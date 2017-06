Adis a las armas

De ejrcito rebelde a partido poltico legal

En medio de la aguda crisis que vive el pas de escndalo de corrupcin en escndalo, un hecho casi desapercibido cambiar definitivamente la historia violenta de Colombia. Aplaudido y saludado por millones de ciudadanos e igualmente rechazado y desconocido por otra parte, las Farc estn haciendo lo que para muchos era impensable e imposible. Tomar la decisin radical y definitiva de firmar el(armado).

Pero no se trataba solo de firmar el Acuerdo sino, y ms importante an, de cumplirlo y es ah donde los enemigos de la paz se han quedado sin argumentos y empezaron a perder credibilidad. Porque siempre han vivido convencidos de que las Farc nunca cumpliran lo pactado y menos con la dejacin de las armas.

Entre el 20 y el 27 de junio, las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia dejarn de existir como tal, y se transformarn en un partido poltico legal. Para ello tienen que cumplir con la dejacin del 100% de su armamento, a pesar de los incumpliemientos por parte del Estado y las graves amenazas sobre su seguridad jurdica y personal en su condicin de ex integrantes de un ejrcito rebelde.

En una demostracin increble e imposible para muchos, las Farc siguen dando prueba de su indeclinable compromiso con la paz y la reconciliacin. Sin duda, la dejacin de armas ha sido uno de los hechos ms significativos y ms esperados por muchos, ver para creer, reza el dicho. Nadie puede negar, ni siquiera la extrema derecha misma que no sabe qu hacer para hacerlo trizas, el inmenso potencial que encierra el fin del conflicto armado para la vida en democracia y la reconciliacin, que se incrementar cuando el ELN y el gobierno alcancen el acuerdo que falta.

Sin embargo, el paso de ejrcito rebelde a partido poltico legal, tras ms de cinco dcadas de confrontacin, no es un camino que se pueda transitar fcilmente como si se tratara de pasar tranquilamente en un vehculo nuevo por una autopista con poco trfico. Ojal las guerras fueran asuntos fciles, pero son todo lo contrario. La realidad de la confrontacin que hemos vivido es nica por las razones que ya conocemos, el nivel de crueldad, la tragedia humanitaria, el dolor, la continua destruccin, el odio y polarizacin que ha generado, etc. Por eso es comprensible el miedo que sigue presente en muchas comunidades por el abandono del que ha sido Estado y autoridad en sus territorios por dcadas.

Pese a los esfuerzos y avances polticos y jurdicos en el Congreso, con el fast track las ltimas semanas, y las declaraciones pblicas de compromiso con la construccin de paz, del lanzamiento de la Unidad especializada de investigacin y anlisis para el desmonte del paramilitarismo, ste sigue siendo el principal obstculo al proceso de paz y la implementacin, s a lo que aspiramos es a crear un clima favorable para la reconciliacin y el fin de la guerra.

No se trata de un problema semntico, el paramilitarismo existe por los hechos criminales y continuas amenazas y asesinatos cometidos contra lderes del movimiento social y contra miembros de las Farc, no importa el nombre que le pongamos; lo incongruente es negar que existe como lo viene haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos y altos cargos del Estado como el Fiscal Nstor Humberto Martnez y el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, con el argumento que dej de existir con las desmovilizaciones de la era del uribismo.

Los paramilitares ahora estn llegando a ocupar regiones donde antes ejercan su poder las Farc, cuando le corresponde al Estado, a travs de la fuerza pblica y sus instituciones, ejercer el mandato constitucional de proteger la vida de los lderes y las comunidades en los espacios que antes eran territorio controlado por las guerrillas.

La desarticulacin del narcotrfico y todo lo que est ligado a l va a ser una tarea gigante, de orden estatal y nacional que implica un compromiso a fondo de las comunidades (apropiacin social de los acuerdos), respaldo de la ciudadana y la comunidad internacional. Sin la coordinacin y articulacin de estos actores con un objetivo claro, no va a ser posible eliminar el narcotrfico, que es una de las principales fuentes de financiacin del paramilitarismo.

