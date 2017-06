Una amnista fiscal anulada sin beneficio para la ciudadana

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la amnista fiscal del ministro de Hacienda del Reino de Espaa en 2012. Buena noticia, porque pagar impuestos es fundamental para que un pas funcione y no es de recibo la comprensin con los evasores de impuestos. La mala noticia es que esa anulacin no se traduce en nada til para la gente. No se sanciona a nadie ni se recuperan impuestos no pagados salvo apenas 1.200 millones de euros; mucho menos que los 2.500 millones de euros como mnimo que Hacienda pretenda recaudar con la amnista. La pequeez de lo finalmente recaudado contrasta con la enormidad de la corrupcin que, segn la Comisin Nacional de Mercados y Competencia de Espaa suma 90.000 millones de euros anuales. Muchsimos impuestos impagados.

A tener en cuenta que 705 personas, de los 32.000 evasores fiscales acogidos a esa amnista, pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos cientos de amnistiados son polticos, altos funcionarios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios. Y, que se sepa, no se investigan posibles orgenes ilcitos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se ha enviado a la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales para contrastarla con informacin habida y ver qu hacer. Eso, veamos si son capaces de investigar como se han hecho ricos esos defraudaores fiscales y llegar a las ltimas consecuencias.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnista fiscal no tiene efecto sobre los evasores, pero s desautoriza futuras amnistas fiscales. Prximos gobiernos no podrn aprobar amnistas fiscales por decreto ley, pero s como ley ordinaria. Tampoco es una ganga.

Esa anulacin por el Constitucional no ha sido por la injusticia de esa amnista, sino por cuestin de forma. La normativa vigente prohbe usar al decreto-ley si su contenido afecta "de forma relevante o sustancial" a deberes constitucionales. Como el "deber de todos de contribuir a sostener los gastos pblicos".

La anulacin de la amnista no supone tampoco ms recursos pblicos futuros. El sindicato de Tcnicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos, en un escenario de grave crisis econmica, so pretexto de ingresos considerados imprescindibles, pero luego, chocolate del loro. Por que as el Estado abdica de su obligacin de lograr que todos contribuyan a sostener los gastos pblicos segn ingresos.

GESTHA adems ha pedido la dimisin del ministro de Hacienda, pues considera que Montoro no garantiz los principios de igualdad y progresividad fiscal que ordena la Constitucin y no debe continuar. Los tcnicos de Hacienda denuncian que lo recaudado en la amnista es menos del 3% de la evasin fiscal total. O, de otro modo, el 97% de fortunas y beneficios se mantienen ocultos y tambin la evasin de impuestos correspondiente a casi 39.000 millones de euros ocultos y a buen recaudo. La amnista fiscal no ha conseguido que aflorara buena parte de la riqueza escondida ni tampoco reducir la economa sumergida.

La nefasta alianza de corrupcin y fraude fiscal causan un grave perjuicio al pas, a sus gentes. Como ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupcin no son los porcentajes de soborno (el conocido 3%) por adjudicar de modo fraudulento jugosos contratos pblicos. Lo peor son las desmedidas inversiones pblicas que la corrupcin promueve para obras innecesarias que enriquecen a los empresarios amigos que den buenas comisiones. Y as el Reino de Espaa deviene el pas europeo con ms kilmetros de autopistas y de AVE. Autopistas totalmente intiles, como las radiales vacas que arrancan de Madrid y cuyo rescate costar a la ciudadana unos 5.000 millones de euros como poco.

El Reino de Espaa es tambin el pas europeo con ms aeropuertos de los que tres cuartas partes son deficitarios. Ms la mayor capacidad portuaria sin utilizar: el 60% del total sin beneficio.

En ese horizonte de dilapidacin se pasa de la corrupcin a los recortes presupuestarios que afectan y mucho a la gente comn. Agravado por el impuesto techo del dficit pblico. Se comprueba al ver que algunos aos se ha invertido tanto en el AVE como recortado en sanidad y educacin. Y as cuadran las cifras para la Unin Europea, pero perjudican a la gente. El Estado espaol es el que ms porcentaje de PIB dedica a grandes infraestructuras y menos a proteccin social en la Unin Europea de los 15. Se cuadran los nmeros a expensas de fastidiar a la ciudadana.

No cabe celebrar una anulacin del Constitucional que no beneficia a la gente ni hace avanzar hacia una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Fuente: https://xacata.wordpress.com/2017/06/19/una-amnistia-fiscal-anulada-sin-beneficio-para-la-ciudadania/