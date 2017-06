Victoria, cada instante de resistencia

Si uno puede seguir huellas del rebelde de nuestro tiempo dnde buscar, si la hay, una explicacin rotunda de su amor, de su valenta, de su coherencia y su cordura?

Me hago la pregunta cuando hay familias que lloran el asesinato cobarde de tres mujeres tras un acto de terror en un centro comercial de Bogot el pasado sbado 17 de junio. Y cuando decenas de otras familias y comunidades pobres tambin lloran muertos y desaparecidos de los que casi nadie habla.

Como pasa cuando en cualquier parte del mundo hechos semejantes contra inocentes son usados para confundir, culpando los grandes poderes arbitrariamente incluso a otras vctimas, quienes pueden o podemos defender un horizonte de inteligibilidad de la rebelin contra la injusticia, nos sentimos por reflejo interpelados y pensamos que ha sido asestado perversamente un golpe que moralmente merece una respuesta, pues hay quienes posan con xito en la sangre para enmaraar todava ms la realidad, y eso nos obliga a expresar un punto de vista. Leonardo Boff ya deca, al igual que Ignacio Ellacura: la cabeza piensa a partir de donde pisan los pies. Y todo punto de vista es la vista desde un punto.

Como lo hemos sustentado en extenso desde hace aos, nuestro punto de vista reivindica el valor de ese supremo derecho, afirmando que su justificacin no son slo los fines sino los medios. Hay y habr una rebelin que (re)construya el humanismo social y debe haber un humanismo social que (re)construya la rebelin.

Esa congruencia y resolucin que a nivel terico y literario esgrimi Albert Camus, ejemplo de lucidez al tratar este problema de los alcances de la rebelin, se concretaba en la puesta en escena de una angustia razonable que le concerna como conciencia soberana o insumiso de cualquier partido o grupo a la hora de decidir lo ms sagrado, y por eso exclam: yo creo en la justicia, pero yo defender a mi madre antes que a la justicia (1957). Efectivamente: si la rebelin se hace en nombre de los lmites, el rebelde se debe a los lmites contra la opresin y no puede aniquilar su causa.

No obstante siendo radicalmente distinto el acto de terror intencional contra civiles de los que con carcter blico o sancionatorio lcitamente a la luz del derecho humanitario o de la guerra, o de la juridicidad rebelde, puede llevar a cabo la insurgencia, clanes de retorcidos desinformadores profesionales como la periodista Salud Hernndez y otros portavoces de la extrema derecha, sealaron del acto atroz del sbado 17 de junio, sin prueba alguna, al Ejrcito de Liberacin Nacional, ELN. Esta organizacin contendiente a las dos horas del atentado execrable lo conden claramente, as como los comentarios aviesos que circularon, exigiendo al Estado que emprenda con rigor una investigacin sobre la autora. As lo ratific este jueves 22 de junio en comunicado el Comando Central del ELN (ver: www.eln-voces.com).

Vivida esa respuesta categrica de esta insurgencia, y pese a ello la persistencia en acusarla, con el propsito de mancillar todo lo que represente su vigor, la opcin es sencilla e hiriente: la mordaza o la protesta.

Coincidente con la inquietud en estos das del solsticio (sol quieto) de junio (21) en el que un manojo de seres honramos la memoria de mi hermana Victoria y de Diego, al cumplirse veinte aos de su asesinato, esa declaracin que estimo transparente de quienes son sealados de portar en su poltica una locura, me obliga a discernir a su lado este momento queriendo hacerlo con la mayor honestidad. Por eso callarme o no escribir esto no es posible. Ese es mi homenaje pblico. Con un abrazo que dibujo a una madre en soledad, y a un hermano en la lejana. junto a un par de rosas.



