verdad es que no. Muchas otras hablbamos de referndums mucho antes. Hace ms de 30 aos. Nos cost mucho, por ejemplo, que el gobierno PSOE, a pesar de sus promesas, "concediera" el referndum otnico (que ganaron sin olvidar que nosotras, las que apoyamos el NO, tuvimos un buen resultado como seguramente recuerdas).

Pero bien, de acuerdo, hablas de otro referndum (de ese tipo de referndums puedo decirte que algunas, cuando ramos jvenes, en tiempos del fascismo, tambin lo reclambamos pero las circunstancias, entonces, eran otras muy distintas). Cuando muchos, comentas, "los que ahora enarbolan la bandera (perdonadme la expresin "pas de bandereta") lo descartaban porque "el pueblo ya ha hablado", decan, en unas plebisicitarias en las que, por cierto, "el pueblo" (o lo que algunos consideran pueblo, porque los dems no cuentan) perdi. Por poco. Pero perdi". Vale la pena insistir en lo que dices: perdieron, enarbolan la bandera (la estelada, la suya, la que divide el pas) y para ellos, pueblo, es pueblo secesionista nacionalmente construido. 35 aos de gobiernos convergentes-nacionalistas y afines da para mucho. No hay que seguir ese camino de inculcacin nacional, al que llaman "fer pas". Acuerdo en todo, estimada amiga.

Yo, afirmas, "votara encantada otra pregunta". Qu pregunta? Votara, dices, "si Catalunya quiere ser un Estado independiente alegre y felizmente soberano aliado a los dems pueblos de una Repblica Ibrica". Y por qu estado independiente? Por qu Repblica ibrica? Portugal est en el tema? No lo sabia. No es una forma de evitar la expresin "Repblica espaola"? Suena mal Espaa y "Catalua" es una palabra bonita? Qu crees qu pasara conociendo el secesionismo liga-nordista de muchos sectores nacionalistas-soberanistas si Catalua fuera un Estado independiente? Ni quince das y menos de 29 noches! Adis Espaa. Para ellos es un pas de zafios y torpes (me quedo corta como sabes; recuerda las expresiones de don Xavier Sala i Martin, un secesionista temperado donde los haya como sabes bien).

Soy medio madrilea y medio gallega, comentas. "Vivo este conflicto desde mltiples identidades, amores, grupos de whatsapp. Quiero una Catalunya soberana. Pues claro". Y por qu claro? Qu quiere decir que Catalua sea soberana? Que se lo monte a su aire? Por qu? Porque es una nacin cultural diversa (insisto: y diversa, no homognea)? Y? Qu comunidades humanas son soberanas? Todas? Pues entonces tambin tiene soberana la corporacin metropolitana de Barcelona. Cmo lo organizamos? Vamos disminuyendo los colectivos como cuando jugramos a las muecas rusas? Construimos una lista seriada de subconjuntos sociales?

Pero, hey, sealas, "yo he luchado por la vivienda, la educacin y la sanidad con las gentes de Madrid, A Corua, Santiago, Zaragoza, Valencia mientras los que ahora hablan de "pueblo" cobraban comisiones del 3%". No me jodis, les dices. No quieres "para ellos/ellas, mi gente, otra cosa que para m/nosotros-as". Luego entonces Si los del 3% no son tu gente, como me pasa a m, y los otros son tu gente, como dices, a qu viene apoyar, directa o indirectamente, la posibilidad de un muro-Estado? Son tu gente, compaera, lo acabas de decir! Para qu separarnos de nuestra gente, es decir, de nosotras mismas? Cmo podemos escindirnos si somos ellas tambin?

Aades que quieres "soberana para todas". Soberana para todas -de acuerdo, para todas!- es otra cosa que nada tiene que ver con la soberana nacionalista. Y derechos, comentas. "Porque, para poneros un ejemplo, en la PAH nunca hablbamos de nacionalismos. Jams. Hablbamos de casas. De hogares. De derechos". Vale, vale, efectivamente, nunca hablamos de nacionalismos sino de derechos, de hogares, de lo esencial. De hecho, nosotras, qu somos? Catalanas, aragonesas, gallegas, andaluzas? No, nosotras somos gente que lucha por la igualdad, por la equidad, contra la razn patriarcal, contra los asesinatos de compaeras y luego, adems, en la posicin 27 o 35, somos medio catalanas, medio aragonesas, un peln espaolas, y muy internacionalistas. No es eso? Luego entonces...

T accedes a hablar de identidad, "haciendo un esfuerzo, pero slo para reclamar a un gobierno del PP (que quiero tumbar con mis compas de todas partes) que queremos, que TENEMOS DERECHO, a decidir lo que queremos". Pero, sin hacer trampa semntica, eso es otra cosa compaera. No tiene nada que ver con el llamado "derecho a decidir" que es, como sabes, un derecho inexistente, un cuento interesado. No existe. Existe el derecho de autodeterminacin, que nosotras mismas reclambamos en otras circunstancias, que no tiene nada que ver con la situacin de Catalua, que no es colonia.

