Las complicadas relaciones de la derecha espaola con el pasado

CTXT

Ceremonia de homenaje a Francisco Boix en Pars. TW ANNE HIDALGO

El 16 de junio de 2017, el fotgrafo, el deportado en el campo de Mauthausen, el testigo de Nuremberg, el espaol Francisco Boix fue enterrado con honores en el cementerio Pre Lachaise, honrado por las autoridades francesas y ninguneado por las espaolas, que se limitaron a enviar a la ceremonia a una representacin consular de bajo perfil. El presidente del Gobierno, que en este caso no poda alegar lejana para eludir su presencia en el acto ya que se encontraba ese mismo da en Pars para departir con el flamante presidente de la Repblica, Macron, no crey necesaria su presencia. Es posible que, muy en su estilo, pudiera alegar desconocer todo acerca de esa persona de la que usted me habla, a pesar de que el Congreso de los Diputados le mandatara por unanimidad para acudir a la ceremonia en representacin del pueblo espaol. En su descargo hay que decir que no desmerece en absoluto de la tradicin de su partido: su otrora mentor, Jos Mara Aznar, lleg a sostener que "Espaa estuvo en las Azores porque no pudo participar en el desembarco de Normanda, que es donde debera haber estado". Sera demasiado fcil atribuir a la ignorancia tanto el comportamiento del uno como la afirmacin del otro. Significara que este pas ha estado gobernado doce aos --y lo que quede de esta legislatura--, ocho de ellos con mayora absoluta, por un par de indocumentados, y no es as. Lo que pasa es que el pensamiento, las acciones, las omisiones y los lapsus revelan una manera de entender el pasado. Las representaciones sociales son instrumentos poderosos para que los individuos hagan inteligible la realidad en la que se encuadran, proporcionndoles una gua para la accin social y poltica. Y de todos estos elementos que conforman el imaginario de los dirigentes, militantes y votantes conservadores espaoles, se deduce que la derecha espaola mantiene una complicada relacin con el pasado reciente.

Durante el periodo de entresiglos que coincide con la expansin de la contrarrevolucin neoconservadora, su expresin poltica en Espaa ha venido pugnando por conseguir y consolidar posiciones estratgicas en el mbito de la interpretacin de la historia contempornea y de sus episodios fundamentales: la Repblica, la guerra y el franquismo. Tras la etapa acomplejada de la transicin y la postransicin, aquella en la que los conversos a la democracia procuraron que se olvidaran sus orgenes y el nefito y an frgil Aznar vindicaba el legado de Manuel Azaa, los primeros intentos de revisar el pasado a beneficio del presente fueron firmados por un prolfico aficionado a quien un pattico Stanley G. Payne pretendi proteger bajo el manto de su declinante prestigio acadmico. La mascarada dur lo que tard en aflorar, al calor del think tank conservador, FAES, y de algunas universidades de nuevo cuo una hornada de historiadores dispuesta a disputar el combate por la hegemona del relato sobre aquellos tres escenarios histricos.

Durante las legislaturas de 2004 a 2011, la historia reciente se erigi en campo historiogrfico y, sobre todo, poltico. La conmemoracin del septuagsimo aniversario del comienzo de la guerra, la aprobacin de la ley de la memoria histrica y las iniciativas para exhumar las fosas del franquismo fueron objeto de aguda controversia. El argumentario de la derecha gir en torno a tres conjuntos de ideas bsicas: la Repblica fue un rgimen radical, poco inclusivo y tendente a la confrontacin violenta; el franquismo, aunque innegablemente autoritario, fue un rgimen funcional, autorregenerado al comps de la evolucin del contexto internacional y del crecimiento interno sobre la base de una mayora silenciosa de pujantes clases medias; y la transicin, un proceso en el que se hizo tabla rasa de todo lo anterior para conseguir una democracia que podra verse abocada a la desestabilizacin si, cuestionando el pasado, se proceda a su reevaluacin crtica con el pernicioso corolario de la reapertura de viejas heridas.