La simple prohibicin del consumo de narcticos, la persecusin y mano dura, slo hace que este negocio sea ms lucrativo, eso ya lo ha demostrado la experiencia histrica, no slo por las mafias que trafican sino tambin para la fuerza pblica, que lleva dcadas en una guerra antidrogas que no ha pasado de generar muerte, represin, crcel, extradicin, corrupcin y no pasa de all, y sin embargo, el paramilitarismo contina amenazando la fase de implementacin.

Seguir haciendo lo mismo, y esperar resultados diferentes raya con lo absurdo y repetitivo. Es extrao que una gran parte de los colombianos sigan empeados en defender lo mismo, la continuidad de la guerra, cuando hay otros problemas ms importantes como la corrupcin, la ilegitimidad institucional, saldar la deuda histrica con las comunidades que han vivido una completa carencia de las necesidades bsicas y un abandono estatal inconcebible, como el Choc, Buenaventura, Catatumbo, etc.

En la historia reciente de la nacin, el gobierno de Juan Manuel Santos est enfrentando, como ningn otro, un tsunami poltico y social. Ante qu se enfrenta? Cumplir el Acuerdo de La Habana, aquellos pactados con comunidades del pacfico, con los sindicatos de maestros, por el lado de la deuda social e histrica; al mismo tiempo darle continuidad al modelo neoliberal, su condicin de clase se lo exige, un fracaso innegable para los ms pobres; adems de mantener el inmenso aparato militar y su financiacin desorbitada que ha generado un desequilibrio en el presupuesto de la nacin afectando otros rubros como educacin, salud, vivienda; aunado a esto impone una reforma tributaria ampliamente rechazada por la ciudadana; y, por otro lado, acorralado por el odio del uribismo y la extrema derecha que le estn cobrando la traicin a la nica solucin, segn el Centro Democrtico, a la grave crisis que vive Colombia: la guerra. Es decir, se vengan, segn ellos y los que creen en sus mentiras, de haber entregado el pas a la far y el castrochavismo. Como puede verse, es una tarea poltica compleja y no cualquiera la aguanta, al punto que han tratado de tumbar su gobierno y pedido su cabeza. Y con esto no estoy suscribiendo mi adhesin al santismo.

Nadie niega que Santos se est jugando su credibilidad poltica por este proceso, pero sus desaciertos polticos y decisiones econmicas antipopulares, le estn pasando una cuenta de cobro impagable. No alcanz a comprender muy bien lo que le esperaba, al desligarse de la lnea poltica que respald durante aos contribuyendo a fortalecer y empoderar an ms la extrema derecha guerrerista. Y la verdad sea dicha, tampoco hubo un compromiso poltico real de su gobierno para hacerle frente a la histrica deuda social con millones de ciudadanos. De la mano de un Estado corrupto y burcrata, el que hemos padecido durante aos, ha intentado cumplir un acuerdo poltico que necesita no slo legitimidad y respaldo ciudadano, sino una purga profunda y radical de sus instituciones y funcionarios.

Parece canson repetir que los colombianos necesitamos comprometernos con la construccin de la paz. Pero es fundamental que lo hagamos y no solo opinando por las redes dejando pasar el inmenso potencial de cambio que esta coyuntura encierra, ya que salvo una apropiacin social de los acuerdos y una permanente movilizacin nacional a su favor, la oportunidad histrica que hoy tenemos en nuestras manos podra echarse a perder.

El pas necesita avanzar hacia la reconciliacin y reconstruccin de la democracia profunda ante las heridas que ha causado la guerra. Avanzar hacia el reconocimiento de la diferencia, sobretodo la poltica, y escapar de una vez y por todas del miedo y las mentiras de la estrategia poltica de la extrema derecha.

Sin entenderlo bien, estamos ante la posibilidad nica de modernizar este pas, y cuando hablo de modernidad no me refiero a la infraestructura, sino a actualizarnos y cambiar nuestra manera de concebir el presente de cambios profundos a partir de ideas y propuestas renovadoras e incluyentes, creer en que podemos solucionar nuestro viejo conflicto de otra forma, sacar las armas de la guerra y reducir la desigualdad social. Darnos la oportunidad de crear una Colombia justa y digna para todos.





