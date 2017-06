Y si ambas partes respetamos el derecho internacional humanitario?

El ELN defiende una juridicidad que nace de la realidad colombiana y del Derecho Internacional Humanitario. Desconocer esa realidad lleva al Gobierno (y al establecimiento meditico) a pretender algo inviable: acuerdos con base en la imposicin y la unilateralidad.

A lo largo de toda la historia de gestas por la liberacin, los alzados en armas han sabido demostrar capacidad para pactar con el enemigo cuando la confrontacin se volvi irresoluble.

En noviembre de 1820, Simn Bolvar pact con el espaol Pablo Morillo en Trujillo, Venezuela. Ambos se comprometieron a respetar tratados de armisticio, suspensin de armas y regularizacin de la guerra. Admitieron inclusive el canje o cambio de prisioneros y el trato humanitario de heridos y enfermos de campaa. En ese entonces, el concepto de beligerancia apenas tena un incipiente desarrollo jurdico con origen en el derecho consuetudinario.

Las tropas libertadoras demostraron, en la prctica, elementos que luego hicieron parte de los conceptos jurdico-polticos, que hoy se mantienen vivos en el Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Los elementos que ya desde entonces se reconocan para legitimar un pacto entre las partes eran:

1- Direccin de un mando responsable.

2- Ejercicio de un control territorial.

3- Capacidad de realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

4- Poder de regulacin y auto-regulacin, aplicar lmites en la fuerza; es decir, humanizar.

Estos cuatro elementos han sido reconocidos formalmente por el Estado para el conflicto que an vive Colombia. Lo ha hecho en general, al incorporar en 1994 a su orden jurdico el mencionado Protocolo, y lo ha hecho explcita o implcitamente frente al ELN, al aceptar que somos una organizacin insurgente alzada en armas.

El ELN cont, desde su surgimiento en 1964, con un Reglamento bsico, no solo de funcionamiento interno sino de relacin con la poblacin; esos criterios quedaron mencionados en el Manifiesto de Simacota que se dio a conocer el 7 de enero de 1965. Dichas normas evolucionaron y se entroncaron con la voluntad formulada a finales de los 80, cuando el ELN propuso al poder oligrquico que se humanizara el conflicto acogiendo el Derecho Internacional Humanitario -DIH-. Una carta dirigida por los comandantes Manuel Prez Martnez y Nicols Rodrguez Bautista al expresidente Alfonso Lpez Michelsen, del 5 de febrero de 1989, da cuenta de esa propuesta.

Desde entonces el ELN levanta esa bandera que influy en muchos sectores, al punto que, cinco aos despus, el Estado colombiano convirti el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra en la Ley 171 de 1994. La propuesta del ELN ayud a que una parte de la sociedad tomara conciencia de lo fundamental que resulta el alivio humanitario, es decir, evitar afectar a la poblacin civil y procurar un tratamiento lcito entre combatientes. En 1995 el ELN propuso nuevamente un Convenio por la Vida que invit a regular el conflicto armado conforme al DIH.

Estado colombiano: Guerra Sucia e incumplimiento del DIH

Al mismo tiempo que el Estado converta en ley el Protocolo II, incrementaba la espiral paramilitar, que se proyect hasta nuestros das bajo diferentes denominaciones y formas de accionar: Convivir, Redes de Informantes, promocin del mercenarismo, as como la intensificacin y expansin de la guerra sucia y el terrorismo estatal con miles de detenidos-desaparecidos, masacres, desplazamientos, amenazas y atentados contra personas no implicadas en el conflicto armado, adems del trato indigno a los prisioneros.

En julio de 1998, en un encuentro en Alemania con diferentes sectores sociales y polticos, el ELN junto a otros actores de la vida nacional suscribi el Acuerdo de Puerta del Cielo; all se tom el compromiso de avanzar en la humanizacin del conflicto y en buscar la salida poltica. Entre quienes firmaron ese acuerdo se encontraba el hoy presidente Juan Manuel Santos y el actual ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Desde los aos 90 hasta hoy, el ELN avanz con la misma conviccin, afirmando que acoge el DIH en su integridad para su aplicacin en las condiciones del conflicto colombiano; observando, aprendiendo sobre el carcter del conflicto que atraviesa Colombia, pues no habr efectividad o eficacia del Derecho si ste busca regular lo que no conoce. No se trata de realizar actos formales o declaraciones estruendosas ante los medios de comunicacin, sino de consensuar normativas para transformar la realidad de la confrontacin.

El reconocimiento que hace el Estado a la interlocucin con el ELN es limitado y condicionante, esgrimiendo nicamente su deslegitimada ley y no los principios del DIH; por tanto, intenta mantener al ELN como rehn de sus normas penales y relativizar el DIH usndolo por parcelas, dificultando que sea el puente efectivo, que nos comunique en un lenguaje comn y nos permita llegar a acuerdos humanitarios concertados.

El Estado colombiano tiene capacidad para aplicar el DIH, pero le falta voluntad y coherencia. Sigue ostentando una evidente incongruencia al negar al ELN el Estatuto del Combatiente, penalizando actos lcitos de guerra como heridas o capturas, dando a la insurgencia un tratamiento de delincuencia comn o terroristas, negando a los guerrilleros presos las condiciones establecidas por el Protocolo II, mantenindolos en condiciones degradantes, prohibidas por el DIH.

A la vez, el Estado involucra a civiles en el conflicto violando el principio de distincin (no asemejar un no combatiente a un combatiente); desarrolla mtodos desleales y acciones con uso desproporcionado de la fuerza con alcance indiscriminado.

Una juridicidad ms all del conflicto armado

La confrontacin armada, de races histricas, es a la vez confrontacin de juridicidades. El ELN esgrime su propio marco jurdico, correlato del Poder Popular que construye y ejerce en los territorios.

Eso implica la existencia de un derecho de acuerdo al inters de las comunidades y organizaciones sociales, cuyas normas van ms all de los aspectos militares o de seguridad, regulando otros planos como la propiedad colectiva, la convivencia, la economa, el medio ambiente, el control societario y cuestiones de orden pblico.

Los estudios que se remontan a la poca de La Violencia en nuestro pas describen las leyes de la guerrilla de entonces y de las comunidades en resistencia. Camilo Torres, an antes de sumarse al ELN, sealaba esas leyes como parte de un poder nuevo, paralelo al poder estatal... a travs del cual, por mtodos buenos o malos, pero impuestos por la necesidad y por la incapacidad de las clases dominantes para aceptar cambios ascendieron grandes masas campesinas en su seguridad en s mismas, en sus propias fuerzas, en su sentimiento de dignidad humana y en su capacidad de decisin y de autogobierno.

Hoy como ayer el ELN se propone poner ese paradigma de justicia insurgente al servicio de las mayoras, con el propsito de regular la grave tensin blica, para la humanizacin y la bsqueda de salidas polticas negociadas en pos de transformaciones y procesos de democratizacin real.

Estamos ante un debate que requerir seriedad, voluntad de las partes y paciencia; la propuesta del Cese Al Fuego Bilateral, que insistentemente viene haciendo el ELN al Gobierno, puede ser un buen primer paso para avanzar.





Fuente original: http://www.eln-voces.com/index.php/dialogos-de-paz/voz-del-eln/1126-y-si-ambas-partes-respetamos-el-derecho-internacional-humanitario