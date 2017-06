Da del orgullo gay

Alto a la homfobia clerical! por un estado laico!

Ha sido una sorpresa mundial: tres millones de homosexuales y lesbianas salieron a la calle el da 18 de junio, en Sao Paulo, bajo el lema Independientemente de nuestras creencias, ninguna religin es ley. Todas y todos por un Estado Laico. Brasil, aunque es un Estado en el que jurdicamente existe separacin iglesia -Estado y existe un matrimonio civil entre personas del mismo sexo y tambin la adopcin libre, es un pas muy homfobo siendo los principales valedores de la homofobia las religiones. Es desde los templos y las televisiones que se difunde la homofobia en Brasil. El catolicismo y las nuevas iglesias evanglicas realizan campaas incesantes contra los homosexuales. Adems, la reaccionarias iglesias evanglicas, que estn presentes en los diversos partidos polticos- la bancada evanglica- , pulsan por hacer retroceder las conquistas de derechos civiles del periodo de Lula. Todo esto se hace en defensa, se dice, de la familia cristiana.

Todas las religiones del mundo, desde el punto de vista dogmtico y doctrinario son homfobas y niegan la sexualidad libre. La negacin del placer y el relevo de la mujer a condiciones de semiesclavitud en relacin al varn son patrimonio de todas las religiones del mundo. En el mundo occidental-por no hablar de los otros- la homosexualidad ha sido condenada por la sociedad y las leyes durante siglos, ya que en el derecho positivo la homosexualidad ha sido de una u otra forma tipificada como delito, entre otras razones, por influencia de las iglesias. As en el muy liberal Reino Unido la homosexualidad se despenaliz parcialmente en el ao 1967 en Inglaterra pero hasta el ao 1982 sta despenalizacin parcial no se extendi por todo el Reino Unido. En la mayora de los pases europeos suceda algo similar; la excepcin fue Francia que pese a ser un pas que tambin mantuvo leyes homfobas nunca tipific como delito la homosexualidad. Por supuesto que las iglesias, y particularmente el catolicismo, ha sido los arietes para el mantenimiento de la homosexualidad como delito.

En la actualidad, unos 80 pases mantienen tipificaciones contra la homosexualidad y en la mayora de los casos amparados en argumentos religiosos. En algunos pases europeos, como Polonia, donde el catolicismo tiene un peso esencial en el gobierno, la homofobia institucional es desvergonzada y se mantiene un cuadro legislativo represivo y todo ello azuzado por el Vaticano. Las asociaciones LGTB cuando organizan manifestaciones y no son prohibidas, reciben sanciones administrativas y los manifestantes suelen ser tratados a palos. En otros pases occidentales, como Argentina, la lucha por el matrimonio homosexual se convirti en una lucha terrible contra las instituciones civiles por parte de la Iglesia Catlica. El entonces cardenal Bergoglio, hoy Papa de Roma, fue la punta de lanza contra los derechos civiles de los homosexuales erigindose en el portavoz no solo de la derecha poltica sino de todo el conservadurismo reaccionario en Argentina. En efecto, cuando se present el proyecto de unin de hecho de homosexuales lo calific de ley antinatural y diablica. Estas fueron las declaraciones del hoy Papa Francisco en el ao 2010: Aqu tambin est la envidia del Demonio, por la que entr el pecado en el mundo, que arteramente pretende destruir la imagen de Dios: hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha poltica; es la pretensin destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (ste es solo el instrumento) sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engaar a los hijos de Dios

En nuestro pas la iglesia catlica ha sido, una de las instituciones que ms rmoras ha puesto al avance de los derechos civiles no solo de la homosexuales sino tambin de las mujeres. Es curioso que cuando se han promulgado en muchos pases europeos -con la feroz oposicin de las iglesias-, las leyes civiles de matrimonio homosexual es cuando la iglesia catlica ha comenzado a realizar una intensa campaa contra los vientres de alquiler. Anteriormente si bien se opona formalmente, la iglesia no lanz ninguna campaa como la que viene realizando en la actualidad y la razn es que la maternidad subrogada por homosexuales es lo que verdaderamente le molesta ya que supone un trastorno de la familia cristiana. Es cierto que los vientres de alquiler constituyen un negocio que bien pudiera considerase la herma menor de la prostitucin pero debemos tambin comprender que la iglesia est utilizando este asunto para ir en contra de las nuevas formas familiares y particularmente las homoparentales. Por eso el feminismo no puede, en ningn momento, unirse a las campaas reaccionarias que enarbola esa derecha catlica junto a la iglesia. Pinsese que la iglesia, al final, no defiende a la mujer sino defiende la reproduccin natural en contra de los homosexuales. Por el contrario, el feminismo, al denunciar el negocio de los vientres de alquiler o la prostitucin, enarbola la bandera de la liberacin y no la de la defensa del patriarcado y el machismo pero nunca lo debe utilizar como un arma homfoba, que es lo que pretende la iglesia catlica.

En nuestro pas, las Iglesias y en particular la catlica siguen fomentando la homofobia y el Estado sigue financiando la enseanza de esa moral contra las leyes comunes en los colegios pblicos y privados.

Si en Brasil, donde las iglesias estn separadas del Estado, los gays han salido a la calle exigiendo ms laicismo, que no ser en Espaa donde el Estado todava financia a los curas y a los obispos y donde el 30% de los escolares estudian en colegios catlicos sufragados con fondos pblicos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.