De la primera afirmacin de derivaron obras colectivas como la de Del Rey Reguillo, Palabras como puos. La intransigencia poltica en la Segunda Repblica espaola (2011), o la muy reciente de lvarez Tardo y Villa Garca, 1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (2017). La segunda se asent sobre las bases ya establecidas por el socilogo Juan Linz. En el boletn de FAES, Cuadernos de pensamiento poltico, de abril-junio de 2009, el catedrtico Manuel Ramrez estableci una evolucin del franquismo en tres fases: el franquismo bajo influencia totalitaria, el franquismo catlico-emprico y el tecnopragmtico. Nostlgicos sin complejos como Surez Fernndez fijaran un canon menos alambicado y ms contundente en el polmico Diccionario Biogrfico de la Real Academia de la Historia. No es de extraar, en cualquier caso, que el franquismo se concibiese como la ballena que llevaba en su estmago al Jons de la democracia, que solo tuvo que aguardar al encallamiento del cetceo para salir a la luz. Un cierre del crculo revisionista al que aspira la tesis de lvaro de Diego, cuyo ttulo no deja lugar a dudas: La Transicin sin secretos. Los franquistas trajeron la democracia (2017).

Si en el mbito historiogrfico la derecha an encuentra rplica a sus intentos de extender su relato, a pesar de su capacidad para amplificar sus tesis gracias al conglomerado oligoplico de los medios de opinin, hay que reconocerle que, en el terreno del discurso social o de sentido comn, la ventaja adquirida es incontestable. Sera inacabable la cita de intervenciones destinadas a modelar la opinin pblica en el sentido de una percepcin peyorativa de la Repblica, condescendiente con el franquismo y reverente con la interpretacin elitista de la transicin. El periodo de los mandatos de Rodrguez Zapatero estuvo plagado de ellas, desde la guerra de las esquelas en la prensa conservadora con motivo de la entrada en vigor de la ley de la memoria histrica hasta las controversias en comisin parlamentaria sobre la saturacin de pelculas y documentales sobre la guerra civil que emita RTVE o la lnea argumental de seriales de sobremesa que presentaban, a su juicio, una visin idealizada de la II Repblica, marcando una lnea divisoria entre las dos Espaas, hurgando una vez ms en la herida de la guerra civil teniendo en cuenta que ms de un tercio de su audiencia perteneca a la tercera edad. Curiosamente, la sensibilidad de sus seoras no se vea afectada por la continuidad en bucle de un programa, Cine de barrio, autntico aquelarre del franquismo sociolgico y apologa autocomplaciente del subdesarrollo cultural y moral.

El mantenimiento de este discurso una vez sustituido el gobierno socialista por el de Mariano Rajoy demostr que las representaciones sobre la Repblica, la guerra y el franquismo no eran coyunturales, sino que forman parte intrnseca de la ideologa del conservadurismo espaol y de su estrategia de guerra cultural contra la izquierda. La exministra de Educacin y Ciencia y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, a la que se debe la trama de universidades privadas erigidas en trinchera contra el sedicente izquierdismo de la universidad pblica --amn de la charca que ha enfangado durante dcadas la regin--, dej en legado una tercera de ABC absolutamente antolgica. Con la soberbia del autodidacta, la condesa aseguraba que no hay que ser un historiador avezado, basta con ser un lector mnimamente crtico de los libros de Historia, para saber que la II Repblica fue un autntico desastre para Espaa y los espaoles. La inspiradora del thatcherismo castizo ejecutaba una pirueta magistral para evitar definir el franquismo como lo que fue: El rotundo fracaso de la experiencia republicana lo conocan muy bien los polticos responsables de 1977 cuando propugnaron una amnista (siempre hay que recordar que amnista viene de una palabra griega que significa olvido) total sobre los hechos acaecidos en los cuarenta aos anteriores. A nadie sorprender que en el currculum oficial de Secundaria de la Comunidad de Madrid, el periodo comprendido entre 1939 y 1945 fuera designado como la era de Franco, ni que en agosto de 2014, alguien para quien la ignorancia del Griego y de la Historia nunca supuso un problema para labrarse una carrera poltica, Rafael Hernando, agitara las redes sociales con la ocurrencia de que las consecuencias de la Repblica llevaron a un milln de muertos, una barbaridad equivalente a que un diputado de la CDU dijera en Alemania que Weimar fue la responsable de los cincuenta millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Batallas de la poltica municipal, como las libradas entre distintos ayuntamientos y sus respectivos grupos de oposicin conservadora en torno a los cambios de nombre en el callejero o en la supresin de la coletilla del Caudillo en poblaciones de colonizacin agraria son muestra de que, para la derecha, este no es un tema balad.

