Economa colaborativa o ruptura de los derechos laborales

La llamada economa colaborativa ha venido para quedarse. Bajo una atractiva y engaosa denominacin parece instaurarse un supuesto nuevo modo de relacin productiva y laboral, que nos liberar por fin de las ataduras y esclavitudes del paradigma clsico del trabajo asalariado. Ya no queremos ser obreros y tener un contrato de trabajo con una jornada y un jefe como nuestros ancestros. Leemos en las pginas Web de estas plataformas como se avecina un paraso laboral bajo una envoltura idlica: Trabaja como freelance con total libertad. T escoges cundo te conectas y qu pedidos aceptas.; Te ofrece la forma ms divertida de trabajar y compartir tu tiempo con otras personas; La flexibilidad del servicio que ofrecemos permite tener ms libertad y facilidad para generar ingresos durante su tiempo libre.

Se trata de servicios cada vez ms diversos: transporte de personas y mercancas, tareas de limpieza en domicilios, cuidados de personas dependientesPronto puede extenderse a cualquier servicio a empresas y particulares, dejando atrs tambin al viejo modelo de subcontratacin de servicios, pues se basa en los avances acelerados en las tecnologas de la sociedad de la informacin, que, a travs de un smartphone, convierte en inmediata la satisfaccin de cualquier demanda.

Pero, cual es la realidad de las personas que trabajan en estas plataformas? El colaborador de las mismas, por ejemplo el que vemos surcar nuestras calles sobre una bicicleta, portando a su espalda una gran caja con alimentos, ha suscrito con la empresa el compromiso de atender, en principio de forma voluntaria, las demandas de los clientes, percibiendo a cambio una tarifa por servicio realizado. Para ello, debe inscribirse en la Web de la plataforma y comprometerse a poner a disposicin un vehculo propio (bici, moto o coche), un mvil, darse de alta como autnomo en Hacienda y Seguridad Social, ingresar trimestralmente el IVA y responsabilizarse del pago de las cuotas a Seguridad Social como trabajador por cuenta propia. Casi nada. La voluntariedad y flexibilidad horaria que se predica queda en entredicho, desde el momento que las plataformas comienzan a establecer penalizaciones (que por supuesto no se incluyen en las sugestivas paginas Web) en caso de un nmero determinado de rechazos a atender los servicios, hasta llegar a la expulsin del colaborador. Obviamente, este rgimen de adscripcin individual hace imposible el ejercicio de los derechos sindicales y la negociacin colectiva, reduciendo a la nada cualquier poder de presin para mejorar las condiciones de trabajo o retributivas. Por supuesto la plataforma no se responsabiliza de la seguridad y salud del trabajador.

Pagar las cuotas a Seguridad Social como autnomo supone un esfuerzo para el colaborador (267 euros al mes, aunque en los primeros 18 meses se reduzca a una cantidad entre 50 y 187 euros, debido a las medidas aprobadas por el Gobierno en 2013) A lo que debe aadirse quizs pagar una gestora para tramitar el IVA, y desde luego mantener a punto el vehculo etc. En muchos casos, una vez finalizada la tarifa plana de la cuota a Seguridad Social, resulta difcilmente sostenible, salvo que se trabajen muchas horas y quizs para varias plataformas, poniendo en riesgo la salud y desde luego suprimiendo el tiempo libre que supuestamente se llena con estas colaboraciones

Parecera que estas ofertas van dirigidas a canalizar los deseos de personas que no saben a que dedicar su ocio, tiempo libre y coche o bicicleta. Nada ms fuera de la realidad. Una cosa es poner a disposicin un bien infrautilizado y otra que ese bien sea el tiempo de una persona. No es el ocio lo que una persona pone a la venta sino un trabajo, medible en tiempo y precio. Y se hace para obtener medios de subsistencia, lo que solo puede lograr trabajando da y noche. Es sabido que el capitalismo aspira a dominar y rentabilizar todos los mbitos de nuestra vida, por supuesto tambin nuestro ocio. Ahora sabemos que la mejor manera de apropiarse de nuestro tiempo libre es transformndolo en trabajo, por supuesto a cambio de una remuneracin low cost.

El trabajo por cuenta ajena tiene una definicin bien precisa en el Estatuto de los Trabajadores. Es trabajador aquel que voluntariamente preste sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del mbito de organizacin y direccin de otra persona, fsica o jurdica, denominada empleador o empresario. Los Tribunales han dicho que lo que define a un trabajador no es disponer un horario ms o menos flexible, incluso no tenerlo, ni tampoco es la autonoma en la ejecucin del mismos. Lo que jurdicamente convierte una prestacin de servicio en laboral es, adems de su naturaleza personal, voluntaria y retribuida (no gratuita), la concurrencia de dos elementos, que suelen estar interconectados entre s. El primero es la ajenidad de frutos y riesgos. Es decir, la apropiacin por un tercero del resultado del trabajo efectuado por el empleado. El segundo es la dependencia, es decir trabajar bajo el mbito de organizacin y direccin del empresario, en definitiva que el que trabaja est controlado por aquel para el que trabaja.

El trabajo para plataformas de la llamada economa colaborativa encubre falsos autnomos y es otra forma de precarizacin extrema del mercado de trabajo. La respuesta sindical e institucional, a travs de la Inspeccin de Trabajo, es escasa, en parte porque de momento no se denuncian estas situaciones. Pero tambin debe saberse que ni el Ministerio de Empleo y Social ni las autoridades laborales de las comunidades autnomas han programado campaas especficas para atajar estas irregularidades. A qu esperan? Espero que no se trate de ganar tiempo para, tras crearse una burbuja, legalizar estas situaciones, incrementando el abuso y la precarizacin laboral.

Fuente: http://blogs.publico.es/econonuestra/2017/06/18/economia-colaborativa-o-ruptura-de-los-derechos-laborales/