2. Trastorno y memoria

Si es un trastorno en el reino de la normalidad defender teorticamente la rebelin y por supuesto mucho ms all esgrimirla en la prctica, una fuente natural de estudio es un campo en principio de la medicina. As, buscando un viejo artculo de referencia del psiquiatra rojo, como le llamaba el franquismo al andaluz Carlos Castilla del Pino, a quien tuve el honor de escuchar hace ms de una dcada en disertaciones brillantes sobre la memoria histrica, y en concreto intentando rescatar un libro suyo que a miles de kilmetros de mi casa no tengo a mano, top en estas horas grises con una breve resea que el filsofo espaol Jos Antonio Marina hizo de ese texto ahora necesitado: Teora de los Sentimientos (2002). Escribi Marina que para Castilla del Pino: los sentimientos cumplen tres funciones: vincularnos a los objetos, expresar esa vinculacin, y organizar axiolgicamente la realidad. Es decir, los sentimientos revelan el mundo de los valores. Por ello, estn inevitablemente relacionados con la tica (http://www.elcultural.com/revista/letras/Teoria-de-los-sentimientos/2135).

En las pginas de esa obra del psiquiatra crtico, hay unas pautas que bosquejan lo que a mi modo de ver correspondera a una especie de pulsin, a una inmanencia y manifestacin del altruismo, lo que sera el rastro complejo de emocin y conocimiento, que supone un despliegue, avance y vuelta del organismo al alma. Un fondo colorido y triste de lo humano, un profundo cruce de juicios y sinrazones que envuelven decisiones por las que un ser humano construye dignidad de s y para otros, alteridad liberadora en suma, tomando el camino de la clandestinidad, de negar su bienestar personal y familiar y desobedecer retando a estructuras y relaciones de opresin. Tal predicamento utpico de emancipacin y opcin de vida y felicidad para todos tiene el precio de costosas hiptesis o realidades de castigo: el asesinato, la crcel, la desaparicin, la tortura, las amenazas, el terror, el exilio...

Esas notas sealadas de Castilla del Pino cre pertinentes usarlas un da para insistir, con terca reflexin tambin desde esa perspectiva, en lo que est y debe estar en la base de las preguntas del derecho y la obligacin de la rebelin (puntualizo: del alzamiento en armas), categora de inconsciente examen poltico e ideolgico en Colombia en momentos de renuncia de la misma por parte de unas miles de personas que conforman las Farc, que dejan de ser ya una organizacin poltico-militar en confrontacin a un Rgimen de injusticia.

Sin embargo, lo que realmente precipita con urgencia en estas horas estas lneas que comunico sabiendo del dolor de otros seres y sintindome en solidaridad con ellos, no es slo el anlisis poltico sino esa fecha trenzada, que no puedo atesorar ya en solitario, por el lugar y el proceso que comparto ac en Quito y por el ideario de justicia y paz transformadora que en ellos se expone. Ese solsticio del sol ms alto y de la noche ms larga que dura para mi familia dos dcadas hasta ahora, es en ese cosmos la conmemoracin ntima cuando a nuestro pensamiento y corazn llega la invocacin de una luz que fue abatida junto a su compaero tambin un sbado de junio en una calle bogotana. Cuando se produjo su ejecucin por la polica. Incapaz el Estado de encarar muchos juicios, como a otros rebeldes, mat ese 21 de junio de 1997 a nuestra hermana y compaera, Ana Victoria, Camila su nombre de guerra, y a de Diego, combatientes ambos del ELN.

Al tiempo pretendo explicar(me) con quienes continan esa resistencia, en este punto del tiempo y del espacio en el que concordamos de nuevo, con vacos y salvedades que provienen al menos del miedo, la fatiga y la incertidumbre. Da vergenza reconocer el privilegio y la tarea de quien esto escribe, un observador que debe glosar lo que forja la rebelin legtima de hoy, del grito de seres humanos con los que comparto Mesa, mujeres y hombres que s creo luchan con moral y conviccin por futuros y bienes comunes sin servidumbres oprobiosas, pidiendo por todos apenas en este umbral lo ms elemental: un puadito de cambios bsicos y que el Estado colombiano renuncie al terrorismo. Lo que cualquier persona con decencia exigira.



3. De la tumba al sol

Ellas y ellos como guerrilleros cantaran en ese da con Silvio en honor a miles de cados, entonando un homenaje como fue hecho para el Che: Cantaran su luto de hombre y de animal, y en vez de lgrimas echar, con plomo llorarn / Alzarn al hombre de la tumba al sol, y el nombre se repartirn: fusil contra fusil. Y algunos de nosotros nos limitaremos a pensar en las palabras del autor, en ver guas en las ausencias y presencias que tejen con desgarro la vida. Explic Silvio sobre esa composicin: ms que a la persona, mencion la conclusin extrema a la que haba llegado un hombre: que a los fusiles de los opresores podan responder los fusiles de los oprimidos.