Porque, en ltima instancia, el tema de Boix y sus compaeros de infortunio nos remite a la clave del problema: al contrario que sus homlogos europeos, conservadores, democristianos o liberales, los populares espaoles no participan de una legitimidad de origen fundada en la victoria contra el fascismo, sino que son el resultado de una evolucin adaptativa del bloque de poder que promovi y usufructu la dictadura y, en principio, pretendi salvaguardar lo que pudiera de ella. En la cpula del PP no hay un Sarkozy promoviendo en los institutos la lectura de la carta de despedida de Guy Moquet, joven resistente comunista fusilado por los nazis en 1941. No cuentan con el Jean-Claude Juncker que, como primer ministro luxemburgus, culminaba el prlogo de un libro homenaje a los brigadistas de su pas en estos trminos: La conmemoracin ms importante --y tambin el mayor reconocimiento de los mritos histricos y personales de los combatientes de Espaa-- son nuestros pasos de libertad, nuestros pasos de justicia, nuestros pasos de amor en las arenas comunitarias e individuales de nuestro da a da poltico y personal. Pues la libertad est siempre cercada. Como Madrid en 1936. No pasarn! En el PP no tienen a una Angela Merkel dispuesta a limpiar el ejrcito de simpatizantes del nacionalsocialismo y a aplicar todo el peso de la ley a los infractores de las leyes de exaltacin del Tercer Reich.

Tienen, por contra, a un presidente que deja pasar la ocasin de serlo de todos los espaoles, incluidos aquellos a los que Max Aub describi de manera desgarradora en Campo de los almendros: Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordindose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides nunca pase lo que pase, son lo mejor de Espaa, los nicos que, de verdad, se han alzado, sin nada, con sus manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia; cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, espaoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soolientos, medio muertos, esperanzados todava en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso. Pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides.

La derecha espaola tiene unos rganos de propaganda como aquel que, con motivo del aniversario de las elecciones del 15 de junio de 1977, public una delirante portada, joya del humor idiosincrtico marca de la casa, en la que se atribuan a Fraga los votos del PP actual y a Ciudadanos los de la UCD de entonces, reclamando as la herencia de una Alianza Popular liderada por un cenculo de jerarcas del bnker e incurriendo en el anacronismo de creer que, con tal combinacin electoral, la transicin habra dado idnticos resultados. Una vindicacin que, en ltima instancia, evidencia que la derecha mantiene con mayor coherencia y menor empacho que la izquierda el hilo de la memoria con su pasado.

La derecha, por ltimo, tiene a un expresidente cuya concepcin estrecha de lo espaol le llev a desconocer la intervencin de la Compaa La Nueve en la liberacin de Pars, o el papel jugado por los miles de guerrilleros espaoles en el sur de Francia o en las operaciones contra la retaguardia alemana en el frente ruso, o la resistencia interior que el cataln Francisco Boix, el madrileo Saturnino Navazo, el asturiano Luis Montero y as hasta 9.300 rotspanier --rojos espaoles-- llevaron a cabo en los campos de concentracin nazis. Aquellos, por cierto, a los que les haba arrojado como aptridas cuyo regreso no interesa un personaje, Serrano Suer, ministro de Asuntos Exteriores, al que un canal de televisin lder de audiencia en la Espaa pastoreada por el PP dedic hace poco un glamuroso, almibarado y falsario serial. Pero, claro, como dijo Mayor Oreja, aquellos fueron tiempos de extraordinaria placidez y, a la postre, el biopic de los amores de la marquesa de Llanzol y el cuado de Su Excelencia trataba sobre ricos, guapos y, sobre todo, vencedores. Siempre ha habido clases.

Fernando Hernndez Snchez. Profesor de Didctica de las Ciencias Sociales. Universidad Autnoma de Madrid.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170621/Firmas/13437/Francisco-Boix-derecha-Paris-pasado-CTXT.htm