T quieres fraternidad. Repblica. Vale. Aades "Repblicas confederadas". Te da igual. Qu te da igual? No es igual, en absoluto! Dejas ese debate "a los que saben de esas cosas". Todas sabemos de esas cosas o podemos aprender! No es un asunto complicado de mecnica cuntica o teora de supercuerdas. Pero, afirmas, te cuesta "emocionarme con una fecha y una pregunta que slo interpela a unos cuantos. A una mitad. Y que, en realidad, qu ms da, porque el resultado ya se sabe". No s si sabes pero, en todo caso, entiendo tu falta de entusiasmo. Muy bien. Esa fecha y ese referndum no va con nosotras. Es de ellos, de ellas, de los secesionistas. De Guardiola, Puigdemont, Llach, Forcadell y sus amigos y amigas. Vale, de ellos.

Me uno a la desobediencia, concluyes. Qu desobediencia? La de los secesionistas? Qu desobediencia es esa? Pero no lo llamis referndum, sostienes, "porque no lo es". Un referndum unilateral no pactado es un oxmoron, afirmas, "porque la palabra refrendar exige incluir a todos/as, y exige decidir entre todos/as entre dos cosas, no slo una". Efectivamente, ese nuevo da anunciado de agitacin nacionalista-secesionista no nos incluye a todas. Est organizado por ellos y para ellos. Para victimizarse ms. Pues que se lo coman solos.

Y llega el punto final y no te entiendo compaera. Dicho lo dicho, querida Silvia, lo que t has dicho, afirmas que "No lo llamis referndum e ir encantada a votar. De verdad. Como acto de protesta. Porque hay motivos de sobra para indignarse, protestar y desobedecer". De nuevo lo mismo, como acto de protesta? Irs encantada? A qu irs encantada? Que no nos convenza, que estemos enfrentados el gobierno Rajoy (y al de Puigdemont) implica de nuevo votar de "forma rara"? Lo mismo que pas el 9N cuando Colau y Franco Ravell votaron SI-SI? Es un problema de nombres, de cmo lo llamen las cosas? Si la rosa es rosa, vale; si la rosa es rose, entonces no?

Pero no hagis trampas, pides a gentes que hace muchas trampas, "porque ser radicalmente demcrata exige serlo. Eso quiere decir exigirse radicalidad democrtica hasta a uno mismo. Y resulta que hay reglas. Hay condiciones". Exacto, hay reglas, hay condiciones. Yo participo, afirmas, sin que yo pueda entender tus razones o ausencia de ellas. Pero si al da siguiente "declaris la independencia sin debate previo, sin campaa, sin haber invitado a la otra mitad (y no hablo de Espaa, sino de Catalunya) a sentirse incluida, obviando que el pueblo es mucho ms diverso y amplio de lo que cabe en vuestra definicin, no contis conmigo". Bien, vale, de acuerdo, la ciudadana catalana es ms diversa y amplia de lo que cabe en su definicin y ellos, lo han demostrado, no estn por sutilezas. Y luego, aades, es tu ltima frase: "Llamadlo la consulta del Govern y hey, yo voy y voto, y hasta voto s". Hasta votas s? Cmo que votas s? A favor de la secesin si es una consulta del govern y no un referndum? Es un asunto nominal, de palabras, incluso de pseudoconceptos?

Y votaras s a una consulta? Pero no eras federalistas, no te sentas hermanada con gentes de otros lugares de Espaa? No eran no ramos tu gente? No es, insisto, la eterna repeticin de lo mismo, del incomprensible mensaje colau-rabellista? No hemos aprendido nada? Seguimos en el mismo y eterno retorno? No queremos un nuevo muro-Estado! Es tan difcil decirlo?

No te entiendo estimada amiga: si una no es secesionista y su gente es mucha gente, de aqu y de all, no puede querer levantar, en buena lgica, un muro-Estado que le separe, precisamente, de su gente. Es decir, de nosotras mismas. Nuestros planes pueden ser los mismos de los de "pujolistas" de diferentes tendencias, los mismos que han esquilmado el pas durante 40 aos, ese pas que dicen amar mucho y al que Espaa roba, los mismos que siguen gobernando?

No, compaera, nosotras no somos de ese mundo. Diguem, decimos no como nos cant y aconsej Raimon durante aos?

Nota :

1) http://ctxt.es/es/20170607/Firmas/13236/catalu%C3%B1a-referendum-ctxt-comunes-republica.htm#.WT8SGO2BS-t.twitter