Afirm entonces Silvio sobre el Che lo que cabe con plenitud para Victoria y para quienes con ella son nuestra memoria ms digna y preciada: no tuvo intereses mezquinos: fue un inconforme radical, un iconoclasta que puso su pellejo por delante para dar un sentido superior, ms que a su propia vida, a la vida de todos (palabras de Silvio Rodrguez en el acto del Doctorado Honoris Causa que le fue concedido por la Universidad Nacional de Crdoba, Argentina, en noviembre de 2011).

Se habla de honrar los muertos. Ms bien quiz intentamos recuperar honra los que sobrevivimos, celebrando nuestra relacin con sus testamentos de bondad en el recuerdo. Raquel, hija de mi amigo Miguelo, gran hombre fallecido hace un poco ms de un mes en Madrid, dice sublimemente: Entre lgrimas otra vez, leo y releo, reencuentro a mi padre en cada uno de esos testimonios amorosos. Recordar significa pasar de nuevo por el corazn...Yo, que apenas creo en cuestiones divinas, s creo que la resurreccin es precisamente este recordar amoroso y este agradecer sincero (http://www.sicsal.net/articulos2/sites/default/files/adjuntos/SOLIDARIDAD%20100.pdf; http://www.contagioradio.com/miguelo-memoria-pbi-articulo-40725/).

Con la estela de compaeros que partieron en estos dos meses cmo no dar gracias a la vida por seres como Miguelo, Carli, Franois? Y para quienes llevamos el dolor de un vaco eterno y el orgullo de su entrega como revolucionaria, cmo no palpitar con la imagen de Vicky, de Victoria, de Camila, hija y hermana ejemplar, periodista, cristiana, marxista, guerrillera; no de su cuerpo acribillado tendido en el pavimento, sino de su superior condicin humana, de su valenta y testimonio por un mundo mejor. Como Diego, Aicardo, Eduardo, Rubn, Omar, Omaira...

Desde esta comprensin y estos sentimientos que brotan como memoria viva no slo personal sino de luchas, valores y culturas de los derrotados cuya fuerza se recobra en el presente, un presente cercado de exhortaciones a claudicar, esos vencidos que resucitan, como dira Walter Benjamin, construyen en y con caminantes de hoy, encarnan una esperanza o sueos de liberacin. Por eso el triunfo de lo oprobioso y su norma no les representan. De ah que acudiendo de nuevo al psiquiatra rojo para explorarnos, una aseveracin puede ser cimentada y proyectada:

El transcurso de un proceso de solucin poltica negociada no debera tener en ninguna de sus tramas, ni en el subterfugio jurdico ni en cualquier otro, ni ahora ni ms adelante, ojal no en el caso del ELN, un correlato infame: el que dicta que es lo mismo un luchador por la felicidad y la mayor igualdad de los seres humanos, que el que reprime con la frula oficial y salva la seguridad y los bienes de unos pocos, de unas oligarquas y de unas mafias corruptas y sinvergenzas.



4. Podredumbre

En las races complejas de cada irrepetible historia de indignacin y sacrificio, est esa materia prima de justificaciones ms o menos elaboradas en los conatos de resistencia colectiva, enarboladas hasta ser la produccin de propuestas del decurso rebelde para el mejoramiento o el cambio social. Su base no est slo en la subjetividad y el espritu, sino en la ciencia de la que bebe: en lo que se formula con base en la realidad palpable de explotacin, exclusin y despotismo. No con base en la perorata de un sistema que se muestra democrtico y humanizador con millones de seres en la indigencia o en la pobreza extrema, atravesado de corrupcin en todos los niveles, generador de ignominia, violencia y descomposicin.

Supongo que alguno de los polticos, empresarios, policas y militares que se ovacionan por desarmar y burlar a una guerrilla sin haber producido cambios realmente sustantivos, alguno alguna vez se habr preguntado cunto de la miseria de miles de colombianos y colombianas se debe a su oficio y gestin; qu partculas y troncos de esa podredumbre que nos rodea con vileza habr aportado como individuo, para que millones no tengan un futuro de dignidad sino de desgracia.

