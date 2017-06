El libro que presentamos se abre con esta dedicatoria: Para los federalistas solidarios, porque de ellos estn hechas la materia, el espritu y la racionalidad de nuestra esperanza. Los federalistas solidarios, como es sabido, es una especie -humana por supuesto- bastante poco poblada en estos momentos y muy silenciosa en Catalua e incluso en el resto de Espaa. nimo, hablen, formen parte de ella, que est en nuestros memes y en nuestras tradiciones! Cada da somos ms! El resto no es silencio.

Contina con unas citas. La primera es de Margaret MacMillan:

Al dar responsabilidad al mal definido concepto de autodeterminacin nacional, Wilson levant, como advirti su nuevo secretario de Estado Robert Lausing, un cmulo de expectativas, realistas unas pero no otras. Lo que constituye una nacin -la etnia, la cultura, la religin-, y hasta dnde pueden ser divididos los pueblos en unidades cada vez ms pequeas, no son asuntos fciles de resolver. Y cmo podrn ser dirimidas las reivindicaciones encontradas a menudo burdamente infladas y apoyadas en una mala historia- de un territorio nacional? El propio Wilson acab por arrepentirse como el mismo confes al Senado a finales de 1919, de habrsele ocurrido pronunciar las palabras todos las naciones tienen derecho a la autodeterminacin.

La segunda es de Henry Kamen:

La primera ley aprobada por el nuevo Parlamento regional de Catalua de 1980, bajo la presidencia de Jordi Pujol, fue un decreto del 12 de junio estableciendo el da 11 de setiembre como la Diada de los catalanes. El texto en el que se sustentaba la ley afirmaba que la propuesta conmemora la triste memoria de la prdida de nuestras libertades el 11 de septiembre de 1714, y la protesta y resistencia activa contra la opresin. Por desgracia, fue un error maysculo escoger esa fecha. Lo que los miembros del Parlamento no saban era que el 11 de setiembre Catalua no perdi sus libertades (libertades tena entonces un sentido medieval, y se refera concretamente a los privilegios administrativos, no al concepto de libertad actual).

La tercera, muy significativa, de una ciudadana annima que se segua sintiendo sovitica al cabo de los aos y de la destruccin:

Quin soy yo? Mi madre era ucraniana; mi padre ruso. Nac y me cri en Kirguistn, me he casado con un trtaro. Entonces, mis hijos, qu son? Qu nacionalidad tienen? Nos hemos mezclados todos, llevamos muchas sangres mezcladas. En el pasaporte tengo a los hijos inscritos como rusos, pero nosotros no somos rusos. Somos soviticos! Aunque el pas en el que yo nac ya no existe.