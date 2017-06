Qu significa ser una presa poltica en Colombia?

Equipo Jurdico Pueblos

Desde Equipo Jurdico Pueblos compartimos la entrevista realizada a las presas polticas de la crcel de alta y mediana seguridad de la crcel de Ccuta, con apoyo de la Agencia de Comunicaciones Colombia Informa sobre la situacin carcelaria desde un enfoque de gnero.19 jun. CI.- La situacin de la poblacin privada de la libertad en las crceles colombianas, siempre ha sido de psimas condiciones, con una constante violacin de derechos humanos. A esto se suma el componente de gnero, el cual ha sido violentado histricamente. Un escenario en el que las reclusas tienen que superar una serie de dificultades adicionales a las ya impuestas por el sistema carcelario. Al respecto, Colombia Informa entrevist a algunas presas polticas de la crcel de alta y mediana seguridad de Ccuta -COCUC-.Respuesta: Estamos en un lugar donde la discriminacin del gnero femenino es mayor, se necesita luchar por programas alternos que nos lleven a un nivel de igualdad de condiciones.R: Nuestra situacin de derechos humanos como mujeres privadas de la libertad deja ver la ausencia de polticas y programas institucionales y as nos obligan a resistir en las crceles bajo psimas condiciones.R: Por supuesto, las mujeres tenemos un ciclo menstrual y tambin la maternidad, por ende nuestra higiene es de mayores inconvenientes ya que estamos propensas a mayores enfermedades. A pesar de que somos una poblacin vulnerable, sobrellevamos la situacin con muchas dificultades, nos toca ser muy recursivas y esas son las medidas que tiene la entidad con nuestra situacin.R: Somos ubicadas durante ese tiempo en un pasillo para pasar la maternidad, pero no tenemos ningn beneficio en plenitud, alimentacin o salud, ni lo que corresponde para tener un cuidado integral.R: Nuestra seguridad sexual es psima, no existe un control serio respecto a la proteccin, en cuestin de mtodos, informacin y herramientas para la anticoncepcin. Adems de que solo recibimos una visita ntima al mes por dos horas.R: Por supuesto que s, ha sido una lucha constante para que nos den un espacio como presas polticas. En la mayora de las crceles de Colombia nos ha negado ese espacio con la intencin de quebrantarnos en nuestros ideales y dejndonos reducidas a lo que el Estado llama lo peor de la sociedad.R: Que el INPEC cree programas institucionales, que ayuden a la reparacin del flagelo del machismo que ha fragmentado y distorsionado las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres dentro de la sociedad. Que los entes de control de derechos humanos trabajen con prcticas de control de la discriminacin femenina y nos busquen soluciones como poblacin vulnerable que somos.