El Comandante Pabl Beltrn del ELN seal recientemente cmo los escuadrones paramilitares son el soporte de las mafias del narcotrfico y cmo el rgimen les deja hacer su negocio a cambio de que hagan contrainsurgencia. Realizando una resea de la evolucin de alianzas entre polticos, mafias y contrainsurgencia (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227644&titular=mafias-conspiraciones-y-la-%22coin%22-), afirma que hay que preguntar por el estado actual de la Triple Alianza. Y apelando al refrn cra cuervos y te sacarn los ojos, se interroga si los agentes de ese contubernio han aprendido de las lecciones sobre esa arma de guerra para poder saber si algn da sus promotores van cesar en las operaciones paramilitares que de ella se desprenden.

Un solo caso, elocuente sin duda, sirve para recordar cmo en las entraas de la propia pudricin del sistema de poder, se resolvi asesinar a un prohombre de los suyos, de la extrema derecha, el conservador lvaro Gmez Hurtado (noviembre de 1995). Y as decenas de oscuros eventos. Como podran ser los que siembran terror ya no entre opositores solamente sino entre gente comn y corriente, incluso aptica de la poltica, para hacer retroceder perspectivas de una paz distinta a la pacificacin fascista.

Cmo puede pasar tanta muerte campeando impunemente por dcadas en Colombia, miles de asesinatos y desaparecidos, con cientos de estructuras paramilitares y mafiosas que se reciclan, y los responsables polticos, militares y policiales en altas cpulas del Estado seguir su radiante ascenso?; cmo pueden diversas castas empresariales, polticas y de seguridad estatal dejar correr, producir y heredar redes o franquicias de matones (como dijo recientemente un Tribunal en Colombia), esa violencia y corrupcin de todo orden reproduciendo la mdula del Rgimen, y no verse as mismos esos altos funcionarios como mediocres, incompetentes o cmplices?



5. Una confesin

Aunque la realidad es suficientemente evidente al tener que contar noticias de lderes sociales, activistas de izquierda y defensores de derechos humanos asesinados o amenazados; aunque me d cuenta de cmo se pavonean con cifras de resultados connotados funcionarios para ensear exiguas estadsticas o datos frente a grandes magnitudes del espanto, aun as, con muchas lecturas pendientes, busqu un libro ms que pueda acompaar el estudio de cmo puede llegar un Estado supuestamente democrtico a acumular tanta credibilidad al lado de tantos miles de muertos o desaparecidos por su accin directa y su omisin durante tanto tiempo.

Buscaba de paso por Bogot una antologa que me recomendaron, que profundiza sobre la banalidad del mal y el reparto del trabajo durante el nazismo, concepto cumbre que hace aos examin en la obra de la filsofa Hannah Arendt.

No la encontr. Aun as segu buscando algo sobre crmenes de sistema, genocidio, aparatos organizados de poder, autora mediata, responsabilidad del mando, impunidad del hombre de atrs... esos temas colindantes. Entre decenas de textos costosos que mensualmente se editan no para esclarecer la verdad de la guerra sucia en Colombia sino para taparla, hall un libro sobre la vida del vicepresidente Oscar Naranjo, quien era el coronel a cargo de la operacin policial que hace veinte aos ense al pas el trofeo de dos guerrilleros muertos en combate en una calle bogotana, un sbado, y quien ordenara el allanamiento de mi casa ese domingo de flores y abrazos, y luego el seguimiento un lunes 23 de junio, el da de las exequias de Victoria...

Por encima del escrpulo moral y del pulso tembloroso y acelerado, de nuevo pudo ms el razonamiento de quien por su trabajo en un proceso de paz decide escudriar pginas para ver qu dice el hoy vicepresidente, a quien como negociador de paz del Gobierno conoc en La Habana, y a quien tantas veces se menciona ac en Quito como supremo coordinador de esfuerzos institucionales para proteger a los amenazados de muerte, a las comunidades, a las organizaciones de izquierda... el mismo que muchas veces dice pblicamente: si cambia la msica, cambia el baile... Proverbio africano que no s si en el caso colombiano se refiere a que slo cambiar la doctrina del enemigo interno y la contrainsurgencia del terrorismo de Estado cuando ya las guerrillas y las luchas subversivas desaparezcan del todo. Vendidas o demolidas.

