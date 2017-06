La mocin de censura

Del teorema de Mariano a las incognitas del nuevo PSOE

Si Unidos Podemos y Ciudadanos se siguen vetando mutuamente, no quedar otro remedio que resolverlo en las urnas en torno al PSOE.

El teorema de Mariano viene a decir que Podemos es producto de la crisis y que si Espaa inicia un proceso de recuperacin, ir perdiendo fuerza poltica.

Lo que no hubo y no ha habido en ste congreso es una propuesta seria de un programa para unir a las izquierdas y a las fuerzas democrticas del pas.

La segunda fase de la mocin de censura dio de s ms de lo esperado. Dio cuenta de la nueva geografa de la cmara y ofreci pistas sobre las estrategias que en esta fase ensayan las fuerzas polticas fundamentales. Queda claro que el PP, con lo que est cayendo, tiene una mayora escasa, contradictoria, pero gobernable. La novedad es el apoyo del PNV que dice muchos de las derivas de las viejas burguesas vasca y, as lo creo, catalana. La Unin Europea sigue siendo la clave de las definiciones estratgicas y marcar los grandes objetivos del bloque de poder dominante en nuestro pas.

Pablo Iglesias intent marcar el territorio desde el principio criticando a fondo a Ciudadanos y tratando con prudencia al nuevo Partido Socialista que est emergiendo. No era casualidad. El tema de Ciudadanos ser un problema muy importante en las relaciones entre Unidos Podemos y el PSOE. Tampoco era preciso sobreactuar. Albert Rivera sali desde el primer momento a confrontarse con Unidos Podemos y a defender su acuerdo con el PP. Hablar de estrategia de Ciudadanos quizs sea mucho pero, si no fuera por lo dramtico de la situacin, podramos decir que, en forma de caricatura, el partido de Albert Rivera expresa el tipo de relaciones histricas entre conservadores y liberales en la tradicin poltica espaola. Sus grandes mentores intelectuales (Molinas, Garicano, Fedea, etc) llevan aos despotricando contra el llamado capitalismo castizo y terminan por consolidarlo en su versin ms oscura y corrupta.

La intervencin del portavoz del PSOE y nuevo hombre fuerte del mismo, tiene que relacionarse necesariamente con el Congreso del Partido Socialista. En lo fundamental, se dijeron las mismas cosas y sabemos con mucha precisin que el centro de su estrategia es la relacin con Unidos Podemos, desde una oposicin firme y clara al Partido Popular. En esto, casi todos los medios estn de acuerdo y no supone una novedad. Se puede decir que el viejo y el nuevo Pedro Snchez coinciden, al menos en este momento. La primera idea clara y rotunda es que el PP gobierna porque lo quiso Unidos Podemos. La segunda, que Ciudadanos es un componente fundamental del cambio poltico en Espaa y que hay que llegar a un acuerdo a tres bandas. Tercero, que si Unidos Podemos y Ciudadanos se siguen vetando mutuamente, no quedar otro remedio que resolverlo en las urnas en torno al PSOE.

Como se puede ver, nada nuevo. Ser un discurso permanente? Una transicin hacia una nueva etapa? Pronto lo sabremos. Hay una cuestin que no ha sido convenientemente subrayada y que, a mi juicio, tiene mucho que ver con esto que estoy analizando. Mariano Rajoy repiti en diversos momentos un silogismo que yo llamara el teorema de Mariano. Viene a decir lo siguiente: Podemos es el producto de la crisis econmico social que hemos padecido; si Espaa inicia un proceso de recuperacin sostenida, Podemos y Unidos Podemos irn perdiendo fuerza poltica y electoral. Conclusin: si a Espaa le va bien, a Unidos Podemos le ir mal. Este teorema es de un economicismo burdo y bastante primitivo que se podra discutir desde diversos ngulos y estrategias. No es esto lo sustancial para m. Lo definitorio, que tiene mucho que ver tambin con los supuestos del nuevo PSOE, es considerar que Unidos Podemos es un fenmeno coyuntural condenado a ir diluyndose como fenmenos poltico relevante. Al final reaparece el ncleo duro del sistema poltico espaol y clave en cualquier proceso de restauracin: el bipartidismo como modo de organizar el poder poltico en Espaa.