Como a veces tambin por encima del sufrimiento est la responsabilidad de conocer, sumergido en ese libro o confesin (que por supuesto sin ningn nimo de propaganda cito: Oscar Naranjo, El General de las mil batallas. Julio Snchez Cristo, Ed. Planeta Colombiana, Bogot, mayo de 2017) no dejo de escandalizarme un poco, slo a la medida de mi pasajera condicin como sobreviviente, sabiendo cmo paralelo a muchos sangrientos acontecimientos que se describen en una sucesin de crimen organizado en estas cuatro dcadas, puede llegarse al puerto de degradacin en el que nos hallamos, y no pasar nada.

El puerto de las mafias de todo pelambre aunadas a los sucesores de los de arriba de siempre, cuyas prerrogativas de refinada barbarie permanecen inclumes. Sobre quienes se pudo acumular mucha informacin para demostrar sus rdenes y connivencias, sus empresas criminales y beneficios, los destinatarios de fondos para sostener por aos y aos verdaderos escuadrones de la muerte, dentro, muy dentro de las instituciones, y por fuera, de donde provienen sus operadores: en un circuito que va de salones de polticos, inversionistas y mafiosos, hasta los barrios pobres donde reclutan paramilitares o sicarios que luego eventualmente son dados de baja o apresados para hacer una bolsa de nmeros con los cuales simular que se lucha contra oscuros agentes y acciones de asesinatos que no tienen patrones (de jefes ni modelos de orden y continuidad). La perfidia es perfecta.



6. Banalidad del horror

Del subsuelo de ese relato cabe extractar o derivar pasajes turbios que por muchas aseveraciones ladinas que son indicio, si fueran tomadas del hilo original, daran para apertura de muchos procesos penales dentro o fuera del pas -as sea-, contra insignes hombres y negocios de las elites, protegidos en el resultado objetivo para el que se conjugan como empresa criminal muchas instituciones y altos funcionarios que por una paga y lisonjas miran para otro lado. Citar de muchas posibles slo una afirmacin sutil pero terrible que aparece en esa entrevista.

Expresa Naranjo (de quien dice Snchez Cristo es el dueo de secretos de Estado o de quien dice el hermano del presidente Santos, Enrique Santos es el mejor jefe que han tenido los servicios de inteligencia del Estado): he dicho que lo ms sano que le puede ocurrir a alguien que trabaj en inteligencia es que se olvide de eso que lleg a saber, porque si no la vida se le vuelve un infierno y no vale la pena estar anclado en informacin de inteligencia que siempre recuerda la tragedia de este pas: violencia, corrupcin o delito (pg. 24, ob. cit.).

Esta lpida en la fosa de la verdad la pone quien al margen de cualquier cargo pblico est obligado a revelarla. Es un monumento a la impunidad. Lo dice el poderoso vicepresidente de un pas donde en estas dcadas se han detenido-desaparecido a ms de cincuenta mil personas, y masacrado a muchos miles de opositores; la Colombia donde siguen siendo asesinados sistemticamente decenas y decenas de activistas de movimientos alternativos que reclaman cambios bsicos y el fin del genocidio.

Mientras, los seores, los amos y sus custodios nos ensean sin sonrojarse cmo es esta democracia de la banalidad del horror. Adolf Eichmann resulta una plida caricatura al lado de muchos subalternos y asalariados de estas estructuras de muerte.



7. Resistencia

Por eso la rebelin existe y se expresa. No slo con sentimientos sino con memoria de razones, causas de donde vuelven los que partieron para sembrar con su fuerza un derecho.

Esa luz de cada da es Victoria, lo es resistir cada instante, slo si hay tensin por la coherencia, dimensin donde no llega quien carece de ese amor y no puede comprender por su ceguera lo que no sufre ni espera.

Con Miguel Hernndez te canto un fragmento, les canto (Elega, 1936):

...Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujn brutal te ha derribado...Temprano levant la muerte el vuelo, temprano madrug la madrugada, temprano ests rodando por el suelo... Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte... Volvers a mi huerto y a mi higuera: por los altos andamios de las flores pajarear tu alma colmenera... A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compaero del alma, compaera.

Compaera y hermana, gracias por tu ejemplo. Gloria eterna. Para ti Vicky, para Diego y miles de creadores de la dignidad comn.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.