El debate sobre el nuevo PSOE sigue abierto pero las seales que se van emitiendo no invitan a la convergencia, a la unidad y a la alternativa a la derecha y a las polticas de derecha. La idea central de que el PSOE es la izquierda; los llamamientos a las bases de Unidos Podemos, las referencias al 15M y un PSOE que recoge sus demandas y necesidades; dara la sensacin de que la clave para el nuevo Partido Socialista es reducir el peso poltico y electoral de UP. El nuevo Snchez practica el mismo juego que antes: polarizarse con la derecha para achicar los espacios y asfixiar a UP. Lo que no hubo y no ha habido en ste congreso es una propuesta seria de un programa para unir a las izquierdas y a las fuerzas democrticas del pas. La unidad es el PSOE, la izquierda es el PSOE y los dems, algo secundario y siempre dependiendo del PSOE.

Siempre es bueno saber-el viejo Lenin nos dejo enseanzas que no se deberan olvidar- que una cosa es lo que uno quiere hacer y otra muy diferente, lo que uno est obligado a hacer. La poltica es correlacin de fuerzas y hay que verla siempre dinmicamente. Cuando ahora se habla del modelo portugus se dice mucho o no se dice casi nada. Lo especfico de ste modelo fue la audacia de un secretario general del Partido Socialista que se neg a reconocer su derrota y que hizo lo que nadie se esperaba: buscar alianzas a su izquierda, es decir, con el Bloque y con el Partido Comunista portugus. Puede parecer obvio, pero merece la pena insistir en ello: ninguna de las fuerzas de izquierda en Portugal se plante un tipo de gobierno como al que al final se lleg; esto fue una consecuencia colateral de unos resultados electorales, de un concreta geografa parlamentaria y una determinada asuncin de riesgos de una izquierda portuguesa con capacidades tcticas notables.

Qu significa aqu y ahora defender el Lo que no hubo y no ha habido en ste congreso es una propuesta seria de un programa para unir a las izquierdas y a las fuerzas democrticas del pas para el PSOE? No defender sus logros, sus indudables xitos y las posibilidades de ir ms all del guin establecido por la Troyka, sino el modelo de un Partido Socialista que gobierna con el apoyo externo de una izquierda sin capacidad de alternativa. Es decir, una izquierda subalterna obligada a elegir en cada momento entre una derecha pura y dura y el PSOE. Por eso se entiende muy bien el papel que Ciudadanos juega en el discurso de Pedro Snchez. Considerar que Albert Rivera y su equipo son una fuerza progresista en este pas no merece demasiado comentario y su prctica cotidiana lo evidencia. Sin embargo, qu papel cumple? La equidistancia de un PSOE centrado entre Ciudadanos y Unidos Podemos lo que impide, lo que obstaculiza es una alianza veraz entre los dos grandes partidos democrticos y de izquierdas de nuestro pas.

Puede haber una hiptesis: que el modelo real de Pedro Snchez sea el de Felipe Gonzlez de la Transicin y de 1982. En momentos en los que hay un proceso evidente de recomposicin de las fuerzas del rgimen en clave de restauracin, la tentacin de aparecer como salvador y garanta del cambio posible frente al extremismo, no debe de ser ignorada. En cualquiera de las opciones posibles, la condicin previa es siempre la misma: ocupar la izquierda, neutralizar a Unidos Podemos y, luego, ganar el centro. Creo que este fue el proyecto que defendi Pedro Snchez desde el principio y que los poderes impidieron con una alianza muy fuerte entre los barones del partido y los grandes medios de comunicacin. La partida acaba de empezar. Las dinmicas polticas y las correlaciones de fuerza juegan un papel muy relevante. Y si entre Pedro Snchez y Macrn no hubiese tantas diferencias?

